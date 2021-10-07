Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD

В Windows 11 обнаружена плохая совместимость с процессорами AMD из списка поддерживаемых. Система заставляет их работать на 15% медленнее обычного, и чаще всего это проявляется в видеоиграх. Microsoft готовит устраняющее этот дефект обновление, а AMD скоро выпустит свежие драйверы для дополнительной защиты от подобных сбоев.

Windows 11 не «дружит» с процессорами AMD

Новейшая ОС Windows 11 корпорации Microsoft оказалась в некотором роде опасной для компьютеров на базе процессоров AMD. Установка этой операционной системы снижает их производительность на 15% в ряде приложений, пишет портал The Verge.

Проблема затрагивает целый ряд процессоров AMD, популярных во всем мире, включая Россию. Это чипы Ryzen линеек 2000, 3000, 4000 и 5000 на архитектурах Zen+, Zen 2 и Zen 3. Другими словами, проблема коснулась всех поддерживаемых Windows 11 процессоров Ryzen.

В некоторых случаях «тормозить» начинают и серверные процессоры Epyc. Досталось и владельцам процессоров Athlon последних версий, которые тоже входят в список поддерживаемых.

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Сильнее других пострадали геймеры, предпочитающие играть на ПК, а не на консолях. В видеоиграх производительность чипов AMD после перехода на Windows 11 может проседать на 10-15% от номинальных значений. В обычных программах этот показатель составляет 3-5%.

Возможная причина

Компания AMD официально подтвердила факт наличия проблемы с производительностью ее чипов на ПК под управлением Windows 11. Ее эксперты также назвали две возможные причины ее возникновения.

Первая – это возросшая задержка в работе кэш-памяти третьего уровня (L3). В сравнении с Windows 10 эти задержки могут увеличиваться втрое.

Вторая причина заключается в некорректной работе алгоритма Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) в Windows 11. Этот механизм отвечает за перенаправление потоков данных, поступающих на процессор, на самые быстрые ядра для достижения максимально возможной производительности.

AMD сразу призналась в наличии проблемы

AMD утверждает, что «приложения, чувствительные к производительности одного или нескольких потоков, могут показывать снижение скорости работы». Также, со слов ее представителей, это наиболее заметно на процессорах с восемью и боле ядрами и тепловыделением (TDP) от 65 Вт.

Помощь в пути

AMD поспешила заверить пользователей, что работает над устранением проблемы и постарается решить ее в кратчайшие сроки. Корпорация Microsoft сообщила, что тоже работает в этом направлении.

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Обе описанные компанией недочета должны быть исправлены до конца октября 2021 г. Проблему с CPPC2 AMD решит своими силами путем выпуска обновления драйверов для CPU и чипсетов. Microsoft же взяла на себя задачу по решению вопроса с памятью L3. Исправление будет представлено в виде патча для Windows 11.

Все было известно заранее

О падении производительности в играх на ПК с Windows 11 впервые стало известно за несколько дней до релиза ОС, состоявшегося 5 октября 2021 г. Портал TechSpot писал, что ряд встроенных в Windows 11 технологий не дают играм раскрыть весь потенциал «железа» компьютера.

В популярной видеоигре Shadow of the Tomb Raider падение производительности составило 28% в сравнении с идентичным по характеристикам ПК на базе Windows 10. Исследователи не уточнили конфигурацию системного блока, но высказали предположение, что подобное может быть связано с тем, что в тестах использовалась бета-версия Windows 11.

Несовместимым ПК обновлений не достанется

На 7 октября 2021 г. не было достоверно известно, замедляет ли Windows 11 компьютеры на чипах Intel. Также нет данных о том, как новая система Microsoft влияет на работу несовместимых с ней компьютеров.

У новой Windows очень жесткие требования к «железу» компьютеров, и многие с ней официально несовместимы. Установить ее на такие ПК все же можно, но придется добровольно отказаться от обновлений системы. В этом случае, если замедление касается и их, то, вероятно, грядущий патч им достанется. Microsoft пока никак не комментирует это.

Остается добавить, что Windows 10 «проживет» еще как минимум четыре года. Срок ее поддержки заканчивается 14 октября 2025 г.