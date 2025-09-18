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Acer Aspire серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
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|18.09.2025
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На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7
На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 (A715-59G), которые сочетают в себе игровую производительность и универсальность для
|15.09.2025
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Acer выпустила новые ноутбуки Aspire Lite 14 и 17 для повседневных задач
Линейка ноутбуков Acer Aspire Lite пополнилась новыми моделями: Aspire Lite 14 с диагональю экрана 14 дюймов и
|09.09.2025
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Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер
очных ПК в многочисленных разновидностях, и сегодня мы посмотрим на одну из свежих моделей из серии Acer Aspire C27 — не очень дорогое, но достаточно производительное офисное устройство.Техниче
|31.07.2025
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Acer Aspire Lite: прорыв в мире доступных ноутбуков
На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая апп
|08.10.2024
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Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный
Технические характеристики Модель Acer Aspire S27-1755 Процессор до Intel Core i7-1260P Видеокарта Intel Iris Xe Экран IPS, 27”
|27.06.2022
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Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный
Элегантный минимализм Aspire C27-1655 определенно производит «вау-эффект». С первого взгляда сложно поверить, что это полноценный компьютер. По габаритам он не отличается от обычного 27-дюймового монитора – даже есл
|17.12.2021
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Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке
жима энергопотребления позволяют экономить электричество и снизить количество вредных выбросов CO2. Acer Aspire Vero (AV15-51) Компания Acer поставила перед собой цель полного перехода на возоб
|18.12.2020
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Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5
Acer представила сразу две новых модели ноутбуков из популярной линейки Aspire. 15,6-дюймовый Acer A515-56 и 14-дюймовый Acer A514-54 удобны в переноске благодаря то
|14.12.2020
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Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5. Фото
сканером отпечатков пальцев для обеспечения максимальной безопасности данных пользователя. Ноутбук Acer Aspire A514-54 Acer A515-56 оборудован 15,6-дюймовым, а Acer A514-54 — 14-дюймовым экран
|23.10.2020
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Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото
й, двух портов USB Type-C с сертификацией Thunderbolt 4 и беспроводного адаптера Killer 1650 Wi-Fi. Acer Aspire A514-54 Благодаря новейшим процессорам Intel Core 11-го поколения и видеокартам I
|02.06.2020
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Новый Acer Aspire 7 - быстрый и элегантный ноутбук для работы и отдыха
Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. 15,6-дюймовая новинка отличается лёгким и тонким корпусом с качественным IPS-экрано
|27.05.2020
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Acer представила в России новый ноутбук Aspire 7. Цена. Фото
Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. 15,6-дюймовая новинка отличается легким и тонким корпусом с IPS-экраном и мощной на
|04.09.2019
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Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены
е производительность и длительное время автономной работы. Новые настольные ПК-моноблоки из линейки Acer Aspire C предназначены для учащихся и их семей. Aspire C — компактные и стильные ПК с то
|30.08.2018
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Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине
появится ноутбук начального уровня Aspire 3, ноутбук среднего класса Aspire 5 и компактный ноутбук Aspire 7 в металлическом корпусе, весом менее 1,5 кг с поддержкой современных процессоров Int
|01.12.2017
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В России начались продажи моноблока Acer Aspire U27. Цена
Acer объявила о начале продаж нового универсального компьютера-моноблока Acer Aspire U27 с бесшумным охлаждением и мощной аудиосистемой. Моноблок имеет малую толщину
|31.08.2017
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Большой анонс Acer на IFA 2017
е модели ноутбуков-трансформеров и моноблок с самым тонким корпусом Aspire S24-880. Толщина корпуса Acer Aspire S24-880 – всего 5,97 миллиметра. Это самый тонкий моноблок в линейках Acer. Диаго
|10.07.2017
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Моноблоки-братья, но не близнецы
Разнообразие универсальных моноблоков, представленных на российском рынке, пополнилось моделями Acer Aspire C22 и C24. Модели отличаются размерами дисплеев: у Acer Aspire C22 диагона
|07.07.2017
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В России начались продажи моноблоков Acer Aspire C22 и C24. Цены
Acer объявила о начале российских продаж универсальных компьютерных моноблоков Aspire C22 и C24. Моноблоки Aspire C22 и C24 оснащены экранами диагональю 21,3 дюйма и 23,8 дюйма, соответственно, процессорами Intel Core і3/i5 со встроенным графическим ядром Intel HD
|05.06.2017
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Обновлённая мощь Acer идёт в Россию
Обновлённые версии популярных ноутбуков Acer Aspire V 15 Nitro и Aspire V 17 Nitro Black Edition, а также новая версия игрового ноутб
|01.06.2017
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Acer начала российские продажи обновленного ноутбука Aspire V Nitro. Цена
Acer объявила о начале продаж в России обновленного ноутбука Acer Aspire V Nitro. Новинка оснащена аудио-системой премиум класса, IPS дисплеями с диагональю 15,6 и 17 дюймов, а также видеокартой Nvidia GeForce GTX 10 серии и мощным процессором 7 поколения Int
|28.04.2017
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Acer обновила линейку ноутбуков Aspire
3 для учебы и семейного использования — до практичного и функционального Aspire 5, а также мощного Aspire 7, который оценят продвинутые пользователи.Для тех, кто в первую очередь хочет от ноут
|28.04.2017
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Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24
Acer представила два новых моноблока: 27-дюймовый Aspire U27 и 23,8-дюймовый Aspire Z24. Новинки оснащены процессорами 7-го поколения In
|22.02.2017
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М.Видео открывает продажи ноутбука Acer Aspire VX 15
а в магазины электроники федеральной торговой сети «М.Видео» поступил новейший игровой ноутбук Acer Aspire VX 15 (VX5-591G). Новинку уже можно приобрести по цене от 69 990 рублей. За эти деньги
|22.02.2017
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В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Aspire VX 15
Компания Acer начала продажи своего нового игрового ноутбука Aspire VX 15 (VX5-591G). Ноутбук оптимально подойдет для поклонников жарких игровых баталий и
|10.01.2017
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Новый год - новые ноутбуки Acer
а компания Acer продолжила расширять линейки своих ноутбуков. В частности, были представлены модели Aspire V Nitro Black Edition и Aspire VX. Обе новинки базируются на современных высоко
|20.12.2016
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Обзор ноутбука Acer Aspire S13: современный и практичный
льтрабук» употребляется все реже, хотя тонких красавцев, в отличие от еле ворочавшихся девайсов, на рынке не убавилось. Одной из таких моделей, которую можно отнести к категории ультрабуков, является Aspire-S13-S5-371T-5409. Ее, конечно, к элите данной группы не припишешь, все же масса 1,4 кг и толщина 14,6 мм этому не способствуют, но класс по совокупности параметров у нее именно такой. Вн
|07.10.2016
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В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13
Компания Acer начала продажи ультратонких ноутбуков Aspire S 13 в России, предназначенных для пользователей, требовательных к дизайну. В элегантных корпусах заключены оптимальные на сегодняшний день возможности для работы и развлечений, сообщили
|29.05.2016
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Флагманские ноутбуки Acer появятся в июле
, но весьма компактные и лёккие ноутбуки Acer всегда пользовались большой популярностью за счёт хорошего соотношения цены и качества. Не растеряли этих преимуществ и новинки 2016 года: ультрабук Acer Aspire S 13 и трансформер Acer Switch Alpha 12. Aspire S 13 — это легкий ноутбук с тонкопрофильным корпусом и 13-дюймовым дисплеем на матрице IPS., Размеры лэптопа составляют 327 на 228
|22.04.2016
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Acer Aspire S 13 - стильно и сильно
Серия тонкопрофильных ноутбуков Acer Aspire S пополнилась новой моделью. Приходящий на рынок Acer Aspire S 13 работает
|10.03.2016
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Ноутбуки Acer Aspire F пришли в Россию
Набирающая во всём мире популярность линейка ноутбуков Acer Aspire F добралась до российского рынка. Линейку отличает широкая палитра конфигураций и
|10.06.2015
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Обзор ноутбука Acer Aspire V Nitro Black Edition. Недорогой, 15-дюймовый, игровой
Новинка, названная Acer Aspire V Nitro Black Edition, представляет собой ноутбук с 15,6-дюймовым экраном, постро
|14.11.2014
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Acer анонсировала ноутбук Aspire V Nitro Black Edition с дисплеем UHD 4K
Компания Acer расширила линейку производительных ноутбуков Aspire V Nitro Black Edition, представив новую модель с 15,6-дюймовым дисплеем UHD 4K. Дисплей UHD с разрешением 3840 x 2160 отображает в 4 раза больше пикселей, чем экран Full HD 1080p, поэтом
|04.08.2014
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Тест транфсормера Acer Aspire Switch 10: очередной этап эволюции
ерфейсные порты, клавиатура, а также опциональная батарея, продлевающая автономную работу девайса. Acer Aspire Switch 10 Указанные идеи, как было сказано выше, успешно реализованы в Acer As
|22.07.2013
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Обзор Acer Aspire P3: планшет и немножко ультрабук
Тем не менее, ультрабук (как позиционирует устройство сам производитель) Acer Aspire P3 получился достаточно спорным: с массой весомых преимуществ, но и наличием дово
|16.06.2013
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Первый взгляд на Acer Aspire P3: ультрабук или планшет?
большую кошку и говорят, что это гепард. Настоящий. Вот, смотрите, какие пятнышки красивые. Правда. Acer Aspire P3 «Трансформируюсь, активация» Acer в последнее время порадовала довольно зани
|11.06.2013
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15-дюймовый ноутбук-трансформер Acer Aspire R7: первый взгляд
ь во множестве различных вариантов, причем даже так сразу и не сказать, какой из них будет удобнее. Acer Aspire R7 Последнее время становится все популярнее форма слайдера: скорее всего, это п
|31.12.2012
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Тест игрового ультрабука с приводом Acer Aspire M5-481TG: разрыв шаблона
больше 1000 долларов» вендоры были вынуждены соблюдать. Хотя бы для самых младших моделей линейки. Acer Aspire M5-481TG Но до сих пор ультрабуки, все-таки, были отдельным классом, и ноутбуки в
|20.12.2012
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ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391
это были дорогие и редкие экземпляры вроде мобильной рабочей станции HP EliteBook 8760w DreamColor. Acer Aspire S7-391: ультрабук года Конечно, матрицы TN тоже бывают разные, но даже самый доро
|19.12.2012
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Обзор Acer Aspire One 756: нетбук без заморочек
видуальностью должен обладать тот, кто сидит перед компьютером, а не безразличная ко всему техника. Acer Aspire One 756 Как бы то ни было, сегодня мы задались целью обратить внимание пользовате
|06.09.2012
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Acer Aspire S7-191: Первый тест в России ультрабука 11" на Windows 8
Первое, что необходимо учесть любому потенциальному покупателю S7, что ультрабук Acer Aspire S7 создавался с расчетом на работу именно с Windows 8, интерфейс которой довольно
Acer Aspire и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 70
|DigiTimes - Издание 1331 7
|Reg Hardware 91 4
|Чудо техники 60 3
|Мобильные системы 118 2
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|Wikipedia - Википедия 650 2
|ZDnet 663 2
|WinFuture 15 1
|ComputerWorld 144 1
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|Taipei Times 32 1
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