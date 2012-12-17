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Energy Star Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров

Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.12.2012 ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star

ий в области управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат Energy Star в рамках новой категории данной федеральной программы, теперь охватывающей и ИБП. Как сообщили CNews в компании, выбранные продукты семейств Smart-UPS и Back-UPS успешно прошли пров
22.07.2011 Energy star вводит новый рейтинг

Агентство по защите окружающей среды США и Министерство энергетики США представили расширенный рейтинг Energy Star Most Efficient в рамках программы Energy Star. Применяться новый рейтинг будет к 5 процентам лучших моделей бытовой техники и электроники, показывающим наибольшую эффективнос
05.04.2010 Энергоэффективность серверов IBM на базе Power7 соответствует требованиям Energy Star

Корпорация IBM объявила о том, что серверы Power 750 Express и Power 755 на базе процессоров Power7 стали первыми четырехпроцессорными системами в отрасли, официально получившими статус Energy Star (Energy Star – это поддерживаемая правительством США программа, помогающая организациям и частным лицам защищать окружающую среду посредством повышения энергоэффективности ус
14.11.2001 На Comdex были представлены первые системы с концепцией Intel IAPC

На выставке Comdex Fall 2001 корпорация Intel и организации, участвующие в проекте ENERGY STAR, провели круглый стол по вопросам управления электропитанием и влияния этой проблемы на индустрию высоких технологий. Проект ENERGY STAR действует в рамках программы эффектив
26.03.2001 Intel отмечена наградой U.S. ENERGY STAR за создание технологии Instantly Available PC

el за разработку спецификации Instantly Available PC (IAPC), которая позволяет сократить потребление энергии персональным компьютером на 70%, по сравнению с системами без IAPC. Представитель комитета ENERGY STAR Кристи Тодд Уитман (Christie Todd Whitman) отметил достижения Intel на церемонии вручения наград, которая состоялась в Вашингтоне. "Персональные компьютеры, поддерживающие специфика

Публикаций - 155, упоминаний - 156

Energy Star и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 32
HP Inc. 5883 32
Nvidia Corp 4002 14
Apple Inc 13154 13
Seiko Epson Corporation 908 11
Dell EMC 5180 10
Microsoft Corporation 25775 10
Lenovo Group 2446 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Samsung Electronics 11064 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Philips 2099 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
Brother - Brother Industries - Бразер 215 9
Toshiba Corporation 2980 8
TPV MMD 45 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Google LLC 12688 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 5
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 5
Эримекс - Erimex 100 5
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 3
TÜV 77 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Brunen IT Group - Belinea 86 3
SAS Institute 1082 3
Fujitsu 2105 3
Canon 1439 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 2
Россети Ленэнерго 1699 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Совкомбанк Совесть 279 2
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Петровский народный банк 11 2
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 2
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Белый Ветер 365 1
Daewoo 103 1
Газпром энергосбыт 13 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
UPS 216 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 10
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 37
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 37 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 25
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
Контрастность 3042 21
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 21
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 19
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 16
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 14
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 13
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 12
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 12
Оцифровка - Digitization 5185 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 12
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 19 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 11
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 16
Microsoft Windows 16882 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Intel Core - Семейство процессоров 1251 11
Microsoft Windows 7 2007 10
Linux OS 11533 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 9
Seiko Epson Stylus 149 7
Apple iOS 8583 7
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 7
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 6
Google Android 15243 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Microsoft DirectX 723 5
Acer ComfyView 102 5
Philips EasyRead 11 5
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
Philips B - Серия мониторов 9 4
Philips SmartImage 9 4
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 4
Philips PowerSensor 10 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
Nvidia GeForce GT 337 4
Apple MacBook Pro 559 4
AMD Mobility Radeon HD 88 4
Seiko Epson DURABrite 36 4
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
HP Smart App 32 3
Philips E - Серия мониторов 9 3
MMD SmartErgoBase 10 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Гималиев Наиль 11 2
Анохин Павел 15 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Горбунов Алексей 32 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Фролов Александр 40 1
Зотов Алексей 69 1
Кулешов Алексей 32 1
Мезенцев Дмитрий 21 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Тукалевский Денис 3 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Эббенхост Марсель 1 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Elbert Erik - Элберт Эрик 2 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Мякишева Марина 84 1
Ксенин Алекс 311 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Наскидаев Олег 9 1
Бельский Юрий 17 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
Кадощук Игорь 19 1
Хохлов Илья 8 1
Симайченков Сергей 9 1
Кулигин Михаил 8 1
Хоменко Артем 7 1
Elbaz Kobi - Эльбаз Коби 2 1
Романов Виктор 2 1
Scott David - Скотт Дэвид 15 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Европа 24964 10
Япония 13807 9
Китай - Тайвань 4245 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Ирландия - Республика 1051 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Америка - Американский регион 2206 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Малайзия 922 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Индия - Bharat 5869 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 2
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 141 1
США - Орегон 255 1
США - Иллинойс 340 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 110 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Хилсборо 8 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
США - Вайоминг 68 1
Европа Континентальная 39 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 39
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 18
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 10
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 6
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDG - International Data Group 117 1
AppleInsider 400 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
TG Daily 98 1
DailyTech 96 1
USA Today 153 1
Wikipedia - Википедия 650 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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