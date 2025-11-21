Фееричный каминг-аут Microsoft. Подтверждено: неисправны почти все ключевые компоненты Windows 11

После четырех лет бесконечного выпуска сырых обновлений для Windows 11 Microsoft, наконец признала, что почти все основные компоненты Windows 11 в той или иной степени неисправны. На то, что эта ОС кривая, уже открыто указывают и другие компании, в особенности Nvidia, которая теперь исправляет ее вместо Microsoft.

Хватит отрицать очевидное

Корпорация Microsoft признала, что подавляющее большинство ключевых компонентов Windows 11 работают некорректно, пишет портал Neowin. Притом сделала она это не при помощи заявления какого-нибудь малоизвестного менеджера из своего штата, как это часто бывает в ее случае.

Нет, на этот раз Microsoft заговорила об этом во всеуслышание. Она официально признала наличие проблем в Windows 11 и разместила в новую статью на сайте своей службы поддержки, в котором прямо сказала – недочеты есть почти во всех основных компонентах Windows 11.

Проблемы Windows 11, по мнению Microsoft, связаны исключительно с XAML (eXtensible Application Markup Language. Это декларативный язык разметки на основе XML, разработанный Microsoft для создания пользовательских интерфейсов в приложениях .NET. В корпорации подчеркивают, что эти проблемы затрагивают все компоненты оболочки Windows 11, в том числе меню «Пуск», панель задач, «Проводник» и оснастку «Параметры».

У нас почти все в порядке

Важно подчеркнуть, что Microsoft, полностью игнорирует факт наличия многочисленных проблем в Windows 11, вообще никак не связанных с XAML. Корпорация на протяжении последних четырех лет выпускает апдейты для этой ОС, которые раз за разом портят что-то в системе, а потом в спешке готовит «патчи к патчам». Некоторые из них лишь усугубляют ситуацию, после чего круг апдейтов для апдейтов замыкается.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft признала, что Windows 11 очень далека от идеала с точки зрения стабильности

Эксперты Neowin также обращают внимание на то, когда именно Microsoft призналась в нестабильности Windows 11. Сделала она это лишь в ноябре 2025 г., спустя более четырех лет с момента выхода ОС, и подчеркнула, что проблема кроется только в новейшей сборке 25H2. Но поскольку 25H2 использует ту же кодовую базу, что и версия 24H2 годовой давности, 24H2, вероятно, тоже далека от идеала в плане работы XAML.

Другие показывают пальцем

Microsoft пока не признает, что за годы кривых обновлений повредила далеко не только интерфейсную часть своей системы. Между тем, это понимают не только пользователи Windows 11, но и многие крупные ИТ-компании, вынужденно зависимые от Microsoft.

И те, и другие уже не стесняются указывать Microsoft на очередной сбой в работе Windows из-за очередного обновления. Но у простых пользователей меньше шансов быть услышанными, недели у ИТ-гигантов.

В конце ноября 2025 г. с критикой в адрес Microsoft выступила Nvidia – разработчик графических процессоров GeForce, стоящий намного дороже самой Microsoft. Nvidia обвинила софтверного гиганта в том, что недавние патчи для Windows 11 приводят к проблемам с производительностью в играх.

Это очень важно, поскольку Windows была и пока остается самой популярной игровой платформой в мире – подавляющее большинство компьютеров (66,4% в октябре 2025 г. – StatCounter) работают именно на ней. А Windows 11 – самая популярная версия Windows с долей 55,17% в октябре 2025 г. Годом ранее у нее было 35,6%.

Прибыль Nvidia очень сильно зависит от мирового рынка видеоигр. Ей даже пришлось экстренно выпускать новую версию драйвера для видеокарт на своих чипах, чтобы восстановить производительность системы в играх.

Другими словами, Nvidia выполнила всю работу за Microsoft. И это не единичный случай – производители процессоров Intel и AMD ранее тоже выпускали апдейты, чтобы их чипы не теряли производительность в Windows из-за ошибок в самой системе.