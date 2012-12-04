Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater

На Венере замечены следы активных вулканов в Nature Geoscience. - Ведь отдельные молекулы разрушаются при солнечном свете всего за пару лет". "Извержение вулкана может быть тем самым поршнем, который отвечает за повышенную двуокись серы

Самое мощное извержение вулкана за последние 7 тыс. лет: где и когда? зался вплоть до появления официальной публикации в реферируемом журнале. Скорее всего, самое мощное извержение вулкана случилось в Индонезии Сам факт извержения подтверждается многими данными:

ГЛОНАСС защитит США от вулканов темы ГЛОНАСС. Как следует из описания этой закупки, топографическую съемку служба проводит в рамках Программы предупреждения вулканических угроз, целью которой является мониторинг состояния вул

На Луне обнаружили молодые вулканы. В чем заблуждались ученые? азальт. Месторасположение группы вулканов. Синяя точка показывает радиоактивные залежи тория вблизи кратеров Комптона и Белковича По мнению ученых, само существование вулканической долины заста

Жизнь выплеснулась из вулканов? овал сернистый газ. В этом эксперименте Миллер смешал сероводород с углекислым газом, аммиаком и метаном – эту комбинацию Бэда определил как соответствующую составу газов в вулканическом выбросе, где вулканические газы вступают в реакцию с нейтральными или окисляющимися атмосферными газами. Эта комбинация также подобна химическому составу смеси в гидротермальных источниках. Когда Бэда и его

Подводные вулканы расскажут о формировании Земли Исследование цепи подводных вулканов в Тихом океане позволит ученым реконструировать географию нашей планеты такой, какой она была миллионы лет назад. Вулканический хребет Луисвилль, как полагают, появился 85 млн лет наза

Вулканы расскажут об экзопланетах бо (действующий вулкан, расположенный на филиппинском острове Лусон)". Астрономы разработали модель извержений на планетах, похожих на Землю. Есть надежда, что это поможет обнаружить следы вулк

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон, который находится на юго-востоке главного острова Лусон, недалеко от города Легаспи. Из кратера произошел сильный выброс лавы и пепла. Тысячи людей эвакуированы, сообщ

В кальдере Узон может завершиться карьера прокурора Обстоятельства происшествия выясняются. Уникальные объекты природного наследия - долина гейзеров и кальдера вулкана Узон - неоднократно привлекали внимание в этом году. В июле 2009 года в каль

На Камчатке возможно извержение вулкана г. Петропавловск-Камчатский. Возраст вулкана - около 12 тыс. лет. Последнее известное человечеству извержение вулкана Кизимен произошло в 1928 году. Оно сопровождалось выбросами пепла и раскал

Извержение вулкана Пик Сарычева: вид из космоса сти движения авиационного транспорта. Опыт наблюдений за предыдущими извержениями вулкана Пик Сарычева свидетельствует, что его активизация может продолжаться в течение многих дней и недель. Июньское извержение вулкана признано самым сильным за всю историю наблюдений за вулканами Курильских островов. Вулкан не проявлял активности с 1976 г. Во время обследования вулкана в августе 2008 г. был

На Курилах продолжается извержение вулкана Пик Сарычева По данным спутникового мониторинга продолжается извержение вулкана Пик Сарычева. 16 июня зафиксировано новое пепловое облако высотой до 8 км и протяженностью до 340 км, которое распространяется на северо-запад. Об этом сообщает дальневосточн

Извержение вулкана на Галапагосских островах угрожает дикой природе Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Галапагосских островах извержение вулкана угрожает дикой природе. Вулкан на острове Фернандина ожил после 4 лет "сна". Поселениям людей на ближайшем острове извержение не угрожает. В то же время, попадающая в море ла

Извержение вулкана накрыло Токио Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo, извержение вулкана Асама происходит в Японии в 140 км к северо-западу от Токио. Проснувшийся

На Камчатке началось извержение вулкана Как сообщает РБК, на Камчатке началось извержение вулкана Корякский, расположенного в 30 километрах от столицы края Петропавловска-Камчатского. Накануне из трещин на склонах вулкана произошел выброс пара и газа, после чего шлейф рас

В Эквадоре активизировался вулкан Ревентадор . Эквадор расположен в сейсмически опасной зоне - на территории страны находится множество активных вулканов.

На Аляске началось извержение вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в США на одном из отдаленных Алеутских островов штата Аляска началось извержение вулкана. Со склонов вулкана на остров сыпались камни и вулканический пепел. Рыболовецкое судно Tara Gaila спасло 10 человек, в том числе 3 детей, проживавших на скотоводческой ферме.

