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NASA MGS
NASA Mars Global Surveyor



22.05.2016 Гигантское цунами смыло берега океанов Марса 1
12.03.2013 От пирамид до леса: самые загадочные фото Марса 3
01.04.2012 "Фобос-грунт" спасло "надувательство" 1
07.10.2010 Что погубило атмосферу Марса? 1
22.09.2010 Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм? 1
27.06.2008 Обнаружен крупнейший кратер в Солнечной системе 1
03.04.2008 Метеорный дождь зарегистрирован на Марсе 1
16.04.2007 Mars Global Surveyor погубило обновление ПО 1
15.01.2007 Легендарный марсианский зонд, возможно, погиб по ошибке 1
05.12.2006 На Марсе заработало новое ПО 1
05.12.2006 На Марсе заработало новое ПО 1
22.11.2006 NASA: связь с марсианским зондом потеряна окончательно 1
22.11.2006 NASA: связь с марсианским зондом потеряна окончательно 1
13.11.2006 Потеряна связь с марсианским зондом 1
13.11.2006 Потеряна связь с марсианским зондом 1
23.10.2006 Тайна южного полюса Марса: новая версия 1
23.10.2006 Тайна южного полюса Марса: новая версия 1
31.05.2006 Атмосфера Земли и Марса реагирует на Солнце одинаково 1
31.05.2006 Атмосфера Земли и Марса реагирует на Солнце одинаково 1
22.05.2006 Mars Global Surveyor передал новые снимки Марса 1
22.05.2006 Mars Global Surveyor передал новые снимки Марса 1
11.04.2006 Mars Express запечатлел улыбку Красной планеты 1
11.04.2006 Mars Express запечатлел улыбку Красной планеты 1
05.04.2006 Марсианский разведчик выходит на расчетную орбиту 1
05.04.2006 Марсианский разведчик выходит на расчетную орбиту 1
24.03.2006 Впервые команды на Марс отправила составная антенна 1
24.03.2006 Впервые команды на Марс отправила составная антенна 1
14.03.2006 Google начинает межпланетную экспансию 2
10.03.2006 В исследовании Марса наступает кульминация 1
10.03.2006 В исследовании Марса наступает кульминация 1
20.12.2005 Янки на Марсе нашли аппарат Ее Величества 1
20.12.2005 В Сети появился новый журнал про Марс 1
20.12.2005 В Сети появился новый журнал про Марс 1
20.12.2005 Янки на Марсе нашли аппарат Ее Величества 1
14.12.2005 Полярные сияния озаряют Марс 1
14.12.2005 Полярные сияния озаряют Марс 1
21.10.2005 Кора Марса двигалась подобно земной 1
21.10.2005 Кора Марса двигалась подобно земной 1
22.09.2005 На Марсе появились свежие промоины 3
22.09.2005 На Марсе появились свежие промоины 3

Публикаций - 71, упоминаний - 85

NASA MGS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 46
Spirit DSP - Спирит Корп 413 7
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 180 2
Монолит-Инфо 50 1
Google LLC 9405 1
Викинг 34 6
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 2
ЕКА Топливная компания 137 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 21 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 19
NASA Mars Odyssey 55 15
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 89 14
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 8
Check Point Smart-1 56 4
Космодром Байконур 1004 2
Google Maven 20 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 68 1
Рахманов Максим 47 2
Левкевич Михаил 58 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 57
Земля - планета Солнечной системы 6448 44
Солнечная система 2006 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 9
США - Калифорния 3066 8
США - Калифорния - Пасадина 167 6
Луна 1155 5
США - Калифорния - Сан-Диего 285 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 3
США - Техас - Хьюстон 204 2
Венера - планета Солнечной системы 253 2
США - Миссури 90 2
США - Мэриленд 151 2
США - Колорадо - Денвер 95 2
Нептун - планета Солнечной системы 173 2
США - Нью-Мексико 212 2
США - Колорадо 300 2
США - Флорида 661 2
Южный полюс 73 2
США - Техас 770 2
Чили - Республика 429 2
Уран - планета Солнечной системы 95 2
Австрия - Вена 144 2
Боливия - Многонациональное Государство 33 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 2
Сахара - пустыня 102 1
Плутон - планета Солнечной системы 232 1
Италия - Рим 193 1
США - Аризона 401 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 1
Русский язык 1653 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 5
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 4
New Scientist 1444 3
ScienceDaily 399 3
Nature 696 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
NEWSru.com 208 2
Scientific American 80 1
Scientific Reports 11 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 73 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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