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США Орегон
СОБЫТИЯ
|21.09.2016
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Oracle заплатит $100 млн за крах сайта, который она разрабатывала
Oracle и Орегон заключили соглашение на $100 млн Компания Oracle заплатит штату Орегон, США, ко
|01.03.2013
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Oracle переводит производство из Мексики в США
Oracle планирует перенести 130 рабочих мест из Мексики в Хиллсборо, Орегон, где у компании уже имеется завод, на котором трудятся около 300 человек. Эти рабочие
|05.12.2011
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Apple может построить новый крупный дата-центр в Орегоне
Компания Apple сейчас рассматривает возможность начала строительства нового крупного дата-центра в городе Приневилль штата Орегон, который должен будет дополнить недавно открытый ЦОД в Мейдене, Северная Каролина. Об этом сообщает издание OregonLive.com. По информации издания, Apple имеет возможность приобрести 160
|01.06.2009
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Утечка в штате Орегон: потерян ноутбук с приватными данными 19 тыс. человек
Профсоюз рабочих пищевой промышленности и розничной торговли штата Орегон (United Food and Commercial Workers Union 555) объявил о масштабной утечке информации. Причиной утечки стала кража ноутбука, который принадлежал одному из сотрудников профсоюза. Как отме
|20.08.2007
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Веб-утечка в медцентре в Орегоне: скомпрометированы данные 30 тыс. пациентов
нные организации США несколько недель назад, дошла и до медицинской сферы. Очередной инцидент, связанный с выкладыванием приватных данных в общий доступ, случился в одном из медицинских центров штата Орегон. По мнению экспертов InfoWatch, этот случай далеко не последний, и количество веб-утечек будет стабильно расти с каждой неделей. Утечка произошла в медицинском центре Sky Lakes Medical C
|18.07.2002
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Microchip купит завод в Орегоне
Компания Microchip Technology Inc., расположенная в городе Чэндлер, Аризона, объявила в среду, что она покупает производственную фабрику Грехам в Орегоне за 183,5 млн. $. Microchip подписала соглашение с Fujitsu Microelectronics Inc. о покупке завода и 186 акров прилегающих территорий. Чуть ранее в этом году Fujitsu приостановила выполне
|08.05.2002
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Сделка с Oracle привела к политическому кризису в штате Орегон
Два официальных лица из высшего эшелона власти в штате Орегон были сняты со своих должностей и губернатором Греем Дэвисом (Gray Davis) были приняты предупреждающие меры в связи с политическим скандалом, разросшимся вокруг контракта на программное о
|04.05.2000
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Fujitsu намерена расширить завод в Орегоне, инвестировав $550 млн. и создав дополнительно 300 рабочих мест
Компании Fujitsu Ltd. и Fujitsu Microelectronics Inc. сообщили о своих планах расширить производственные мощности своего завода по выпуску микросхем, который расположен в Орегоне, США. Это связано с желанием компаний удовлетворить возросший спрос на микросхемы для портативных устройств, таких как сотовые телефоны и "карманные" компьютеры. В течение двух лет в за
США и организации, системы, технологии, персоны:
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