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Индексная книга (каталог) CNews*
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Катар

Катар

СОБЫТИЯ


21.11.2025 Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске»

ов. Аналитики компании также отдельно изучили категории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала. Также иногда люди спрашивают
03.06.2025 «Сайберус» планирует открыть в Катаре «Кибердом» с учебным центром для специалистов по кибербезопасности

Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» планирует открыть в Катаре центр развития кибербезопасности «Кибердом», в состав которого войдет специализированн
09.01.2023 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара

Олимпийский комитет Катара внедрил комплекс решений «Лаборатории Касперского». Среди них ― продукт Kaspersky Endp
04.06.2021 Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре

я правления Сбербанка Германа Грефа. Стороны планируют развивать взаимодействие по предоставлению в Катаре управляемых сервисов кибербезопасности (Managed Security Services), в рамках которого

26.04.2019 Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар

Дело АльНаджи Бывший торговый представитель Oracle в Катаре отсудил у компании $660 тыс. причитающегося ему вознаграждения, но не смог забрать ден
15.12.2016 «Рэйдикс» развивает отношения с системными интеграторами из Катара и ОАЭ

тактов и потенциальных клиентов в регионе MEA (Ближний Восток и Африка). Так, в начале декабря представители «Рэйдикс» заключили договор о намерениях с новыми партнерами — системными интеграторами из Катара и ОАЭ, сообщили CNews в «Рэйдикс». По мнению представителей компании, страны Персидского залива являются перспективным рынком для решений Raidix в области постпродакшн и видеонаблюдения.
16.01.2013 Orange Business Services открыл совместное предприятие в Катаре

s — b2b-подразделение группы France Telecom-Orange — объявило об открытии совместного предприятия в Катаре — компании EGN LLC, которая будет действовать в Катаре под брендом Orange Busin
24.10.2012 Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре

Северной и Южной Африке и Юго-восточной Азии. Как основной поставщик конвергированных услуг связи в Катаре, Qtel занимается предоставлением продуктов и услуг для сетей фиксированной связи. В чи
28.03.2011 Облако-робот заслонит стадион от солнца

даже разочарованы, причем не только в в обойденных странах. Заговорили о нарушениях прав человека в Катаре, об отношении к женщинам, о возможном терроризме (серия арабских революций тогда еще н
28.03.2011 Катар будет управлять погодой в 2022 году

Специально для ЧМ по футболу 2022 года правительство Катара собирается построить над стадионами систему радиоуправляемых "облаков". Они будут обеспечивать нужный микроклимат. Устройства обойдутся в 500 тыс. долларов каждое.
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии

сия заняла 48 место в мире, опустившись за год на две позиции - в 2007 г. она занимала 46 место. Соседями России в рейтинге стали Черногория, Аргентина, Уругвай и Македония. Выше в рейтинге находятся Катар, Румыния, Болгария, Польша, Бахрейн и др. Среди всех стран СНГ Россия занимает первое место. Белоруссия оказалась на 55 месте в общем рейтинге, Украина - на 59 месте, Казахстан - на 69, а
13.08.2009 ВВС Катара получили первый С-17 Globemaster III

ой обстановке передала заказчику - ВВС Катара - первый из двух заказанных ими тяжёлых военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Передача второго самолёта произойдёт в течение текущего года. Катар стал первой на Ближнем Востоке страной, заказавшей C-17 Globemaster III. Всего разные страны мира эксплуатируют 205 С-17 различных модификаций. По грузоподъемности и ряду других характери
29.04.2008 Cisco обеспечит связью «цифровой» остров в Катаре

Cisco примет участие в проекте катарской компании UDC (United Development Co.) по строительству "цифрового острова" Pearl-Qatar («Жемчужина Катара»). На строительство острова выделено $15 млрд. К 2011 г. он должен будет принять более 41 тыс. жителей из Катара и других стран. Строительство инфраструктуры на основе технологии

09.01.2007 Wikipedia блокировала весь Катар из-за вандалов

Онлайновая энциклопедия Wikipedia в течение двух месяцев периодически лишала жителей Катара доступа к редактированию статей. Последний инцидент произошел на прошлой неделе, когда
24.05.2006 В Катаре продан самый дорогой телефонный номер

В Катаре был организован аукцион, в котором разыгрывался самый дорогой телефонный номер — 666 66 66. В конце торгов он ушел с аукциона за 1,5 млн. фунтов стерлингов ($2,8 млн.). Ранее самым

29.11.2005 Siemens получил заказы на €470 млн. на развитие энергетической системы Катара

Немецкий концерн Siemens AG заключил 2 контракта общей стоимостью 470 млн. евро на поддержку и развитие энергетической системы Катара, сообщает РБК. По словам руководства компании, Siemens построит 14 энергетических подстанций для катарской энергетической компании Qatar General Electricity & Water Corporation и модерни
04.09.2000 В Катаре будут содавать интернет-правительство

миратах, объявило о своем намерении создать интернет-правительство. Как сообщило Агентство Новостей Катара, принц Яссем бин Хамад (Jassem bin Hamad ) отдал приказ начать первый этап создания ин
07.06.2000 Alcatel модернизирует сеть GSM Qatar Telecom в Катаре

Qatar Telecom Corporation (Q-TEL) заключила контракт с Alcatel на модернизацию сети GSM в Катаре. Сумма сделки составила более $ 21.6 млн. В частности, Alcatel произведет работы по установке оборудования GPRS и WAP, а также новых базовых станций 900/1800. По окончании работ абонентс
15.03.2000 Для борьбы с бюрократией в Катаре будет введено "электронное правительство"

Для снижения затрат на содержание администрации и для борьбы с бюрократией в Катаре может быть введено так называемое "электронное правительство". Разработкой системы зан
24.02.2000 В Катаре на рынке продавались пароли к 6000 аккаунтов пользователей местного Интернет-провайдера

В Катаре разразился скандал, связанный с тем, что многие пользователи Интернет получили счета на астрономические суммы в тысячи и десятки тысяч долларов. Как оказалось, логины и пароли 6.000 акка
20.12.1999 В государстве Катар перестраховались с зарплатой служащим

Правительство Катара решило выплатить зарплату своим служащим до нового года, опасаясь ошибки 2000 года. Хотя все правительственные учреждения сообщили о готовоности встретить новый год без компьютерных ошиб

Публикаций - 191, упоминаний - 234

Катар и организации, системы, технологии, персоны:

Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 10
Microsoft Corporation 25774 10
МегаФон 10742 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Apple Inc 13154 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 4
Huawei 4675 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Google LLC 12687 3
1С Первый Бит - FirstBIT 13 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростелеком 10948 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP Inc. 5883 3
Check Point Software Technologies 829 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 3
Vodafone Group 1412 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 3
Yahoo! 3726 3
iFarm 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Alpari - Альпари 67 2
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 35 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Storm Ventures 5 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Альфа-Банк 1979 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Boeing 1031 2
Walt Disney Company 647 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Elsevier 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Tessi 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Emerging Travel Group 6 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 8 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Google Android 15243 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iOS 8583 3
Rakuten Viber 665 3
Microsoft Windows 16882 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 3
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Google Keep 34 2
Apple iSight 70 2
Yota Бизнес 61 2
FreePik 1841 2
МТС - Мой МТС 165 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
Apple - App Store 3109 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Acer Predator 224 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Apple Safari - браузер 896 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Apple FaceTime 193 2
Истомин Максим 26 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
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