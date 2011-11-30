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Intel HDCP Intel High-bandwidth Digital Content Protection защита широкополосного цифрового содержимого технология защиты медиаконтента

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.11.2011 Разработанную Intel защиту HDCP окончательно взломали

Защиту HDCP, разработанную Intel и используемую для шифрования видео- и аудиоданных, передаваемых по
31.01.2007 Строительство HD-мира. Часть 2

ния по интерфейсу HDMI, который уже несколько лет применяется, а подключения с поддержкой протокола HDCP (см. врезку). HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) – защита цифрового
22.11.2006 Leadtek выпустила первую видеокарту со встроенным HDMI

ия Leadtek Research объявила о выпуске видеокарты WinFast PX7600 GS TDH с поддержкой HDMI и функции HDCP. Новинка основана на графическом процессоре Nvidia GeForce 7600 GS, и поддерживает как H
11.08.2006 Blu-Ray оказался несовместим с ПК

ой тому является шифрование фильмов с помощью технологии High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Посмотреть зашифрованное кино можно лишь при использовании HDCP-совместимой гра
11.08.2006 Привод Blu-ray от Sony не сможет воспроизводить фильмы

я шифрование коммерческого контента с помощью технологии High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Расшифровать подобный контент можно лишь при использовании HDCP-совместимой гра

Публикаций - 205, упоминаний - 223

Intel HDCP и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 28
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 24
Samsung Electronics 11065 22
Acer Group - Acer Inc 2776 19
Sony 6739 18
LG Electronics 3735 16
Intel Corporation 12811 16
Dell EMC 5180 15
Microsoft Corporation 25775 13
ViewSonic 325 12
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 11
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 9
Leadtek 60 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
HP Inc. 5883 7
Philips 2099 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 7
Apple Inc 13156 6
Toshiba Corporation 2980 6
Sharp Corporation 1062 6
VAIO 475 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
SmartLabs - СмартЛабс 44 4
JVC Kenwood 422 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 4
Canon 1439 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
InFocus 70 3
XFX - PINE Technologies 14 3
Lenovo Motorola 3566 3
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 3
Box inc - box.com - box.net 375 2
Xoro Eectronics 81 2
Loewe 22 2
SlySoft 13 2
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 2
Эра HD - Эра ХД 54 8
Композит 99 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Белый Ветер 365 1
Геометрия НПО 165 1
101Hotels.com 456 1
Русский Стиль 45 1
Houzz - Флатика - Flatica - Международная платформа для дизайнеров и архитекторов 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Carl Zeiss AG 307 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 9
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 127
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 108
Контрастность 3042 100
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 93
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 74
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 66
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 60
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 60
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 59
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 59
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 44
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 43
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 38
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 37
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 37
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 37
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 30
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 26
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 22
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VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 31
Microsoft Windows 2000 8678 19
Microsoft DirectX 723 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Microsoft Windows 16882 14
Pantone Eye One Display - калибратор 25 11
Nvidia PureVideo 56 11
Nvidia SLI 164 10
PassMark MonitorTest 21 10
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 10
Leadtek WinFast 34 9
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 9
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 31 8
Google Android 15244 8
Nvidia GeForce GT 337 7
Samsung SyncMaster 71 7
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 4
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 4
LG DFC - LG Digital Fine Contrast 15 4
Sumitomo - NEC - AccuSync LCD - серия мониторов 7 4
NEC NaViSet Administrator 22 4
SmartLabs - SML IPTV-приставки 15 4
Google Android TV 381 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 4
Nvidia GeForce GS 58 3
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Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 3
Qisda BenQ MP - серия проекторов 8 3
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 3
Бровкин Дмитрий 55 7
Наумов Максим 100 3
Ксенин Алекс 311 1
Сергеев Иван 74 1
Савватин Максим 66 1
Ширшов Павел 76 1
Фролов Сергей 36 1
Сокольский Алексей 1 1
Овсянников Денис 23 1
Блохнин Сергей 10 1
Самохин Дмитрий 2 1
Черных Всеволод 1 1
Грачев Михаил 17 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Логинов Дмитрий 4 1
Шевченко Олег 1 1
Лазовский Леонид 3 1
Thomas Linda - Томас Линда 9 1
Придюк Олег 1 1
Meier Sid - Мейер Сид 15 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Сморгонский Анатолий 44 1
Ефремов Сергей 18 1
Кутников Денис 22 1
Lee Adams - Ли Адамс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Япония 13807 15
Европа 24964 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Китай - Тайвань 4245 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Австралия - Сидней 276 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2856 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Нидерланды 3746 1
Япония - Токио 1020 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Ergonomics - Эргономика 1755 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Английский язык 7030 4
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 2
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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