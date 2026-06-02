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Южная Корея Хвасон

Южная Корея - Хвасон

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Южная Корея создала собственный боевой лазер для борьбы с БПЛА 1
08.04.2025 В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб 1
22.01.2025 Samsung Electronics вдвое сокращает инвестиции в производство чипов 1
03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество 1
30.12.2019 Samsung потратит $116 млрд на борьбу с главным мировым чипмейкером TSMC 1
21.11.2019 Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
14.06.2019 Стартовало создание 2-нанометрового процессора 1
16.04.2019 Samsung освоила производство 5 нм процессоров раньше Intel и AMD 1
27.04.2018 Samsung Electronics отчиталась о 15,64 трлн вон операционной прибыли по итогам квартала 1
25.04.2017 Samsung завершила сертификацию своего технологического процесса 10 нм второго поколения 1
30.09.2016 Samsung Electronics и SAP открыли исследовательский центр для разработки платформы вычислений в памяти нового поколения 1
19.05.2006 КНДР готовит ракетный сюрприз для Буша 1
19.05.2006 КНДР готовит ракетный сюрприз для Буша 1
30.09.2005 Samsung вложит в производство чипов $33 млрд. 1
27.06.2003 Samsung дополнительно инвестирует в производство ЖК-панелей и модулей памяти 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Южная Корея и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10954 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1083 5
Intel Corporation 12741 3
AMD - Advanced Micro Devices 4601 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1657 3
Qualcomm Technologies 1962 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 503 2
Samsung System LSI 24 2
Google LLC 12556 1
Nvidia Corp 3910 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 173 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 44 1
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 60 1
SAP SE 5557 1
Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
Alibaba Group 468 1
Huawei 4467 1
Apple Inc 13015 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 372 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 85 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 57 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 1
UMC - United Microelectronics Corporation 336 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Hyundai Motor Company 429 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1394 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 972 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22268 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4693 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8624 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 5
DDR - Double data rate 3036 4
NAND flash memory - флеш-память 670 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18137 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2762 3
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2501 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15294 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6351 3
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 190 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6599 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 657 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13123 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10200 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1994 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 414 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3857 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1802 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3006 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3722 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10151 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16860 2
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 85 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12954 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1468 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8406 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7476 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3106 1
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 22 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 468 2
Samsung Galaxy Note 701 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 562 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 172 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 16 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Samsung POWERStick PRO - Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 7 1
Intel GNA - Intel Gaussian & Neural Accelerator - модуль «гауссовского и нейронного ускорения» 5 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 847 1
Samsung Electronics - The Freestyle 2 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 28 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Samsung QuickDrive 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 2971 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 1
Microsoft Windows 10 1924 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1658 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
Samsung Galaxy 1022 1
Intel Core i - Cерия процессоров 533 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 316 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 65 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 589 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 1
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 156 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 1
Intel Turbo Boost Technology 216 1
Baidu 298 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Samsung S-Pen - Стилус 144 1
Hsu Chris - Хсю Крис 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 666 1
Lee Ryan - Ли Райан 5 1
Wong Philipp - Вон Филипп 7 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Zishou Zhuang - Цишоу Чжуан 2 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Южная Корея - Республика 6990 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 8
Япония 13722 6
Китай - Тайвань 4219 5
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 3
США - Аляска 245 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
США - Гуам - Марианские острова 42 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
Россия - РФ - Российская федерация 163308 2
Земля - планета Солнечной системы 10810 2
США - Калифорния 4803 2
США - Колумбия - Вашингтон 1473 2
США - Техас 1033 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 816 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 774 2
Китай - Цзянсу 70 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 17 1
Китай - Уси 14 1
Китай - Тайнань 13 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Канада 5040 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Америка Латинская 1926 1
Нидерланды 3703 1
Южная Корея - Сеул 374 1
США - Орегон 255 1
США - Техас - Остин 182 1
США - Вирджиния - Виргиния 284 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 873 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3897 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6614 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1803 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 958 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4372 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1557 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3081 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6074 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9045 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1691 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 435 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 919 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5927 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5068 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 1
Энергетика - Energy - Energetically 5728 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2079 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1479 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4543 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1738 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2370 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4442 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6603 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 483 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 119 1
Bloomberg 1598 1
Tom’s Hardware 575 1
DRAMeXchange 42 1
DigiTimes - Издание 1330 1
Inquirer 463 1
TrendForce 167 2
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 111 1
Hot Chips 10 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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