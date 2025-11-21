Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске» ов. Аналитики компании также отдельно изучили категории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала. Также иногда люди спрашивают

«Сайберус» планирует открыть в Катаре «Кибердом» с учебным центром для специалистов по кибербезопасности Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» планирует открыть в Катаре центр развития кибербезопасности «Кибердом», в состав которого войдет специализированн

«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара Олимпийский комитет Катара внедрил комплекс решений «Лаборатории Касперского». Среди них ― продукт Kaspersky Endp

Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре я правления Сбербанка Германа Грефа. Стороны планируют развивать взаимодействие по предоставлению в Катаре управляемых сервисов кибербезопасности (Managed Security Services), в рамках которого

Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар Дело АльНаджи Бывший торговый представитель Oracle в Катаре отсудил у компании $660 тыс. причитающегося ему вознаграждения, но не смог забрать ден

«Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ тактов и потенциальных клиентов в регионе MEA (Ближний Восток и Африка). Так, в начале декабря представители «Рэйдикс» заключили договор о намерениях с новыми партнерами — системными интеграторами из Катара и ОАЭ, сообщили CNews в «Рэйдикс». По мнению представителей компании, страны Персидского залива являются перспективным рынком для решений Raidix в области постпродакшн и видеонаблюдения.

Orange Business Services открыл совместное предприятие в Катаре s — b2b-подразделение группы France Telecom-Orange — объявило об открытии совместного предприятия в Катаре — компании EGN LLC, которая будет действовать в Катаре под брендом Orange Busin

Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре Северной и Южной Африке и Юго-восточной Азии. Как основной поставщик конвергированных услуг связи в Катаре, Qtel занимается предоставлением продуктов и услуг для сетей фиксированной связи. В чи

Облако-робот заслонит стадион от солнца даже разочарованы, причем не только в в обойденных странах. Заговорили о нарушениях прав человека в Катаре, об отношении к женщинам, о возможном терроризме (серия арабских революций тогда еще н

Катар будет управлять погодой в 2022 году Специально для ЧМ по футболу 2022 года правительство Катара собирается построить над стадионами систему радиоуправляемых "облаков". Они будут обеспечивать нужный микроклимат. Устройства обойдутся в 500 тыс. долларов каждое.

По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии сия заняла 48 место в мире, опустившись за год на две позиции - в 2007 г. она занимала 46 место. Соседями России в рейтинге стали Черногория, Аргентина, Уругвай и Македония. Выше в рейтинге находятся Катар, Румыния, Болгария, Польша, Бахрейн и др. Среди всех стран СНГ Россия занимает первое место. Белоруссия оказалась на 55 месте в общем рейтинге, Украина - на 59 месте, Казахстан - на 69, а

ВВС Катара получили первый С-17 Globemaster III ой обстановке передала заказчику - ВВС Катара - первый из двух заказанных ими тяжёлых военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Передача второго самолёта произойдёт в течение текущего года. Катар стал первой на Ближнем Востоке страной, заказавшей C-17 Globemaster III. Всего разные страны мира эксплуатируют 205 С-17 различных модификаций. По грузоподъемности и ряду других характери

Cisco обеспечит связью «цифровой» остров в Катаре Cisco примет участие в проекте катарской компании UDC (United Development Co.) по строительству "цифрового острова" Pearl-Qatar («Жемчужина Катара»). На строительство острова выделено $15 млрд. К 2011 г. он должен будет принять более 41 тыс. жителей из Катара и других стран. Строительство инфраструктуры на основе технологии

Wikipedia блокировала весь Катар из-за вандалов Онлайновая энциклопедия Wikipedia в течение двух месяцев периодически лишала жителей Катара доступа к редактированию статей. Последний инцидент произошел на прошлой неделе, когда

В Катаре продан самый дорогой телефонный номер В Катаре был организован аукцион, в котором разыгрывался самый дорогой телефонный номер — 666 66 66. В конце торгов он ушел с аукциона за 1,5 млн. фунтов стерлингов ($2,8 млн.). Ранее самым

Siemens получил заказы на €470 млн. на развитие энергетической системы Катара Немецкий концерн Siemens AG заключил 2 контракта общей стоимостью 470 млн. евро на поддержку и развитие энергетической системы Катара, сообщает РБК. По словам руководства компании, Siemens построит 14 энергетических подстанций для катарской энергетической компании Qatar General Electricity & Water Corporation и модерни

В Катаре будут содавать интернет-правительство миратах, объявило о своем намерении создать интернет-правительство. Как сообщило Агентство Новостей Катара, принц Яссем бин Хамад (Jassem bin Hamad ) отдал приказ начать первый этап создания ин

Alcatel модернизирует сеть GSM Qatar Telecom в Катаре Qatar Telecom Corporation (Q-TEL) заключила контракт с Alcatel на модернизацию сети GSM в Катаре. Сумма сделки составила более $ 21.6 млн. В частности, Alcatel произведет работы по установке оборудования GPRS и WAP, а также новых базовых станций 900/1800. По окончании работ абонентс

Для борьбы с бюрократией в Катаре будет введено "электронное правительство" Для снижения затрат на содержание администрации и для борьбы с бюрократией в Катаре может быть введено так называемое "электронное правительство". Разработкой системы зан

В Катаре на рынке продавались пароли к 6000 аккаунтов пользователей местного Интернет-провайдера В Катаре разразился скандал, связанный с тем, что многие пользователи Интернет получили счета на астрономические суммы в тысячи и десятки тысяч долларов. Как оказалось, логины и пароли 6.000 акка