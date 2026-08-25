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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Бурятия Республика Баргузинский район Баргузин Усть-Баргузин

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин

СОБЫТИЯ


25.08.2026 В центр Окинского района пришел быстрый LTE 1
02.07.2025 МТС подключила к сети еще 10 малых населенных пунктов Бурятии 1
24.04.2025 МТС запустила LTE на родине одной из старейших школ Бурятии – селе Улюн 1
15.01.2025 В Бурятии растет популярность цифровых звонков 1
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии 1
06.08.2024 Emperium построит электрическое круизное судно для путешествий по озеру Байкал 1
17.10.2023 МТС запустила сеть LTE для жителей еще 50 сел Бурятии 1
06.10.2023 «Мегафон» обеспечил 4G-связь на Умхейских источниках 1
08.06.2023 «Мегафон» модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии 1
20.04.2023 «Мегафон» запустил связь 4G в селе Хилган 1
11.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала 1
10.02.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в половине районов Бурятии 1
11.11.2013 МТС обеспечила сотовой связью северные удаленные территории Бурятии 2
01.07.2013 МТС подготовила сеть к туристическому сезону на основных курортах Байкала 1
01.03.2013 МТС увеличила в 3 раза среднюю скорость мобильного интернета для абонентов в Республике Бурятия 1
24.10.2012 МТС расширила покрытие сети сотовой связи в Баргузинском районе Бурятии 4
21.12.2009 Итоги экспедиции "Миры" на Байкале" представлены в МГУ 1
01.07.2008 Вспышка сибирской язвы зарегистрирована в Бурятии 1
06.08.2007 МТС расширили зону покрытия в республике Бурятия 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 9
МегаФон 10845 6
Samsung Electronics 11102 1
Huawei 4689 1
Xiaomi - Сяоми 2260 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1584 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 7 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 1
Пермская судоверфь 3 1
СЦКК - Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат 1 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 10 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 91 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9608 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29795 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4499 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9479 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1772 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3292 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7925 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9356 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9819 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6286 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13037 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 2
Сеть передачи данных - APN - Access Point Name - Защищенная передача данных - Защищенные каналы передачи данных - Безопасная передача данных - Secure transmission 81 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3971 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18232 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26964 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15500 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1169 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8720 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10256 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9579 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4674 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 5
Формоза-Софт - Лесохранитель 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС ВОЛС 19 1
Степанова Олеся 36 4
Дорошова Жанна 42 3
Малухин Николай 1 1
Сердюков Григорий 1 1
Багаутдинов Ришат 1 1
Путин Владимир 3462 1
Титов Алексей 62 1
Марченко Антон 12 1
Наговицын Вячеслав 5 1
Слипенчук Михаил 4 1
Тен Виталий 2 1
Кириллов Владимир 6 1
Распутин Валентин 1 1
Янкус Геннадий 1 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 750 16
Россия - РФ - Российская федерация 167219 10
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 287 7
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 27 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник 7 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Селенгинский район - Гусиноозёрск 18 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Мухоршибирский район - Мухоршибирь 5 4
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кижингинский район - Кижинга 5 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 13 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тарбагатайский район - Тарбагатай 8 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2853 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1368 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 17 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Иволгинский район 12 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Закаменский район - Закаменск 12 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Еравнинский район - Сосново-Озерское 11 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тункинский район - Кырен 16 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 17 1
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 24 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 24 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 1
Южная Корея - Республика 7074 1
Армения - Республика 2459 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2078 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1820 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1695 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 730 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1034 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 179 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 25 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5504 1
Россия - Истомино 5 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Заиграевский район - Заиграево 6 1
Россия - ПФО - Татарстан - Черемшанский район 10 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7618 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 4
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5817 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 799 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53770 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5657 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6818 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1802 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3381 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 702 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4696 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1303 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1011 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
РАН СО ЛИН - Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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