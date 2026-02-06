KrebsOnSecurity

Разделы

06.02.2026 У хакеров новая тактика: жертв запугивают и вызывают им на дом спецназ 1
25.03.2025 В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества 1
24.01.2025 Mastercard 5 лет не видела ошибку у себя в DNS. Хакеры могли перехватывать платежные данные 2
20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов 1
20.11.2020 Крупнейшего создателя сейфов взломали, чтобы украсть 19 ГБ бизнес-данных 1
14.01.2020 Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра» 2
18.06.2019 Как обезопасить интернет вещей 1
18.05.2018 Местонахождение 200 млн абонентов сотовой связи может узнать любой желающий 1
25.10.2017 Официальный домен Dell тайно заражал ПК 1
29.11.2016 Троян, напавший на роутеры, оставил 1 млн пользователей без интернета. Еще 40 млн под угрозой 1
26.10.2016 Эпидемия колоссальных DDoS-атак через бытовые приборы распространилась из США по миру 1
11.10.2016 Европа закручивает гайки интернету вещей 1
09.08.2016 Россиян обвинили во взломе одной из популярнейших в мире платежных систем 1
25.11.2014 Хакеры «наживаются» на неактивных IP 1
30.03.2012 Знаменитый «русский ботнет» возродился и был еще раз убит 1
25.02.2011 Русская спам-сеть Glavmed заработала $150 млн за три года 1

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 4
X Corp - Twitter 2913 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 3
Amazon Inc - Amazon.com 3160 3
PayPal 663 3
Dyn - DNS-провайдер 18 3
StarHub 41 2
Microsoft Corporation 25325 2
GitHub 988 2
Telegram Group 2634 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
SonicWall 57 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
TELUS 41 1
Spamhaus 40 1
Rapid7 22 1
Verifone 61 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 15 1
Celsius Network 4 1
Gunnebo 3 1
Spartan Host 1 1
Vanwatech 1 1
Ростелеком 10405 1
Dell EMC 5105 1
Cisco Systems 5234 1
Yandex - Яндекс 8581 1
Apple Inc 12728 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1175 1
Oracle Corporation 6901 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 885 1
Информзащита 866 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Canonical 211 1
ZyXEL Communications 302 1
AT&T Inc 1698 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 511 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Jerico Pictures - NPD - National Public Data 1 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Airbnb 99 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 112 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 1
Starbucks 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3581 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2354 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2667 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 41 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 3
Google Android 14809 2
Microsoft Windows 16422 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5139 1
NiceHash - криптовалютная биржа 4 1
SpamDot 11 1
Shodan.io - Поисковая система 6 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 63 1
Microsoft SUVP - Microsoft Security Update Validation Program 1 1
Spamit 14 1
FreePik 1492 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Linux OS 11004 1
Microsoft Windows 7 1998 1
Microsoft Office 3992 1
Microsoft Azure 1471 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Apple Pay 505 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 1
Zecurion DLP 67 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 40 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 31 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Quora - сайт вопросов и ответов 18 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 12
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Wyden Ron - Уайден Рон 20 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 4 1
Алешин Александр 4 1
Гостев Александр 84 1
Вураско Александр 37 1
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 1
Марченко Евгений 2 1
Сабитов Дмитрий 1 1
Сабельников Андрей 5 1
Ивашов Виктор 1 1
Kleiner Thibault - Клейнер Тибо 1 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Пюккенен Вероника 3 1
Albarran Celedonio - Альбарран Селедонио 1 1
Caturegli Philippе - Катурельи Филиппе 1 1
Schultz Jaeson - Шульц Джейсон 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Врублевский Павел 103 1
Зайцев Михаил 317 1
Кулин Филипп 52 1
Ковалев Александр 164 1
Наместников Юрий 40 1
Васильев Дмитрий 72 1
Гусев Игорь 19 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 624 1
Левашов Петр 3 1
Вагнер Милош 14 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 11
Россия - РФ - Российская федерация 158235 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 3
Европа 24678 3
Канада 4995 3
Германия - Федеративная Республика 12959 3
США - Калифорния 4779 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Швеция - Королевство 3721 2
Индия - Bharat 5728 2
Нидерланды 3645 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
США - Калифорния - Карлсбад 14 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 167 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 8 1
США - Вашингтон штат 128 1
США - Миссисипи 65 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 44 1
Казахстан - Республика 5837 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Япония 13565 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Сингапур - Республика 1915 1
Израиль 2788 1
Ближний Восток 3051 1
Франция - Французская Республика 7999 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Китай - Тайвань 4144 1
Украина 7813 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1075 1
Болгария - Республика 788 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
США - Колумбия - Вашингтон 1455 1
Новая Зеландия 732 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1824 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1047 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Mashable 372 1
SiliconAngle 8 1
Mash - telegram-канал 20 1
HIBP - Have I Been Pwned 2 1
Reddit 364 1
Bloomberg 1554 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 1
Gartner - Гартнер 3620 2
Altman Vilandrie & Company 2 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
McAfee FOCUS 2 1
Black Hat - Конференция 117 1
