Индексная книга CNews*
Notebook gaming Игровой ноутбук
Публикаций - 189, упоминаний - 218
Notebook gaming упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 5
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 30
|DigiTimes - Издание 1295 2
|The Verge - Издание 501 1
|Reddit 244 1
|Tom’s Hardware 177 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
|Liliputing 37 1
|TechPowerUp 15 1
|NotebookCheck 8 1
|GizmoChina 97 1
|VideoCardz 23 1
|500 Startups 14324 24
|PCMark 106 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 4
|IDC - International Data Corporation 4849 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 1
|DigiTimes Research 22 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.