Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов

Microsoft выпустила самый первый патч для Windows 11. Он мог решить проблему с 15-процентным снижением производительности процессоров AMD в новой ОС, обнаруженную в первой стабильной сборке, но лишь серьезно усугубил ее, заставив эти чипы работать еще медленнее.

Все пошло не по плану

Компания Microsoft выпустила первое в истории обновление для своей новой ОС Windows 11. Как пишет портал TechPowerUp, его установка усугубляет проблему с производительностью процессоров AMD, возникшую с релизом первой стабильной сборки 5 октября 2021 г.

Новый патч для Windows 11 обновляет ее до сборки 22000.258 и еще больше ухудшает задержку кэша уровня 3 (L3) для процессоров Ryzen. По данным TechPowerUp, типичная задержка L3 для процессора Ryzen 7 2700X на базе архитектуры Zen+ находится в пределах 10 нс. Первая финальная сборка Windows 11 увеличила этот показатель более чем на на 70%, вплоть до 17,1 нс.

Установка апдейта до версии 22000.258 приводит к росту задержки L3 на Ryzen 7 2700X до 39,1 нс, что почти в четыре раза хуже базовых значений, заявленных AMD. Все тесты эксперты TechPowerUp проводили в программе AIDA64.

Intel может в любой момент обратить происходящее с AMD и Windows 11 в свою пользу

Пока неясно, насколько плоха ситуация с другими процессорами AMD, поддерживаемыми Windows 11. Велика вероятность, что задержка памяти L3 в них тоже вырастает в четыре раза после установки патча.

Начало истории

Сразу после выхода Windows 11 стало известно, что переход на нее автоматически снижает производительность всех поддерживаемых чипов AMD, в том числе серверные Epyc. В ряде программ падение не превышало 5%, в других же, в особенности в играх, оно могло составить все 15%.

AMD сразу заявила, что дело именно в росте задержки памяти L3, и добавила, что второй причиной может являться неправильная работа алгоритма Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) в самой в Windows 11. Он отвечает за перенаправление потоков данных, поступающих на процессор, на самые быстрые ядра для достижения максимально возможной производительности.

AMD и Microsoft одновременно заявили, что подготовят патчи, устраняющие проблему, до конца октября 2021 г. AMD пока не выпускала никаких апдейтов для своих драйверов, а обновление Windows 11 владельцам систем на чипах AMD, и вовсе лучше не устанавливать.

Еще не все потеряно

В курсе развития ситуации пользователей в настоящее время держит лишь AMD. Microsoft пока не комментирует происходящее.

Чипмейкер разместил в интернете заявление, согласно которому патч, устраняющий проблему с задержками памяти L3, находится в активной стадии разработки. Его релиз ожидается в ближайший вторник, 19 октября 2021 г.

Что сегодня понимают под TestOps Интеграция

Что до решения проблемы с алгоритмом СРРС2, то его придется подождать немного дольше. Его появление запланировано на 21 октября 2021 г. Пока неизвестно, действительно ли эти обновления способны починить работу чипов AMD под новейшей операционкой Microsoft. Не исключено, что они или оставят все на текущем уровне, или еще больше усложнят жизнь владельцам таких процессоров.

Странности Microsoft

Специалисты портала The Verge недоумевают, как Microsoft могла допустить такой промах с процессорами AMD на фоне того, что Windows 11 работает далеко не со всеми существующими чипами. Список поддерживаемых ею CPU весьма и весьма ограничен.

По их мнению, баги являются неотъемлемой частью всех новых операционных систем – разработчики устраняют их по мере выявления. Однако столь масштабная проблема не должна быть частью финальной сборки новой версии самой популярной настольной ОС в мире (Windows удерживает 72,98% мирового рынка ПК и ноутбуков против 15,56% у macOS – статистика Statista.com за июнь 2021 г.).

Кроме того, Windows 11 была анонсирована еще в конце июня 2021 г., а ее открытое бета-тестирование началось за неделю до премьеры благодаря якобы случайной утечке ранней сборки. Как так получилось, что ни один бета-тестер не смог обнаружить проблему с чипами AMD, остается загадкой.

Удар по AMD

Сложившаяся ситуация может не лучшим образом отразиться на интересе мировой общественности к процессорам AMD, пишет TechPowerUp. Если информация о выходе новых процессоров Intel Core 12 поколения (Alder Lake) в конце октября или начале ноября 2021 г. верна, то многочисленные блогеры и журналисты захотят проверить их возможности в новой системе.

Как правило, в таких тестах чипы Intel сравниваются с продукцией AMD. С учетом выявленных проблем такое сравнение может оказаться не в пользу последней.