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Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD

В Windows 11 обнаружена плохая совместимость с процессорами AMD из списка поддерживаемых. Система заставляет их работать на 15% медленнее обычного, и чаще всего это проявляется в видеоиграх. Microsoft готовит устраняющее этот дефект обновление, а AMD скоро выпустит свежие драйверы для дополнительной защиты от подобных сбоев.

Windows 11 не «дружит» с процессорами AMD

Новейшая ОС Windows 11 корпорации Microsoft оказалась в некотором роде опасной для компьютеров на базе процессоров AMD. Установка этой операционной системы снижает их производительность на 15% в ряде приложений, пишет портал The Verge.

Проблема затрагивает целый ряд процессоров AMD, популярных во всем мире, включая Россию. Это чипы Ryzen линеек 2000, 3000, 4000 и 5000 на архитектурах Zen+, Zen 2 и Zen 3. Другими словами, проблема коснулась всех поддерживаемых Windows 11 процессоров Ryzen.

В некоторых случаях «тормозить» начинают и серверные процессоры Epyc. Досталось и владельцам процессоров Athlon последних версий, которые тоже входят в список поддерживаемых.

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Сильнее других пострадали геймеры, предпочитающие играть на ПК, а не на консолях. В видеоиграх производительность чипов AMD после перехода на Windows 11 может проседать на 10-15% от номинальных значений. В обычных программах этот показатель составляет 3-5%.

Возможная причина

Компания AMD официально подтвердила факт наличия проблемы с производительностью ее чипов на ПК под управлением Windows 11. Ее эксперты также назвали две возможные причины ее возникновения.

Первая – это возросшая задержка в работе кэш-памяти третьего уровня (L3). В сравнении с Windows 10 эти задержки могут увеличиваться втрое.

Вторая причина заключается в некорректной работе алгоритма Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) в Windows 11. Этот механизм отвечает за перенаправление потоков данных, поступающих на процессор, на самые быстрые ядра для достижения максимально возможной производительности.

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AMD сразу призналась в наличии проблемы

AMD утверждает, что «приложения, чувствительные к производительности одного или нескольких потоков, могут показывать снижение скорости работы». Также, со слов ее представителей, это наиболее заметно на процессорах с восемью и боле ядрами и тепловыделением (TDP) от 65 Вт.

Помощь в пути

AMD поспешила заверить пользователей, что работает над устранением проблемы и постарается решить ее в кратчайшие сроки. Корпорация Microsoft сообщила, что тоже работает в этом направлении.

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Интеграция

Обе описанные компанией недочета должны быть исправлены до конца октября 2021 г. Проблему с CPPC2 AMD решит своими силами путем выпуска обновления драйверов для CPU и чипсетов. Microsoft же взяла на себя задачу по решению вопроса с памятью L3. Исправление будет представлено в виде патча для Windows 11.

Все было известно заранее

О падении производительности в играх на ПК с Windows 11 впервые стало известно за несколько дней до релиза ОС, состоявшегося 5 октября 2021 г. Портал TechSpot писал, что ряд встроенных в Windows 11 технологий не дают играм раскрыть весь потенциал «железа» компьютера.

В популярной видеоигре Shadow of the Tomb Raider падение производительности составило 28% в сравнении с идентичным по характеристикам ПК на базе Windows 10. Исследователи не уточнили конфигурацию системного блока, но высказали предположение, что подобное может быть связано с тем, что в тестах использовалась бета-версия Windows 11.

Несовместимым ПК обновлений не достанется

На 7 октября 2021 г. не было достоверно известно, замедляет ли Windows 11 компьютеры на чипах Intel. Также нет данных о том, как новая система Microsoft влияет на работу несовместимых с ней компьютеров.

У новой Windows очень жесткие требования к «железу» компьютеров, и многие с ней официально несовместимы. Установить ее на такие ПК все же можно, но придется добровольно отказаться от обновлений системы. В этом случае, если замедление касается и их, то, вероятно, грядущий патч им достанется. Microsoft пока никак не комментирует это.

Остается добавить, что Windows 10 «проживет» еще как минимум четыре года. Срок ее поддержки заканчивается 14 октября 2025 г.

Эльяс Касми

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