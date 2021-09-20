Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV

Компания Acer представила на российском рынке ещё одну модель из игровой линейки Predator. Predator XB323QUNV получил большой 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560х1440 (WQHD), 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и отклонением Delta E<1. Помимо этого, новинка имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддержку Acer VisionCare 4.0 и FreeSync, а также отличается отличными показателями частоты обновления экрана и времени отклика.

Основные преимущества:

Predator XB323QUNV — высокопроизводительный игровой монитор с большим 31,5 дюймовым экраном и поддержкой всех необходимых современных технологий.

Разрешение 2560х1440 (WQHD) позволяет добиться максимальной детализации изображения и высокой плотности пикселей.

IPS матрица обеспечивает широкие углы обзора.

Цветовой охват соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%, а отклонение Delta E<1. Это позволяет добиться насыщенных и естественных оттенков без искажений.

При разгоне частота обновления составляет 170 Гц, а время отклика 0,5 мс.

Поддержка технологии FreeSync обеспечивает идеально плавное изображение без разрывов кадра в динамичных сценах и при резкой смене ракурса.

Сертификат VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокую яркость (400 нит) и насыщенность.

Acer Predator XB323QUNV

Эргономичная стойка позволяет настроить положение экрана и аккуратно проложить все кабели.

Встроенные динамики дают возможность отказаться от внешней акустики и сэкономить место на столе.

Комплекс Acer VisionCare 4.0 заботятся о здоровье и защищают зрение геймеров во время длительных игровых сессий.

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Эргономичность и дизайн

Predator XB323QUNV получил в меру агрессивный дизайн, который подчеркивает игровую направленность монитора и, при этом, позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Безрамочный по трем сторонам экран не только стильно выглядит, но и позволяет легко собирать системы из нескольких панелей. Комплектная стойка выполнена из металла и отличается компактными размерами и отличной эргономичностью. Она поддерживает регулировку угла наклона, высоты и поворот в горизонтальной плоскости. А специальное отверстие позволяет аккуратно проложить все кабели, не занимая место на столе. Встроенные 2-ваттные динамики дают возможность отказаться от внешней акустики и еще больше освободить рабочее пространство. Для подключения к источнику сигнала предусмотрено 2 порта HDMI и порт DisplayPort, а для дополнительной периферии имеется четыре порта USB 3.0 и выход на наушники.

Высокая скорость и качество изображения

При разгоне частота обновления экрана Predator XB323QUNV составляет внушительные 170 Гц, а время отклика всего 0,5 мс. Это исключает появление шлейфов и гарантирует молниеносную реакцию монитора на каждое действие игрока. А поддержка технологии FreeSync, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение без разрывов в динамичных сценах и при резкой смене ракурса.

31,5-дюймовая IPS-панель отличается широкими углами обзора в 178 градусов и высокой производительностью. Разрешение новинки 2560x1440 (WQHD) позволяет добиться максимальной детализации изображения, а сертификат HDR400 гарантирует высокую яркость (400 нит) и контрастность.

Цветовой охват дисплея соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%, а отклонение Delta E<1. Это обеспечивает яркие и насыщенные цвета без искажений и позволяет использовать монитор не только для игр, но и для работы с фото и мультимедиа.

Комфорт и забота о зрении

Для комфортной настройки имеется утилита Acer Display Widget, которая предоставляет мгновенный доступ ко всем параметрам изображения. Не забыл производитель и о здоровье пользователя. Predator XB323QUNV поддерживает целый комплекс технологий защиты зрения Acer VisionCare 4.0. В его состав входит Acer Flicker-Less (уменьшает мерцание монитора), Acer BlueLightShield Pro (борется с вредным для глаз излучением синего спектра света и при этом не ухудшает качество картинки), Low-dimming (даёт возможность снизить яркость подсветки вечером или при недостаточном освещении) и антибликовое покрытие экрана Acer ComfyView. Также монитор оборудован набором сенсоров LightSense, ColorSense и ProxiSense, которые помогают настроить яркость и цветовую температуру изображения в зависимости от внешних условий, а также предупреждают пользователя о чрезмерно длительных игровых сессиях и переводят монитор в спящий режим, когда перед ним никого нет.

Цена и доступность

Predator XB323QUNV уже появился на рынке России по рекомендованной розничной цене 69 990 руб.