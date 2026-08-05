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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Забайкальский край Читинская область Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк

СОБЫТИЯ


05.08.2026 По волнам Арахлея: на любимом озере забайкальцев улучшили LTE-сеть 1
11.11.2024 МТС включила мобильный интернет на пути к Боржигантайской родниковой воронке 1
26.08.2024 «МегаФон»: фотографии с пляжей озера Арахлей стали «улетать» быстрее 3
16.06.2023 Скорость интернета 4G в парке «Ивано-Арахлейский» выросла на 30% 4
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
17.03.2015 ТТК обеспечил интернетом Ивано-Арахлейский природный парк в Забайкальском крае 4
07.03.2003 Выручка "Сибинтертелеком" в 2002 г. выросла на 50% 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10728 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 1
МТС - Сибинтертелеком 10 1
Электросвязь 268 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 169 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9483 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29684 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10140 3
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4420 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1748 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3272 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7889 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3701 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2480 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9788 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11796 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9294 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 2
Сергеев Михаил 115 2
Лазаревская Светлана 1 1
Позлутко Евгений 2 1
Бойко Денис 50 1
Никитин Олег 68 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 719 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 19 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 70 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 51 3
Россия - РФ - Российская федерация 166050 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 10 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 24 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 23 2
Россия - Шишкино 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Хилок 23 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 17 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Ингодинское - Ингода 11 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 10 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1063 1
Таджикистан - Республика 952 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Узбекистан - Республика 2004 1
Россия - Саратовская область - Петровск 14 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2057 1
Россия - СФО - Новосибирск 4872 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11563 1
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