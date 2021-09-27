Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Катар
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 113
Катар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Wikipedia - Википедия 277 1
|The Register 345 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru