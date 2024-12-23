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Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач

Лаконичные по дизайну и надежные в работе мониторы серии Vero B7 B247YE и B277KC3 идеально подойдут для домашнего ПК, а также офисного использования. Хорошая цветопередача делает их отличным выбором для любых задач, включая работу с графикой, а возможность поворота в портретную ориентацию будет очень кстати тем, кто имеет дело с программным кодом. Благодаря разъему 1xType-C 90Wт подзарядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие всех основных технологий защиты зрения Acer позволит максимально снизить нагрузку на глаза и не уставать даже при долгой работе с компьютером. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Как и другие мониторы серии Vero, B247Y E и B277K C3 изготовлены с заботой об экологии. Упаковка может быть полностью переработана, а в корпусных деталях используется вторичный пластик. Устройства сертифицированы по ENERGY STAR и EPEAT Silver Certified, что подтверждает их дружелюбность по отношению к окружающей среде.

Основные характеристики Acer Vero B7 B247YE и B277KC3: диагональ 23,8 и 27 дюймов; тип матрицы IPS; разрешение 1920x1080 и 3840x2160; частота обновления 100 и 60 Гц; время отклика 4 мс; яркость 250 и 350 кд/м²; цветовой охват 99% sRGB; поддержка AMD FreeSync; разъемы — 1xVGA, 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2, аудиоразъем 3,5 мм; 1xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, USB-хаб, USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм; стандарт крепления VESA 100х100

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Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач

Лаконичный дизайн и отличные экраны

Оба монитора выполнены в соответствии с современными трендами для подобных устройств. Экраны имеют очень узкие рамки, гладкие задние поверхности корпусов и расположение основных разъемов по нижнему краю монитора.

Экраны выполнены на основе качественных IPS-матриц. У младшей модели диагональ составляет 23,8 дюйма, у старшей — 27 дюймов. Также отличается и разрешение: 1920x1080 и 3840x2160 соответственно. Vero B277KC3 хватает для работы стандартной частоты обновления 60 Гц. У Vero B7 B247YE она повышена до 100 Гц, что обеспечивает более плавную анимацию и скролинг интерфейса.

Одна из сильных сторон мониторов — хорошая цветопередача. Цветовой охват составляет 99% пространства sRGB, так что модели подойдут для работы с фото и видео на профессиональном уровне. Vero B277KC3 также имеет Delta E<1 — это еще одна характеристика близкой к идеальной цветопередачи.

Широкий ассортимент интерфейсов

Мониторы получили все необходимые разъемы для подключения внешних устройств. У 24-дюймовой модели кроме традиционных HDMI 1.4 и DP 1.2 есть VGA, который может быть востребован для использования с винтажным оборудованием.

Старшая модель также имеет по одному входу HDMI 2.0 и DP 1.2, а также USB-хаб и и разъем USB Type-C с поддержкой Power Delivery 90W. Хаб можно использовать для зарядки мобильных устройств, а высокая мощность USB Type-C позволит подавать питание и на ноутбуки.

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Безопасность

У обоих мониторов есть аудиоразъем 3,5 мм и встроенные колонки 2х2 Вт.

Простая и легкая настройка положения

В зависимости от физических данных пользователя и его задач оптимальное положение экрана может быть разным. Поэтому Acer предусмотрел большое количество регулировок. В частности, экраны можно наклонять на угол от -5° до 35°, поворачивать на 45° влево и вправо, регулировать по высоте на 150 мм. Кроме того, предусмотрена возможность поворота на 90° в портретную ориентацию: это может быть удобно программистам, чтобы поместить большое количество кода на одном экране, или тем, кто работает с вертикальными видеороликами.

При необходимости вместо ножки монитора можно использовать настенное крепление стандарта VESA 100х100.

Современные технологии защиты зрения

Производитель позаботился о защите зрения пользователей, которые могут проводить за монитором целые рабочие дни. В комплекс технологий Acer VisionCare входят BlueLightShield Pro, снижающая количество вредного синего спектра света, Flickerless, устраняющая мерцание подсветки. Поверхности экранов имеют матовое покрытие ComfyView и почти не отображают бликов от окружающих объектов. А технология Low-dimming позволяет понизить яркость в помещениях с тусклым светом.

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Бизнес

Acer Vero B7 B247YE можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 17,13 тыс. руб., а стоимость Acer B277KC3 составит от 39,9 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона. Более подробно о доступности, характеристиках продуктах и ценах можно узнать на сайте www.acer.com или у розничных продавцов.

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