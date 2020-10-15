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ICE Interactive Connectivity Establishment

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake

Intel представила новые функции в области безопасности для будущей платформы Ice Lake, созданной на базе масштабируемого семейства процессоров Intel Xeon 3 поколения. Intel расширяет функционал безопасности в соответствии с ранее представленными принципами, внедряя во в
17.09.2020 Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами

ор Apple A14, ставший первым в мире CPU с 5-нанометровой топологией, продемонстрировал далеко не самые выдающиеся результаты в тесте производительности. Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+. 865+ был на момент публикации материала самым топовым процессором компании Qualcomm, но, в

22.08.2019 Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств

Новые процессоры Intel представила мобильные процессоры Comet Lake, выполненные по техпроцессу 14 нм. Они относятся к десятому поколению процессоров Core, как и семейство 10-нанометровых Ice Lake, но выглядят по сравнению с ними менее производительными. В общей сложности компания показала восемь моделей, по четыре в двух линейках — Comet Lake-U и Comet Lake-Y. Новое семейство п
06.08.2019 Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы

Все проходит. Но кое-что застревает В конце прошлой недели компания Intel объявила о начале массовых поставок мобильных процессоров Intel Core десятого поколение. Все 11 новых чипов в линейках Ice Lake-U и Ice Lake-Y, как было заявлено, выполнены на базе новой микроархитектуры Sunny Cove и производятся на фабриках Intel с применением норм технологического процесса 10 нм. Согла
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки

Десятое поколение, одиннадцать первых Компания Intel официально представила новое – десятое по счету поколение процессоров Intel Core на базе архитектуры Ice Lake. Все новые чипы производятся на собственных фабриках Intel с применением норм технологического процесса 10 нм. Впервые о запуске коммерческого производства чипов с нормами 10 нм Intel

28.01.2019 Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake

азработке новых чипсетов Intel приступила сравнительно недавно, и пока она не успевает по срокам, заданным ею еще 2018 г. По словам ее представителей, первые 10-нанометровые процессоры Core поколения Ice Lake должны были увидеть свет во второй половине 2019 г. О 10-нанометровых процессорах Ice Lake представители Intel с воодушевлением рассказывали на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, г
21.10.2015 «Аскон» выпустил систему Pilot-ICE Enterprise для управления участниками строительных проектов

Компания «Аскон» представила новую систему управления проектными организациями и другими участниками строительных проектов Pilot-ICE Enterprise (pilotems.com). Это корпоративная редакция системы управления проектными данными Pilot-ICE, которая позволит не просто решать задачи коллективной работы над проектами и хр
31.08.2015 Highscreen Ice 2 - стильный и мощный смартфон

продолжает достойно конкурировать с гораздо более новыми и дорогими решениями и используется в десятках популярных моделей смартфонов. Среди них есть и отечественные разработки – например, Highscreen Ice 2. При цене в 13 тысяч рублей, Highscreen Ice 2 совмещает в своей конструкции и характеристиках множество достоинств, которыми не могут похвастаться аналогичные по стоимости смартфон
25.10.2011 Android 4 Ice Cream Sandwich: первый взгляд в будущее

менты остались прежними – часы, календарь и строка состояния никуда не делись. Кнопку нужно точно так же сдвинуть вправо, либо влево – чтобы получить доступ к интерфейсу камеры. Презентация Android 4 Ice Cream Sandwich Главное окно И вот тут поджидает разочарование: никаких особых отличий на первый взгляд не видно. Структура окна повторяет таковую Android 2.3, а находящиеся внизу виртуальны
26.05.2011 Власти США отбирают домены у сайтов со ссылками на пиратский контент

s, направленной на борьбу с пиратским контентом в Сети, за которую отвечает Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) совместно с прокурором США по южному округу Нью-Йорка и Министерством Юстиции. В рамках очередного этапа операции власти без предварительного предупреждения заблокировали целый ряд доменны
01.07.2010 Власти США объявили войну пиратскому видео в интернете

я входит в Министерство национальной безопасности США, вчера, 30 июня, сообщила о начале широкомасштабного преследования интернет-пиратов в стране. В рамках инициативы Operation In Our Sites, которую ICE проводит совместно с прокурором США по южному округу Нью-Йорка, было закрыто девять пиратских сайтов, предлагавших пользователям нелегальные копии новых фильмов. Согласно заявлению ICE

29.03.2010 Создан MacBook Air по цене 6 млн рублей

итанской компании Stuart Hughes. В декабре прошлого года они представили самый дорогой в мире iPhone стоимостью $3,2 млн, теперь же руки мастеров коснулись ноутбука Apple – крышка MacBook Air Supreme Ice Edition выполнена из цельного листа полированной платины, тогда как внутренняя часть – из полированного алюминия. Логотип надкусанного яблока инкрустирован 53 бриллиантами общим весом 25,5

