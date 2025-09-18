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Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный Элегантный минимализм Aspire C27-1655 определенно производит «вау-эффект». С первого взгляда сложно поверить, что это полноценный компьютер. По габаритам он не отличается от обычного 27-дюймового монитора – даже есл

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Новый Acer Aspire 7 - быстрый и элегантный ноутбук для работы и отдыха Acer представила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7. 15,6-дюймовая новинка отличается лёгким и тонким корпусом с качественным IPS-экрано

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В России начались продажи моноблока Acer Aspire U27. Цена Acer объявила о начале продаж нового универсального компьютера-моноблока Acer Aspire U27 с бесшумным охлаждением и мощной аудиосистемой. Моноблок имеет малую толщину

Большой анонс Acer на IFA 2017 е модели ноутбуков-трансформеров и моноблок с самым тонким корпусом Aspire S24-880. Толщина корпуса Acer Aspire S24-880 – всего 5,97 миллиметра. Это самый тонкий моноблок в линейках Acer. Диаго

Моноблоки-братья, но не близнецы Разнообразие универсальных моноблоков, представленных на российском рынке, пополнилось моделями Acer Aspire C22 и C24. Модели отличаются размерами дисплеев: у Acer Aspire C22 диагона

В России начались продажи моноблоков Acer Aspire C22 и C24. Цены Acer объявила о начале российских продаж универсальных компьютерных моноблоков Aspire C22 и C24. Моноблоки Aspire C22 и C24 оснащены экранами диагональю 21,3 дюйма и 23,8 дюйма, соответственно, процессорами Intel Core і3/i5 со встроенным графическим ядром Intel HD

Обновлённая мощь Acer идёт в Россию Обновлённые версии популярных ноутбуков Acer Aspire V 15 Nitro и Aspire V 17 Nitro Black Edition, а также новая версия игрового ноутб

Acer начала российские продажи обновленного ноутбука Aspire V Nitro. Цена Acer объявила о начале продаж в России обновленного ноутбука Acer Aspire V Nitro. Новинка оснащена аудио-системой премиум класса, IPS дисплеями с диагональю 15,6 и 17 дюймов, а также видеокартой Nvidia GeForce GTX 10 серии и мощным процессором 7 поколения Int

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Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24 Acer представила два новых моноблока: 27-дюймовый Aspire U27 и 23,8-дюймовый Aspire Z24. Новинки оснащены процессорами 7-го поколения In

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В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Aspire VX 15 Компания Acer начала продажи своего нового игрового ноутбука Aspire VX 15 (VX5-591G). Ноутбук оптимально подойдет для поклонников жарких игровых баталий и

Новый год - новые ноутбуки Acer а компания Acer продолжила расширять линейки своих ноутбуков. В частности, были представлены модели Aspire V Nitro Black Edition и Aspire VX. Обе новинки базируются на современных высоко

Обзор ноутбука Acer Aspire S13: современный и практичный льтрабук» употребляется все реже, хотя тонких красавцев, в отличие от еле ворочавшихся девайсов, на рынке не убавилось. Одной из таких моделей, которую можно отнести к категории ультрабуков, является Aspire-S13-S5-371T-5409. Ее, конечно, к элите данной группы не припишешь, все же масса 1,4 кг и толщина 14,6 мм этому не способствуют, но класс по совокупности параметров у нее именно такой. Вн

В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13 Компания Acer начала продажи ультратонких ноутбуков Aspire S 13 в России, предназначенных для пользователей, требовательных к дизайну. В элегантных корпусах заключены оптимальные на сегодняшний день возможности для работы и развлечений, сообщили

Флагманские ноутбуки Acer появятся в июле , но весьма компактные и лёккие ноутбуки Acer всегда пользовались большой популярностью за счёт хорошего соотношения цены и качества. Не растеряли этих преимуществ и новинки 2016 года: ультрабук Acer Aspire S 13 и трансформер Acer Switch Alpha 12. Aspire S 13 — это легкий ноутбук с тонкопрофильным корпусом и 13-дюймовым дисплеем на матрице IPS., Размеры лэптопа составляют 327 на 228

Acer Aspire S 13 - стильно и сильно Серия тонкопрофильных ноутбуков Acer Aspire S пополнилась новой моделью. Приходящий на рынок Acer Aspire S 13 работает

Ноутбуки Acer Aspire F пришли в Россию Набирающая во всём мире популярность линейка ноутбуков Acer Aspire F добралась до российского рынка. Линейку отличает широкая палитра конфигураций и

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Acer анонсировала ноутбук Aspire V Nitro Black Edition с дисплеем UHD 4K Компания Acer расширила линейку производительных ноутбуков Aspire V Nitro Black Edition, представив новую модель с 15,6-дюймовым дисплеем UHD 4K. Дисплей UHD с разрешением 3840 x 2160 отображает в 4 раза больше пикселей, чем экран Full HD 1080p, поэтом

Тест транфсормера Acer Aspire Switch 10: очередной этап эволюции ерфейсные порты, клавиатура, а также опциональная батарея, продлевающая автономную работу девайса. Acer Aspire Switch 10 Указанные идеи, как было сказано выше, успешно реализованы в Acer As

Обзор Acer Aspire P3: планшет и немножко ультрабук Тем не менее, ультрабук (как позиционирует устройство сам производитель) Acer Aspire P3 получился достаточно спорным: с массой весомых преимуществ, но и наличием дово

Первый взгляд на Acer Aspire P3: ультрабук или планшет? большую кошку и говорят, что это гепард. Настоящий. Вот, смотрите, какие пятнышки красивые. Правда. Acer Aspire P3 «Трансформируюсь, активация» Acer в последнее время порадовала довольно зани

15-дюймовый ноутбук-трансформер Acer Aspire R7: первый взгляд ь во множестве различных вариантов, причем даже так сразу и не сказать, какой из них будет удобнее. Acer Aspire R7 Последнее время становится все популярнее форма слайдера: скорее всего, это п

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