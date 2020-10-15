Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake Intel представила новые функции в области безопасности для будущей платформы Ice Lake, созданной на базе масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 3 поколения. Intel расширяет функционал безопасности в соответствии с ранее представленными принципами, внедряя во в

Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами ор Apple A14, ставший первым в мире CPU с 5-нанометровой топологией, продемонстрировал далеко не самые выдающиеся результаты в тесте производительности. Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+. 865+ был на момент публикации материала самым топовым процессором компании Qualcomm, но, в

Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств Новые процессоры Intel представила мобильные процессоры Comet Lake, выполненные по техпроцессу 14 нм. Они относятся к десятому поколению процессоров Core, как и семейство 10-нанометровых Ice Lake, но выглядят по сравнению с ними менее производительными. В общей сложности компания показала восемь моделей, по четыре в двух линейках — Comet Lake-U и Comet Lake-Y. Новое семейство п

Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы Все проходит. Но кое-что застревает В конце прошлой недели компания Intel объявила о начале массовых поставок мобильных процессоров Intel Core десятого поколение. Все 11 новых чипов в линейках Ice Lake-U и Ice Lake-Y, как было заявлено, выполнены на базе новой микроархитектуры Sunny Cove и производятся на фабриках Intel с применением норм технологического процесса 10 нм. Согла

Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки Десятое поколение, одиннадцать первых Компания Intel официально представила новое – десятое по счету поколение процессоров Intel Core на базе архитектуры Ice Lake. Все новые чипы производятся на собственных фабриках Intel с применением норм технологического процесса 10 нм. Впервые о запуске коммерческого производства чипов с нормами 10 нм Intel

Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake азработке новых чипсетов Intel приступила сравнительно недавно, и пока она не успевает по срокам, заданным ею еще 2018 г. По словам ее представителей, первые 10-нанометровые процессоры Core поколения Ice Lake должны были увидеть свет во второй половине 2019 г. О 10-нанометровых процессорах Ice Lake представители Intel с воодушевлением рассказывали на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, г

«Аскон» выпустил систему Pilot-ICE Enterprise для управления участниками строительных проектов Компания «Аскон» представила новую систему управления проектными организациями и другими участниками строительных проектов Pilot-ICE Enterprise (pilotems.com). Это корпоративная редакция системы управления проектными данными Pilot-ICE, которая позволит не просто решать задачи коллективной работы над проектами и хр

Highscreen Ice 2 - стильный и мощный смартфон продолжает достойно конкурировать с гораздо более новыми и дорогими решениями и используется в десятках популярных моделей смартфонов. Среди них есть и отечественные разработки – например, Highscreen Ice 2. При цене в 13 тысяч рублей, Highscreen Ice 2 совмещает в своей конструкции и характеристиках множество достоинств, которыми не могут похвастаться аналогичные по стоимости смартфон

Android 4 Ice Cream Sandwich: первый взгляд в будущее менты остались прежними – часы, календарь и строка состояния никуда не делись. Кнопку нужно точно так же сдвинуть вправо, либо влево – чтобы получить доступ к интерфейсу камеры. Презентация Android 4 Ice Cream Sandwich Главное окно И вот тут поджидает разочарование: никаких особых отличий на первый взгляд не видно. Структура окна повторяет таковую Android 2.3, а находящиеся внизу виртуальны

Власти США отбирают домены у сайтов со ссылками на пиратский контент s, направленной на борьбу с пиратским контентом в Сети, за которую отвечает Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) совместно с прокурором США по южному округу Нью-Йорка и Министерством Юстиции. В рамках очередного этапа операции власти без предварительного предупреждения заблокировали целый ряд доменны

Власти США объявили войну пиратскому видео в интернете я входит в Министерство национальной безопасности США, вчера, 30 июня, сообщила о начале широкомасштабного преследования интернет-пиратов в стране. В рамках инициативы Operation In Our Sites, которую ICE проводит совместно с прокурором США по южному округу Нью-Йорка, было закрыто девять пиратских сайтов, предлагавших пользователям нелегальные копии новых фильмов. Согласно заявлению ICE

Создан MacBook Air по цене 6 млн рублей итанской компании Stuart Hughes. В декабре прошлого года они представили самый дорогой в мире iPhone стоимостью $3,2 млн, теперь же руки мастеров коснулись ноутбука Apple – крышка MacBook Air Supreme Ice Edition выполнена из цельного листа полированной платины, тогда как внутренняя часть – из полированного алюминия. Логотип надкусанного яблока инкрустирован 53 бриллиантами общим весом 25,5

Анонсирован аддон Sacred 2: Ice & Blood Несмотря на плачевное финансовое положение и объявленную было процедуру банкротства, немецкая компания Ascaron все же официально анонсирует дополнение Sacred 2: Ice & Blood, о существовании которого стало известно еще пару месяцев назад.Как выяснилось, Ascaron заручилась поддержкой немецкого правительства, попутно продав часть активов, а также три брен

Демоверсия Ice Age 3 Eurocom Entertainment и компания Activision выпустили демоверсию игры Ice age: Dawn of the Dinosaurs. Русскую версию игры выпустит компания 1С 10 июля.Скачать демоверсию (513 МБ) можно здесь или здесь.Приключения знаменитой парочки мамонтов — Мэнни и Элли, ленивц

Лёд круглый год: бытовые льдогенераторы Льдогенератор (ice-maker) — прибор, одинаково полезный и зимой, и летом. Конечно, в тёплое время года он используется гораздо чаще. Но разве вечеринке в честь дня рождения, Нового года или дня святого Валенти

SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE Компания Silicon Graphics представила SGI Altix ICE – платформу блейд-серверов нового поколения. Отчасти кластер, отчасти MPP — эта система в большей мере реализует потенциальную производительность для конечных пользователей. Специализирован

ICE приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу Электронная товарная биржа InterСontinental Exchange (ICE) приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу (New York Board of Trade, NYBOT) за $1 млрд, сообщает РБК. Согласно распространенному сегодня пресс-релизу компании, ICE выплатит акционерам

Microtek ScanMaker 6800 - первый планшетный сканер, разработанный совместно с Incorporate Digital ICE Начались поставки на российский рынок нового сканера Microtek ScanMaker 6800. Это первый в мире планшетный сканер созданный совместно с лабораторией Incorporate Digital ICE для печати фотографии. Технология Digital ICE помогает сглаживать изъяны, связанные с появлением пыли и загрязнений, а также корректировать царапины, трещины, разрывы и складки, имею

За две недели через онлайновую площадку ICE продано более 40 млн. баррелей нефти нефти За две недели, прошедшие после открытия, через электронную площадку IntercontinentalExchange (ICE) было продано более 40 млн. баррелей нефти, сообщает Sv.com со ссылкой на пресс-секретаря компании. Ранее на ICE осуществлялись торги по металлу, с 12 октября началась продажа энерге