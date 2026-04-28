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Notebook gaming Игровой ноутбук

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28.04.2026 В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом C
22.04.2026 Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России

MSI, производитель игровых, контент-креативных и бизнес-ноутбуков, представил обновленные игровые ноутбуки серий Raider и Crosshair с полностью новым внешним видом. Новый показатель м
20.04.2026 На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI

На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41). Это устройство нового поколения, которое объединяет в себе дисплей с внушительной диагональю в 17 дюймов, передовую графику Nvidia GeForce RTX 50-
14.04.2026 В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи игровых ноутбуков MSI Cyborg A17

. Устройства будут доступны эксклюзивно в «Ситилинке». «MSI Киборг А17» (MSI Cyborg A17) — новейшие игровые ноутбуки на базе процессоров AMD и видеокарт Nvidia последнего поколения. В продаже б
17.11.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U

В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U. Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U сочетает высокую производительность, продуманную систему о
28.10.2025 На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI

На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI от компании Acer. Новинки впечатляют своими характеристиками: сверхплавный 16‑дюймовый OLED-дисплей с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240
21.10.2025 На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI

На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI. Ноутбук объединяет уникальные аппаратные решения — 18-дюймовую панель Mini‑LED с разрешением WQXGA (2560x1600) и частотой обновления 250 Гц, вид
15.10.2025 На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer

На российском рынке представлена серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16 AI от компании Acer. Это идеальное решение для хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужна максимально быстрая платформа с подде
18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7

На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 (A715-59G), которые сочетают в себе игровую производительность и универсальность для работы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители Acer. Ноутбук Ace
09.09.2025 Maibenben представляет новый игровой ноутбук X16E — первое устройство в линейке с RTX™ 5080 и водяным охлаждением

ы устройство не перегревалось во время работы, в комплекте идет полноценная система водяного охлаждения, которая позволяет поднимать TDP выше аналогов и дает до 21% прироста производительности. Новый игровой ноутбук X16E Linux или Windows 11? Устройство доступно в двух конфигурациях: с предустановленной Windows 11 или Linux, чтобы вы выбрали именно ту операционную систему, с которой вам буд
27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

ртом использовать и на улице под прямыми солнечными лучами, хоть это и не самый частый сценарий для игрового ноутбука. Поверхность экрана жесткая, полуматовая. Углы обзора широкие, равномерност
23.04.2025 Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

RTX 4050 на 100 Вт. С учетом разрешения экрана, ее достаточно для всех современных игр. В соло-проектах ускоритель выдает 60 – 100 кадров, в онлайн – 150 и выше.MAIBENBEN X16A-R77445 16" Современный игровой ноутбук на базе чипсета AMD Ryzen 7 7435H. Процессор имеет 8 ядер, работающих на частоте 3,1 ГГц, и демонстрирует высокую энергоэффективность и достойную производительность.  В качестве
10.04.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50

ятью DDR5 6400 и мини-LED-дисплеем с разрешением 4К и частотой обновления экрана 120 Гц. Система охлаждения – с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками. Ситилинк «Ситилинк» открыл предзаказ на игровые ноутбуки MSI серии RTX 50 Серия Stealth предназначена для тех, кто хочет одновременно мощный и портативный ноутбук. Под легким магниево-алюминиевым корпусом скрываются процессоры AMD Ry
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060

Компания Maibenben запустила в России игровой ноутбук X16D, разработанный специально для профессиональных геймеров и создателей контента. Он оснащен процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и 16-дюймов
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060

Международная технологическая компания Maibenben запустила в России игровой ноутбук X16D, разработанный специально для профессиональных геймеров и создателей контента. Оснащенный процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16-дюймов
31.01.2025 Maibenben анонсирует игровые ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50

Компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, объявляет о планах по запуску в России новых игровых ноутбуков, оснащенных передовыми графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 серии. X16E поступит на российский рынок в первой половине 2025 г., а X15B появится в продаже во втором

12.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых игровых ноутбуков – Thunderobot 911 Plus SE и Thunderobot Range 17 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» запускает продажи новых игровых ноутбуков Thunderobot 911 Plus SE (от 109 999 руб.) и Thunderobot Range 17 Pro (от 169 999 руб.). Они представлены эксклюзивно в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо». Об этом CNews со
16.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи игровых ноутбуков OSiO CyberLine

«Ситилинк» открыл продажи линейки игровых ноутбуков CyberLine от российского бренда OSiO. В ассортименте две модели и семь различных конфигураций на базе процессоров Intel. Новинки получили большие яркие экраны с диагоналями 16
16.10.2024 Maibenben представляет игровой ноутбук X17A на российском рынке

