Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
MMD SmartErgoBase
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.07.2026
|Philips представила изогнутый 34-дюймовый монитор для создателей контента 1
|24.01.2022
|Новый монитор Philips 243S1 1
|12.08.2020
|MMD выводит на рынок новый монитор Philips 279C9 1
|01.06.2020
|MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото 1
|29.04.2020
|MMD представила мониторы серии Philips B1 1
|18.02.2020
|MMD представила монитор Philips 243B1 1
|24.12.2018
|MMD представила монитор Philips 241B8QJEB. Цена 1
|28.03.2018
|MMD представила новый 27-дюймовый QHD-дисплей Philips 272B8QJEB 1
|08.12.2016
|В России начались продажи мониторов Philips с технологией PowerSensor. Фото 1
|02.11.2016
|В России стартовали продажи 4К-монитора Philips 328P6VJEB 1
Публикаций - 10, упоминаний - 10
MMD SmartErgoBase и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 164900 2
|Европа 24910 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.