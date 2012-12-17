Получите все материалы CNews по ключевому слову
Energy Star Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.12.2012
|
ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star
ий в области управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат Energy Star в рамках новой категории данной федеральной программы, теперь охватывающей и ИБП. Как сообщили CNews в компании, выбранные продукты семейств Smart-UPS и Back-UPS успешно прошли пров
|22.07.2011
|
Energy star вводит новый рейтинг
Агентство по защите окружающей среды США и Министерство энергетики США представили расширенный рейтинг Energy Star Most Efficient в рамках программы Energy Star. Применяться новый рейтинг будет к 5 процентам лучших моделей бытовой техники и электроники, показывающим наибольшую эффективнос
|05.04.2010
|
Энергоэффективность серверов IBM на базе Power7 соответствует требованиям Energy Star
Корпорация IBM объявила о том, что серверы Power 750 Express и Power 755 на базе процессоров Power7 стали первыми четырехпроцессорными системами в отрасли, официально получившими статус Energy Star (Energy Star – это поддерживаемая правительством США программа, помогающая организациям и частным лицам защищать окружающую среду посредством повышения энергоэффективности ус
|14.11.2001
|
На Comdex были представлены первые системы с концепцией Intel IAPC
На выставке Comdex Fall 2001 корпорация Intel и организации, участвующие в проекте ENERGY STAR, провели круглый стол по вопросам управления электропитанием и влияния этой проблемы на индустрию высоких технологий. Проект ENERGY STAR действует в рамках программы эффектив
|26.03.2001
|
Intel отмечена наградой U.S. ENERGY STAR за создание технологии Instantly Available PC
el за разработку спецификации Instantly Available PC (IAPC), которая позволяет сократить потребление энергии персональным компьютером на 70%, по сравнению с системами без IAPC. Представитель комитета ENERGY STAR Кристи Тодд Уитман (Christie Todd Whitman) отметил достижения Intel на церемонии вручения наград, которая состоялась в Вашингтоне. "Персональные компьютеры, поддерживающие специфика
Energy Star и организации, системы, технологии, персоны:
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|IDG - International Data Group 117 1
|AppleInsider 400 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|TG Daily 98 1
|DailyTech 96 1
|USA Today 153 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.