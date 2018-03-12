АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development

«Астрософт» и СПбГУ подписали долгосрочный договор о сотрудничестве «Астрософт», разработчик и поставщик инновационных IT-решений, подписал с Санкт-Петербургским государственным университетом долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и про

Компилятор UCC от «АстроСофт» включен в Единый реестр российского ПО «АстроСофт» объявила о включении собственного универсального компилятора UCC в Реестр российского программного обеспечения. UCC — Universal C Compiler, универсальный компилятор языков программир

«АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о выходе демо-версии операционной системы ре

ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о включении собственной операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем (ОСРВ МАКС) в Единый реестр российского про

Приложение «АстроСофт» для Skype for Business позволяет сохранять историю переписки Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о создании дополнения Historage для Skype for Business, позволяющего сохранять историю переписки прямо в окне диалога. Как рассказали CNews в «<

«Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» «Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» — крупнейшее и наиболее влиятельное объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России, а также стал членом Института упр

«Астрософт» создал собственную ОС реального времени Компания «Астрософт», разработчик и поставщик ПО, объявила о создании новой отечественной операционной системы реального времени — ОСРВ МАКС (операционная система реального времени для мультиагентных ког

«АстроСофт» автоматизировал бизнес-процессы «ЛОЭСК» «АстроСофт» объявил о завершении проекта по внедрению подсистем управления производственными активами, техническим развитием и капитальным строительством в автоматизированной системе управления

«Астрософт» разработал систему слежения за исполнением документов «Астрософт» представила систему исполнительской дисциплины, предназначенную для контроля своевременной обработки документов пользователями программ «1С:Предприятие 8». Как рассказали CNews в ком

«Астрософт» автоматизировал управление присоединением потребителей к электрическим сетям в «Янтарьэнерго» Компания «Астрософт» завершила внедрение автоматизированной системы управления процессом технологическо

Android-приложение 2Touch от «АстроСофт» упростит использование смартфона Компания «АстроСофт» разработала мобильное приложение 2Touch на платформе Android, которое призвано упростить использование основных функций смартфона: возможность принимать/совершать звонки и читать соо

«АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса Компания «АстроСофт» разработала приложение EasyLy, которое упрощает и ускоряет работу пользователей в

«Слата» оптимизировала работу с данными в системах SAP с помощью решения «АстроСофт» ания «Слата», дистрибьютор российских и зарубежных производителей чайно-кофейной, кондитерской, соковой и табачной продукции, завершила первый этап внедрения системы Corsair, разработанной компанией «АстроСофт» для упрощения и ускорения работы с данными в системах SAP. Интеграция модулей Corsair «Менеджер Торгового зала» и «Отчеты и статистика» с платформой SAP All-in-One позволила оптимизи

«АстроСофт» построил ИТ-инфраструктуру для STIHL в России Компания «АстроСофт» обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры компании «Андреас Штиль Маркетинг», дочер

«АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8» Продукт «АстроСофт: Учет договоров» петербургского разработчика «АстроСофт» включен в Программно-методический комплекс «1С: Машиностроение 8». ПМК «1С: Машиностроение 8» разработан на базе конфиг

«АстроСофт» разработал GrIDsure Logon Компания «АстроСофт» завершила проект по созданию программного продукта GrIDsure Logon для английской компании GrIDsure. Решение было разработано на базе OEM-версии собственного продукта AstroSoft MatchL

«Астрософт» заключил соглашение с International Business Systems Компания «АстроСофт» заключила соглашение о партнерстве с International Business Systems (Швеция). В ра

«Астрософт» будет внедрять решения на базе Citrix Presentation Server Компания «АстроСофт» получила статус Citrix Silver Solution Advisor (CSA). Имея статус CSA, компания значительно расширила список услуг. Теперь в сфере компетенций петербургской компании внедрение термин

«Астрософт» заключил договор о сотрудничестве с Jydacom Компания «Астрософт» заключила соглашение о сотрудничестве с финским разработчиком Jydacom. Договоренно

В «НижНовЭнерго» внедрили AstroSoft HelpDesk Компания «АстроСофт» успешно завершила внедрение системы AstroSoft HelpDesk в ОАО «НижНовЭнерго» (дочер

