Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187413
ИКТ 14511
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 80966
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Razer Inc

Razer Inc

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.08.2021 «Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь

Опасности подключения мышей Уязвимость во вспомогательном ПО игровой периферии марки Razer Synapse позволяет становиться админом в Windows 10 просто посредством подключения к компьютеру мыши Razer или какого-либо другого устройства того же производителя. Razer Syn
31.08.2016 Обзор мыши Razer DeathAdder 3500: для товарищеских игр

еальном времени и боевики от первого лица превратили мышь в настоящее устройство для видеоигр. Именно на эти жанры отныне ориентируются все конструкторы игровых мышей, включая лидера рынка – компанию Razer. Игровые мыши Razer получили известность в 1999 году, с выходом первой модели производителя Razer Boomslang. Мышь сразу высоко оценили профессиональные киберспортсмены, мног
27.11.2015 Lenovo и Razer представят новую линейку ко-брендовых игровых устройств

Компании Lenovo, мировой производитель персональных компьютеров, и Razer, производитель периферийных устройств и программного обеспечения для геймеров, в рамках выставки DreamHack Winter 2015 показали свою первую совместную разработку — прототип игрового насто
30.07.2014 Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO

В отличие от многих других ноутбуков, производители которых причисляют их к категории игровых только потому, что в них установлен дискретный видеоадаптер, ноутбуки Razer Blade — действительно «бескомпромиссные», как называет их сам производитель, игровые устройства, заряженные на максимальную производительность. При этом, акцент в них сделан на портативно
23.05.2014 Новые ноутбуки Razer Blade и Blade Pro станут ещё лучше

Компания Razer обновила модели своих игровых ноутбуков Blade и Blade Pro. Новая версия самого тонкого в мире игрового ноутбука Razer Blade получила новую матрицу экрана. При диагонали 14 дюймов е
26.08.2013 Razer DeathAdder - лучшая мышь по мнению народного опроса

Опрос 20000 любителей компьютерных игр на сайте Kotaku.com принёс победу мыши DeathAdder от компании Razer. Надо отметить, что второе место также занял продукт Razer – игровая мышь Naga. Razer DeathAdder – это игровая мышь эргономичной формы с разрешением сенсора 6400 точек на дю
26.06.2013 Супер-геймпад Razer для российских игроков

Компании Razer и «Графитек» представили российском на рынке высококачественный геймпад для игровой приставки Xbox 360 – Sabertooth. Razer Sabertooth сочетает в себе лучшие черты эргономики класси
31.05.2013 Создан самый тонкий игровой ноутбук

Калифорнийская компания Razer, прежде всего известная благодаря игровым мышь-манипуляторам и иному периферийному оборудованию, представила «самый тонкий в мире» игровой ноутбук Razer Blade. Производитель утверж
22.05.2013 Razer Sabertooth - играй с шиком

Компания Razer представила на рынке высококачественный геймпад для игровой приставки Xbox 360 – Sabertooth. Razer Sabertooth сочетает в себе лучшие черты эргономики классического геймпада Xbox 36
26.07.2012 Razer представила pro-мышку Razer Ouroboros

Компания Razer официально представила мышку для профессиональных геймеров и увлечённых любителей видеоигр Razer Ouroboros. Новинка имеет симметричных агрессивный дизайн, платформа, на которой рас
22.08.2011 Logitech Gaming Mouse G300 - конкурент мышек Razer

Компания Logitech выпустила новую игровую мышку - Logitech Gaming Mouse G300, призванную конкурировать с продукцией легендарной компании Razer. Logitech Gaming Mouse G300 обладает скоростью отклика на действие мене 1 миллисекунды, имеет максимальную точность 2500 dpi, её конструкция содержит 9 перепрограммируемых кнопок. Дизайн

28.07.2011 Razer выпускает нетбук

Производитель игровых аксессуаров Razer планирует выпустить игровой ноутбук под названием Switchblade. Он будет первым устройством, построенным на базе Intel Atom Z690. В нем установлен 1.7 ГГц процессор, 7-дюймовый мультитач-э
25.02.2011 Razer выпустила гарнитуру для Xbox 360

Выпущена гарнитура Razer для игровой консоли Xbox 360. Она является беспроводной и поддерживает стандарт 5.1 Dolby.   У гарнитуры есть отдельный подключаемый интерфейсный кабель для консоли. Стоимость - 200 долла
28.01.2011 Razer сделала топовую игровую мышку

Компания Razer обновила модельный ряд игровых манипуляторов новым устройством DeathAdder. Она оснащена новым ИК-датчиком и поддерживает чувствительность 3500 dpi.    Манипулятор имеет форму для правшей

12.03.2010 Мыши Razer "нацелились" на Mac

Компания Razer, производитель топовых игровых контроллеров, планирует улучшить совместимость своей продукции с Mac-системами. Вендор планирует оснащать свои мыши драйверами, полностью совместимыми с Mac
25.07.2007 Литературный конкурс по игре S.T.A.L.K.E.R.

