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Геология Вулканология Volcanology Вулкан Vulcanus Кратер Crater

Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater

Страны с самым большим количеством действующих вулканов. Страны с самым большим количеством действующих вулканов.
24 августа 79 года произошло извержение Везувия, унёсшее жизни тысяч жителей. Картина Карла Брюллова "Последний день Помпеи" эмоционально повествует об этой трагедии: она насыщенна сюжетами с людьми, по-разному переживающими своё горе. В правой части изображён всадник на коне, вставшим на дыбы. Жених, который пытается удержать на руках невесту. Два сына несут своего старика-отца на руках. Прямо на зрителя смотрит женщина, в глазах которой читается ужас. За ней — художник с ящиком красок на голове: это автопортрет Брюллова, он сочувствует своим персонажам. Ближе к зрителю — семейная пара с детьми, которая пытается спастись от лавы, а на первом плане женщина прижимает к себе дочерей… Рядом с ней — христианский священник, который уже вверил свою судьбу Богу и от этого спокоен. В глубине же картины мы видим языческого римского священника, который пытается спастись, унося ритуальные ценности. Здесь Брюллов намекает на падение античного мира римлян. 24 августа 79 года произошло извержение Везувия, унёсшее жизни тысяч жителей. Картина Карла Брюллова "Последний день Помпеи" эмоционально повествует об этой трагедии: она насыщенна сюжетами с людьми, по-разному переживающими своё горе. В правой части изображён всадник на коне, вставшим на дыбы. Жених, который пытается удержать на руках невесту. Два сына несут своего старика-отца на руках. Прямо на зрителя смотрит женщина, в глазах которой читается ужас. За ней — художник с ящиком красок на голове: это автопортрет Брюллова, он сочувствует своим персонажам. Ближе к зрителю — семейная пара с детьми, которая пытается спастись от лавы, а на первом плане женщина прижимает к себе дочерей… Рядом с ней — христианский священник, который уже вверил свою судьбу Богу и от этого спокоен. В глубине же картины мы видим языческого римского священника, который пытается спастись, унося ритуальные ценности. Здесь Брюллов намекает на падение античного мира римлян.
"Извержение Везувия", 1817 Художник: Джозеф Уильям Мэллорд Тёрнер (Joseph Mallord William Turner) Бумага, акварель; 39.7×28.6 см Йельский центр британского искусства, собрание Пола Меллона, США "Извержение Везувия", 1817 Художник: Джозеф Уильям Мэллорд Тёрнер (Joseph Mallord William Turner) Бумага, акварель; 39.7×28.6 см Йельский центр британского искусства, собрание Пола Меллона, США
«Вулканологи» 1971 г. Елизов Павел Родионович (1939) «Вулканологи» 1971 г. Елизов Павел Родионович (1939)


04.12.2012 На Венере замечены следы активных вулканов

в Nature Geoscience. - Ведь отдельные молекулы разрушаются при солнечном свете всего за пару лет". "Извержение вулкана может быть тем самым поршнем, который отвечает за повышенную двуокись серы
18.06.2012 Самое мощное извержение вулкана за последние 7 тыс. лет: где и когда?

зался вплоть до появления официальной публикации в реферируемом журнале. Скорее всего, самое мощное извержение вулкана случилось в Индонезии Сам факт извержения подтверждается многими данными:

12.03.2012 ГЛОНАСС защитит США от вулканов

темы ГЛОНАСС. Как следует из описания этой закупки, топографическую съемку служба проводит в рамках Программы предупреждения вулканических угроз, целью которой является мониторинг состояния вул
28.07.2011 На Луне обнаружили молодые вулканы. В чем заблуждались ученые?

азальт. Месторасположение группы вулканов. Синяя точка показывает радиоактивные залежи тория вблизи кратеров Комптона и Белковича По мнению ученых, само существование вулканической долины заста
22.03.2011 Жизнь выплеснулась из вулканов?

овал сернистый газ. В этом эксперименте Миллер смешал сероводород с углекислым газом, аммиаком и метаном – эту комбинацию Бэда определил как соответствующую составу газов в вулканическом выбросе, где вулканические газы вступают в реакцию с нейтральными или окисляющимися атмосферными газами. Эта комбинация также подобна химическому составу смеси в гидротермальных источниках. Когда Бэда и его
18.02.2011 Подводные вулканы расскажут о формировании Земли

Исследование цепи подводных вулканов в Тихом океане позволит ученым реконструировать географию нашей планеты такой, какой она была миллионы лет назад. Вулканический хребет Луисвилль, как полагают, появился 85 млн лет наза
08.09.2010 Вулканы расскажут об экзопланетах

бо (действующий вулкан, расположенный на филиппинском острове Лусон)". Астрономы разработали модель извержений на планетах, похожих на Землю. Есть надежда, что это поможет обнаружить следы вулк
15.12.2009 На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон, который находится на юго-востоке главного острова Лусон, недалеко от города Легаспи. Из кратера произошел сильный выброс лавы и пепла. Тысячи людей эвакуированы, сообщ
19.10.2009 В кальдере Узон может завершиться карьера прокурора

Обстоятельства происшествия выясняются. Уникальные объекты природного наследия - долина гейзеров и кальдера вулкана Узон - неоднократно привлекали внимание в этом году. В июле 2009 года в каль
28.07.2009 На Камчатке возможно извержение вулкана

г. Петропавловск-Камчатский. Возраст вулкана - около 12 тыс. лет. Последнее известное человечеству извержение вулкана Кизимен произошло в 1928 году. Оно сопровождалось выбросами пепла и раскал
24.06.2009 Извержение вулкана Пик Сарычева: вид из космоса

сти движения авиационного транспорта. Опыт наблюдений за предыдущими извержениями вулкана Пик Сарычева свидетельствует, что его активизация может продолжаться в течение многих дней и недель. Июньское извержение вулкана признано самым сильным за всю историю наблюдений за вулканами Курильских островов. Вулкан не проявлял активности с 1976 г. Во время обследования вулкана в августе 2008 г. был
17.06.2009 На Курилах продолжается извержение вулкана Пик Сарычева

По данным спутникового мониторинга продолжается извержение вулкана Пик Сарычева. 16 июня зафиксировано новое пепловое облако высотой до 8 км и протяженностью до 340 км, которое распространяется на северо-запад. Об этом сообщает дальневосточн
13.04.2009 Извержение вулкана на Галапагосских островах угрожает дикой природе

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, на Галапагосских островах извержение вулкана угрожает дикой природе. Вулкан на острове Фернандина ожил после 4 лет "сна". Поселениям людей на ближайшем острове извержение не угрожает. В то же время, попадающая в море ла
02.02.2009 Извержение вулкана накрыло Токио

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo, извержение вулкана Асама происходит в Японии в 140 км к северо-западу от Токио. Проснувшийся

26.12.2008 На Камчатке началось извержение вулкана

Как сообщает РБК, на Камчатке началось извержение вулкана Корякский, расположенного в 30 километрах от столицы края Петропавловска-Камчатского. Накануне из трещин на склонах вулкана произошел выброс пара и газа, после чего шлейф рас
29.07.2008 В Эквадоре активизировался вулкан Ревентадор

. Эквадор расположен в сейсмически опасной зоне - на территории страны находится множество активных вулканов.
14.07.2008 На Аляске началось извержение вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в США на одном из отдаленных Алеутских островов штата Аляска началось извержение вулкана. Со склонов вулкана на остров сыпались камни и вулканический пепел. Рыболовецкое судно Tara Gaila спасло 10 человек, в том числе 3 детей, проживавших на скотоводческой ферме.
02.07.2008 На юге Чили началось извержение вулкана Льяйма

Как сообщает агентство "Синьхуа", на юге Чили сегодня неожиданно началось извержение вулкана Льяйма (Llaima). Местные власти сразу же объявили об опасности, из некоторых городов жители были срочно эвакуированы. Потоки раскаленной лавы протянулись на 800 метров. Высот
15.04.2008 В Колумбии произошло извержение вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана Невадо дель Уила. По информации Колумбийского института геологии и горного дела, вулкан, расположенный в 240 км к юго-западу от столицы страны Боготы, выбросил в воздух столб
08.04.2008 Продолжаются поиски вулканов на Венере

реакции протекают гораздо медленнее и могут занимать около 20 млн. лет. Поэтому некоторые ученые считают, что высокое содержание сернистого газа в атмосфере Венеры может быть обусловлено извержениями вулканов, произошедшими 10 млн. лет назад. Анализ новых данных, полученных космическим аппаратом Venus Express, показал, что уровень содержания диоксида серы в верхних слоях атмосферы Венеры в

18.01.2008 В Колумбии произошло извержение вулкана

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Колумбии произошло извержение вулкана. В связи с этим были эвакуированы около 8 тыс. жителей населенных пунктов, расположенных у подножья горы Галерас. Вулкан выбросил пепел на высоту 7 км. Из кратера также вытек
29.11.2007 Извержения вулканов вызывают колебания уровня моря

показания мареографов, для определения изменений уровня моря, возникавших в результате пяти крупных извержений вулканов, начиная с 1890 года. Ученые обнаружили, что в каждом случае уровень моря
31.10.2007 Извержения вулканов могли привести к гибели динозавров

авров 65 млн. лет назад могло послужить не падение метеорита, как предсказывает ряд теорий, а серия извержений вулканов, создавших Деканскую трапповую провинцию в Индии, утверждает палеонтолог

25.09.2007 Живописные полотна помогут в изучении климата

ажающие закат солнца, сообщает портал Wissenschaft. Сильные извержения вулканов Пинатубо (1991 г.), Кракатау (1883 г.), Тамбора (1815 г.) приводили к загрязнению атмосферы Земли пеплом и серным
20.08.2007 На о. Сиау в Индонезии произошло извержение вулкана

нет, передает РБК со ссылкой Reuters. Вулкан Карангетанг высотой 1827 м - один из наиболее активных вулканов в стране. Индонезия располагается в одной из самых интенсивных сейсмических зон план
27.12.2006 Извержение вулкана на Камчатке: вид из космоса

деления РАН, на Камчатке 24-26 декабря дали о себе знать вулканы Безымянный и Шивелуч. В результате извержений поселок Ключи Усть-Камчатского района засыпало пеплом. По оценкам сейсмологов, изв
08.09.2006 Ученые раскрывают секреты поведения вулканов

аллизации магма нагревается, а не охлаждается, как считалось раньше. И чем больше степень кристаллизации, тем сильнее нагревается магма - нагрев достигает 100оC. Именно этот нагрев может инициировать извержение вулкана. Кроме того, было установлено, что процесс кристаллизации проходит сравнительно быстро - за годы, а не за столетия. Таким образом, масштаб времени кристаллизации вполне сопос
08.09.2006 Ученые раскрывают секреты поведения вулканов

аллизации магма нагревается, а не охлаждается, как считалось раньше. И чем больше степень кристаллизации, тем сильнее нагревается магма - нагрев достигает 100оC. Именно этот нагрев может инициировать извержение вулкана. Кроме того, было установлено, что процесс кристаллизации проходит сравнительно быстро - за годы, а не за столетия. Таким образом, масштаб времени кристаллизации вполне сопос
01.08.2006 Обнаружен новый тип подводных вулканов

Результаты исследования группы небольших подводных вулканов у северо-восточного побережья Японии свидетельствуют о том, что мантия Земли возможно не настолько тверда, как считалось ранее. В ходе этого исследования, проведенного международной гр
01.08.2006 Обнаружен новый тип подводных вулканов

