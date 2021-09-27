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Катар


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
04.06.2021 Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре 4
03.06.2021 «Мегафон» поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
11.03.2021 «Лаборатория Касперского» стала спонсором Aprilia Racing и партнером Piaggio Group 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
07.06.2019 Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services займутся строительством «умных» городов 1
26.04.2019 Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар 7
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
17.09.2018 Check Point зафиксировал рост активности банковских троянов 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
20.11.2017 «Первый БИТ» вывел на рынок Ближнего Востока решение FirstBIT Accounting 1
28.03.2017 Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины 1
02.03.2017 Orange Business Services и Meeza создадут в Дохе «умный город» с 500 тыс. подключенных датчиков 2
02.02.2017 «Первый БИТ» внедрил учетно-управленческую систему в дубайском офисе Senat MEA Management Consultancy 1
03.01.2017 Супруги из США подали иск против Apple из-за гибели своей пятилетней дочери 1
15.12.2016 «Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ 1
18.12.2015 Autodesk представил открытый шаблон BIM-стандарта для российских компаний 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
09.11.2015 Команды из России завоевали «золото» и «серебро» на Олимпиаде по робототехнике 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
12.03.2015 Line запускает приложение ycon для создания селфи-стикеров 1
17.02.2015 64% ИТ-специалистов по всему миру выступают за использование гибридного «облака» 1
31.12.2014 «Ростелеком» получил первые 10 млрд рублей от РФПИ на ликвидацию цифрового неравенства 1
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива 1
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
27.08.2014 «Билайн» продолжает снижать цены на международный роуминг 2
30.04.2014 Развитые страны лидируют в гонке больших данных 1

Публикаций - 78, упоминаний - 113

Катар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Microsoft Corporation 11110 4
Eutelsat 65 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Autodesk Consulting 3 1
Ooredoo QSC 6 1
PERCo 10 1
VerifyMyAge 6 1
Playrix Holding 14 1
Amazon Souq.com 3 1
Oracle America 1 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Citizen Lab 11 1
Сбербанк Телеком 18 1
WaveAccess - ВейвАксесс 19 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Data Matrix 52 1
SAP SE 3216 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Oracle Corporation 3355 1
NSO Group 16 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 1
MSI - Micro-Star International 277 1
Orange S.A. 450 1
ESET 989 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Check Point Software Technologies 447 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
SEC Consult Services 931 1
Vodafone Group 381 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Yamaha 39 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Pearson 8 1
Citibank - Ситибанк 170 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
JCB International 113 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Emerging Travel Group 3 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Qatar Airways - Авиакомпания 6 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
Sanford Heisler Sharp 1 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
American Express 172 1
Avito - Авито 171 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Visa International 1346 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1126 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 10 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Google Android 10751 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
WhatsApp Messenger 654 3
Rakuten Viber 429 3
Apple iPhone 6 547 2
Apple FaceTime 145 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
MasterCard Maestro 112 1
Check Point ThreatCloud 53 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Autodesk Revit 68 1
Microsoft Andromeda OS 15 1
Check Point Global Threat Impact Index 18 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Microsoft Azure Queue 1 1
Microsoft Azure Redis 1 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
WaveAccess myQuiz 3 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2 1
Apple iSight 51 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
C++ - Язык программирования 284 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft Azure 1171 1
Смолянинов Александр 4 2
Решетин Олег 38 2
Горлина Татьяна 4 1
AlNaji Alaa - АльНаджи Алаа 1 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Abrishamcar Maryam - Абришамкар Марьям 1 1
Johnson Marcella - Джонсон Марселла 1 1
Lowe David - Лоу Дэвид 2 1
Wilson Felicia - Уилсон Фелиция 1 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Мансур Ахмед 7 1
Palmer Michael - Палмер Майкл 2 1
Левиев Лев 15 1
Фурсин Алексей 100 1
Галушкин Олег 168 1
Фейгин Илья 3 1
Бухман Дмитрий 9 1
Северюхин Андрей 6 1
Маркин Алексей 4 1
Моисеев Александр 15 1
Гурджиян Руслан 17 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Мишустин Михаил 302 1
Дягилев Василий 83 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 16
Германия - Федеративная Республика 3648 16
Франция - Французская Республика 2130 15
Индия - Республика 2175 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 13
Япония 2792 13
Украина 3374 11
Казахстан - Республика 2637 10
Европа 3766 10
Кувейт 51 8
Саудовская Аравия - Королевство 278 6
Турция - Турецкая республика 952 6
Италия - Итальянская Республика 1392 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Израиль 722 6
Эстония - Эстонская Республика 417 6
Сингапур - Республика 808 6
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Австрия - Австрийская Республика 528 5
Хорватия - Республика 118 5
Бразилия - Федеративная Республика 1128 5
Черногория 86 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 5
Латвия - Латвийская Республика 450 5
Султанат Оман 38 5
Африка 1491 4
Дания - Королевство 371 4
Литва - Литовская Республика 329 4
Румыния 344 4
Швеция - Королевство 756 4
Бахрейн - Королевство 58 4
Финляндия - Финляндская Республика 817 4
Египет - Арабская Республика 369 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Таиланд - Королевство 361 4
Австралия - Австралийский Союз 1127 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Русский язык 985 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Wikipedia - Википедия 277 1
The Register 345 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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