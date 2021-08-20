Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи игровых ноутбуков и аксессуаров на российском рынке в первом полугодии 2021 года. Спрос на геймерские ноутбуки вырос на 27% в штуках по сравнению с январём-июнем прошлого года на фоне стабильной ситуации на рынке ноутбуков в целом. Интерес к игровым мониторам увеличился на 30% в натуральном выражении, к периферии (мыши, клавиатуры, гарнитуры) – на 15%, компьютерные кресла прибавили 75% – продано 100 тыс. штук. Спрос на гейминговые устройства драйвит общий более домашний образ жизни россиян.

Каждый пятый купленный в России ноутбук – игровой. Спрос на игровые ноутбуки в январе-июне текущего года в количественном выражении достиг 250 тыс. штук, что больше на 27%, чем годом ранее, в деньгах продажи увеличились на 55%, до 25 млрд рублей. Наиболее популярными производителями у россиян являются: Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI.

Весь рынок ноутбуков в России в первом полугодии 2021 года составил около 1,4 миллиона штук и более 80 млрд рублей (каждый четвёртый ноутбук был куплен в «М.Видео-Эльдорадо»). Таким образом, каждый пятый приобретённый на российском рынке ноутбук – игровой, ещё год назад доля гейминга в ноутбуках была на уровне 13% в натуральных продажах, а в 2019 – около 8%

В сегменте мониторов доля гейминговых устройств составила 40%. Спрос на мониторы с технологиями, улучшающими игровой процесс, в России составили порядка 500 тыс. штук и 8 млрд рублей (все мониторы – 1,2 млн штук и 15,7 млрд рублей), что превысило интерес к категории по сравнению с прошлым годом на 30% в штуках и 40% в деньгах. В топ-5 популярных игровых брендов на рынке оказались: Samsung, LG, AOC, Acer и HP.

Одним из наиболее активно растущих сегментов среди сопутствующих игровых товаров являются специализированные кресла. Спрос на них увеличился на 75% как в количественном выражении, так и в денежном, до 100 тыс. штук и 1,3 млрд рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» продажи категории выросли в 4 раза в штуках и в 6,5 раз в деньгах. Среди наиболее востребованных производителей: THUNDERX3, Bloody, Cougar, «Бюрократ» и Aerocool. Эргономичные кресла выбирают не только любители игр, чтобы не испытывать усталости и дискомфорта во время продолжительного нахождения перед монитором, но и те, кто работает или учится удалённо из дома. Кресла позволяют снизить нагрузку на мышцы и позвоночник, а также обеспечивают естественное положение тела.

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В этом году также отмечается возросший интерес к игровым рулям. Продажи таких аксессуаров в России выросли на 47% в количественном выражении и 80% в денежном, до 30 тысяч штук и 250 миллионов рублей.

Игровая компьютерная периферия продолжает расти и составлять конкуренцию «офисными» моделями благодаря более широким возможностям, комфорту и длительному сроку службы, а также нестандартному дизайну. По итогам периода с января по июнь игровая периферия, включающая мыши, клавиатуры и гарнитуры, относительно прошлого года прибавила 15% в штуках и 31% в деньгах. Продажи достигли 2,4 млн штук и 3,8 млрд рублей, таким образом, каждое третье периферийное устройство относится к игровому сегменту. Примерно каждый пятый аксессуар приобретается в «М.Видео-Эльдорадо». В число наиболее популярных брендов в игровой периферии входят: Defender, A4tech/Bloody, Logitech G, HyperX и Razer.

Руководитель департамента «Домашний офис и фото» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников сказал: «Игровые категории продолжают расти, несмотря на ажиотажный спрос в 2020 году, и демонстрируют позитивную динамику благодаря более высокой производительности, функциональности и яркому дизайну. Например, игровые ноутбуки и мониторы универсальны – их приобретают не только для гейминга, но и в свой «домашний офис». Мощные видеокарты, которые входят в комплектацию игровых ноутбуков, позволяют решать различные пользовательские задачи, например, работать с видео, обработкой фото и другими графическими программами. Все чаще игровые ноутбуки рассматриваются в качестве замены для стационарного компьютера, например, мощный ноутбук в связке с монитором. С ростом популярности игровой индустрии и расширением аудитории, все большую популярность приобретают и аксессуары, которые составляют экосистему и улучшают пользовательский опыт».