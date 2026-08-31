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Logitech G Logitech G PRO X Logitech Gaming Logitech G Gamepad
Logitech G — бренд компании Logitech International, который является производителем устройств для ПК и консольных игровых устройств. Logitech G обеспечивает игроков всех уровней моделями клавиатур, мышей, гарнитур, ковриков для мышей и симуляторов, в частности, автосимуляторов и симуляторов полетов.
СОБЫТИЯ
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Logitech G и организации, системы, технологии, персоны:
|Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 2
|Костылев Александр 2 1
|Монин Роман 3 1
|Novshadian Benita - Новшадиан Бенита 1 1
|Резников Олег 20 1
|Иванов Константин 28 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|IGN 54 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
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