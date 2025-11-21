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Катар
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
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Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске»
ов. Аналитики компании также отдельно изучили категории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала. Также иногда люди спрашивают
|03.06.2025
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«Сайберус» планирует открыть в Катаре «Кибердом» с учебным центром для специалистов по кибербезопасности
Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» планирует открыть в Катаре центр развития кибербезопасности «Кибердом», в состав которого войдет специализированн
|09.01.2023
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«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара
Олимпийский комитет Катара внедрил комплекс решений «Лаборатории Касперского». Среди них ― продукт Kaspersky Endp
|04.06.2021
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Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре
я правления Сбербанка Германа Грефа. Стороны планируют развивать взаимодействие по предоставлению в Катаре управляемых сервисов кибербезопасности (Managed Security Services), в рамках которого
|26.04.2019
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Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар
Дело АльНаджи Бывший торговый представитель Oracle в Катаре отсудил у компании $660 тыс. причитающегося ему вознаграждения, но не смог забрать ден
|15.12.2016
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«Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ
тактов и потенциальных клиентов в регионе MEA (Ближний Восток и Африка). Так, в начале декабря представители «Рэйдикс» заключили договор о намерениях с новыми партнерами — системными интеграторами из Катара и ОАЭ, сообщили CNews в «Рэйдикс». По мнению представителей компании, страны Персидского залива являются перспективным рынком для решений Raidix в области постпродакшн и видеонаблюдения.
|16.01.2013
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Orange Business Services открыл совместное предприятие в Катаре
s — b2b-подразделение группы France Telecom-Orange — объявило об открытии совместного предприятия в Катаре — компании EGN LLC, которая будет действовать в Катаре под брендом Orange Busin
|24.10.2012
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Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре
Северной и Южной Африке и Юго-восточной Азии. Как основной поставщик конвергированных услуг связи в Катаре, Qtel занимается предоставлением продуктов и услуг для сетей фиксированной связи. В чи
|28.03.2011
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Облако-робот заслонит стадион от солнца
даже разочарованы, причем не только в в обойденных странах. Заговорили о нарушениях прав человека в Катаре, об отношении к женщинам, о возможном терроризме (серия арабских революций тогда еще н
|28.03.2011
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Катар будет управлять погодой в 2022 году
Специально для ЧМ по футболу 2022 года правительство Катара собирается построить над стадионами систему радиоуправляемых "облаков". Они будут обеспечивать нужный микроклимат. Устройства обойдутся в 500 тыс. долларов каждое.
|24.02.2010
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По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии
сия заняла 48 место в мире, опустившись за год на две позиции - в 2007 г. она занимала 46 место. Соседями России в рейтинге стали Черногория, Аргентина, Уругвай и Македония. Выше в рейтинге находятся Катар, Румыния, Болгария, Польша, Бахрейн и др. Среди всех стран СНГ Россия занимает первое место. Белоруссия оказалась на 55 месте в общем рейтинге, Украина - на 59 месте, Казахстан - на 69, а
|13.08.2009
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ВВС Катара получили первый С-17 Globemaster III
ой обстановке передала заказчику - ВВС Катара - первый из двух заказанных ими тяжёлых военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Передача второго самолёта произойдёт в течение текущего года. Катар стал первой на Ближнем Востоке страной, заказавшей C-17 Globemaster III. Всего разные страны мира эксплуатируют 205 С-17 различных модификаций. По грузоподъемности и ряду других характери
|29.04.2008
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Cisco обеспечит связью «цифровой» остров в Катаре
Cisco примет участие в проекте катарской компании UDC (United Development Co.) по строительству "цифрового острова" Pearl-Qatar («Жемчужина Катара»). На строительство острова выделено $15 млрд. К 2011 г. он должен будет принять более 41 тыс. жителей из Катара и других стран. Строительство инфраструктуры на основе технологии
|09.01.2007
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Wikipedia блокировала весь Катар из-за вандалов
Онлайновая энциклопедия Wikipedia в течение двух месяцев периодически лишала жителей Катара доступа к редактированию статей. Последний инцидент произошел на прошлой неделе, когда
|24.05.2006
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В Катаре продан самый дорогой телефонный номер
В Катаре был организован аукцион, в котором разыгрывался самый дорогой телефонный номер — 666 66 66. В конце торгов он ушел с аукциона за 1,5 млн. фунтов стерлингов ($2,8 млн.). Ранее самым
|29.11.2005
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Siemens получил заказы на €470 млн. на развитие энергетической системы Катара
Немецкий концерн Siemens AG заключил 2 контракта общей стоимостью 470 млн. евро на поддержку и развитие энергетической системы Катара, сообщает РБК. По словам руководства компании, Siemens построит 14 энергетических подстанций для катарской энергетической компании Qatar General Electricity & Water Corporation и модерни
|04.09.2000
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В Катаре будут содавать интернет-правительство
миратах, объявило о своем намерении создать интернет-правительство. Как сообщило Агентство Новостей Катара, принц Яссем бин Хамад (Jassem bin Hamad ) отдал приказ начать первый этап создания ин
|07.06.2000
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Alcatel модернизирует сеть GSM Qatar Telecom в Катаре
Qatar Telecom Corporation (Q-TEL) заключила контракт с Alcatel на модернизацию сети GSM в Катаре. Сумма сделки составила более $ 21.6 млн. В частности, Alcatel произведет работы по установке оборудования GPRS и WAP, а также новых базовых станций 900/1800. По окончании работ абонентс
|15.03.2000
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Для борьбы с бюрократией в Катаре будет введено "электронное правительство"
Для снижения затрат на содержание администрации и для борьбы с бюрократией в Катаре может быть введено так называемое "электронное правительство". Разработкой системы зан
|24.02.2000
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В Катаре на рынке продавались пароли к 6000 аккаунтов пользователей местного Интернет-провайдера
В Катаре разразился скандал, связанный с тем, что многие пользователи Интернет получили счета на астрономические суммы в тысячи и десятки тысяч долларов. Как оказалось, логины и пароли 6.000 акка
|20.12.1999
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В государстве Катар перестраховались с зарплатой служащим
Правительство Катара решило выплатить зарплату своим служащим до нового года, опасаясь ошибки 2000 года. Хотя все правительственные учреждения сообщили о готовоности встретить новый год без компьютерных ошиб
Катар и организации, системы, технологии, персоны:
|Истомин Максим 26 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Смолянинов Александр 5 3
|Арлазаров Владимир 290 3
|Попова Мария 141 2
|Гулькин Павел 14 2
|Китов Сергей 19 2
|Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
|Weisman Jonathan 2 2
|Hadid Zaha - Хадид Заха 5 2
|McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
|Marshall Matt 4 2
|Марков Дмитрий 81 2
|Решетин Олег 49 2
|Чачава Александр 124 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
|Фролов Павел 86 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Рензяев Константин 79 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Smith Brad - Смит Брэд 104 1
|Казак Максим 162 1
|Моисеев Александр 28 1
|Маркин Алексей 4 1
|Рожков Александр 21 1
|Чуприян Александр 9 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Прянишников Николай 316 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Калмыков Сергей 24 1
|Чуканов Сергей 110 1
|Сошников Дмитрий 16 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Фейгин Илья 3 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
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