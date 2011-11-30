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Intel HDCP Intel High-bandwidth Digital Content Protection защита широкополосного цифрового содержимого технология защиты медиаконтента
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.11.2011
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Разработанную Intel защиту HDCP окончательно взломали
Защиту HDCP, разработанную Intel и используемую для шифрования видео- и аудиоданных, передаваемых по
|31.01.2007
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Строительство HD-мира. Часть 2
ния по интерфейсу HDMI, который уже несколько лет применяется, а подключения с поддержкой протокола HDCP (см. врезку). HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) – защита цифрового
|22.11.2006
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Leadtek выпустила первую видеокарту со встроенным HDMI
ия Leadtek Research объявила о выпуске видеокарты WinFast PX7600 GS TDH с поддержкой HDMI и функции HDCP. Новинка основана на графическом процессоре Nvidia GeForce 7600 GS, и поддерживает как H
|11.08.2006
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Blu-Ray оказался несовместим с ПК
ой тому является шифрование фильмов с помощью технологии High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Посмотреть зашифрованное кино можно лишь при использовании HDCP-совместимой гра
|11.08.2006
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Привод Blu-ray от Sony не сможет воспроизводить фильмы
я шифрование коммерческого контента с помощью технологии High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Расшифровать подобный контент можно лишь при использовании HDCP-совместимой гра
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