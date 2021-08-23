Получите все материалы CNews по ключевому слову
|23.08.2021
|
«Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь
Опасности подключения мышей Уязвимость во вспомогательном ПО игровой периферии марки Razer Synapse позволяет становиться админом в Windows 10 просто посредством подключения к компьютеру мыши Razer или какого-либо другого устройства того же производителя. Razer Syn
|31.08.2016
|
Обзор мыши Razer DeathAdder 3500: для товарищеских игр
еальном времени и боевики от первого лица превратили мышь в настоящее устройство для видеоигр. Именно на эти жанры отныне ориентируются все конструкторы игровых мышей, включая лидера рынка – компанию Razer. Игровые мыши Razer получили известность в 1999 году, с выходом первой модели производителя Razer Boomslang. Мышь сразу высоко оценили профессиональные киберспортсмены, мног
|27.11.2015
|
Lenovo и Razer представят новую линейку ко-брендовых игровых устройств
Компании Lenovo, мировой производитель персональных компьютеров, и Razer, производитель периферийных устройств и программного обеспечения для геймеров, в рамках выставки DreamHack Winter 2015 показали свою первую совместную разработку — прототип игрового насто
|30.07.2014
|
Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO
В отличие от многих других ноутбуков, производители которых причисляют их к категории игровых только потому, что в них установлен дискретный видеоадаптер, ноутбуки Razer Blade — действительно «бескомпромиссные», как называет их сам производитель, игровые устройства, заряженные на максимальную производительность. При этом, акцент в них сделан на портативно
|23.05.2014
|
Новые ноутбуки Razer Blade и Blade Pro станут ещё лучше
Компания Razer обновила модели своих игровых ноутбуков Blade и Blade Pro. Новая версия самого тонкого в мире игрового ноутбука Razer Blade получила новую матрицу экрана. При диагонали 14 дюймов е
|26.08.2013
|
Razer DeathAdder - лучшая мышь по мнению народного опроса
Опрос 20000 любителей компьютерных игр на сайте Kotaku.com принёс победу мыши DeathAdder от компании Razer. Надо отметить, что второе место также занял продукт Razer – игровая мышь Naga. Razer DeathAdder – это игровая мышь эргономичной формы с разрешением сенсора 6400 точек на дю
|26.06.2013
|
Супер-геймпад Razer для российских игроков
Компании Razer и «Графитек» представили российском на рынке высококачественный геймпад для игровой приставки Xbox 360 – Sabertooth. Razer Sabertooth сочетает в себе лучшие черты эргономики класси
|31.05.2013
|
Создан самый тонкий игровой ноутбук
Калифорнийская компания Razer, прежде всего известная благодаря игровым мышь-манипуляторам и иному периферийному оборудованию, представила «самый тонкий в мире» игровой ноутбук Razer Blade. Производитель утверж
|22.05.2013
|
Razer Sabertooth - играй с шиком
Компания Razer представила на рынке высококачественный геймпад для игровой приставки Xbox 360 – Sabertooth. Razer Sabertooth сочетает в себе лучшие черты эргономики классического геймпада Xbox 36
|26.07.2012
|
Razer представила pro-мышку Razer Ouroboros
Компания Razer официально представила мышку для профессиональных геймеров и увлечённых любителей видеоигр Razer Ouroboros. Новинка имеет симметричных агрессивный дизайн, платформа, на которой рас
|22.08.2011
|
Logitech Gaming Mouse G300 - конкурент мышек Razer
Компания Logitech выпустила новую игровую мышку - Logitech Gaming Mouse G300, призванную конкурировать с продукцией легендарной компании Razer. Logitech Gaming Mouse G300 обладает скоростью отклика на действие мене 1 миллисекунды, имеет максимальную точность 2500 dpi, её конструкция содержит 9 перепрограммируемых кнопок. Дизайн
|28.07.2011
|
Razer выпускает нетбук
Производитель игровых аксессуаров Razer планирует выпустить игровой ноутбук под названием Switchblade. Он будет первым устройством, построенным на базе Intel Atom Z690. В нем установлен 1.7 ГГц процессор, 7-дюймовый мультитач-э
|25.02.2011
|
Razer выпустила гарнитуру для Xbox 360
Выпущена гарнитура Razer для игровой консоли Xbox 360. Она является беспроводной и поддерживает стандарт 5.1 Dolby. У гарнитуры есть отдельный подключаемый интерфейсный кабель для консоли. Стоимость - 200 долла
|28.01.2011
|
Razer сделала топовую игровую мышку
Компания Razer обновила модельный ряд игровых манипуляторов новым устройством DeathAdder. Она оснащена новым ИК-датчиком и поддерживает чувствительность 3500 dpi. Манипулятор имеет форму для правшей
|12.03.2010
|
Мыши Razer "нацелились" на Mac
Компания Razer, производитель топовых игровых контроллеров, планирует улучшить совместимость своей продукции с Mac-системами. Вендор планирует оснащать свои мыши драйверами, полностью совместимыми с Mac
|25.07.2007
|
Литературный конкурс по игре S.T.A.L.K.E.R.
Уважаемые посетители сайта Боевой Народ! Приглашаем Вас принять участие в нашем литературном конкурсе, посвященном игре S.T.A.L.K.E.R., проводящегося при поддержке бренда Razer, который в качестве призов предоставил свои самые классные продукты, среди которых и хардкорная мышь Razer DeathAdder.Мы многое знаем о Стрелке, но почти ничего не знаем о других о
|03.04.2007
|
Razer Pro выпустил клавиатуру со встроенной док-станцией для iPod
Компания Razer Pro|Solutions, специализирующаяся на устройствах ввода, выпустила в продажу клавиатуру для Macintosh, оснащенную универсальной док-станцией для плееров семейства iPod. Клавиатура с длинны
|23.01.2007
|
Обзор устройств для геймеров от Razer
омпании, чья работа ориентирована на производство товаров исключительно для геймеров. Они, как правило, отлично знакомы со спецификой киберспорта и учитывают интересы и потребности геймеров. Компания Razer из их числа. Продукция Razer представляет игроку реальную возможность разобраться в том, что ему нужно, — и сделать свой выбор.Читайте: Обзор устройств для геймеров от Razer
