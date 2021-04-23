Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Acer Aspire
серия ноутбуков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 145
Acer Aspire упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Acer Group 1376 12
|Nvidia Corp 2038 9
|Intel Corporation 4204 6
|Samsung Electronics 5730 4
|Microsoft Corporation 11168 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|AMD - Advanced Micro Devices 1686 2
|Capgemini 38 1
|Raytheon 20 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|Qualcomm Technologies 1004 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
|ELARI 19 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|Fujitsu 747 1
|Oracle Corporation 3363 1
|Nokia Corporation 2453 1
|Xiaomi 904 1
|Huawei 2733 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
|Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 2
|Windows Central 16 1
|WinFuture 9 1
|Electronista 139 1
|Школа информационных технологий и инженерии 1 1
|ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768363, в очереди разбора - 672047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768363, в очереди разбора - 672047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru