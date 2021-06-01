Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса

Панель задач Windows 10 пала жертвой очередного обновления

Установка последнего накопительного обновления Windows 10 может приводить к некорректному отображению элементов панели задач, пишет Bleeping Computer.



По данным издания, пользователи жалуются на ошибки отрисовки значков приложений в системном трее (System tray). Описываются случаи их необычного смещения вправо, расположения поверх друг друга и даже полного исчезновения из видимой области панели задач.

«После установки [обновления] KB5003214 моя панель задач (в правом нижнем углу, там, где расположены часы, центр уведомлений, значок сетевого подключения) полностью вышла из строя. Значки ненадолго появились поверх часов, а затем исчезли», – описывает проблему в «Центре отзывов» (Feedback Hub) один из столкнувшихся с ней пользователей.

Хаос в системном трее Windows 10 после установки патча KB5003214

«Установив накопительное обновление KB5003214, я столкнулся с некорректной работой панели задач. В основном это проявляется в произвольном перемещении, исчезновении или возникновении мешанины из значков в правой ее части. Протестировано на [ноутбуках] Surface Book 3 Business Edition и Alienware M17 R5», – говорится в другом отзыве.

В некоторых случаях элементы трея полностью исчезают с панели задач

Необязательный патч для KB5003214, доступный для пользователей всех актуальных выпусков Windows 10 – 2004, 20H2 и 21H1, в частности, добавляет в операционную систему Microsoft возможность использования виджета «Новости и интересы» (News and Interests), который выводит информацию о текущей погоде прямо на панель задач. Именно с этой новой функцией пользователи и журналисты Bleeping Computer связывают появление визуальных багов, препятствующих нормальной работе.

Воспроизведение и устранение бага

Эксперименты пользователей показали, что проблему может вызывать отключение виджета «Новости и интересы». Для того, чтобы спровоцировать возникновение описанного выше бага, достаточно после исчезновения виджета с экрана совершить действие, которое приведет к появлению нового значка в системном трее, к примеру, запустить приложение, которое умеет в него сворачиваться.

Некоторые пользователи популярного форума Reddit, сообщившие о проблеме, отмечают, что непременным условием срабатывания бага является использование нестандартного масштабирования экрана (125% или 150% вместо 100%). Его, как правило, применяют владельцы дисплеев с высоким разрешением.

Как отмечает Bleeping Computer, повторная активация «Новостей и интересов» способна нормализовать внешний вид панели задач. Столкнувшиеся с проблемой также заявляют, что решить ее позволяет удаление апдейта KB5003214.

Новостной виджет

Функция «Новости и интересы» представляет собой меню с виджетами, которое располагается на панели задач рядом с системным треем.

В свернутом виде оно отображает текущую погоду в заданной пользователем или автоматически определенной системой локации. При открытии меню доступна подборка персонализированного контента. Это могут быть последние новости, курсы валют и котировки акций, информация о загруженности дорог в выбранном районе, расписания спортивных матчей и расширенные сведения о погоде. Типы виджетов в меню и их расположение можно настраивать вручную.

Новый виджет «Новости и интересы»

Новостям и статьям можно ставить «лайки», добавлять в «избранное» – это в дальнейшем повлияет на работу алгоритмов, формирующих персонализированную ленту – и открывать полные версии в браузере. Поставщиком контента, который видит пользователь в «Новостях и интересах», является сеть Microsoft News, которая получает информацию из более 4,5 тыс. источников. Отбором наиболее интересных конкретному пользователю материалов занимается искусственный интеллект Microsoft.

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Новый элемент интерфейса по желанию можно убрать с панели задач, однако полностью избавиться от этого компонента, однажды его установив, не получится, поскольку она, как отмечает Windows Latest, реализована в компоненте Windows 10, который называется Windows Shell Experience (WSE). WSE, в частности, отвечает за отображение универсальных приложений в оконном интерфейсе и меню «Пуск», а также некоторые визуальные эффекты панели задач.

Microsoft проводила тестирование функции «Новости и интересы» с января 2021 г. В конце апреля 2021 г. стартовала доставка обновления, содержащего данную функцию, ограниченному кругу пользователей.

Другие «экзотические» баги Windows 10

В мае 2021 г. служба Windows Update по ошибке доставила обновленный драйвер SCSI-контроллера AMD на ПК под управлением Windows 10, не располагающие данным устройством. В результате перезагрузка таких машин приводила к «Синему экрану смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Microsoft сумела оперативно заблокировать возможность установки апдейта на неподходящее «железо».

В марте 2021 г. CNews сообщил, что установка патча, который был призван исправить несколько известных ошибок в актуальных версиях Windows 10, в некоторых случаях приводил к неожиданным последствиям. Среди них – отказ встроенного инструмента резервного копирования с использованием истории и веб-камер Razer и Intel.

В январе 2021 г. специалисты Bleeping Computer обнаружили, что простое обращение к индекс-атрибуту базовой для Windows файловой системы NTFS при определенных условиях вызывает сбой в целостности данных каталога или целого диска.

В декабре 2020 г. пользователи актуальных на тот момент версий Windows 10 столкнулись с необычной ошибкой, которая приводила к «синему экрану смерти» при неосторожном использовании встроенной утилиты проверки дисков Chkdsk.