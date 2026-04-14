Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

WQHD Widescreen Quad High Definition Разрешение экрана монитора 2560x1440

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе 1
10.12.2025 В продажу поступил 2K-монитор Acer SH322QUA 1
08.12.2025 В продажу поступил монитор для работы, игр и фильмов Acer SA272UG0 1
18.07.2025 Acer выпустила большой игровой монитор Nitro XV323QUM3 1
26.05.2025 Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России 1
28.04.2025 В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE 1
27.03.2025 Изогнутый ультра-широкоформатный Nitro XZ340CUJ0: соотношение сторон 21х9 и топовые показатели скорости 1
27.03.2025 Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM 1
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
14.03.2025 Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже 1
05.03.2025 Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE 1
03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 2
03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM 1
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 2
18.12.2024 Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц 1
11.11.2024 В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE 1
08.10.2024 Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный 1
25.07.2024 Aopen выпустила широкоформатный монитор 32SA2QUA в ультратонком корпусе с дизайном Zero Frame 1
04.06.2024 На российский рынок поступили новые мониторы Xiaomi 1
16.05.2024 Мониторы Hisense теперь доступны в магазинах DNS 1
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 2
15.08.2023 Планшет Xiaomi Pad 6 поступил в продажу в России 2
06.06.2023 MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса 1
24.10.2022 Игровые ноутбуки Thunderobot от Haier вышли на первое место в продажах в августе-сентябре 2022 года 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
28.02.2022 Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad 2
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 1
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото 1
24.02.2021 Acer представила игровой монитор Predator XB323UGX. Цена. Фото 1
15.01.2021 Первый взгляд на флагманскую линейку Samsung Galaxy S21 2
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1
20.11.2020 Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото 1
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS 1
29.06.2020 Acer представила новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD для креаторов 1
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 1

Публикаций - 83, упоминаний - 93

WQHD и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 31
Nvidia Corp 4002 24
Samsung Electronics 11065 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Intel Corporation 12811 14
Lenovo Group 2447 11
Apple Inc 13156 8
HP Inc. 5883 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Microsoft Corporation 25775 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
TÜV 77 4
Google LLC 12690 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Bang&Olufsen - B&O 148 3
X Corp - Twitter 2938 3
LG Electronics 3735 3
Sharp Corporation 1062 3
ViewSonic 325 3
Leica Camera 282 3
Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
Xiaomi Guardian Structure 3 2
Huawei 4677 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Fujitsu 2105 2
HTC Corporation 1512 2
Acer - AOpen 58 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
AOC 113 1
TPV MMD 45 1
Digma 251 1
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 1
Samsung System LSI 24 1
Haier Group 230 1
Сумма Технологий 24 1
Tobii Technology 23 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
TÜV Rheinland Group 181 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 15
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 55
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 47
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 46
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 44
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 29
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 28
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 28
Контрастность 3042 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
Наушники - Headphones 4479 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 25
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 23
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 19
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 18
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 18
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 16
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
VESA DisplayHDR 105 14
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
Микрофон - Microphone 2809 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 13
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 12
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 22
Nvidia G-Sync 175 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 16
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 15
Acer ComfyView 102 13
Acer VisionCare 84 13
Acer Predator 224 13
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 12
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Microsoft Windows 16882 11
Apple iPhone 6 4861 11
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
Acer Display Widget 40 9
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 9
Acer Flickerless 79 8
Nvidia GeForce GTX 525 8
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 8
Acer Low Dimming 83 7
Microsoft Windows 10 1938 7
Samsung Galaxy 1035 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
Dolby Vision 282 7
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 7
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 6
Google Android 15244 6
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 6
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 6
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 5
Samsung Galaxy Note 702 5
Intel Core i - Cерия процессоров 534 5
Microsoft Windows Hello 210 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 5
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Карташев Дмитрий 5 2
Резников Олег 20 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Фролов Александр 40 1
Губанов Андрей 117 1
Соловьева Мария 7 1
Граф Аркадий 25 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
Головин Даниил 34 1
Синьков Кирилл 73 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Kwon Oh-Hyun - Квон О-Хьюн 8 1
Herman Rob - Херман Роб 2 1
Анохин Павел 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Япония 13807 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Мировой океан - World Ocean 528 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Германия - Берлин 732 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Галлий - Gallium - химический элемент 363 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Индий - Indium - химический элемент 33 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
Windows Central 36 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
DxOMark - Издание 36 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ITResearch 123 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Red Dot Design Award 57 2
Samsung Forum 14 2
Samsung Unpacked 41 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
InAVation Awards 6 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще