США - Орегон

Oracle заплатит $100 млн за крах сайта, который она разрабатывала Oracle и Орегон заключили соглашение на $100 млн Компания Oracle заплатит штату Орегон, США, ко

Oracle переводит производство из Мексики в США Oracle планирует перенести 130 рабочих мест из Мексики в Хиллсборо, Орегон, где у компании уже имеется завод, на котором трудятся около 300 человек. Эти рабочие

Apple может построить новый крупный дата-центр в Орегоне Компания Apple сейчас рассматривает возможность начала строительства нового крупного дата-центра в городе Приневилль штата Орегон, который должен будет дополнить недавно открытый ЦОД в Мейдене, Северная Каролина. Об этом сообщает издание OregonLive.com. По информации издания, Apple имеет возможность приобрести 160

Утечка в штате Орегон: потерян ноутбук с приватными данными 19 тыс. человек Профсоюз рабочих пищевой промышленности и розничной торговли штата Орегон (United Food and Commercial Workers Union 555) объявил о масштабной утечке информации. Причиной утечки стала кража ноутбука, который принадлежал одному из сотрудников профсоюза. Как отме

Веб-утечка в медцентре в Орегоне: скомпрометированы данные 30 тыс. пациентов нные организации США несколько недель назад, дошла и до медицинской сферы. Очередной инцидент, связанный с выкладыванием приватных данных в общий доступ, случился в одном из медицинских центров штата Орегон. По мнению экспертов InfoWatch, этот случай далеко не последний, и количество веб-утечек будет стабильно расти с каждой неделей. Утечка произошла в медицинском центре Sky Lakes Medical C

Microchip купит завод в Орегоне Компания Microchip Technology Inc., расположенная в городе Чэндлер, Аризона, объявила в среду, что она покупает производственную фабрику Грехам в Орегоне за 183,5 млн. $. Microchip подписала соглашение с Fujitsu Microelectronics Inc. о покупке завода и 186 акров прилегающих территорий. Чуть ранее в этом году Fujitsu приостановила выполне

Сделка с Oracle привела к политическому кризису в штате Орегон Два официальных лица из высшего эшелона власти в штате Орегон были сняты со своих должностей и губернатором Греем Дэвисом (Gray Davis) были приняты предупреждающие меры в связи с политическим скандалом, разросшимся вокруг контракта на программное о