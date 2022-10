Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок компьютеров и мониторов для геймеров. Сегмент игровой техники продолжает оставаться востребованным – за девять месяцев 2022 г. в России игровые модели заняли более 15% от общих продаж ноутбуков, в мониторах гейминг достиг 50% продаж в натуральном выражении. Бренд Thunderobot от Haier Group в августе-сентябре 2022 г. смог стать лидером по продажам игровых ноутбуков в «М.Видео» и «Эльдорадо» и занять заметную долю в целом на рынке. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в январе-сентябре 2022 г. россияне приобрели более 320 тыс. ноутбуков для гейминга и порядка 400 тыс. шт. игровых мониторов. В ноутбуках игровой сегмент достиг 15% в штуках и 25% в деньгах, и более 50% проданных в России мониторов за девять месяцев 2022 г. относятся к игровым. Таким образом, общий объем рынка всех гейминговых устройств с начала 2022 года можно оценить примерно в 50 млрд рублей.

Китайские бренды существенно укрепили позиции на рынке ноутбуков, в том числе, в игровом сегменте.

Одним из «открытий» этого года стал Thunderobot от Haier Group, продажи которого стартовали во втором квартале, уже в августе-сентябре 2022 г. бренд стал лидером в категории игровых ноутбуков в «М.Видео» и «Эльдорадо» и занял заметную долю в целом на рынке.

Эксклюзивно в магазинах и на онлайн-площадках «М.Видео-Эльдорадо» в октябре 2022 г. стали доступны семь новых моделей игровых ноутбуков для незабываемого игрового опыта и эффективной работы. Впервые на российском рынке официально появились и мониторы Thunderobot, которые обеспечат более полное погружение в игровой процесс.

Директор кластера «Домашний офис и фото» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников: «Гейминг можно считать одним из форматов антистресса в текущих условиях, кроме того, ноутбуки и мониторы, которые по техническим параметрам можно отнести к игровым, часто покупают и для работы и домашних задач. Новые игроки активно завоевывают позиции даже в таком непростом сегменте, где пользователи обращают внимание на бренд, поэтому “М.Видео-Эльдорадо” на эксклюзивной основе расширяет партнерство с Thunderobot – клиентам теперь доступно на выбор восемь моделей ноутбуков и игровые мониторы. Передовые характеристики гарантируют высокую скорость работы, автономность и производительность, превосходную графику, глубокую цветопередачу и широкие углы обзора, а футуристичный и продуманный до мелочей дизайн – полное погружение в игровой процесс или приятные впечатления от выполнения творческих задач с новым уровнем графики и производительности. Благодаря расширению сотрудничества с Thunderobot, покупатели “М.Видео” и “Эльдорадо” вне зависимости от внешних факторов смогут получить широкий выбор инновационной геймерской техники с максимально комфортным опытом покупки и сервисной поддержкой в более чем в 200 сервисных центрах по всей территории России».

В дополнение к уже доступному Thunderobot 911 Air D в «М.Видео-Эльдорадо» появились еще модели из серии Air: 911 Air X (с установленной Windows) и 911 Air XD (поставляется без ОС). Обе модели отличаются дисплеем FHD 15,6 дюйма c частотой обновления 144 Гц, дискретной видеокартой GeForce RTX 3050 с поддержкой технологий DLSS (больше FPS одним кликом мыши) и Ray Tracing. В серии 911 Plus появились модели: 911 Plus X с дисплеем 17.3 дюйма, 144 Гц, GeForce RTX 3050 Ti, и 911 Plus Pro – с тем же экраном и процессором 12-ого поколения Intel Core i5-12450H, но более производительной видеокартой GeForce RTX 3060 для запуска любых игр на высоких настройках графики.

Еще одной новинкой стал ноутбук 911 MR Max со сверхмощным процессором AMD Ryzen 7 5800H, видеокартой GeForce RTX 3070 и усовершенствованной системой аэродинамического охлаждения.

Для настоящих Pro-игроков стала доступна флагманская Zero-серия на выбор в двух моделях с 16-дюймовым экраном, разрешением 2560х1600 и 165 Гц, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Zero Max получил процессор Intel Core i7-12700H и видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, а Zero Ultra Intel Core i9-12900H и GeForce RTX 3080 Ti.

В каждом из устройств предусмотрена возможность апгрейда (SSD и оперативная память), стоимость варьируется от 89 999 руб. до 249 999 руб.

Мониторы Thunderobot с повышенной частотой обновления дисплея отобразят многообразие красок и визуальных эффектов игр, обеспечат максимальную эффективность в процессе за счет специализированных технологий: Low Blue Light защитит глаза, поддержка HDR даст качественное и насыщенное изображение, Adaptive Sync – точную координацию частоты FPS и частоты обновления экрана для уменьшения время отклика без сдвигов и разрывов изображения, Thunder Hidden улучшит отображение теней и освещенных зон, а Low Motion Blur отвечает за максимальную плавность и корректировку быстро движущихся объектов в динамичных игровых сценах.

Линейка мониторов включает четыре модели, их стоимость составляет от 12 999 руб. до 35 999 руб. «Младший» 23,8-дюймовый F23H60 с IPS-матрицей, матовым покрытием и углами обзора 178° имеет частоту обновления 75 Гц и время отклика экрана 1 мс. Еще один Full HD монитор F23HF со скоростной матрицей Fast-IPS и диагональю 23,8 дюйма получил частоту обновления 165 Гц и гарантирует четкое изображение с насыщенными цветами. Модель C27H144 сочетает в себе большой изогнутый 27-дюймовый экран с VA-матрицей, цветовым покрытием 99% sRGB и частотой обновления 144 Гц. Флагманский Q34H144 с частотой смены кадров 144 Гц получил широкоформатный экран 34 дюйма с разрешением 3440х1440 (WQHD) и соотношением сторон 21:9, что дает до 30% больше полезной площади экрана, а также возможность работать над разными задачами на одном дисплее.

