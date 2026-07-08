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MMD SmartErgoBase

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 Philips представила изогнутый 34-дюймовый монитор для создателей контента 1
24.01.2022 Новый монитор Philips 243S1 1
12.08.2020 MMD выводит на рынок новый монитор Philips 279C9 1
01.06.2020 MMD представила монитор Philips 242B1V с защитой от посторонних глаз. Цена. Фото 1
29.04.2020 MMD представила мониторы серии Philips B1 1
18.02.2020 MMD представила монитор Philips 243B1 1
24.12.2018 MMD представила монитор Philips 241B8QJEB. Цена 1
28.03.2018 MMD представила новый 27-дюймовый QHD-дисплей Philips 272B8QJEB 1
08.12.2016 В России начались продажи мониторов Philips с технологией PowerSensor. Фото 1
02.11.2016 В России стартовали продажи 4К-монитора Philips 328P6VJEB 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

MMD SmartErgoBase и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 8
TPV MMD 45 8
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 7
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 318 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4183 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3131 7
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 855 6
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 105 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13175 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2349 3
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 37 3
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2032 3
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 154 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17882 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12746 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10597 2
Контрастность 3023 2
TÜV Rheinland Eye Comfort - сертификат 41 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27205 1
VESA Adaptive Sync 26 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1022 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6189 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 431 1
USB Type-A - USB-A 691 1
Наушники - Headphones 4444 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 541 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2499 1
Освещение - яркость источника света 737 1
Обратная совместимость - Backward compatibility 75 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2292 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2901 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3908 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1105 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 1
Philips B - Серия мониторов 9 6
Philips EasyRead 11 5
Philips PowerSensor 10 4
Philips LightSensor 4 3
Philips SmartImage 9 3
Philips LowBlue 5 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
Philips Privacy Mode 1 1
Philips P - серия мониторов 3 1
Philips C - Серия мониторов 4 1
Philips S - Серия мониторов 1 1
Хоменко Артем 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 164900 2
Европа 24910 2
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 84 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 703 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4481 2
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 2
Ergonomics - Эргономика 1743 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 726 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
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