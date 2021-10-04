Разделы

Щитов Валентин


УПОМИНАНИЯ


ИТ в ритейле 2021 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Щитов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10106 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 788 1
Lenovo Motorola 3511 1
McKinsey & Company Int 257 1
Orange Egypt - Mobinil 18 1
Microsoft Corporation 25046 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 257 1
8728 1
SAP SE 5383 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Teradata - Терадата 216 1
Крок - Croc 1791 1
Citrix Systems 831 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 5
GFG - Lamoda - Купишуз 183 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Zalora Group 3 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
Kinnevik Investment AB 21 1
FGI Wireless 13 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Access Industries 37 1
Rocket Internet 9 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 276 1
Магнит Косметик 39 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 57 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 35 1
Fast Line Ventures - FLV 5 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 173 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 562 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
SAP ЦОД 15 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 414 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 222 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 6 1
SAP S/4HANA Retail 6 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
Магнит Доставка 20 1
Магнит - Magnit Pay 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Age of Kings 2 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 4
Орлов Павел 6 3
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 3
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
Мордашов Алексей 57 1
Провоторов Александр 157 1
Алмазов Владислав 3 1
Стародубцев Илья 2 1
Ланцева Евгения 1 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 1
Мисник Юрий 11 1
Смирнов Дмитрий 96 1
Вандышева Татьяна 7 1
Наумкин Максим 6 1
Тищенко Павел 3 1
Халяпин Сергей 83 1
Бельчиков Вячеслав 3 1
Шкатов Андрей 3 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 140 1
Гантурин Владимир 2 1
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Индия - Bharat 5607 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Сингапур - Республика 1890 1
Новая Зеландия 727 1
Австралия - Сидней 275 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Европа 24508 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 1
Швеция - Королевство 3657 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Америка Латинская 1861 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 393 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 538 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 30 1
Witten/Herdecke University - Университета Виттен-Хердеке 2 1
