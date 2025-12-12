Acer VisionCare

Разделы

СОБЫТИЯ

12.12.2025 В России представлен игровой монитор Acer Nitro VG272UW2 1
21.11.2025 На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 1
09.09.2025 Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер 1
01.09.2025 Acer представляет профессиональный ультраширокий монитор для работы и творчества Acer CB342CU 1
29.08.2025 В России начались продажи 2K-монитора Acer Nitro XV272UV3 1
11.08.2025 Acer Nitro XV240YX1 — идеальный монитор для входа в киберспорт 1
04.08.2025 Стильные, функциональные и компактные мониторы для рабочих и учебных сетапов — Acer SH2 Ultra Slim 1
18.07.2025 Acer выпустила большой игровой монитор Nitro XV323QUM3 1
14.07.2025 Acer представила компактный игровой монитор Nitro XF240YX1 1
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом 1
10.06.2025 Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления 1
05.06.2025 Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц 1
26.05.2025 Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России 1
23.05.2025 На российском рынке появились ультратонкие мониторы Acer SA2 1
20.05.2025 Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень 1
21.04.2025 Два дисплея в компактном корпусе: монитор Acer PD163Q вышел в России 1
09.04.2025 В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K 1
04.04.2025 FullHD-монитор Nitro VG270G: IPS-матрица с частотой обновления до 120 Гц и откликом пикселя до 1 мс 1
27.03.2025 Изогнутый ультра-широкоформатный Nitro XZ340CUJ0: соотношение сторон 21х9 и топовые показатели скорости 1
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
14.03.2025 Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже 1
11.03.2025 Новый Acer Nitro VG240YX1 — компактный игровой монитор с частотой 200 Гц 1
05.03.2025 Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE 2
24.02.2025 Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE 2
07.02.2025 Тонкие мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI для дома и офиса 1
04.02.2025 Мониторы Acer R272E в России 1
31.01.2025 Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой 1
30.01.2025 В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц 2
27.12.2024 QHD-монитор Acer Vero V277UE в России 2
24.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 1
23.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач 1
20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру 1
18.12.2024 Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц 2
17.12.2024 Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса 1
11.12.2024 Nitro XV345CURX: огромный геймерский UWQHD-монитор на изогнутой VA-матрице с частотой обновления 240 Гц 1
10.12.2024 Портативный монитор Acer PM161QB в России 2
29.11.2024 Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E 1
29.11.2024 Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3 3
14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V 1

Публикаций - 79, упоминаний - 96

Acer VisionCare и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2659 63
AMD - Advanced Micro Devices 4470 36
Nvidia Corp 3736 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 2
Intel Corporation 12543 2
Samsung Electronics 10626 2
LG Electronics 3675 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
Philips 2076 2
Tobii Technology 23 1
iRobot - 58 1
iconBIT 38 1
Acer Display Technology Inc 10 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 1
AOC 106 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
HP Inc. 5762 1
Nintendo 797 1
Sony 6634 1
Adobe Systems 1571 1
Acer - AOpen 57 1
Xiaomi 1976 1
Digma 237 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Makita - Макита 24 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 354 55
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4036 67
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1239 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 53
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 53
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 781 48
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1141 43
Контрастность 2954 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6311 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10331 34
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1169 34
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1107 30
USB Type-C - USB-C - USB 3 2175 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 29
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 288 28
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 26
Наушники - Headphones 4304 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 23
DCI-P3 - Охват цветового пространства 298 20
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 351 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 17
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1041 16
VESA DisplayHDR 88 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 16
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4193 15
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 66 14
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 602 13
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 13
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 82 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2013 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 13
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 12
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 11
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 428 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 9
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1975 9
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 9
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 65
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 150 51
Acer ComfyView 95 42
Acer Low Dimming 76 34
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 154 33
Acer Flickerless 49 27
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 78 25
Acer Predator 217 11
Acer Display Widget 39 11
Acer ErgoStand 19 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 144 8
Nvidia G-Sync 161 6
Acer CB-Series - серия мониторов 10 5
Acer Agile-Splendor IPS 7 4
Acer LightSense 6 4
Acer ColorSense 6 4
Apple iPhone 6 4862 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 3
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1882 3
Acer PE - Серия мониторов 2 2
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 2
Microsoft Windows Hello 206 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 2
Acer Color Intelligence 15 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 2
Acer Predator X - Серия мониторов 17 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 88 2
Acer Exacolor 5 1
Acer OJO 500 - шлем виртуальной реальности 3 1
Acer - серия проекторов 36 1
Cyberpunk 2077 40 1
Asus Aura Sync 18 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 1
Philips Ambiglow 2 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 2
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 58
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Израиль 2784 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Германия - Берлин 729 1
Европа 24639 1
Китай - Тайвань 4136 1
Япония 13551 1
Америка - Американский регион 2188 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 58
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 47
Ergonomics - Эргономика 1689 10
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 343 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Литий - Lithium - химический элемент 607 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Магний - Magnesium - химический элемент 62 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5288 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