Уважаемые посетители сайта Боевой Народ! Приглашаем Вас принять участие в нашем литературном конкурсе, посвященном игре S.T.A.L.K.E.R., проводящегося при поддержке бренда Razer, который в качестве призов предоставил свои самые классные продукты, среди которых и хардкорная мышь Razer DeathAdder.Мы многое знаем о Стрелке, но почти ничего не знаем о других о
03.04.2007 Razer Pro выпустил клавиатуру со встроенной док-станцией для iPod

Компания Razer Pro|Solutions, специализирующаяся на устройствах ввода, выпустила в продажу клавиатуру для Macintosh, оснащенную универсальной док-станцией для плееров семейства iPod. Клавиатура с длинны
23.01.2007 Обзор устройств для геймеров от Razer

омпании, чья работа ориентирована на производство товаров исключительно для геймеров. Они, как правило, отлично знакомы со спецификой киберспорта и учитывают интересы и потребности геймеров. Компания Razer из их числа. Продукция Razer представляет игроку реальную возможность разобраться в том, что ему нужно, — и сделать свой выбор.Читайте: Обзор устройств для геймеров от Razer

Публикаций - 80, упоминаний - 81

Razer Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3737 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 24
Acer Group - Acer Inc 2659 19
Intel Corporation 12545 19
Lenovo Group 2364 17
Samsung Electronics 10630 16
Microsoft Corporation 25245 15
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 13
HP Inc. 5762 13
AMD - Advanced Micro Devices 4471 13
Logitech 427 12
Apple Inc 12637 12
Sony 6634 11
Dell EMC 5096 10
LG Electronics 3677 9
Google LLC 12266 8
Xiaomi 1976 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 7
SteelSeries 29 6
HTC Corporation 1505 5
Defender 147 4
Toshiba Corporation 2956 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 3
Sharp Corporation 1049 3
Epic Games 160 3
Oculus VR 76 3
A4tech 103 3
X Corp - Twitter 2907 3
ZTE Corporation 774 3
Huawei 4224 3
Valve Software 234 2
Lenovo Motorola 3529 2
Garmin - Гармин 210 2
Samsung - Harman - JBL 234 2
ViewSonic 322 2
Nintendo 797 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 2
Wacom 142 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 977 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 1
Virtus.pro 29 1
Kickstarter 131 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Carl Zeiss AG 304 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Nike 190 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Резонанс НПП 389 1
Beko - Beko Electronics 75 1
GameStop 28 1
101Hotels.com 456 1
Adidas - Адидас 166 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3442 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 355 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 60
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10334 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9877 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6314 20
Аксессуары 4135 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 18
Notebook gaming - Игровой ноутбук 352 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 18
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3538 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 15
Наушники - Headphones 4304 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 14
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1141 13
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1387 12
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7669 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4038 10
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 10
Микрофон - Microphone 2707 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 10
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7374 9
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1089 9
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1033 9
Манипулятор - Manipulator 354 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 15
Nvidia GeForce GTX 523 14
Microsoft Windows 16341 14
Razer Blade 11 11
Nvidia G-Sync 161 10
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 9
Intel Core - Семейство процессоров 1237 9
Google Android 14697 8
Intel Core i - Cерия процессоров 531 8
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 57 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 7
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 6
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 7 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 5
Kingston HyperX 49 5
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 5
Razer DeathAdder - игровая мышь 6 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 833 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 5
Microsoft Windows 10 1876 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 5
Acer Predator 217 4
Asus ROG - Republic of Gamers 31 4
Apple iPad 3939 4
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 3
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 3
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 3
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 101 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 144 3
Intel Tiger Lake 63 3
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 3
Кузнецов Дмитрий 70 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Резников Олег 20 1
Шпак Василий 263 1
Фролов Александр 39 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Широков Сергей 20 1
Семенова Ирина 43 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Hu Samson - Ху Самсон 1 1
Смыков Тихон 15 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Самохин Денис 2 1
Маленко Сергей 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Ерёменко Павел 2 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Rios Victor - Риос Виктор 1 1
Carmack John - Кармак Джон 22 1
Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 1
Галустян Варткес 7 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 1
Манучаров Эмиль 4 1
Мельникова Анастасия 431 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 12
Китай - Тайвань 4138 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 3
Европа 24643 3
Южная Корея - Республика 6864 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 2
Индия - Bharat 5702 2
Германия - Федеративная Республика 12942 2
Канада 4985 2
Япония 13555 2
Дания - Королевство 1318 2
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Германия - Берлин 729 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Ergonomics - Эргономика 1689 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1865 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 46 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 209 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
BleepingComputer - Издание 414 3
Reddit 358 2
Engadget - Блог о технологиях 424 1
DigiTimes - Издание 1326 1
DxOMark - Издание 36 1
TechPowerUp 21 1
TechSpot 159 1
Neowin 178 1
Kotaku 23 1
Мобильные системы 117 1
VideoCardz 36 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Commercial Times 103 1
The Verge - Издание 592 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Гартнер 3610 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Asus Open 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще