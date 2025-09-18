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Acer Aspire серия ноутбуков

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18.09.2025 На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7

На российском рынке стартовали продажи новых игровых ноутбуков Acer Aspire 7 (A715-59G), которые сочетают в себе игровую производительность и универсальность для
15.09.2025 Acer выпустила новые ноутбуки Aspire Lite 14 и 17 для повседневных задач

Линейка ноутбуков Acer Aspire Lite пополнилась новыми моделями: Aspire Lite 14 с диагональю экрана 14 дюймов и

09.09.2025 Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

очных ПК в многочисленных разновидностях, и сегодня мы посмотрим на одну из свежих моделей из серии Acer Aspire C27 — не очень дорогое, но достаточно производительное офисное устройство.Техниче
31.07.2025 Acer Aspire Lite: прорыв в мире доступных ноутбуков

На российском рынке появились в продаже доступные по цене ноутбуки Acer Aspire Lite. Современный дизайн и компактный размер для удобной переноски, передовая апп
08.10.2024 Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Технические характеристики Модель Acer Aspire S27-1755 Процессор до Intel Core i7-1260P Видеокарта Intel Iris Xe Экран IPS, 27”
27.06.2022 Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Элегантный минимализм Aspire C27-1655 определенно производит «вау-эффект». С первого взгляда сложно поверить, что это полноценный компьютер. По габаритам он не отличается от обычного 27-дюймового монитора – даже есл
17.12.2021 Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке

жима энергопотребления позволяют экономить электричество и снизить количество вредных выбросов CO2. Acer Aspire Vero (AV15-51) Компания Acer поставила перед собой цель полного перехода на возоб
18.12.2020 Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5

Acer представила сразу две новых модели ноутбуков из популярной линейки Aspire. 15,6-дюймовый Acer A515-56 и 14-дюймовый Acer A514-54 удобны в переноске благодаря то
14.12.2020 Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5. Фото

сканером отпечатков пальцев для обеспечения максимальной безопасности данных пользователя. Ноутбук Acer Aspire A514-54 Acer A515-56 оборудован 15,6-дюймовым, а Acer A514-54 — 14-дюймовым экран
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото

й, двух портов USB Type-C с сертификацией Thunderbolt 4 и беспроводного адаптера Killer 1650 Wi-Fi. Acer Aspire A514-54 Благодаря новейшим процессорам Intel Core 11-го поколения и видеокартам I
02.06.2020 Новый Acer Aspire 7 - быстрый и элегантный ноутбук для работы и отдыха

Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. 15,6-дюймовая новинка отличается лёгким и тонким корпусом с качественным IPS-экрано
27.05.2020 Acer представила в России новый ноутбук Aspire 7. Цена. Фото

Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. 15,6-дюймовая новинка отличается легким и тонким корпусом с IPS-экраном и мощной на
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены

е производительность и длительное время автономной работы. Новые настольные ПК-моноблоки из линейки Acer Aspire C предназначены для учащихся и их семей. Aspire C — компактные и стильные ПК с то
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине

появится ноутбук начального уровня Aspire 3, ноутбук среднего класса Aspire 5 и компактный ноутбук Aspire 7 в металлическом корпусе, весом менее 1,5 кг с поддержкой современных процессоров Int
01.12.2017 В России начались продажи моноблока Acer Aspire U27. Цена

Acer объявила о начале продаж нового универсального компьютера-моноблока Acer Aspire U27 с бесшумным охлаждением и мощной аудиосистемой. Моноблок имеет малую толщину

31.08.2017 Большой анонс Acer на IFA 2017

е модели ноутбуков-трансформеров и моноблок с самым тонким корпусом Aspire S24-880. Толщина корпуса Acer Aspire S24-880 – всего 5,97 миллиметра. Это самый тонкий моноблок в линейках Acer. Диаго
10.07.2017 Моноблоки-братья, но не близнецы

Разнообразие универсальных моноблоков, представленных на российском рынке, пополнилось моделями Acer Aspire C22 и C24. Модели отличаются размерами дисплеев: у Acer Aspire C22 диагона
07.07.2017 В России начались продажи моноблоков Acer Aspire C22 и C24. Цены

Acer объявила о начале российских продаж универсальных компьютерных моноблоков Aspire C22 и C24. Моноблоки Aspire C22 и C24 оснащены экранами диагональю 21,3 дюйма и 23,8 дюйма, соответственно, процессорами Intel Core і3/i5 со встроенным графическим ядром Intel HD

05.06.2017 Обновлённая мощь Acer идёт в Россию

Обновлённые версии популярных ноутбуков Acer Aspire V 15 Nitro и Aspire V 17 Nitro Black Edition, а также новая версия игрового ноутб
01.06.2017 Acer начала российские продажи обновленного ноутбука Aspire V Nitro. Цена

Acer объявила о начале продаж в России обновленного ноутбука Acer Aspire V Nitro. Новинка оснащена аудио-системой премиум класса, IPS дисплеями с диагональю 15,6 и 17 дюймов, а также видеокартой Nvidia GeForce GTX 10 серии и мощным процессором 7 поколения Int
28.04.2017 Acer обновила линейку ноутбуков Aspire

3 для учебы и семейного использования — до практичного и функционального Aspire 5, а также мощного Aspire 7, который оценят продвинутые пользователи.Для тех, кто в первую очередь хочет от ноут
28.04.2017 Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24

Acer представила два новых моноблока: 27-дюймовый Aspire U27 и 23,8-дюймовый Aspire Z24. Новинки оснащены процессорами 7-го поколения In
22.02.2017 М.Видео открывает продажи ноутбука Acer Aspire VX 15

а в магазины электроники федеральной торговой сети «М.Видео» поступил новейший игровой ноутбук Acer Aspire VX 15 (VX5-591G). Новинку уже можно приобрести по цене от 69 990 рублей. За эти деньги
22.02.2017 В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Aspire VX 15

Компания Acer начала продажи своего нового игрового ноутбука Aspire VX 15 (VX5-591G). Ноутбук оптимально подойдет для поклонников жарких игровых баталий и
10.01.2017 Новый год - новые ноутбуки Acer

а компания Acer продолжила расширять линейки своих ноутбуков. В частности, были представлены модели Aspire V Nitro Black Edition и Aspire VX. Обе новинки базируются на современных высоко
20.12.2016 Обзор ноутбука Acer Aspire S13: современный и практичный

льтрабук» употребляется все реже, хотя тонких красавцев, в отличие от еле ворочавшихся девайсов, на рынке не убавилось. Одной из таких моделей, которую можно отнести к категории ультрабуков, является Aspire-S13-S5-371T-5409. Ее, конечно, к элите данной группы не припишешь, все же масса 1,4 кг и толщина 14,6 мм этому не способствуют, но класс по совокупности параметров у нее именно такой. Вн
07.10.2016 В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13

Компания Acer начала продажи ультратонких ноутбуков Aspire S 13 в России, предназначенных для пользователей, требовательных к дизайну. В элегантных корпусах заключены оптимальные на сегодняшний день возможности для работы и развлечений, сообщили
29.05.2016 Флагманские ноутбуки Acer появятся в июле

, но весьма компактные и лёккие ноутбуки Acer всегда пользовались большой популярностью за счёт хорошего соотношения цены и качества. Не растеряли этих преимуществ и новинки 2016 года: ультрабук Acer Aspire S 13 и трансформер Acer Switch Alpha 12. Aspire S 13 — это легкий ноутбук с тонкопрофильным корпусом и 13-дюймовым дисплеем на матрице IPS., Размеры лэптопа составляют 327 на 228

22.04.2016 Acer Aspire S 13 - стильно и сильно

Серия тонкопрофильных ноутбуков Acer Aspire S пополнилась новой моделью. Приходящий на рынок Acer Aspire S 13 работает
10.03.2016 Ноутбуки Acer Aspire F пришли в Россию

Набирающая во всём мире популярность линейка ноутбуков Acer Aspire F добралась до российского рынка. Линейку отличает широкая палитра конфигураций и
10.06.2015 Обзор ноутбука Acer Aspire V Nitro Black Edition. Недорогой, 15-дюймовый, игровой

Новинка, названная Acer Aspire V Nitro Black Edition, представляет собой ноутбук с 15,6-дюймовым экраном, постро
14.11.2014 Acer анонсировала ноутбук Aspire V Nitro Black Edition с дисплеем UHD 4K

Компания Acer расширила линейку производительных ноутбуков Aspire V Nitro Black Edition, представив новую модель с 15,6-дюймовым дисплеем UHD 4K. Дисплей UHD с разрешением 3840 x 2160 отображает в 4 раза больше пикселей, чем экран Full HD 1080p, поэтом
04.08.2014 Тест транфсормера Acer Aspire Switch 10: очередной этап эволюции

ерфейсные порты, клавиатура, а также опциональная батарея, продлевающая автономную работу девайса.  Acer Aspire Switch 10 Указанные идеи, как было сказано выше, успешно реализованы в Acer As
22.07.2013 Обзор Acer Aspire P3: планшет и немножко ультрабук

Тем не менее, ультрабук (как позиционирует устройство сам производитель) Acer Aspire P3 получился достаточно спорным: с массой весомых преимуществ, но и наличием дово
16.06.2013 Первый взгляд на Acer Aspire P3: ультрабук или планшет?

большую кошку и говорят, что это гепард. Настоящий. Вот, смотрите, какие пятнышки красивые. Правда. Acer Aspire P3   «Трансформируюсь, активация» Acer в последнее время порадовала довольно зани
11.06.2013 15-дюймовый ноутбук-трансформер Acer Aspire R7: первый взгляд

ь во множестве различных вариантов, причем даже так сразу и не сказать, какой из них будет удобнее. Acer Aspire R7  Последнее время становится все популярнее форма слайдера: скорее всего, это п
31.12.2012 Тест игрового ультрабука с приводом Acer Aspire M5-481TG: разрыв шаблона

больше 1000 долларов» вендоры были вынуждены соблюдать. Хотя бы для самых младших моделей линейки. Acer Aspire M5-481TG Но до сих пор ультрабуки, все-таки, были отдельным классом, и ноутбуки в
20.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391

это были дорогие и редкие экземпляры вроде мобильной рабочей станции HP EliteBook 8760w DreamColor. Acer Aspire S7-391: ультрабук года Конечно, матрицы TN тоже бывают разные, но даже самый доро
19.12.2012 Обзор Acer Aspire One 756: нетбук без заморочек

видуальностью должен обладать тот, кто сидит перед компьютером, а не безразличная ко всему техника. Acer Aspire One 756 Как бы то ни было, сегодня мы задались целью обратить внимание пользовате
06.09.2012 Acer Aspire S7-191: Первый тест в России ультрабука 11" на Windows 8

Первое, что необходимо учесть любому потенциальному покупателю S7, что ультрабук Acer Aspire S7 создавался с расчетом на работу именно с Windows 8, интерфейс которой довольно

Публикаций - 330, упоминаний - 616

Acer Aspire и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 304
Intel Corporation 12811 160
Nvidia Corp 4002 114
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 75
AMD - Advanced Micro Devices 4641 63
AMD Graphics Product Group - ATI 973 55
Lenovo Group 2447 49
Sony 6739 49
Dell EMC 5180 48
VAIO 475 45
Apple Inc 13156 44
Samsung Electronics 11065 43
Microsoft Corporation 25775 43
HP Inc. 5883 43
Toshiba Corporation 2980 41
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 21
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 20
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 18
Fujitsu 2105 17
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 14
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 14
LG Electronics 3735 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 12
Rover - RoverComputers 423 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Fostergroup 52 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Huawei 4677 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 7
Packard Bell 77 6
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Dell Alienware Corp 149 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Sharp Corporation 1062 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 4
Apacer Technology Inc 71 4
Белый Ветер 365 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Армада - РБК софт - PCHome 36 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Ferrari NV 159 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Верный - торговая сеть 326 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Эстет 14 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Post Office 12 1
Аристократ 13 1
Венец АКБ 21 1
BMW Designworks Group 15 1
Компьютер Имидж 1 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Европейский ТРЦ 12 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 4 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
BMW Group 482 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
OLPC - One Laptop per Child 82 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Bryan Norris Associates 14 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 271
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 239
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 214
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 188
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 168
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 166
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 145
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 145
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 126
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 126
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 122
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 113
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 111
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 106
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 106
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 103
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 99
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 95
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 93
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 92
DDR - Double data rate 3083 91
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 86
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 82
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 81
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 81
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 75
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 74
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 70
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 66
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 64
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 62
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 58
Наушники - Headphones 4479 56
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 51
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 49
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 49
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 79
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 78
Microsoft Windows 16882 73
Intel Core - Семейство процессоров 1251 72
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 57
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 52
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 50
Acer Aspire One 83 49
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 48
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 47
Microsoft Windows 7 2007 47
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 47
AMD Mobility Radeon 232 41
Intel Core i - Cерия процессоров 534 41
Intel Celeron - Серия процессоров 979 39
Nvidia GeForce GT 337 37
Dolby Home Theater 96 36
Toshiba Satellite 166 33
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 32
Intel HD Graphics - графический процессор 233 30
AMD Turion 169 30
Intel Celeron M 118 30
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 30
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 29
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 28
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 28
Acer CrystalBrite 38 28
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 28
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 26
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 26
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 26
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 25
Nvidia GeForce Go 189 25
Linux OS 11533 25
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 25
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 24
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 24
Nvidia GeForce GTX 525 23
Google Android 15244 23
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 23
Ксенин Алекс 311 32
Низовский Григорий 36 4
Мишин Глеб 70 3
Сударева Галина 7 3
Walker Chris - Уокер Крис 7 2
Терляков Андрей 3 2
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 2
Wolph Clay - Вольф Клэй 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Коновалов Андрей 9 1
Семенов Сергей 30 1
Попова Мария 141 1
Кудрявцев Павел 9 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Кутников Денис 22 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 3 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Демидов Михаил 134 1
Ширшов Павел 76 1
Фадеев Михаил 57 1
Ерофеева Мария 31 1
Клинаичев Андрей 33 1
Клягин Максим 29 1
Лопатин Виктор 25 1
Снытко Игорь 20 1
Заскалет Михаил 12 1
Адров Дмитрий 34 1
Камытбаева Зарина 16 1
Пудонин Иван 7 1
Лант Арсений 5 1
Саина Ирина 5 1
Лесничий Иван 1 1
Гаврилова Ольга 2 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Леонтьев Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Япония 13807 25
Китай - Тайвань 4245 21
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Африка - Африканский регион 3641 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Казахстан - Республика 6048 5
Канада 5082 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Ближний Восток 3154 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 3
Европа Восточная 3138 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Германия - Берлин 732 2
США - Огайо 291 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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