В США остановили крупные заводы Samsung: В стране сломалось «зеленое электричество»

Энергетическая компания Austin Energy отключила электричество у полупроводниковых фабрик Samsung и ряда других компаний в Остине (Техас), чтобы перераспределить его на жилые дома. В штате возникла нехватка энергии из-за низких температур, которые вывели из строя ветряные электростанции. Остановка заводов Samsung может привести к сбою глобальных поставок микросхем и миллионам долларов убытков.

Забрать у Samsung и раздать американцам

Компанию Samsung заставили полностью остановить работу сразу двух заводов в Остине (Техас, США). По информации издания Austin-American Statesman, из-за аномальных для американцев холодов в штате возникла нехватка электроэнергии, и, как решило руководство энергокомпании Austin Energy, обе фабрики Samsung, могут какое-то время обойтись без нее.

Портал Tom’s Hardware назвал требование Austin Energy об отключении энергии на заводах Samsung беспрецедентным. Но нехватку электричества в штате остановкой всего лишь двух фабрик у Austin Energy восполнить не получилось, и потому по той же причине свое производство были вынуждены временно прекратить и другие полупроводниковые компании, включая NXP Semiconductors, Infineon Semiconductors и др.

Что случилось в США

Причина, по которой Samsung пришлось обесточить свои заводы, кроется в резком понижении температуры в Орегоне, Вирджинии и Техасе, притом до отметок, нехарактерных для этих мест. В сочетании с повышенной влажностью и уже привычным для жителей многих российских городов ледяным дождем оно привело к обледенению лопастей ветряных электростанций и временному выходу их из строя. Суммарная мощность ветряков в Остине при нормальных условиях достигает 25,1 тыс. МВт, но сейчас мощность уменьшилась почти вдвое, поскольку коркой льда покрылись станции мощность около 12 тыс. МВт.

Ветряки в США не пережили ледяной дождь и холода

Ситуацию усугубило и то, что Техас в последние годы делает ставку именно на ветряные электростанции – в 2020 г. на них пришлось около 23% всей выработанной энергии, что больше в сравнении с угольными электростанциями, тогда как пять лет назад этот показатель не превышал и 11%. В итоге в одном только Техасе без электричества на момент публикации материала оставалось около 1,8 млн человек.

Рекордно низкие для Техаса и ряда других штатов температуры привели еще и к повышенному потреблению электроэнергии. Вместе с остановкой части ветряков это и вынудило Austin Energy «отобрать» электричество у крупных компаний в пользу жителей.

Далеко идущие последствия

Решение, принятое Austin Energy, может повлечь за собой далеко не самые приятные последствия, притом для всего мира. В качестве примера портал Tom’s Hardware привел аналогичный случай, когда в 2018 г. один из заводов Samsung в городе Пхентхэк в Южной Корее оказался отключенным от электросети, хотя и всего на 30 минут. Но даже этого получаса хватило, чтобы глобальные поставки флеш-памяти NAND по итогам всего 2018 г. снизились на 3%.

Один из заводов Samsung в Остине

Впрочем, Samsung наверняка уже успела привыкнуть к подобным происшествиям. Всего месяц назад, в январе 2021 г., ее завод в Хвасоне (Южная Корея) тоже остался без электричества. Однако если Пхентхэке ситуация решилась за полчаса, то в Хвасоне на восстановление подачи энергии потребовалось несколько дней.

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Для самой Samsung последствия тоже могут быть не самыми радужными. Austin-American Statesman пишет, что в результате отключения часть продукции обоих заводов компании в Остине, которые Samsung возвела в 1996 г. и 2007 г., могла быть испорчена, что и в итоге компания может недосчитаться миллионов долларов выручки. Связано это с тем, что некоторым типам микросхем может требоваться месяц или даже больше для прохождения всех этапов производства. На данный момент неизвестно, была ли компания Samsung уведомлена перед отключением электроэнергии, чтобы она могла максимально для себя безболезненно вывести фабрики в Остине из рабочего цикла. Это минимизировало бы последствия с точки зрения испорченной продукции и ускорило возобновление нормальной работы заводов после восстановления питания.

По данным Austin-American Statesman, произошедшее в Остине остановит поток микросхем, поступающих от двух фабрик Samsung в этом городе. Даже относительно короткие перебои в производственной деятельности в прошлом приводили к долгосрочному дефициту и скачкам цен, что, безусловно, не является хорошей новостью в условиях продолжающейся глобальной нехватки микросхем. На заводах по производству чипов, конечно, всегда есть резервные генераторы энергии для компенсации воздействия незапланированных отключений, но эти системы обычно рассчитаны на короткие периоды времени, чтобы обеспечить плавное отключение оборудования, поэтому они не подходят для длительного отсутствия питания.

Все могло быть иначе

В нехватке электроэнергии в ряде штатов США из-за обледенения ветряных электростанций могут быть виноваты вовсе не погодные условия. Так, по версии профильного портала Clean Technica, вина может лежать на властях и экономике страны, поскольку в соседнем, еще более холодном государстве, тоже используются ветряки, не ломающиеся от минусовых температур.

Существуют различные методы борьбы с обледенением лопастей ветряков

Речь про Канаду, ветряки в которой поставляются сразу с так называемым «зимним пакетом», в который входят система подогрева лопастей и других механизмов, а также спецпокрытие, препятствующее образованию ледяной корки. Эта подготовка позволяет ветрякам работать на полную мощность даже в 30-градусный мороз.

В Техасе, пишет Clean Technica, о «зимнем пакете» для ветряков не задумывались, поскольку природные катаклизмы, подобные нынешним, в этом штате бывают раз в 50, а то и в 100 лет. Да и такая доработка ветряных станций привела бы к удорожанию электроэнергии для потребителей, а те, с учетом нечастых сильных морозов, не были бы готовы переплачивать за «ненужные» опции для электростанций.