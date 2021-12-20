Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 109799
ИКТ 8937
Организации 6949
Ведомства 1345
Ассоциации 715
Технологии 3051
Системы 19177
Персоны 43480
География 1733
Статьи 1296
Пресса 923
ИАА 591
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1753
Мероприятия 820

Notebook gaming Игровой ноутбук



20.12.2021 Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров
25.01.2021 Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700
22.10.2020 Lenovo представила игровой ноутбук Legion Slim 7 на процессорах AMD Ryzen
10.10.2019 Стартовали российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 700. Цена. Фото
29.08.2019 Acer выпустила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 300. Цена
12.06.2019 Игровой ноутбук Lenovo порадует новейшими процессорами
05.04.2019 Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Triton 500. Цены
22.11.2018 Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 500. Цена
25.08.2017 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена
22.02.2017 В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Aspire VX 15
06.01.2017 Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook
03.11.2015 Пять лучших игровых ноутбуков. Выбор ZOOM
22.04.2015 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 13: удобный размер
23.10.2014 Игровой ноутбук Lenovo Y50 - теперь и в России
30.07.2014 Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO
06.08.2013 Представлен самый тонкий и легкий в мире 17-дюймовый игровой ноутбук
31.05.2013 Создан самый тонкий игровой ноутбук
27.09.2012 Тест лучшего игрового ноутбука Samsung 700T1A: играем по-черному
27.08.2012 Адреналиновый монстр Asus G75V: обзор игрового ноутбука
03.02.2012 Обзор игрового ноутбука MSI GT780DX: идеальная машина для виртуального убийства
11.10.2011 Обзор игрового ноутбука MSI GT780R: отстрел конкурентов начался
19.08.2011 Samsung показала в Европе топовый игровой ноутбук 700G7A
12.08.2011 Dell Alienware M11x: обзор самого маленького в мире игрового ноутбука
05.08.2011 Microstar показала топовый игровой ноутбук для оверклокеров
01.08.2011 Microstar выпустила флагманский игровой ноутбук
30.06.2011 Microstar показала новый игровой ноутбук с продолжительным временем работы
31.05.2011 Gigabyte показала топовый игровой ноутбук
29.04.2011 MSI показала игровой ноутбук с улучшенной клавиатурой
13.04.2011 Dell случайно раскрыла конфигурацию флагманского игрового ноутбука
06.04.2011 Dell показала игровой ноутбук среднего класса
28.03.2011 MSI показала новый игровой ноутбук
28.01.2011 MSI создала игровой ноутбук на базе чипа Sandy Bridge
20.01.2011 MSI GT680R: игровой ноутбук рекордной мощности. Первый тест в России.
30.12.2010 MSI GT663: производительный игровой ноутбук
25.10.2010 Microstar представила новый игровой ноутбук на базе Intel Core i5
04.10.2010 Microstar выпустила игровой ноутбук с топовой графикой от Nvidia
19.08.2010 Игровой ноутбук MSI GT660: Феррари по цене Жигулей

