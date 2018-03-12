АстроСофт Девелопмент AstroSoft Development
Всего 40 дел, на cумму 279 104 307 ₽*
|12.03.2018
«Астрософт» и СПбГУ подписали долгосрочный договор о сотрудничестве
«Астрософт», разработчик и поставщик инновационных IT-решений, подписал с Санкт-Петербургским государственным университетом долгосрочный договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и про
|04.07.2017
Компилятор UCC от «АстроСофт» включен в Единый реестр российского ПО
«АстроСофт» объявила о включении собственного универсального компилятора UCC в Реестр российского программного обеспечения. UCC — Universal C Compiler, универсальный компилятор языков программир
|23.05.2017
«АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом
Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о выходе демо-версии операционной системы ре
|19.04.2017
ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО
Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о включении собственной операционной системы реального времени для мультиагентных когерентных систем (ОСРВ МАКС) в Единый реестр российского про
|24.03.2017
Приложение «АстроСофт» для Skype for Business позволяет сохранять историю переписки
Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о создании дополнения Historage для Skype for Business, позволяющего сохранять историю переписки прямо в окне диалога. Как рассказали CNews в «<
|01.03.2017
«Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт»
«Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» — крупнейшее и наиболее влиятельное объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России, а также стал членом Института упр
|26.01.2017
«Астрософт» создал собственную ОС реального времени
Компания «Астрософт», разработчик и поставщик ПО, объявила о создании новой отечественной операционной системы реального времени — ОСРВ МАКС (операционная система реального времени для мультиагентных ког
|02.12.2016
«АстроСофт» автоматизировал бизнес-процессы «ЛОЭСК»
«АстроСофт» объявил о завершении проекта по внедрению подсистем управления производственными активами, техническим развитием и капитальным строительством в автоматизированной системе управления
|07.10.2016
«Астрософт» разработал систему слежения за исполнением документов
«Астрософт» представила систему исполнительской дисциплины, предназначенную для контроля своевременной обработки документов пользователями программ «1С:Предприятие 8». Как рассказали CNews в ком
|22.07.2016
«Астрософт» автоматизировал управление присоединением потребителей к электрическим сетям в «Янтарьэнерго»
Компания «Астрософт» завершила внедрение автоматизированной системы управления процессом технологическо
|20.05.2016
Android-приложение 2Touch от «АстроСофт» упростит использование смартфона
Компания «АстроСофт» разработала мобильное приложение 2Touch на платформе Android, которое призвано упростить использование основных функций смартфона: возможность принимать/совершать звонки и читать соо
|29.01.2016
«АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса
Компания «АстроСофт» разработала приложение EasyLy, которое упрощает и ускоряет работу пользователей в
|28.10.2010
«Слата» оптимизировала работу с данными в системах SAP с помощью решения «АстроСофт»
ания «Слата», дистрибьютор российских и зарубежных производителей чайно-кофейной, кондитерской, соковой и табачной продукции, завершила первый этап внедрения системы Corsair, разработанной компанией «АстроСофт» для упрощения и ускорения работы с данными в системах SAP. Интеграция модулей Corsair «Менеджер Торгового зала» и «Отчеты и статистика» с платформой SAP All-in-One позволила оптимизи
|26.03.2010
«АстроСофт» построил ИТ-инфраструктуру для STIHL в России
Компания «АстроСофт» обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры компании «Андреас Штиль Маркетинг», дочер
|10.07.2008
«АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8»
Продукт «АстроСофт: Учет договоров» петербургского разработчика «АстроСофт» включен в Программно-методический комплекс «1С: Машиностроение 8». ПМК «1С: Машиностроение 8» разработан на базе конфиг
|25.06.2008
«АстроСофт» разработал GrIDsure Logon
Компания «АстроСофт» завершила проект по созданию программного продукта GrIDsure Logon для английской компании GrIDsure. Решение было разработано на базе OEM-версии собственного продукта AstroSoft MatchL
|26.02.2008
«Астрософт» заключил соглашение с International Business Systems
Компания «АстроСофт» заключила соглашение о партнерстве с International Business Systems (Швеция). В ра
|21.02.2008
«Астрософт» будет внедрять решения на базе Citrix Presentation Server
Компания «АстроСофт» получила статус Citrix Silver Solution Advisor (CSA). Имея статус CSA, компания значительно расширила список услуг. Теперь в сфере компетенций петербургской компании внедрение термин
|08.02.2008
«Астрософт» заключил договор о сотрудничестве с Jydacom
