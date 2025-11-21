Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске»

К Всероссийскому Дню Словаря аналитики компании выяснили, с ударениями в каких словах чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске». Для этого они изучили запросы со словом «ударение» и составили топ-10 самых популярных слов, которые могут вызывать сомнение в произношении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2025 г. «Алиса AI» в «Поиске» чаще отвечала про ударение в следующих словах: Звонить (звонит, звонят); Торты; Красивее; Начинать (начал, начавший, начатый); Щавель; Договор; Квартал; Облегчать (облегчить, облегчил, облегчила); Средства; Понимать (понял, поняла, понявший).

Самые длинные из популярных слов, ударение в которых вызывает вопросы, — вероисповедание и ходатайствовать.

Интересуются и ударениями в фамилиях. В топ-5 попали: Бальмонт; Одоевский; Ожегов; Пикассо; Майков.

Аналитики компании также отдельно изучили категории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала.

Также иногда люди спрашивают про ударения в словах, связанных с определенными событиями. Например, летом пользователей больше, чем в остальные времена года, интересовало ударением в фамилии музыканта Оззи Осборна.