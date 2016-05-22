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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA MGS
NASA Mars Global Surveyor
Публикаций - 71, упоминаний - 85
NASA MGS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 1021 46
|Spirit DSP - Спирит Корп 413 7
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 180 2
|Монолит-Инфо 50 1
|Google LLC 9405 1
|PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 2
|MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 21 1
|Рахманов Максим 47 2
|Левкевич Михаил 58 1
|Русский язык 1653 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru