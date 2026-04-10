Служба погоды В плакате отражается тема метеорологии как науки. Плакат создан в период технического прогресса, первых полетов в Космос, первых разработок ЭВМ. Художник, автор плаката передал это ощущение, показав на плакате вид из Космоса на Земной шар, рядом летающую спутниковую станцию. В. Комаров, 1969г.