«Мегафон» обеспечил 4G-связь на Умхейских источниках

Стабильная голосовая связь и 4G-интернет теперь достуны отдыхающим на Умхейских термальных источниках. «Мегафон» модернизировал базовую станцию и запустил LTE-сеть в популярной оздоровительно-рекреационной зоне Бурятии. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Около 150 термальных источников Умхей расположены на острове протяженностью около километра на реке Баргузин. Инженеры компании разместили телеком-оборудование так, чтобы стабильный сигнал покрывал всю территорию острова, а качество связи оставалось высоким внутри туристических домиков и помещений для лечебных процедур.

От центра республики – города Улан-Удэ – до оздоровительной зоны Умхей дорога составляет почти 500 километров. В этом удаленном месте «Мегафон» – единственный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи. Остров находится в одном из самых живописных мест Бурятии, его окружают многовековые сосны, а рядом расположен Джергинский заповедник, куда отдыхающие часто выезжают на экскурсии.

После модернизации оборудования связи приезжающие на восстановительное лечение могут активно пользоваться привычными цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах и социальных сетях, заходить в мобильные приложения и совершать видеозвонки. Также на термальных источниках стали доступны звонки по технологии VoLTE, когда одновременно можно разговаривать по телефону и выходить в интернет.

«Модернизируя телеком-оборудование мы создаем комфортные условия для местных жителей и отдыхающих. Надежная связь также обеспечивает безопасность пребывания на отдаленных территориях. Мы ведем комплексное развитие сети в населенных пунктах республики. В этом году новые базовые станции были запущены в селах Каленово, Максимихе, Баргузине, Хилгане», - сказала директор регионального отделения «Мегафона» в Бурятии Олеся Степанова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.