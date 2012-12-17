ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star ий в области управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат Energy Star в рамках новой категории данной федеральной программы, теперь охватывающей и ИБП. Как сообщили CNews в компании, выбранные продукты семейств Smart-UPS и Back-UPS успешно прошли пров

Energy star вводит новый рейтинг Агентство по защите окружающей среды США и Министерство энергетики США представили расширенный рейтинг Energy Star Most Efficient в рамках программы Energy Star. Применяться новый рейтинг будет к 5 процентам лучших моделей бытовой техники и электроники, показывающим наибольшую эффективнос

Энергоэффективность серверов IBM на базе Power7 соответствует требованиям Energy Star Корпорация IBM объявила о том, что серверы Power 750 Express и Power 755 на базе процессоров Power7 стали первыми четырехпроцессорными системами в отрасли, официально получившими статус Energy Star (Energy Star – это поддерживаемая правительством США программа, помогающая организациям и частным лицам защищать окружающую среду посредством повышения энергоэффективности ус

На Comdex были представлены первые системы с концепцией Intel IAPC На выставке Comdex Fall 2001 корпорация Intel и организации, участвующие в проекте ENERGY STAR, провели круглый стол по вопросам управления электропитанием и влияния этой проблемы на индустрию высоких технологий. Проект ENERGY STAR действует в рамках программы эффектив