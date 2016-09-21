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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Орегон

США - Орегон

СОБЫТИЯ


21.09.2016 Oracle заплатит $100 млн за крах сайта, который она разрабатывала

Oracle и Орегон заключили соглашение на $100 млн Компания Oracle заплатит штату Орегон, США, ко
01.03.2013 Oracle переводит производство из Мексики в США

Oracle планирует перенести 130 рабочих мест из Мексики в Хиллсборо, Орегон, где у компании уже имеется завод, на котором трудятся около 300 человек. Эти рабочие

05.12.2011 Apple может построить новый крупный дата-центр в Орегоне

Компания Apple сейчас рассматривает возможность начала строительства нового крупного дата-центра в городе Приневилль штата Орегон, который должен будет дополнить недавно открытый ЦОД в Мейдене, Северная Каролина. Об этом сообщает издание OregonLive.com. По информации издания, Apple имеет возможность приобрести 160

01.06.2009 Утечка в штате Орегон: потерян ноутбук с приватными данными 19 тыс. человек

Профсоюз рабочих пищевой промышленности и розничной торговли штата Орегон (United Food and Commercial Workers Union 555) объявил о масштабной утечке информации. Причиной утечки стала кража ноутбука, который принадлежал одному из сотрудников профсоюза. Как отме
20.08.2007 Веб-утечка в медцентре в Орегоне: скомпрометированы данные 30 тыс. пациентов

нные организации США несколько недель назад, дошла и до медицинской сферы. Очередной инцидент, связанный с выкладыванием приватных данных в общий доступ, случился в одном из медицинских центров штата Орегон. По мнению экспертов InfoWatch, этот случай далеко не последний, и количество веб-утечек будет стабильно расти с каждой неделей. Утечка произошла в медицинском центре Sky Lakes Medical C
18.07.2002 Microchip купит завод в Орегоне

Компания Microchip Technology Inc., расположенная в городе Чэндлер, Аризона, объявила в среду, что она покупает производственную фабрику Грехам в Орегоне за 183,5 млн. $. Microchip подписала соглашение с Fujitsu Microelectronics Inc. о покупке завода и 186 акров прилегающих территорий. Чуть ранее в этом году Fujitsu приостановила выполне
08.05.2002 Сделка с Oracle привела к политическому кризису в штате Орегон

Два официальных лица из высшего эшелона власти в штате Орегон были сняты со своих должностей и губернатором Греем Дэвисом (Gray Davis) были приняты предупреждающие меры в связи с политическим скандалом, разросшимся вокруг контракта на программное о
04.05.2000 Fujitsu намерена расширить завод в Орегоне, инвестировав $550 млн. и создав дополнительно 300 рабочих мест

Компании Fujitsu Ltd. и Fujitsu Microelectronics Inc. сообщили о своих планах расширить производственные мощности своего завода по выпуску микросхем, который расположен в Орегоне, США. Это связано с желанием компаний удовлетворить возросший спрос на микросхемы для портативных устройств, таких как сотовые телефоны и "карманные" компьютеры. В течение двух лет в за

Публикаций - 255, упоминаний - 334

США и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 84
Microsoft Corporation 25775 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Google LLC 12690 15
Apple Inc 13156 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 8
Samsung Electronics 11065 7
Dell EMC 5180 7
Oracle Corporation 7074 7
Fujitsu 2105 7
AT&T Inc 1726 7
X Corp - Twitter 2938 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Cisco Systems 5372 5
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 5
HP Inc. 5883 4
Toshiba Corporation 2980 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Oxide Interactive - Oxide Games 22 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 42 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Huawei 4677 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Lenovo Motorola 3566 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Amdocs 140 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Analog Devices - ADI 105 2
Nvidia Corp 4002 2
eBay Inc 1640 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Boeing 1031 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Intel Capital 148 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
General Dynamics 60 2
Boeing Defense, Space & Security - Insitu 7 2
eBay Inc - Half.com 13 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Hasbro 40 1
Google Ventures - GV 37 1
Uber 357 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Computer History Museum - Калифорнийскому музей компьютерной истории 5 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Социальные гарантии 41 1
Daewoo 104 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Warner 540 1
LG Chem 27 1
Sherpa Capital 2 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
Iberdrola 17 1
Amazon Prime Air 5 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
NuScale Power 2 1
Carlyle Group 24 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Apollo Global Management 11 1
Hyundai Group 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
Судебная власть - Judicial power 2500 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Министерство юстиции штата Орегон США - Oregon Department of Justice 1 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Демократическая политическая партия США 122 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
OSA - Open Source for America 5 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 42
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Linux OS 11533 7
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Intel Itanium 649 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
Intel Tangle Lake - Intel Tanglewood - 49-кубитный квантовый процессор 6 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 2
Microsoft Windows 98 452 2
Linux - Debian GNU 567 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
InterSystems Ensemble 59 2
Oracle - Sun StorEdge 46 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 2
Amdocs Ensemble 7 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
NASA Stardust 51 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
FreePik 1841 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Windows XP 2431 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 12
Wyden Ron - Уайден Рон 21 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Зенкин Денис 263 3
Keszler Douglas - Кецлер Дуглас 3 3
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Bohr Mark - Бор Марк 3 2
Jiang Quan - Цзян Цюянь 2 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Zhou Yangyang - Чжоу Яньянь 2 2
Симонов Игорь 103 2
Семенцов Всеволод 21 2
Glushenko William - Глушенко Уильям 2 2
Joachim Mitchell - Хоаким Митчелл 2 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Gupta Varun - Гупта Варун 3 2
Smith Gordon - Смит Гордон 2 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 2
Brownlee Don - Браунли Дон 6 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Griffen Keith - Гриффен Кейт 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Василенко Александр 99 1
Салливан Кристин 1 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 152
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
США - Аризона 549 31
США - Портленд 66 30
США - Калифорния 4829 30
США - Колумбия - Вашингтон 1487 22
Ирландия - Республика 1051 21
США - Нью-Мексико 249 19
США - Орегон - Хилсборо 22 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Израиль 2856 14
США - Техас 1048 14
Япония 13807 13
Европа 24964 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Ирландия - Лейкслип 11 9
США - Нью-Мексико - Рио-Ранчо 12 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
США - Колорадо 385 8
США - Северная Каролина 328 8
США - Оклахома 89 8
Канада 5082 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 7
США - Невада 214 7
США - Айдахо 68 7
США - Хилсборо 8 7
Индия - Bharat 5870 7
Китай - Тайвань 4245 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
США - Огайо 291 6
США - Теннесси 125 6
США - Нью-Мехико 35 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Иллинойс 340 5
США - Юта 198 5
США - Массачусетс 517 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
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