Компания «Астрософт» заключила соглашение о сотрудничестве с финским разработчиком Jydacom. Договоренно
|21.12.2007
В «НижНовЭнерго» внедрили AstroSoft HelpDesk
Компания «АстроСофт» успешно завершила внедрение системы AstroSoft HelpDesk в ОАО «НижНовЭнерго» (дочер
|03.08.2007
«АстроСофт» поставил ПО для Покровской больницы
Компания «АстроСофт» осуществила поставку лицензий ПО Microsoft Городской Покровской больнице в рамках выигранных котировок на право заключения Государственного контракта на поставку лицензионного програ
|04.06.2007
«АстроСофт» стал партнером BitDefender
Компания «АстроСофт» подписала партнерское соглашение с издательством BitDefender в России, представляю
|01.06.2006
"Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца
Компания «АстроСофт» завершила проект по организации аутентификации сотрудников для нефтяной компании «
|30.03.2006
В "АстроСофт: Учет договоров" включили CRM-модуль
В состав программного продукта «АстроСофт: Учет договоров», предназначенного для планирования и контроля работы с договорами, теперь включен CRM-модуль. Решение «Учет договоров», вышедшее в ноябре 2005 г., было разработано ка
|31.01.2006
Калининградская облдума внедрила AstroSoft HelpDesk
Калининградская областная Дума начинает промышленную эксплуатацию решения компании "АстроСофт" AstroSoft HelpDesk, предназначенного для автоматизации службы поддержки пользовате
|07.09.2004
"АстроСофт" выпустила конвертер для компилятора IAR
Компания "АстроСофт" разработала конвертер для компилятора IAR, производимого одноименной шведской фирмой. Конвертер позволяет автоматически конвертировать исходный код, написанный на языке C диалекта IA
|15.07.2004
"АстроСофт" разработал для Fastrax систему защиты платформы SDK
В июле 2004 года специалисты петербуржской компании "АстроСофт" завершили работу по созданию системы защиты платформы SDK (Software Development Kit) для GPS-приемников финской компании Fastrax. Основной задачей заказной разработки явилось создани
|07.04.2004
AstroSoft HelpDesk внедрен на предприятии "Хенкель - ЭРА"
Компания «АстроСофт» закончила внедрение в ОАО «Хенкель-ЭРА» решения AstroSoft HelpDesk, предназначенно
|04.12.2003
ДДО трудится на "Ижорских заводах"
Специалисты «АстроСофт» закончили внедрение решения «АстроСофт: Деловое Досье. Оборудование» в ОАО «Ижорские заводы». Решение ДДО было приобретено ОАО «Ижорские заводы» в связи с необходимостью оптим
|25.09.2003
В ГИБДД внедрили "Деловое Досье"
Специалисты компании «АстроСофт» завершили проект по внедрению решения «Деловое Досье. Оборудование» (ДДО) в информ
|18.08.2003
"АстроСофт" избавит Windows от паролей
Специалистами компании "АстроСофт" разработан и выведен на рынок новый продукт, предназначенный для обеспечения защищ
|28.02.2003
AstroSoft Client for SAP R/3 – версия вторая
Специалисты компании ”АстроСофт” завершили разработку второй версии приложения AstroSoft Client for SAP R/3 (AC4SAP), представляющего собой набор решений для работы с данными SAP R/3. Функциональность новой версии A
|13.01.2003
"АстроСофт" помогает в работе над ошибками
Специалистами компании "АстроСофт" разработан и выведен на рынок новый продукт AstroSoft TestRoom (ATR). Для достижен
|09.01.2003
В типографии ценных бумаг внедрили "1С: Предприятие"
Компания "АстроСофт" завершила работы по внедрению автоматизированной системы управления в области опер
|18.12.2002
С новой разработкой "АстроСофта" учет оборудования стал легче
Компания "АстроСофт" в рамках расширения возможностей своего программного продукта "Деловое Досье. Учет оборудования" разработала новую функцию "Сканирование сети". Функция "Сканирование сети" позволяет
|01.11.2002
AstroSoft Development разработает по заказу Samsung Electronics ПО для обеспечения безопасности беспроводных сетей
Компания Samsung Electronics подписала с санкт-петербургской компанией AstroSoft Development договор на разработку ПО для обеспечения безопасности передачи данных в
|10.10.2002
"АстроСофт" добавляет в "Деловое Досье. Учет оборудования" новую функцию
Компания "АстроСофт" в рамках совершенствования своего программного продукта "Деловое Досье. Учет оборудования" разработала дополнительное приложение "Связь с Visio". Теперь в программе "Учет оборудовани
|16.08.2002
"АстроСофт" осуществит поставку ПО шоколадной фабрике
В начале августа компания "АстроСофт" подписала договор о крупной поставке программного обеспечения Microsoft кондитерскому объединению им. Н.К. Крупской, производителю шоколадной продукции из Санкт-Петербурга. Согласно
|13.08.2002
"AstroSoft Development" стал участником программы "IT Gateway Services"
Компания "AstroSoft Development" (Санкт-Петербург) стала партнером финской консалтинговой компаний "Mar
|08.08.2002
"АстроСофт" подписал договор на поставку ПО в банк "Россия"
Компания "АстроСофт" подписала соглашение с ОАО "АБ "Россия" на обновление лицензий ПО Microsoft для всего парка компьютеров предприятия по программе Open Subscription License (OSL). В рамках подписанног
