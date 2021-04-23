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Acer Aspire
серия ноутбуков


23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 2
18.12.2020 Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5 2
14.12.2020 Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5. Фото 2
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото 5
01.09.2020 Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения 2
27.05.2020 Acer представила в России новый ноутбук Aspire 7. Цена. Фото 5
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены 2
12.08.2019 Acer стала официальным спонсором Международной олимпиады по информатике 2
05.09.2018 «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги сезона школьных продаж 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 6
26.06.2018 Как обеспечить безопасность и надежность доступа к бизнес-данным 1
16.03.2018 Ноутбуки вместо десктопа. Выбор ZOOM 2
28.04.2017 Acer обновила линейку ноутбуков Aspire 26
22.02.2017 В России стартовали продажи нового игрового ноутбука Acer Aspire VX 15 5
20.12.2016 Обзор ноутбука Acer Aspire S13: современный и практичный 1
03.07.2015 Acer представила в России самый маленький ноутбук-трансформер и еще несколько ПК 2
19.11.2012 Выбор ZOOM: лучшие моноблоки 1
13.08.2012 Intel сделает беспроводную зарядку массовой в 2013 г. 1
16.05.2012 Обзор нетбука Acer Aspire One D270: синица в руке 1
05.09.2011 Тест ноутбука Acer TravelMate TimelineX 8473T: билет в бизнес-класс со скидкой 2
10.08.2011 Acer раскрыл дизайн «убийцы» MacBook Air 1
20.07.2011 Acer показала ноутбук с поддержкой Wi-Di 1
29.06.2011 Acer выпустил линейку ноутбуков с гибридными процессорами AMD 2
07.06.2011 Ноутбуки: хиты продаж мая 2011 1
06.01.2011 Acer показала новые ноутбуки на базе AMD Fusion 1
07.12.2010 Появился ноутбук Acer Aspire на обновленной мобильной версии видеочипа Nvidia 1
29.11.2010 В продаже появились ноутбуки на базе процессоров Intel Sandy Bridge 1
28.09.2010 Acer выпускает новые мультимедиа-ноутбуки 1
31.08.2010 Ноутбуки Acer: каждому - своё 6
14.07.2010 Samsung обновила два нетбука 1
17.06.2010 Acer Aspire 8943G: оригинальный мультимедийный ноутбук премиум-класса 1
22.04.2010 Планшетный ноутбук Acer поступил в продажу 1
21.01.2010 Ноутбуки Acer на базе новых процессоров Intel Core 1
12.01.2010 Acer Aspire 5738P: конец ноутбуков, начало тачбуков? 1
23.12.2009 Acer представляет ноутбуки и мониторы с олимпийской символикой 1
10.12.2009 Выбор ZOOM: самые мощные ноутбуки 2009 года 1
17.11.2009 Acer представила в России ноутбуки с 3D- и сенсорным экранами 1
15.10.2009 Acer Aspire 1410: блестящий выход 3
20.07.2009 Acer Aspire 8935: заменитель настольного ПК с Blu-Ray приводом 7
30.06.2009 Новые модели ноутбуков Acer появились в России 3

Публикаций - 62, упоминаний - 145

Acer Aspire упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acer Group 1376 12
Nvidia Corp 2038 9
Intel Corporation 4204 6
Samsung Electronics 5730 4
Microsoft Corporation 11168 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
AMD - Advanced Micro Devices 1686 2
Capgemini 38 1
Raytheon 20 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
ELARI 19 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Fujitsu 747 1
Oracle Corporation 3363 1
Nokia Corporation 2453 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2733 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 18
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 14
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 8
USB Type-C - USB-C 901 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 6
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 5
DDR - Double data rate 1077 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
Dolby Audio Premium 18 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Smartphone - Смартфон 774 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 43 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 32 1
VESA DisplayHDR 50 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
M.2 NVMe SSD 8 1
USB Type-A - USB-A 148 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Gigabit Ethernet 362 1
Nvidia GeForce GTX 2081 12
Intel Core - Семейство процессоров 864 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 7
Microsoft Windows 10 6676 7
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 49 6
Battery Eater - notebook benchmark tool 72 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 6
Acer Color Intelligence 13 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Google Android 10751 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 3
Intel Celeron - Серия процессоров 260 2
Acer VisionCare 13 2
Acer Exacolor 4 2
Microsoft DirectX 330 2
Acer TrueHarmony 22 2
Nvidia GeForce GT 154 2
Acer A - Серия ноутбуков 2 2
Microsoft Windows Hello 170 2
Acer Flickerless 9 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 53 2
Acer Aspire A - серия ноутбуков 3 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 166 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Office 365 Personal 14 1
Intel Optane Memory 81 1
Apple iPad 3263 1
Acer ErgoStand 6 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Samsung NP - серия нетбуков 3 1
Acer VertiView 1 1
Acer Aspire E - серия ноутбуков 3 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 2
Чайка Владимир 27 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Гуцериев Михаил 107 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Попова Мария 77 1
Низовский Григорий 17 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Китай - Тайвань 596 1
Азербайджан - Баку 74 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Восточная Европа 1691 1
Германия - Берлин 360 1
Северная Америка 1416 1
Канада 1311 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Швеция - Королевство 764 1
Дания - Королевство 371 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
Windows Central 16 1
WinFuture 9 1
Electronista 139 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 1 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
Samsung Unpacked 19 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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