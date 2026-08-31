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Logitech G Logitech G PRO X Logitech Gaming Logitech G Gamepad

Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad

Logitech G — бренд компании Logitech International, который является производителем устройств для ПК и консольных игровых устройств. Logitech G обеспечивает игроков всех уровней моделями клавиатур, мышей, гарнитур, ковриков для мышей и симуляторов, в частности, автосимуляторов и симуляторов полетов.

СОБЫТИЯ

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31.08.2026 «М.Видео»: россияне пересели за виртуальные рули — продажи оборудования для симрейсинга выросли более чем на четверть 1
10.02.2022 Сверхлёгкая игровая мышь Logitech G Pro X Superlight появилась в розовом цвете 7
27.01.2022 Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE 4
25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 3
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 3
20.08.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год 1
29.06.2021 Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 2
16.03.2021 Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото 2
18.11.2020 Logitech G представила новую беспроводную игровую мышь для киберспортсменов. Цена. Фото 8
28.07.2020 Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X 4
18.02.2020 7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM 1
06.02.2020 Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей 2
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM 1
12.07.2019 На вершине игрового звука 4
13.02.2019 Logitech выпускает флагманские гарнитуры 1
04.06.2018 Почти бесконечная точность от одной батарейки 3
30.08.2017 Играй со скоростью света 5
16.08.2016 Logitech анонсировала новую игровую мышь для киберспортсменов 6
18.03.2016 Выбери свои "клавиши" 3
04.02.2016 Клавиатура для чемпионов 1
24.12.2015 Подарки к Новому году от Logitech 4
03.12.2015 Детские гаджеты: что подарить ребенку на Новый Год? 1
15.06.2015 Рули Logitech для нового поколения консолей 4
05.12.2014 Пять лучших игр для Xbox One 1
10.04.2014 Сверхточная мышь от Logitech 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
02.12.2013 Российские успехи и новинки Logitech 1
28.08.2013 Logitech представила мышь G602 1
21.03.2013 Logitech представила улучшенные игровые устройства для ПК 10
03.12.2012 Logitech G600 MMO Mouse для русских геймеров 2
15.06.2012 Logitech G600: мышка с 20 кнопками и регулируемой подсветкой 2
07.12.2011 Лучшие игровые манипуляторы: выбор ZOOM 1
19.10.2011 Полный боекомплект Logitech 2
22.08.2011 Logitech Gaming Mouse G300 - конкурент мышек Razer 2
10.06.2011 Logitech обновила топовую компьютерную мышь 1
21.10.2010 Logitech вооружила геймеров новым игровым оружием 3
25.01.2009 Grand Theft Auto IV: Русский патч 1.0.1.1 1
10.12.2008 Logitech G13: игровая клавиатура с джойстиком и подсветкой 1

Публикаций - 47, упоминаний - 115

Logitech G и организации, системы, технологии, персоны:

Logitech 439 38
Microsoft Corporation 25812 9
Razer Inc 88 5
Sony 6747 4
Apple Inc 13208 3
Guillemot - Thrustmaster 32 2
SteelSeries 30 2
Satechi 17 2
Samsung Electronics 11096 2
Lenovo Group 2467 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 2
Kingston Technology 219 2
Nvidia Corp 4042 2
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 1
Microsoft Mobile 21 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Logitech - Blue Microphones 2 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Defender 164 1
Zalman 11 1
ГЕРЦ 1 1
Dell EMC 5197 1
X Corp - Twitter 2940 1
Xiaomi - Сяоми 2254 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
LG Electronics 3741 1
Intel Corporation 12847 1
HP Inc. 5902 1
BBK OPPO Electronics 486 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
Acer Group - Acer Inc 2808 1
Pantum - Пантум 78 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 753 1
Samsung - Harman - JBL 244 1
Nintendo 825 1
HID Global - HID Corporation 125 1
AOC 116 1
Merlion Бюрократ 46 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 359 1
Gaijin Entertainment 89 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 2
ХитZona - ХитЗона 26 1
Европейский ТРЦ 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2972 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1068 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
LEGO 260 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 40
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10772 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10625 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10738 14
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3657 13
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2485 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8546 11
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1103 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14813 10
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1745 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 10
Наушники - Headphones 4507 10
Аксессуары 4302 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13105 8
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1917 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13296 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11569 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7957 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15495 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3691 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2513 6
Joystick - Джойстик 1151 6
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 181 6
Наушники - Амбушюры - Embouchure 134 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1225 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 6
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 187 5
Микрофон - Microphone 2827 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1982 5
USB micro 974 5
Манипулятор - Manipulator 366 5
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 275 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22682 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28389 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7555 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5926 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1106 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4172 10
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 6
Logitech Keyboard - Logitech K, G - Logitech Wave Keyboard - Logitech Wireless Keyboard - Logitech Washable Keyboard 28 5
Google Android 15295 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 5
Microsoft Windows 16941 4
Kingston HyperX 52 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 4
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 3
A4tech Bloody - игровая периферия 81 3
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 9 3
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 3
Logitech MX 26 3
Asus ROG Armoury Crate 5 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Nintendo Wii U 75 2
Logitech Cordless 15 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 88 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
Apple iOS 8605 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 2
Apple macOS 2434 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3117 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 184 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 2
Apple Magic Keyboard 24 2
Nvidia Shield 26 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Samsung - Harman - JBL Flip 13 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 1
Sony Playstation Dualshock 26 1
Sony Playstation Store - PS Store 81 1
Kraken - криптовалютная биржа 26 1
Nvidia SLI 164 1
Lenovo Essential Wireless 2 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 2
Костылев Александр 2 1
Монин Роман 3 1
Novshadian Benita - Новшадиан Бенита 1 1
Резников Олег 20 1
Иванов Константин 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 17
Европа 24995 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 393 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 1
Дания - Королевство 1338 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1825 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
Франция - Французская Республика 8186 1
Китай - Тайвань 4275 1
Солнечная система - Solar system 2571 1
США - Колорадо 385 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5534 5
Ergonomics - Эргономика 1758 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6195 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6805 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3115 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6096 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1688 2
Металлы - Серебро - Silver 832 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 723 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 634 2
F2P - Free-to-play 102 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 326 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 875 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5645 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9077 1
Паспорт - Паспортные данные 2864 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2113 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1376 1
Зоология - наука о животных 2897 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1874 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1300 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1014 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 650 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3195 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1405 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Спорт - Хоккей 270 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
IGN 54 1
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