Компания Maibenben, занимающаяся разработкой, исследованием и производством ноутбуков и игровых устройств, представляет свой новый игровой ноутбук X17A на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Maibenben. Maibenben X17A оснащен видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Поддержк
03.10.2024 Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book

Компания Infinix объявляет о расширении серии GT устройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графическим чипом Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 и кибердизайном с LED-подсветкой. Об

02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж первого игрового ноутбука бренда Infinix ― GT Book. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 119,9 тыс. руб. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-13420H или i5-12450H в з
15.08.2024 Создан бескомпромиссный игровой ноутбук с высочайшей производительностью. Видео

нужен по-настоящему производительный, но при этом в меру компактный мобильный ПК, чтобы можно было и брать его с собой, и не мириться с ограничениями по производительности, которые закладывают в свои игровые ноутбуки именитые бренды. Внутри творения Socket Science стоит полноценная материнская плата от настольного ПК и, соответственно, настольный же процессор без каких-либо серьезных лимито
01.02.2024 «Ситилинк» привез в Россию игровой ноутбук на процессоре AMD 8 серии: Asus TUF Gaming A15 уже в продаже

В «Ситилинке» можно приобрести игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 на базе процессора AMD Ryzen 8 поколения. Новый чип Ryzen 9 8945HS в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 обеспечит комфортный игровой проце
31.01.2024 Первый ноутбук на процессорах Intel 14-го поколения в «Ситилинке»: игровой ноутбук Asus ROG Strix G18 уже в продаже

Б (с возможностью расширения до 64 ГБ), объем SSD составил также 1 ТБ. Asus ROG Strix G18 (G834JYR-R6080W) Ультимативной моделью в обновленной линейке стал ROG Strix G18 (G834JYR-R6080W)/ Флагманский игровой ноутбук позволит играть в совершенно любые игры на ультра-настройках графики в разрешении 4К. От предыдущей модели его отличает более мощная видеокарта и улучшенный дисплей. Остальные х
07.11.2023 Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» за год увеличился на 70%

сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила спрос на игровые ноутбуки за девять месяцев 2023 г. В количественном выражении продажи модели для гейм
08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

X 1650 с 4 Гбайт видеопамяти. Это позволяет уверенно запускать большинство современных видеоигр на средних и иногда даже максимальных настройках графики.  Лэптоп оснащен 8 Гбайт ОЗУ — это минимум для игровых ноутбуков, но можно проапгрейдить ее до 32 Гбайт. Емкость SSD в данной конфигурации составляет 512 Гбайт. В устройстве используется 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикс. и ч
10.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot

дуктам с ярким дизайном под различный бюджет и запросы игровой аудитории, а также нашей всесторонней поддержке в точках контакта с покупателями и маркетинговым инструментам. В наших сетях в категории игровых ноутбуков бренд удерживает первенство начиная с августа-сентября, при этом в целом на рынке к концу прошлого года бренд вошёл в тройку лидеров. По нашей оценке, в 2022 г. в целом игровы
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года

и заняли более 15% от общих продаж ноутбуков, в мониторах гейминг достиг 50% продаж в натуральном выражении. Бренд Thunderobot от Haier Group в августе-сентябре 2022 г. смог стать лидером по продажам игровых ноутбуков в «М.Видео» и «Эльдорадо» и занять заметную долю в целом на рынке. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в январе-сентябре 2
15.07.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и бренд игровых ноутбуков Thunderobot от Haier Group запустили официальные продажи в России

продукцию китайского бренда Thunderobot, входящего в Haier Group. Первым в продажу поступил мощный игровой ноутбук, рассчитанный на массовую аудиторию. В ближайшее время линейка ноутбуков попо
20.12.2021 Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе

Компания LG Electronics (LG) представила свой первый игровой ноутбук (модель 17G90Q), расширив премиальную линейку UltraGear. Игровой ноутбук LG UltraGear оснащен процессором Intel® Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой Nvidia GeForce

20.08.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год

щий более домашний образ жизни россиян. Каждый пятый купленный в России ноутбук – игровой. Спрос на игровые ноутбуки в январе-июне текущего года в количественном выражении достиг 250 тыс. штук,
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM

de 15 Base Эта модель станет отличным решением для любителей играть повсюду – и дома на диване, и в поездке, и за столиком в кафе. Razer Blade 15 Base является одним из самых компактных 15.6-дюймовых игровых ноутбуков на рынке. Сравните сами его габариты с нашим предыдущим героем HP OMEN 15, получившим те же самые процессор и видеокарту: 355 x 235 х 19.9 мм у Razer и 357.9 x 239.7 x 22.5 мм
07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты

