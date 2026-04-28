В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом C

Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России MSI, производитель игровых, контент-креативных и бизнес-ноутбуков, представил обновленные игровые ноутбуки серий Raider и Crosshair с полностью новым внешним видом. Новый показатель м

На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41). Это устройство нового поколения, которое объединяет в себе дисплей с внушительной диагональю в 17 дюймов, передовую графику Nvidia GeForce RTX 50-

В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи игровых ноутбуков MSI Cyborg A17 . Устройства будут доступны эксклюзивно в «Ситилинке». «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17) — новейшие игровые ноутбуки на базе процессоров AMD и видеокарт Nvidia последнего поколения. В продаже б

В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U. Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U сочетает высокую производительность, продуманную систему о

На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI от компании Acer. Новинки впечатляют своими характеристиками: сверхплавный 16‑дюймовый OLED-дисплей с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240

На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI. Ноутбук объединяет уникальные аппаратные решения — 18-дюймовую панель Mini‑LED с разрешением WQXGA (2560x1600) и частотой обновления 250 Гц, вид

На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer. Это идеальное решение для хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужна максимально быстрая платформа с подде

На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 (A715-59G), которые сочетают в себе игровую производительность и универсальность для работы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители Acer. Ноутбук Ace

Maibenben представляет новый игровой ноутбук X16E — первое устройство в линейке с RTX™ 5080 и водяным охлаждением ы устройство не перегревалось во время работы, в комплекте идет полноценная система водяного охлаждения, которая позволяет поднимать TDP выше аналогов и дает до 21% прироста производительности. Новый игровой ноутбук X16E Linux или Windows 11? Устройство доступно в двух конфигурациях: с предустановленной Windows 11 или Linux, чтобы вы выбрали именно ту операционную систему, с которой вам буд

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений ртом использовать и на улице под прямыми солнечными лучами, хоть это и не самый частый сценарий для игрового ноутбука. Поверхность экрана жесткая, полуматовая. Углы обзора широкие, равномерност

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж RTX 4050 на 100 Вт. С учетом разрешения экрана, ее достаточно для всех современных игр. В соло-проектах ускоритель выдает 60 – 100 кадров, в онлайн – 150 и выше.MAIBENBEN X16A-R77445 16" Современный игровой ноутбук на базе чипсета AMD Ryzen 7 7435H. Процессор имеет 8 ядер, работающих на частоте 3,1 ГГц, и демонстрирует высокую энергоэффективность и достойную производительность. В качестве

«Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50 ятью DDR5 6400 и мини-LED-дисплеем с разрешением 4К и частотой обновления экрана 120 Гц. Система охлаждения – с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками. Ситилинк «Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50 Серия Stealth предназначена для тех, кто хочет одновременно мощный и портативный ноутбук. Под легким магниево-алюминиевым корпусом скрываются процессоры AMD Ry

Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060 Компания Maibenben запустила в России игровой ноутбук X16D, разработанный специально для профессиональных геймеров и создателей контента. Он оснащен процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и 16-дюймов

Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060 Международная технологическая компания Maibenben запустила в России игровой ноутбук X16D, разработанный специально для профессиональных геймеров и создателей контента. Оснащенный процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16-дюймов

Maibenben анонсирует игровые ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 Компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, объявляет о планах по запуску в России новых игровых ноутбуков, оснащенных передовыми графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 серии. X16E поступит на российский рынок в первой половине 2025 г., а X15B появится в продаже во втором

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых игровых ноутбуков – Thunderobot 911 Plus SE и Thunderobot Range 17 Pro «М.Видео-Эльдорадо» запускает продажи новых игровых ноутбуков Thunderobot 911 Plus SE (от 109 999 руб.) и Thunderobot Range 17 Pro (от 169 999 руб.). Они представлены эксклюзивно в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо». Об этом CNews со

В «Ситилинке» стартовали продажи игровых ноутбуков OSiO CyberLine «Ситилинк» открыл продажи линейки игровых ноутбуков CyberLine от российского бренда OSiO. В ассортименте две модели и семь различных конфигураций на базе процессоров Intel. Новинки получили большие яркие экраны с диагоналями 16

Maibenben представляет игровой ноутбук X17A на российском рынке Компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, представляет свой новый игровой ноутбук X17A на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Maibenben. Maibenben X17A оснащен видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Поддержк

Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book Компания Infinix объявляет о расширении серии GT устройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графическим чипом Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 и кибердизайном с LED-подсветкой. Об

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж первого игрового ноутбука бренда Infinix ― GT Book. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 119,9 тыс. руб. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-13420H или i5-12450H в з

Создан бескомпромиссный игровой ноутбук с высочайшей производительностью. Видео нужен по-настоящему производительный, но при этом в меру компактный мобильный ПК, чтобы можно было и брать его с собой, и не мириться с ограничениями по производительности, которые закладывают в свои игровые ноутбуки именитые бренды. Внутри творения Socket Science стоит полноценная материнская плата от настольного ПК и, соответственно, настольный же процессор без каких-либо серьезных лимито

