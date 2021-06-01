Спецпроекты

ПО Софт Техника
|

Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса

Свежий патч KB5003214, который добавляет в операционную систему Microsoft Windows 10 новый виджет «Новости и интересы», способен вызывать необычные визуальные баги. По сообщениям пользователей, область системного трея на панели задач после его установки может превратиться в кашу из значков или оказаться полностью зачищенной от их присутствия. Как это часто бывает в подобных случаях, удаление апдейта помогает решить проблему.

Панель задач Windows 10 пала жертвой очередного обновления

Установка последнего накопительного обновления Windows 10 может приводить к некорректному отображению элементов панели задач, пишет Bleeping Computer.

По данным издания, пользователи жалуются на ошибки отрисовки значков приложений в системном трее (System tray). Описываются случаи их необычного смещения вправо, расположения поверх друг друга и даже полного исчезновения из видимой области панели задач.

«После установки [обновления] KB5003214 моя панель задач (в правом нижнем углу, там, где расположены часы, центр уведомлений, значок сетевого подключения) полностью вышла из строя. Значки ненадолго появились поверх часов, а затем исчезли», – описывает проблему в «Центре отзывов» (Feedback Hub) один из столкнувшихся с ней пользователей.

systemtraydisplayglitches.jpg
Хаос в системном трее Windows 10 после установки патча KB5003214

«Установив накопительное обновление KB5003214, я столкнулся с некорректной работой панели задач. В основном это проявляется в произвольном перемещении, исчезновении или возникновении мешанины из значков в правой ее части. Протестировано на [ноутбуках] Surface Book 3 Business Edition и Alienware M17 R5», – говорится в другом отзыве.

blanksystemtray.jpg
В некоторых случаях элементы трея полностью исчезают с панели задач

Необязательный патч для KB5003214, доступный для пользователей всех актуальных выпусков Windows 10 – 2004, 20H2 и 21H1, в частности, добавляет в операционную систему Microsoft возможность использования виджета «Новости и интересы» (News and Interests), который выводит информацию о текущей погоде прямо на панель задач. Именно с этой новой функцией пользователи и журналисты Bleeping Computer связывают появление визуальных багов, препятствующих нормальной работе.

Воспроизведение и устранение бага

Эксперименты пользователей показали, что проблему может вызывать отключение виджета «Новости и интересы». Для того, чтобы спровоцировать возникновение описанного выше бага, достаточно после исчезновения виджета с экрана совершить действие, которое приведет к появлению нового значка в системном трее, к примеру, запустить приложение, которое умеет в него сворачиваться.

Некоторые пользователи популярного форума Reddit, сообщившие о проблеме, отмечают, что непременным условием срабатывания бага является использование нестандартного масштабирования экрана (125% или 150% вместо 100%). Его, как правило, применяют владельцы дисплеев с высоким разрешением.

Как отмечает Bleeping Computer, повторная активация «Новостей и интересов» способна нормализовать внешний вид панели задач. Столкнувшиеся с проблемой также заявляют, что решить ее позволяет удаление апдейта KB5003214.

Новостной виджет

Функция «Новости и интересы» представляет собой меню с виджетами, которое располагается на панели задач рядом с системным треем.

В свернутом виде оно отображает текущую погоду в заданной пользователем или автоматически определенной системой локации. При открытии меню доступна подборка персонализированного контента. Это могут быть последние новости, курсы валют и котировки акций, информация о загруженности дорог в выбранном районе, расписания спортивных матчей и расширенные сведения о погоде. Типы виджетов в меню и их расположение можно настраивать вручную.

newsandinterests.png

Новый виджет «Новости и интересы»

Новостям и статьям можно ставить «лайки», добавлять в «избранное» – это в дальнейшем повлияет на работу алгоритмов, формирующих персонализированную ленту – и открывать полные версии в браузере. Поставщиком контента, который видит пользователь в «Новостях и интересах», является сеть Microsoft News, которая получает информацию из более 4,5 тыс. источников. Отбором наиболее интересных конкретному пользователю материалов занимается искусственный интеллект Microsoft.

Константин Зеленков, JSA Group: Невозможно начинать цифровизацию без надежной системы резервного копирования
Интеграция

Новый элемент интерфейса по желанию можно убрать с панели задач, однако полностью избавиться от этого компонента, однажды его установив, не получится, поскольку она, как отмечает Windows Latest, реализована в компоненте Windows 10, который называется Windows Shell Experience (WSE). WSE, в частности, отвечает за отображение универсальных приложений в оконном интерфейсе и меню «Пуск», а также некоторые визуальные эффекты панели задач.

Microsoft проводила тестирование функции «Новости и интересы» с января 2021 г. В конце апреля 2021 г. стартовала доставка обновления, содержащего данную функцию, ограниченному кругу пользователей.

Другие «экзотические» баги Windows 10

В мае 2021 г. служба Windows Update по ошибке доставила обновленный драйвер SCSI-контроллера AMD на ПК под управлением Windows 10, не располагающие данным устройством. В результате перезагрузка таких машин приводила к «Синему экрану смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Microsoft сумела оперативно заблокировать возможность установки апдейта на неподходящее «железо».

В марте 2021 г. CNews сообщил, что установка патча, который был призван исправить несколько известных ошибок в актуальных версиях Windows 10, в некоторых случаях приводил к неожиданным последствиям. Среди них – отказ встроенного инструмента резервного копирования с использованием истории и веб-камер Razer и Intel.

В январе 2021 г. специалисты Bleeping Computer обнаружили, что простое обращение к индекс-атрибуту базовой для Windows файловой системы NTFS при определенных условиях вызывает сбой в целостности данных каталога или целого диска.

В декабре 2020 г. пользователи актуальных на тот момент версий Windows 10 столкнулись с необычной ошибкой, которая приводила к «синему экрану смерти» при неосторожном использовании встроенной утилиты проверки дисков Chkdsk.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках

Apple все сломала. Новая прошивка пожирает заряд аккумулятора на всех iPhone. Видео

Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе

Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы

Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись

Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов

Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи
Показать еще