Искусственное ограничение Владельцы игрового ноутбука Dell Alienware m15 R5 обнаружили, что установленная в нем видеокарта реализовывает не весь заложенный в нее потенциал. Как пишет профильный портал VideoCardz, в использующейся
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

шке и разъемов. При этом никто не требует сверх компактности корпуса и сниженной массы. Ведь это же ИГРОВОЙ ноутбук! И да, за игровую машинку можно попросить больше денег, так что маржинальност
25.01.2021 Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена

мой охлаждения Wind Valley, которая обеспечивает эффективное охлаждение процессора и корпуса. Новый игровой ноутбук Honor Hunter V700 построен на базе процессора Intel Core i5-10300H 10 поколен
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото

окарты. «Пятое поколение вентиляторов Aeroblade 3D и современные технологии, используемые в системах охлаждения, дали возможность снова увеличить производительность нашей линейки тонких и портативных игровых ноутбуков Predator Triton, — отметил Джеймс Лин (James Lin), руководитель направления ноутбуков в подразделении ИТ-продуктов Acer. — В Predator Triton 300 SE появится поддержка процессо
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото

Бренд Honor объявил о старте продаж нового игрового ноутбука Honor Hunter V700. Первый игровой ноутбук бренда Honor построен на базе процессора Intel Core i7-10750H 10 поколения и

25.11.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки в России вырос вдвое

рспорта и расширение ассортимента. Лидером в игровых ноутбуках за девять месяцев 2020 г. стал Asus. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2020 г. россияне приобрели порядка 310 тыс. игровых ноутбуков на общую сумму 21 млрд руб., что на 95% в штуках и 90% в деньгах больше, чем годом ранее. Продажи ноутбуков в целом в России за три квартала 2020 г. выросли на 40% в штуках и

23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700

Honor представила свой первый игровой ноутбук Honor HUNTER V700 в двух модификациях на базе процессоров Intel Core i7-10750
22.10.2020 Lenovo представила игровой ноутбук Legion Slim 7 на процессорах AMD Ryzen

Lenovo представила 15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7. В новой модели впервые используются мобильные процессоры более высокого уровня — AMD Ryzen 4000 серии H. В максимальной комплектации ноутбук оснащен произв

Публикаций - 367, упоминаний - 495

Notebook gaming и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 221
Intel Corporation 12811 121
Acer Group - Acer Inc 2776 115
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 93
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 87
Lenovo Group 2446 71
HP Inc. 5883 60
AMD - Advanced Micro Devices 4641 58
Dell EMC 5180 56
Apple Inc 13154 53
Samsung Electronics 11064 40
Dell Alienware Corp 149 35
Microsoft Corporation 25775 27
Dell Technologies - Dell Computer 2219 24
Toshiba Corporation 2980 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 23
Sony 6739 20
Huawei 4676 19
Razer Inc 88 19
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 19
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 14
AMD Graphics Product Group - ATI 973 13
VAIO 475 13
LG Electronics 3735 11
Fujitsu 2105 11
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Samsung - Harman - JBL 242 10
Haier Group 230 9
ZIMAI Technology - Maibenben 26 8
SteelSeries 30 8
Bang&Olufsen - B&O 148 8
Google LLC 12688 7
Tobii Technology 23 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
HTC Corporation 1512 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Chuwi 27 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Связной ГК 1401 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Virtus.pro 30 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Афимолл ТРЦ 31 2
BMW Designworks Group 15 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Байон 11 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
О2О Холдинг 61 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Метрополис ТРК 60 1
A.T.Legal 18 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Ferrari NV 159 1
Porsche Design GmbH 23 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Ducati 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 347
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 265
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 262
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 216
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 195
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 164
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 151
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 151
DDR - Double data rate 3083 128
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 128
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 126
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 118
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 113
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 111
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 110
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 102
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 99
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 95
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 93
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 84
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 75
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 71
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 68
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 65
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 64
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FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 47
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Nvidia SLI 164 22
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Китай - Тайвань 4245 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Южная Корея - Республика 7052 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
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Африка - Африканский регион 3641 6
Ближний Восток 3154 6
Франция - Французская Республика 8177 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Канада 5081 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Индия - Bharat 5869 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 11
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 10
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 6
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
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