Результаты исследования группы небольших подводных вулканов у северо-восточного побережья Японии свидетельствуют о том, что мантия Земли возможно не настолько тверда, как считалось ранее. В ходе этого исследования, проведенного международной гр
28.11.2005 Спутник обнаружил извержение в Антарктике

Специалисты Британского центра по изучению Антарктики (British Antarctic Survey, BAS) обнаружили извержение вулкана по снимкам, сделанным со спутника, сообщает LiveScience. На снимках видно,
28.11.2005 Спутник обнаружил извержение в Антарктике

Специалисты Британского центра по изучению Антарктики (British Antarctic Survey, BAS) обнаружили извержение вулкана по снимкам, сделанным со спутника, сообщает LiveScience. На снимках видно,
05.06.2002 Планета вулканов раскрывает секреты

оставить более полное и целостное представление об активных вулканических процессах, происходящие на ней. Инфракрасные снимки, полученные в 2001 году "Галилео", позволили открыть 13 новых действующих вулканов на поверхности Ио. Тем самым их общее число, известное нам, достигло 120, причем 74 из них были открыты с помощью "Галилео". Вулканы на Ио значительно отличаются друг от друга по харак
05.06.2002 Планета вулканов раскрывает секреты

оставить более полное и целостное представление об активных вулканических процессах, происходящие на ней. Инфракрасные снимки, полученные в 2001 году "Галилео", позволили открыть 13 новых действующих вулканов на поверхности Ио. Тем самым их общее число, известное нам, достигло 120, причем 74 из них были открыты с помощью "Галилео". Вулканы на Ио значительно отличаются друг от друга по харак

Публикаций - 516, упоминаний - 663

Геология и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12224 7
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 5
Базальт СПО - BaseALT 617 4
Microsoft Corporation 24513 4
Haemimont Games 17 3
Katauri Interactive 45 3
8097 3
Прогноз 1641 3
МегаФон 8602 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1570 2
Бука - Buka Entertaiment 482 2
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
GoPro Inc 58 2
DJI 73 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1446 2
Ubisoft - Nadeo 7 2
Daichi - Даичи 11 2
Marine Geosciences Group 2 2
Siemens AG - Siemens Group 2582 2
Восход ФГБУ НИИ 634 2
Apple Inc 11981 2
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 38 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 13 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications 264 1
Olympus 467 1
Галактика - Корпорация 1462 1
Прометей - Prometey 45 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Altair Engineering 28 1
WEIRD - WiMAX Extension to Isolated Research Data networks 1 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1369 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 225 1
Adobe Systems 1546 1
Yandex - Яндекс 7146 1
Vesuvius 3 1
Цифра ГК 2397 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 180 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 7
MODIS - Одежда 3000 57 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 3
МТС Трэвел - MTS Travel 271 3
MicroPilot - Loewen Aviation of Canada 2 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 62 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 10 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 4 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 33 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 120 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1278 1
Викинг 2 1
ЕКА Топливная компания 140 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 303 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 37 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 1
SWISS International Air Lines 52 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 203 1
Sequoia Capital 109 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 1
Krups 27 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3403 35
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 4
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ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 5
Microsoft Windows 2000 8660 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7042 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 348 3
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 3
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 2
Apple iPhone 7 281 2
Apple iPhone 6 4861 2
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 57 2
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 21 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 112 2
Siemens C - Siemens CX - 3серия мобильных телефонов 24 2
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 22 2
SOFIE - Solar Occultation for Ice Experiment 2 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2704 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
GeoEye IKONOS 110 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 2
NASA Cosmic Dust Experiment 2 2
Microsoft Office 3698 2
IBM Aspera 11 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 483 1
Microsoft Skype 2057 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 111 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 1
Google Earth - Google Планета Земля 455 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 248 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 136 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 1
Crutzen Paul - Крутцен Пауль 4 3
Charlson Robert - Чарлсон Роберт 2 2
Белкина Анна 9 2
Beauchamp Benoit - Бешамп Бенуа 2 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 6 2
Alvarez Luis - Альварес Луис 2 2
Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
Устинова Татьяна 6 2
Menchaca-Rocha Arturo - Менчака-Роча Артуро 2 2
Марков Дмитрий 53 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
King David - Кинг Дэвид 10 2
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 2
Аверин Юрий 1 1
Лебедев Александр 28 1
Шпиленок Тихон 2 1
Stadler Georg - Стадлер Георг 1 1
Серайнов Юрий 1 1
Дрознин Валерий 1 1
Никаноров Александр 1 1
Miller Stanley - Миллер Стэнли 12 1
Чибисова Марина 1 1
Калашникова Людмила 13 1
Коростелев Дмитрий 4 1
Шорников Андрей 8 1
McNutt Steve - Макнатт Стив 1 1
Коченов Григорий 1 1
Швец Анна 1 1
Арсеньев Родион 1 1
Сахненко Сергей 88 1
Илюхин Владимир 5 1
Войтов Алексей 6 1
Sigurdsson Ragnar - Сигурдссон Рагнар 1 1
Бондаренко Наталья 2 1
Боровиков Игорь 126 1
Чайка Юрий 42 1
Evans Scott - Эванс Скотт 12 1
Водясов Алексей 222 1
Bekas Costas - Бекас Костас 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10335 132
Россия - РФ - Российская федерация 141902 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51852 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5135 46
Солнечная система - Solar system 2516 39
Европа 21690 30
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1296 28
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 917 24
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 659 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 21
США - Калифорния 4617 18
Япония 13237 17
Луна - спутник Земли 1472 17
Юпитер - планета Солнечной системы 547 16
Италия - Итальянская Республика 4338 15
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 717 15
Венера - планета Солнечной системы 277 15
Индонезия - Республика 947 14
Мировой океан - World Ocean 507 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 13
Германия - Федеративная Республика 12630 12
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 712 12
Африка - Африканский регион 3452 11
Франция - Французская Республика 7805 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14136 11
Исландия 240 10
США - Колумбия - Вашингтон 1385 10
Канада 4860 9
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 338 9
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 8
Сатурн - Титан (спутник) 460 8
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 8
Филиппины - Республика 562 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 35 7
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 316 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16807 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2404 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1355 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 732 6
США - Аляска 239 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28520 52
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3697 35
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 405 32
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 839 21
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1773 21
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 561 16
Зоология - наука о животных 2578 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5965 16
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3954 15
Ботаника - Растения - Plantae 1029 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9812 13
Газы - Метан - methanum - болотный газ 355 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1385 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50240 11
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 506 11
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1254 10
Геология - Ледник - Glacier 212 9
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 450 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10800 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1956 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18112 7
Газы 174 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5665 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1184 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13164 6
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 220 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 980 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 324 6
Физика - Градус Цельсия 287 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3916 6
Физика - Physics - область естествознания 2617 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8585 6
Экватор - Equator 201 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1664 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23712 5
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 220 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5594 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1052 5
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 68 5
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Washington Profile 142 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
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Российская газета 269 1
NYT - The New York Times 1026 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8041 2
IBM Research 107 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 5
РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии 10 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
РАН - Российская академия наук 1851 4
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 4
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 3
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 3
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
University of Chicago - Чикагский университет 98 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 2
Open University - Открытый университет 45 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 15 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
University of Kentucky - Кентуккийский университет - Университет Кентукки 9 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
КамчатГТУ - Камчатский государственный технический университет 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
UAB Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Автономный университет Барселоны 3 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 15 1
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 9 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 5
CeBIT 611 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Photokina 59 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
ИгроМир 119 1
Неогеография XXI - форум 65 1
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