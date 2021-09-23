Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох

Microsoft разрешила устанавливать Windows 11 на ПК с устаревшим «железом». При установке на такие компьютеры она заставит пользователей «подписать» согласие, что они делают это на свой страх и риск, и что ОС никогда не будет получать обновления и патчи.

Microsoft подобрела

Корпорация Microsoft разрешила устанавливать свою новейшую операционную систему Windows 11 на компьютеры, признанные ею устаревшими, пишет портал Neowin. К таковым она относит ноутбуки и ПК, не удовлетворяющие системным требованиям новой ОС, которые, как известно, сильно завышены.

Microsoft неоднократно заявляла, что будет бороться со всеми способами установки Windows 11 на «неподходящие» компьютеры. Аналогичным образом она отреагировала и на то, когда хакеры обнаружили баг в системе установки Windows 11, позволяющий в два счета обойти все «железные» ограничения.

Решение Microsoft позволит увидеть эту надпись на своих мониторах большему числу пользователей

Теперь же ситуация изменилась, но что побудило Microsoft пересмотреть свое отношение к пользователям, не желающим вкладываться в апгрейд своих ПК (или даже покупку новых) ради Windows 11, остается неизвестным. Однако ее желание разрешить всем устанавливать ее новую операционку имеет как минимум один гигантский подводный камень.

Что задумала Microsoft

Об «амнистии» устаревших компьютеров Microsoft заговорила менее чем за три недели до релиза Windows 11, назначенного на 5 октября 2021 г. Отменив, по сути, все ранее выставленные ограничения, Microsoft переложила всю ответственность за работоспособность таких ПК на плечи их владельцев.

Система установки Windows 11 по-прежнему будет проверять соответствие пользовательского ПК минимальным системным требованиям. Если «железо» все же старое, то на экране появится пользовательское соглашение, в котором говорится о древности ПК. Также в нем есть пункт о том, что Windows 11, установленная на такой компьютер, не будет получать обновления.

Соглашение, отказ от принятия которого приведет к прекращению установки Windows 11

Microsoft пока не уточняет, о каких именно апдейтах идет речь – об общих, меняющих возможности самой ОС, или же о патчах безопасности. Помимо этого, текст сообщения гласит, что Microsoft не будет нести ответственность за поломку ПК на фоне его несоответствия требованиям Windows 11.

Напомним, что Windows 11 нужен процессор AMD Ryzen 2000 или новее, а в случае с платформой Intel она предпочитает как минимум Core восьмого поколения. Ей требуется минимум 4 ГБ оперативной памяти и накопитель, по меньшей мере, на 64 ГБ.

Для сравнения, Windows 10 способна довольствоваться 1 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтным носителем информации. Столь жестких требований к процессору, как у Windows 11, у нее тоже нет.

Радоваться пока рано

Пользователям, располагающим неподготовленными к возросшим в сравнении с Windows 10 аппетитами новой ОС Microsoft, пока что рано начинать подготовку к переходу на новую систему. Анонс Windows 11 состоялся 24 июня 2021 г., менее трех месяцев назад, и за это время Microsoft уже успела изменить свое отношение к установке ее нового детища на возрастные компьютеры.

Компьютеры, несоответствующие этим требованиям, Microsoft автоматически признает устаревшими

Нет гарантии, что с выходом первой стабильной сборки она не преподнесет таким пользователям еще какой-нибудь сюрприз. Проверить совместимость «железа» с Windows 11 можно при помощи фирменной утилиты Microsoft PC Health Check. Разработчики обновили ее до версии 3.0.210914001. Сама программа появилась еще летом 2021 г., но у подавляющего большинства пользователей она работала некорректно, что вынудило Microsoft быстро убрать ее с сайта. Сторонние программисты отреагировали оперативно, и интернет наводнили приложения, выполняющие ту же функцию, что и PC Health Check, но работающие намного более стабильно.

Расстраиваться тоже не стоит

Невозможность получения обновлений в случае ОС Microsoft нельзя считать большой проблемой. Корпорация на протяжении многих лет выпускает апдейты для Windows 10, нарушающие стабильность системы. При этом отключить установку таких патчей Windows 10 не позволяет – для этого нужно вручную править реестр или устанавливать специализированное ПО.

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Один из недавних примеров случился в мае 2021 г. Microsoft выпустила обновление для Windows 10, принявшееся массово выводить из строя персональные компьютеры по всему миру. Проблема возникла из-за драйвера AMD в составе обновления, который по ошибке был доставлен на несовместимые с ним системы.

В марте 2021 г. Microsoft начала распространение масштабного патча, устраняющего ряж ошибок в Windows 10. В нем был целый ряд недокументированных функций, среди которых оказалась поломка встроенного инструмента резервного копирования с использованием истории и веб-камер Razer и Intel.

В декабре 2020 г. пользователи актуальных на тот момент версий Windows 10 столкнулись с необычной ошибкой, которая приводила к «синему экрану смерти» при неосторожном использовании встроенной утилиты проверки дисков Chkdsk.