«АстроСофт» поставил ПО для Покровской больницы Компания «АстроСофт» осуществила поставку лицензий ПО Microsoft Городской Покровской больнице в рамках выигранных котировок на право заключения Государственного контракта на поставку лицензионного програ

«АстроСофт» стал партнером BitDefender Компания «АстроСофт» подписала партнерское соглашение с издательством BitDefender в России, представляю

"Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца Компания «АстроСофт» завершила проект по организации аутентификации сотрудников для нефтяной компании «

В "АстроСофт: Учет договоров" включили CRM-модуль В состав программного продукта «АстроСофт: Учет договоров», предназначенного для планирования и контроля работы с договорами, теперь включен CRM-модуль. Решение «Учет договоров», вышедшее в ноябре 2005 г., было разработано ка

Калининградская облдума внедрила AstroSoft HelpDesk Калининградская областная Дума начинает промышленную эксплуатацию решения компании "АстроСофт" AstroSoft HelpDesk, предназначенного для автоматизации службы поддержки пользовате

"АстроСофт" выпустила конвертер для компилятора IAR Компания "АстроСофт" разработала конвертер для компилятора IAR, производимого одноименной шведской фирмой. Конвертер позволяет автоматически конвертировать исходный код, написанный на языке C диалекта IA

"АстроСофт" разработал для Fastrax систему защиты платформы SDK В июле 2004 года специалисты петербуржской компании "АстроСофт" завершили работу по созданию системы защиты платформы SDK (Software Development Kit) для GPS-приемников финской компании Fastrax. Основной задачей заказной разработки явилось создани

AstroSoft HelpDesk внедрен на предприятии "Хенкель - ЭРА" Компания «АстроСофт» закончила внедрение в ОАО «Хенкель-ЭРА» решения AstroSoft HelpDesk, предназначенно

ДДО трудится на "Ижорских заводах" Специалисты «АстроСофт» закончили внедрение решения «АстроСофт: Деловое Досье. Оборудование» в ОАО «Ижорские заводы». Решение ДДО было приобретено ОАО «Ижорские заводы» в связи с необходимостью оптим

В ГИБДД внедрили "Деловое Досье" Специалисты компании «АстроСофт» завершили проект по внедрению решения «Деловое Досье. Оборудование» (ДДО) в информ

"АстроСофт" избавит Windows от паролей Специалистами компании "АстроСофт" разработан и выведен на рынок новый продукт, предназначенный для обеспечения защищ

AstroSoft Client for SAP R/3 – версия вторая Специалисты компании ”АстроСофт” завершили разработку второй версии приложения AstroSoft Client for SAP R/3 (AC4SAP), представляющего собой набор решений для работы с данными SAP R/3. Функциональность новой версии A

"АстроСофт" помогает в работе над ошибками Специалистами компании "АстроСофт" разработан и выведен на рынок новый продукт AstroSoft TestRoom (ATR). Для достижен

В типографии ценных бумаг внедрили "1С: Предприятие" Компания "АстроСофт" завершила работы по внедрению автоматизированной системы управления в области опер

С новой разработкой "АстроСофта" учет оборудования стал легче Компания "АстроСофт" в рамках расширения возможностей своего программного продукта "Деловое Досье. Учет оборудования" разработала новую функцию "Сканирование сети". Функция "Сканирование сети" позволяет

AstroSoft Development разработает по заказу Samsung Electronics ПО для обеспечения безопасности беспроводных сетей Компания Samsung Electronics подписала с санкт-петербургской компанией AstroSoft Development договор на разработку ПО для обеспечения безопасности передачи данных в

"АстроСофт" добавляет в "Деловое Досье. Учет оборудования" новую функцию Компания "АстроСофт" в рамках совершенствования своего программного продукта "Деловое Досье. Учет оборудования" разработала дополнительное приложение "Связь с Visio". Теперь в программе "Учет оборудовани

"АстроСофт" осуществит поставку ПО шоколадной фабрике В начале августа компания "АстроСофт" подписала договор о крупной поставке программного обеспечения Microsoft кондитерскому объединению им. Н.К. Крупской, производителю шоколадной продукции из Санкт-Петербурга. Согласно

"AstroSoft Development" стал участником программы "IT Gateway Services" Компания "AstroSoft Development" (Санкт-Петербург) стала партнером финской консалтинговой компаний "Mar