24.09.2009 Sacred 2: Ice & Blood. Видео
07.07.2009 Анонсирован аддон Sacred 2: Ice & Blood

Несмотря на плачевное финансовое положение и объявленную было процедуру банкротства, немецкая компания Ascaron все же официально анонсирует дополнение Sacred 2: Ice & Blood, о существовании которого стало известно еще пару месяцев назад.Как выяснилось, Ascaron заручилась поддержкой немецкого правительства, попутно продав часть активов, а также три брен
01.07.2009 Демоверсия Ice Age 3

Eurocom Entertainment и компания Activision выпустили демоверсию игры Ice age: Dawn of the Dinosaurs. Русскую версию игры выпустит компания 1С 10 июля.Скачать демоверсию (513 МБ) можно здесь или здесь.Приключения знаменитой парочки мамонтов — Мэнни и Элли, ленивц
20.06.2008 Лёд круглый год: бытовые льдогенераторы

Льдогенератор (ice-maker) — прибор, одинаково полезный и зимой, и летом. Конечно, в тёплое время года он используется гораздо чаще. Но разве вечеринке в честь дня рождения, Нового года или дня святого Валенти
12.07.2007 SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE

Компания Silicon Graphics представила SGI Altix ICE – платформу блейд-серверов нового поколения. Отчасти кластер, отчасти MPP — эта система в большей мере реализует потенциальную производительность для конечных пользователей. Специализирован
15.09.2006 ICE приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу

Электронная товарная биржа InterСontinental Exchange (ICE) приобретает Нью-Йоркскую товарную биржу (New York Board of Trade, NYBOT) за $1 млрд, сообщает РБК. Согласно распространенному сегодня пресс-релизу компании, ICE выплатит акционерам

12.02.2003 Microtek ScanMaker 6800 - первый планшетный сканер, разработанный совместно с Incorporate Digital ICE

Начались поставки на российский рынок нового сканера Microtek ScanMaker 6800. Это первый в мире планшетный сканер созданный совместно с лабораторией Incorporate Digital ICE для печати фотографии. Технология Digital ICE помогает сглаживать изъяны, связанные с появлением пыли и загрязнений, а также корректировать царапины, трещины, разрывы и складки, имею
27.10.2000 За две недели через онлайновую площадку ICE продано более 40 млн. баррелей нефти

нефти За две недели, прошедшие после открытия, через электронную площадку IntercontinentalExchange (ICE) было продано более 40 млн. баррелей нефти, сообщает Sv.com со ссылкой на пресс-секретаря компании. Ранее на ICE осуществлялись торги по металлу, с 12 октября началась продажа энерге
31.03.2000 Intel будет поставлять DSL-модемы с ПО компании Network ICE для защиты от хакеров

Intel Corporation анонсировала подписание лицензионного соглашения с компанией Network ICE Corporation, в результате которого Intel станет первым поставщиком DSL-модемов, которые смогут обеспечить защиту от проникновения хакеров на компьютер пользователя при постоянном подключени

Публикаций - 141, упоминаний - 142

ICE и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Google LLC 12688 14
Microsoft Corporation 25775 12
Samsung Electronics 11064 11
Apple Inc 13154 11
X Corp - Twitter 2938 8
Lenovo Group 2446 7
HP Inc. 5883 6
Nvidia Corp 4002 5
Huawei 4676 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 5
Dell EMC 5180 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
MediaTek - Ralink 595 4
Amdocs 140 4
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 4
Netscape Communications Corporation 426 3
Компас 20 3
ICE - Instituto Costarricense de Electricidad - Costa Rican Institute of Electricity 4 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Philips 2099 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Sony 6739 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 2
Epicor Software Corporation 166 2
Hansa - Ханса 114 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Braun GmbH 79 2
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
Beko - Beko Electronics 83 2
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Газпром ПАО 1493 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Совкомбанк Совесть 279 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Intel Capital 148 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Miele - Миле 139 1
Рики ГК 22 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Lockheed Martin 777 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Starship Technologies 18 1
Мортон 26 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Daewoo 103 1
Резонанс НПП 407 1
Amoco 7 1
ICE - Intercontinental Exchange 6 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
АгроТерра 13 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
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JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
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Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 8
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Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 24
Google Android 15243 18
Intel Core - Семейство процессоров 1251 11
Microsoft Windows 16882 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 9
Apple iOS 8583 8
Linux OS 11533 8
Intel Core i - Cерия процессоров 534 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 7
Microsoft Windows 10 1938 6
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 6
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 6
Intel Cannon Lake 18 6
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 5
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 5
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 20 5
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
Vellamo - набор тестовых программ 17 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 4
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 4
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