На юге Чили началось извержение вулкана Льяйма Как сообщает агентство "Синьхуа", на юге Чили сегодня неожиданно началось извержение вулкана Льяйма (Llaima). Местные власти сразу же объявили об опасности, из некоторых городов жители были срочно эвакуированы. Потоки раскаленной лавы протянулись на 800 метров. Высот

В Колумбии произошло извержение вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана Невадо дель Уила. По информации Колумбийского института геологии и горного дела, вулкан, расположенный в 240 км к юго-западу от столицы страны Боготы, выбросил в воздух столб

Продолжаются поиски вулканов на Венере реакции протекают гораздо медленнее и могут занимать около 20 млн. лет. Поэтому некоторые ученые считают, что высокое содержание сернистого газа в атмосфере Венеры может быть обусловлено извержениями вулканов, произошедшими 10 млн. лет назад. Анализ новых данных, полученных космическим аппаратом Venus Express, показал, что уровень содержания диоксида серы в верхних слоях атмосферы Венеры в

В Колумбии произошло извержение вулкана Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана. В связи с этим были эвакуированы около 8 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных у подножья горы Галерас. Вулкан выбросил пепел на высоту 7 км. Из кратера также вытек

Извержения вулканов вызывают колебания уровня моря показания мареографов, для определения изменений уровня моря, возникавших в результате пяти крупных извержений вулканов, начиная с 1890 года. Ученые обнаружили, что в каждом случае уровень моря

Извержения вулканов могли привести к гибели динозавров авров 65 млн. лет назад могло послужить не падение метеорита, как предсказывает ряд теорий, а серия извержений вулканов, создавших Деканскую трапповую провинцию в Индии, утверждает палеонтолог

Живописные полотна помогут в изучении климата ажающие закат солнца, сообщает портал Wissenschaft. Сильные извержения вулканов Пинатубо (1991 г.), Кракатау (1883 г.), Тамбора (1815 г.) приводили к загрязнению атмосферы Земли пеплом и серным

На о. Сиау в Индонезии произошло извержение вулкана нет, передает РБК со ссылкой Reuters. Вулкан Карангетанг высотой 1827 м - один из наиболее активных вулканов в стране. Индонезия располагается в одной из самых интенсивных сейсмических зон план

Извержение вулкана на Камчатке: вид из космоса деления РАН, на Камчатке 24-26 декабря дали о себе знать вулканы Безымянный и Шивелуч. В результате извержений поселок Ключи Усть-Камчатского района засыпало пеплом. По оценкам сейсмологов, изв

Ученые раскрывают секреты поведения вулканов аллизации магма нагревается, а не охлаждается, как считалось раньше. И чем больше степень кристаллизации, тем сильнее нагревается магма - нагрев достигает 100оC. Именно этот нагрев может инициировать извержение вулкана. Кроме того, было установлено, что процесс кристаллизации проходит сравнительно быстро - за годы, а не за столетия. Таким образом, масштаб времени кристаллизации вполне сопос

Ученые раскрывают секреты поведения вулканов аллизации магма нагревается, а не охлаждается, как считалось раньше. И чем больше степень кристаллизации, тем сильнее нагревается магма - нагрев достигает 100оC. Именно этот нагрев может инициировать извержение вулкана. Кроме того, было установлено, что процесс кристаллизации проходит сравнительно быстро - за годы, а не за столетия. Таким образом, масштаб времени кристаллизации вполне сопос

Обнаружен новый тип подводных вулканов Результаты исследования группы небольших подводных вулканов у северо-восточного побережья Японии свидетельствуют о том, что мантия Земли возможно не настолько тверда, как считалось ранее. В ходе этого исследования, проведенного международной гр

Обнаружен новый тип подводных вулканов Результаты исследования группы небольших подводных вулканов у северо-восточного побережья Японии свидетельствуют о том, что мантия Земли возможно не настолько тверда, как считалось ранее. В ходе этого исследования, проведенного международной гр

Спутник обнаружил извержение в Антарктике Специалисты Британского центра по изучению Антарктики (British Antarctic Survey, BAS) обнаружили извержение вулкана по снимкам, сделанным со спутника, сообщает LiveScience. На снимках видно,

Спутник обнаружил извержение в Антарктике Специалисты Британского центра по изучению Антарктики (British Antarctic Survey, BAS) обнаружили извержение вулкана по снимкам, сделанным со спутника, сообщает LiveScience. На снимках видно,

Планета вулканов раскрывает секреты оставить более полное и целостное представление об активных вулканических процессах, происходящие на ней. Инфракрасные снимки, полученные в 2001 году "Галилео", позволили открыть 13 новых действующих вулканов на поверхности Ио. Тем самым их общее число, известное нам, достигло 120, причем 74 из них были открыты с помощью "Галилео". Вулканы на Ио значительно отличаются друг от друга по харак