Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке

Компания Acer представила на российском рынке ноутбук Aspire Vero (AV15-51). Это первое в мире «зеленое» решение в корпусе из переработанного и неокрашенного пластика. Более того, транспортировочная упаковка также сделана из переработанной бумаги. Никакого полиэстера, полиэтилена и прочих синтетических материалов — ноутбук полностью безопасен для окружающей природы. Что немаловажно — производство таких устройств позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу планеты на 21%.

Особенности:

●Первый в мире «зеленый» ноутбук. Его корпус и клавиатура изготовлены из переработанного пластика и полностью безопасны.

●Экологичная упаковка из нетоксичных материалов. Она на 100% подлежит переработке и не вредит окружающей среде.

●Яркий дисплей с разрешением Full HD, естественной цветопередачей и матовым покрытием. Его матрица на 99% пригодна к переработке.

●Процессоры Intel 11-го поколения с графикой Iris Xe: поддерживают многозадачность и оптимальны для работы в ОС Windows 11.

●Возможность модернизации. Штатные 8/16 ГБ оперативной памяти можно увеличить до максимальных 24 ГБ.

●Быстрый и емкий SSD-накопитель. До терабайта внутреннего пространства для хранения важных данных и рабочих проектов.

●Четыре режима энергопотребления позволяют экономить электричество и снизить количество вредных выбросов CO2.

Acer Aspire Vero (AV15-51)

Компания Acer поставила перед собой цель полного перехода на возобновляемые источники энергии к 2035 г. Так производитель вносит свой вклад в борьбу с изменением климата. В этом отношении экологичный ноутбук Aspire Vero (AV15-51) позволяет уменьшить количество пластика, попадающего на свалки или в океан. Кроме того, при его изготовлении выделяется меньше вредного диоксида углерода. И даже сами пользователи смогут повлиять на снижение выбросов, выбирая доступные им режимы энергосбережения.

Компоненты, пригодные для переработки

Корпус Acer Aspire Vero (AV15-51) на 30% изготовлен из переработанного пластика. При этом сам ноутбук тонкий (17,9 мм), легкий (1,8 кг) и обладает фактурной поверхностью. За счет этого корпус устойчив к появлению пятен, отпечатков пальцев и царапин. В отношении цветового решения здесь преобладает серый оттенок с вкраплениями желтой «вулканической крошки». Финишная окраска на производстве не проводится: нет краски - нет вреда для природы.

В верхней крышке установлен 15,6-дюймовый IPS-экран, матрица которого на 99% пригодна для вторичной переработки. Клавиатура также выполнена из вторсырья на 50%. Она полноразмерная и оснащена подсветкой. Гравировка букв [E] и [R] на кейкапах произведена зеркально, намекая на принадлежность ноутбука к концепции Acer «R-E» (REview, REthink, REcycle и REduce). В ее рамках подразумевается применение компонентов из переработанных материалов.

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Данные о процессоре и логотип Acer выгравированы прямо на корпусе, что смотрится весьма необычно. А чтобы упростить доступ внутрь ноутбука, Acer применяет стандартные винты для крепления нижней панели. Таким образом, модернизация и ремонт устройства не составит труда. А значит — ноутбук прослужит долго.

Начинка и экологичное программное обеспечение

Внутри Acer Aspire Vero (AV15-51) установлен процессор Intel Core i7-1195G7 с графикой Iris Xe. В качестве операционной системы — современная Windows 11. За звук отвечает технология TrueHarmony, которая работает в паре с PurifiedVoice. Последняя гарантирует четкую передачу речи при общении по видеосвязи.

Фирменное ПО Acer VeroSense позволяет оптимально настроить энергопотребление. Всего доступно четыре режима: Performance, Balanced, Eco и Eco+. Каждый из них влияет на TDP, скорость вращения кулеров и потребление электричества. Чем больше электроэнергии вы экономите, тем меньше углекислого газа выделяется в атмосферу планеты.

Что касается интерфейсов: для подключения периферии предусмотрены скоростные разъемы USB. Среди них — универсальный Type-C и стандартные USB Type-A. За беспроводное сопряжение отвечает модуль Wi-Fi стандарта «ax». При подключении к Интернету его пропускная способность может достигать 5 Гбит/с.

«Зеленая» упаковка Acer Aspire Vero

Коробка, в которой поставляется Acer Aspire Vero (AV15-51), полностью пригодна для переработки. Для ее изготовления применяется бумага из вторсырья, а логотип бренда нанесен чернилами из сои. В то же время это совсем не значит, что экологичная упаковка лишена защитных качеств. Более того, она предлагает оригинальное перепрофилирование: вкладыш отделения блока питания можно преобразовать в полнофункциональную подставку для ноутбука. А чтобы еще больше снизить негативное воздействие на окружающую среду, Acer не помещает адаптеры ноутбуков Aspire Vero в пластиковые пакеты.

Цена и доступность

Acer Aspire Vero (AV15-51) уже доступен на территории России по цене от 71 990 руб.

О компании Acer

Компания Acer основана в 1976 г. и специализируется на оказании ИТ-услуг, производстве аппаратного и программного обеспечения, а также занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов, открывая новые возможности как для потребителей, так и для предприятий. Acer выпускает ПК, дисплеи, проекторы, серверы, носимые устройства и другие продукты, повышающие качество жизни пользователей. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое. Acer является одной из ведущих мировых компаний по производству ПК и присутствует более чем в 160 странах мира. Штат сотрудников компании насчитывает 7000 человек.