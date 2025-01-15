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Степанова Олеся



15.01.2025 В Бурятии растет популярность цифровых звонков 1
22.08.2024 Благодаря «МегаФону» на Байкале появилась еще одна локация с быстрым 4G 1
16.02.2024 Мобильный интернет ускорился на берегу байкальского залива Провал 1
05.02.2024 «МегаФон» «засветил» участок федеральной трассы «Байкал» 1
19.12.2023 Жителям Улан-Удэ и пригорода увеличили скорости мобильного интернета 1
10.11.2023 «Мегафон» ускорил 4G в бурятском поселке на берегу Байкала 1
06.10.2023 «Мегафон» обеспечил 4G-связь на Умхейских источниках 1
13.09.2023 «Мегафон» запустил современную связь в самом грибном селе Бурятии 1
01.08.2023 «Мегафон» улучшил связь 4G в столице Бурятии 1
22.06.2023 «Мегафон» улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала 1
08.06.2023 «Мегафон» модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии 1
20.04.2023 «Мегафон» запустил связь 4G в селе Хилган 1
15.03.2023 «Мегафон» запустил 4G для дачников Улан-Удэ в Бурятии 1
02.03.2023 «Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Бурятии вырос на 15% 1
08.12.2022 «Мегафон» запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии 1
02.12.2022 «Мегафон» запустил сеть на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии 1
24.11.2022 «Мегафон» запустил 4G в торговом центре «Форум» в Улан-Удэ 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Степанова Олеся и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 17
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
Huawei 3933 1
Xiaomi 1732 1
ОЭЗ ТРТ Байкальская гавань - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 13
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Назаров Валерий 14 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 16
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 246 10
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин 11 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Иволгинский район 10 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 14 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 54 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
Дача - дачники 814 2
Частный сектор 138 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Байкальская миля 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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