Публикаций - 189, упоминаний - 218

Notebook gaming упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3213 130
Intel Corporation 11666 71
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 53
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 46
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 537 39
Lenovo Group 2168 31
HP Inc. 5518 26
Dell EMC 4913 26
AMD - Advanced Micro Devices 3860 26
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 23
Apple Inc 11185 21
Samsung Electronics 9724 18
Toshiba Corporation 2887 17
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 16
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 15
Microsoft Corporation 23487 15
Sony 6481 14
Razer 71 13
AMD Graphics Product Group - ATI 913 10
Dell Technologies - Dell Computer 1925 9
Gigabyte Technology 348 8
LG Electronics 3538 8
SteelSeries 27 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 6
Tobii Technology 23 6
Samsung - Harman - JBL 197 6
Google LLC 10934 6
ДОК 767 6
IBM - International Business Machines Corp 9192 6
VAIO 341 5
Bang&Olufsen 130 5
Fujitsu 2034 5
Huawei 3502 4
Sharp Corporation 1042 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Adobe Systems 1505 4
Цифра ГК 2145 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 4
IBS Platformix - СИЛА 835 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 349 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 4
Россети Ленэнерго 2348 4
101Hotels.com 703 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 2
Точка 3795 2
Авиапарк ТРЦ 32 1
KLM Royal Dutch Airlines 32 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
BMW Designworks Group 11 1
Dell Alienware Training Facility 2 1
Momentus Space 29 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 51 1
Белый Ветер 353 1
Ducati 12 1
Beko 66 1
Ferrari NV 152 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
AliExpress 380 1
BMW Group 412 1
Связной ГК 1336 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 9
8K Association - Ассоциация 8K 160 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13216 186
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 147
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8441 131
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16003 125
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3001 103
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 101
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11844 100
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2743 82
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3503 80
DDR - Double data rate 2535 80
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 78
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 75
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 74
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12601 67
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3238 63
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 61
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2265 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 59
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6722 57
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 53
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3962 52
Клавиатура - Keyboard 1523 47
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2942 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21922 41
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12512 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 37
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11283 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15064 36
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 36
USB Type-C - USB-C - USB 3 1406 35
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5549 34
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 416 32
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6596 31
Наушники - Headphones 3504 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 31
Вентилятор - Fan 897 30
Ultrabook - Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук 604 29
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 27
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 26
Webcam - Веб-камера 1304 26
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 109
Nvidia GeForce GTX 475 86
Intel Core - Семейство процессоров 1739 68
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1277 46
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 221 42
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 33
Microsoft Windows 14428 33
Intel Core i - Cерия процессоров 469 32
Nvidia G-Sync 131 28
Acer Predator 186 25
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 22
Microsoft Windows 10 1512 19
Dell Alienware 134 19
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 250 18
Nvidia SLI 161 17
Acer AeroBlade 3D 28 17
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 688 17
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 41 16
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 16
Nvidia GeForce GT 203 15
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 350 15
Lenovo Legion - серия ноутбуков 45 15
Microsoft DirectX 695 14
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 13
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 21 13
Microsoft Windows 7 1883 13
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 12
Asus ROG Zephyrus - Ноутбук 41 12
Apple MacBook Pro 501 12
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 12
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 12
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 663 11
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 11
Acer PredatorSense 20 10
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 10
Acer CoolBoost 19 9
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 20 9
HP Omen - Серия ноутбков 32 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 121 9
Ксенин Алекс 311 14
Кравченко Дмитрий 41 2
Василенко Павел 2 1
Носальский Сергей 2 1
Кукина Ирина 1 1
Терентьев Константин 19 1
Кравченко Александр 13 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Fochtman Jeff - Фотчман Джефф 3 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Низовский Григорий 37 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Нетылёв Константин 1 1
Кормильцев Андрей 8 1
Морозов Алексей 33 1
Василенко Александр 83 1
Степанов Сергей 21 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Помозов Алексей 10 1
Резников Олег 19 1
Катаев Александр 40 1
Lisa Su - Лиза Су 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 122701 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 8
Европа 21301 8
Германия - Федеративная Республика 12009 6
Япония 12876 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 5
Китай - Тайвань 3735 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 5
Южная Корея - Республика 6283 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 4
Канада 4709 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 3
Земля - планета Солнечной системы 9700 2
Франция - Французская Республика 7084 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 2
Германия - Берлин 701 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1535 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 88 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 146 1
Германия - Гамбург 170 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 167 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 1
Куба - Республика 320 1
Луна - спутник Земли 1316 1
США - Лос-Анджелес 743 1
США - Вашингтон - Сиэтл 396 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 967 1
Нидерланды 3303 1
Америка Северная 2834 1
Польша - Республика 1774 1
Испания - Королевство 3600 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2315 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 1
Солнечная система - Solar system 2450 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 1
Ближний Восток 2647 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4049 27
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 21
Ergonomics - Эргономика 1493 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 19
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 10
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 818 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4416 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 5
Бизнес-акселератор 353 5
Металлы - Серебро - Silver 680 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1035 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4820 4
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 62 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4930 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2168 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5218 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1155 3
Командировки - Системы управления командировками 698 3
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3574 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1748 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 3
Английский язык 6156 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4257 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1684 2
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 9 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 2
Федеральный закон 533-ФЗ - О связи 411 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1597 2
Internet Economy - Интернет-экономика 5477 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 479 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 448 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1371 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 2
Металлы - Золото - Gold 1014 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 465 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 30
DigiTimes - Издание 1295 2
The Verge - Издание 501 1
Reddit 244 1
Tom’s Hardware 177 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
Liliputing 37 1
TechPowerUp 15 1
NotebookCheck 8 1
GizmoChina 97 1
VideoCardz 23 1
500 Startups 14324 24
PCMark 106 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 4
IDC - International Data Corporation 4849 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 1
DigiTimes Research 22 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 3
CeBIT 461 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Acer Brand Day 1 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще