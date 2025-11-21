Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске»

К Всероссийскому Дню Словаря аналитики компании выяснили, с ударениями в каких словах чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске». Для этого они изучили запросы со словом «ударение» и составили топ-10 самых популярных слов, которые могут вызывать сомнение в произношении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2025 г. «Алиса AI» в «Поиске» чаще отвечала про ударение в следующих словах: Звонить (звонит, звонят); Торты; Красивее; Начинать (начал, начавший, начатый); Щавель; Договор; Квартал; Облегчать (облегчить, облегчил, облегчила); Средства; Понимать (понял, поняла, понявший).

Самые длинные из популярных слов, ударение в которых вызывает вопросы, — вероисповедание и ходатайствовать.

Интересуются и ударениями в фамилиях. В топ-5 попали: Бальмонт; Одоевский; Ожегов; Пикассо; Майков.

Аналитики компании также отдельно изучили категории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала.

Также иногда люди спрашивают про ударения в словах, связанных с определенными событиями. Например, летом пользователей больше, чем в остальные времена года, интересовало ударением в фамилии музыканта Оззи Осборна.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Telecom API 2025

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

Фееричный каминг-аут Microsoft. Подтверждено: неисправны почти все ключевые компоненты Windows 11

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще