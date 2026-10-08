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Microsoft CryptoAPI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.10.2026 Avanpost CA 1.5 - поддержка российской криптографии и усиленная защита закрытых ключей 1
28.11.2022 Обновление Windows Server вызывает «подвисания» и внезапные перезагрузки 1
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 2
14.01.2020 Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра» 2
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS 1
07.09.2016 Знаменитый троян-вымогатель отказался вредить ПК россиян 1
07.09.2016 Троян TorrentLocker отказывается шифровать файлы россиян 1
16.12.2015 Indeed ID разработала новую технологию сетевой виртуальной смарт-карты для защиты данных 1
09.11.2015 «Доктор Веб» разработали методику расшифровки файлов, пострадавших от действия троянца-шифровальщика Vault 1
22.01.2015 Опасный троян-шифровальщик распространяется в почтовой рассылке 1
02.12.2010 «ИнтерТраст» обновил СЭД CompanyMedia до версии 3.6 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 1
26.05.2010 EdSign: виртуальное перо упростит ЭЦП 1
24.09.2009 "Карма" от ЭОС: защищаем е-документы 1
12.08.2008 «МагПро CSP» 2.0 от «Криптоком» сертифицирован ФСБ России 1
18.07.2008 Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken 1
01.06.2006 "Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца 1
29.09.2003 ЭОС выпустил новую версию систему кадрового учета 1
30.05.2002 Первый российский криптопровайдер на основе смарт-карт зарегистрирован в Microsoft 1
29.05.2002 Криптопроавйдер компании FTC получил регистрацию Microsoft 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Microsoft CryptoAPI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25881 11
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1221 3
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
Авест - Авест-Системс 9 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 2
ESET - ESET Software 1164 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 167 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Криптоком 9 1
Cisco Systems 5383 1
X Corp - Twitter 2942 1
9713 1
Check Point Software Technologies 839 1
Oracle Corporation 7110 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 386 1
Информзащита 949 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 624 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 497 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 391 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 520 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1131 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
InterTrust - ИнтерТраст 337 1
Альфа-Банк 1992 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 104 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2145 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14441 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13632 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4394 7
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 288 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13820 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14130 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 992 5
Электронный документ - Electronic document 1598 4
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 62 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3360 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3433 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13035 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1107 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1338 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3137 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5920 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 572 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 856 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7767 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2892 3
SigRed - Уязвимость 2 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 218 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2026 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 148 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 412 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10344 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1114 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5273 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2379 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 235 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2792 2
Microsoft Windows 17024 13
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 4
Microsoft ECP - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 9 3
Linux OS 11670 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5866 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 3
КриптоПро CSP СКЗИ 260 3
Microsoft Windows NT 890 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - ВЕРБА-W - ВЕРБА-OW - СКЗИ 11 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 860 2
Microsoft Outlook 1509 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1718 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 924 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 2
InfoTeCS - Домен-К - Домен-КС2 СКЗИ 7 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 32 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Microsoft SUVP - Microsoft Security Update Validation Program 1 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 27 1
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 1
КриптоПро IPsec 2 1
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 1
АстроСофт - AstroSoft Protected Office 2 1
АстроСофт - AstroSoft MatchLogon 3 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 14 1
КриптоПро AH 1 1
КриптоПро ESP 1 1
КриптоПро IKE 1 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 24 1
ЭОС Карма СКО - Система криптографического обеспечения прикладного программного обеспечения 8 1
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 1
ЭОС EdSign 15 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 1
Apple iPad 4024 1
Microsoft Windows 10 1959 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 1
Валяева Елизавета 72 1
Мамыкин Владимир 44 1
Внедорожный Петр 20 1
Крячков Антон 20 1
Конюхов Павел 5 1
Чернова Наталья 4 1
Рошал Евгений. 8 1
Применко Эдуард 1 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 1
Коробков Алексей 1 1
Tzadik Sagi - Тцадик Саги 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
Эйгес Павел 109 1
Гусев Дмитрий 92 1
Малинин Юрий 11 1
Попов Владимир 25 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 3
Германия - Федеративная Республика 13300 3
Украина 7959 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 2
Франция - Французская Республика 8206 2
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Казахстан - Республика 6121 1
Беларусь - Белоруссия 6362 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18418 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2583 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1418 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 309 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 1
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 757 1
KrebsOnSecurity 18 1
CNews TV 747 1
BleepingComputer - Издание 465 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 119 1
Информзащита Учебный центр 39 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 116 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
День молодёжи - 27 июня 1117 1
РусКрипто 26 1
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