«Ситилинк» привез в Россию игровой ноутбук на процессоре AMD 8 серии: Asus TUF Gaming A15 уже в продаже В «Ситилинке» можно приобрести игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 на базе процессора AMD Ryzen 8 поколения. Новый чип Ryzen 9 8945HS в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 обеспечит комфортный игровой проце

Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже Б (с возможностью расширения до 64 ГБ), объем SSD составил также 1 ТБ. Asus ROG Strix G18 (G834JYR-R6080W) Ультимативной моделью в обновленной линейке стал ROG Strix G18 (G834JYR-R6080W)/ Флагманский игровой ноутбук позволит играть в совершенно любые игры на ультра-настройках графики в разрешении 4К. От предыдущей модели его отличает более мощная видеокарта и улучшенный дисплей. Остальные х

Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» за год увеличился на 70% сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила спрос на игровые ноутбуки за девять месяцев 2023 г. В количественном выражении продажи модели для гейм

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж X 1650 с 4 Гбайт видеопамяти. Это позволяет уверенно запускать большинство современных видеоигр на средних и иногда даже максимальных настройках графики. Лэптоп оснащен 8 Гбайт ОЗУ — это минимум для игровых ноутбуков, но можно проапгрейдить ее до 32 Гбайт. Емкость SSD в данной конфигурации составляет 512 Гбайт. В устройстве используется 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикс. и ч

«М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot дуктам с ярким дизайном под различный бюджет и запросы игровой аудитории, а также нашей всесторонней поддержке в точках контакта с покупателями и маркетинговым инструментам. В наших сетях в категории игровых ноутбуков бренд удерживает первенство начиная с августа-сентября, при этом в целом на рынке к концу прошлого года бренд вошёл в тройку лидеров. По нашей оценке, в 2022 г. в целом игровы

Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года и заняли более 15% от общих продаж ноутбуков, в мониторах гейминг достиг 50% продаж в натуральном выражении. Бренд Thunderobot от Haier Group в августе-сентябре 2022 г. смог стать лидером по продажам игровых ноутбуков в «М.Видео» и «Эльдорадо» и занять заметную долю в целом на рынке. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в январе-сентябре 2

«М.Видео-Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России продукцию китайского бренда Thunderobot, входящего в Haier Group. Первым в продажу поступил мощный игровой ноутбук, рассчитанный на массовую аудиторию. В ближайшее время линейка ноутбуков попо

Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе Компания LG Electronics (LG) представила свой первый игровой ноутбук (модель 17G90Q), расширив премиальную линейку UltraGear. Игровой ноутбук LG UltraGear оснащен процессором Intel® Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой Nvidia GeForce

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год щий более домашний образ жизни россиян. Каждый пятый купленный в России ноутбук – игровой. Спрос на игровые ноутбуки в январе-июне текущего года в количественном выражении достиг 250 тыс. штук,

Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM de 15 Base Эта модель станет отличным решением для любителей играть повсюду – и дома на диване, и в поездке, и за столиком в кафе. Razer Blade 15 Base является одним из самых компактных 15.6-дюймовых игровых ноутбуков на рынке. Сравните сами его габариты с нашим предыдущим героем HP OMEN 15, получившим те же самые процессор и видеокарту: 355 x 235 х 19.9 мм у Razer и 357.9 x 239.7 x 22.5 мм

Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты Искусственное ограничение Владельцы игрового ноутбука Dell Alienware m15 R5 обнаружили, что установленная в нем видеокарта реализовывает не весь заложенный в нее потенциал. Как пишет профильный портал VideoCardz, в использующейся

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров шке и разъемов. При этом никто не требует сверх компактности корпуса и сниженной массы. Ведь это же ИГРОВОЙ ноутбук! И да, за игровую машинку можно попросить больше денег, так что маржинальност

Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена мой охлаждения Wind Valley, которая обеспечивает эффективное охлаждение процессора и корпуса. Новый игровой ноутбук Honor Hunter V700 построен на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколен

Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото окарты. «Пятое поколение вентиляторов Aeroblade 3D и современные технологии, используемые в системах охлаждения, дали возможность снова увеличить производительность нашей линейки тонких и портативных игровых ноутбуков Predator Triton, — отметил Джеймс Лин (James Lin), руководитель направления ноутбуков в подразделении ИТ-продуктов Acer. — В Predator Triton 300 SE появится поддержка процессо

Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото Бренд Honor объявил о старте продаж нового игрового ноутбука Honor Hunter V700. Первый игровой ноутбук бренда Honor построен на базе процессора Intel Core i7-10750H 10 поколения и

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки в России вырос вдвое рспорта и расширение ассортимента. Лидером в игровых ноутбуках за девять месяцев 2020 г. стал Asus. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2020 г. россияне приобрели порядка 310 тыс. игровых ноутбуков на общую сумму 21 млрд руб., что на 95% в штуках и 90% в деньгах больше, чем годом ранее. Продажи ноутбуков в целом в России за три квартала 2020 г. выросли на 40% в штуках и

Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 Honor представила свой первый игровой ноутбук Honor HUNTER V700 в двух модификациях на базе процессоров Intel Core i7-10750