Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2

Новый глава Lamoda

Интернет-ритейлер Lamoda объявил о назначении нового гендиректора. Им стал американец Джери Калмис (Jere Calmes). У Калмиса большой опыт работы в России, причем значительную часть своей карьеры он отдал телекоммуникационной отрасли.

Как Джери Калмис приезжал и уезжал из России

Калмис приехал в Россию в начале 1990-х и начал работать в американской компании FGI Wireless, являвшейся одним из акционеров сотового оператора «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). Затем Калмис перешел на работу к американскому производителю телекоммуникационного оборудования Motorola: сначала в его российское подразделение, потом в египетское.

В Египте Джери Калмис поработал в местном сотовом операторе Mobinil. В 2001 г. Калмис вернулся в Россию и стал главой московского подразделения «Вымпелкома». В 2006 г. Калмис уехал в Италию и возглавил сотового оператора Wind, созданного основателем Mobinil, египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris). Спустя годы Wind будет приобретен группой Vimpelcom, созданной на базе «Вымпелкома».

Новый гендиректор Lamoda Джери Калмис

Вскоре Калмис опять вернулся в России и возглавил аптечную сеть «36,6». Далее Калмис руководил инвестиционным фондом Fast Line Ventures, инвестировавшим в российский интернет. В 2013 г. Калмис возглавил российское представительство шведского оператора Tele2.

Вскоре российский Tele2 был продан консорциуму банка ВТБ, банка «Россия» и структур владельца «Северстали» Алексея Мордашова. После этого главой российского Tele2 стал бывший президент «Ростелекома» Александр Провоторов. Калмис стал заместителем гендиректора. Позднее «Ростелеком» стал совладельцем Tele2, отдав ему свои сотовые активы.

С 2016 г. Калмис возглавлял российское подразделение ритейлера Metro Cash & Carry. В этой должности Калмис провел трансформацию компанию, открыл по франшизе 100 новых магазинов и развил направление электронной коммерции. Из Metro Cash & Carry Калмис ушел в 2019 г.

Как «Магнит» переманил топ-менеджеров Lamoda

В начале мая 2020 г. Lamoda потеряла сразу нескольких своих топ-менеджеров. Из компании ушел ее гендиректор и основатель Флориан Янсен, который стал исполнительным директором ритейлера «Магнит», ответственным за цифровую трансформацию.

Вместе с Янсеном в «Магнит» пополнился еще рядом выходцев из Lamoda: директором по трансформации Полом Роговски, директором по аналитике и управлению данными Фабианом Шефером, директором по информационным технологиям Валентином Щитовым и директором по инновационному развитию Павлом Орловым.

Им также нашли замену: финансовым директором стала Евгения Ланцева, директором по сопровождению ИТ – Владислав Алмазов. Директором департамента доставки Lamoda стал Илья Стародубцев, директором распределенного центра - Павел Тищенко.

Как развивался бизнес Lamoda

Интернет-магазин Lamoda одежды и обуви был открыт в 2011 г. Его ранним инвестором стал немецкий фонд Rocket Internet. Позднее в магазин вкладывались Международная финансовая корпорация, Acess Industries американского магната российского происхождения Леонарда Блаватника, шведский фонд Kinnevik, американская инвестиционная компания JP Morgan и другие компании.

В 2014 г. Kinnevik, Access Industries и Rocket Internet договорились об объединении Lamoda с интернет-магазинами из других стран: Dafiti (Латинска Америка), Jabong (Индия), Namshi (Средняя Азия) и Zalora (Австралия и Юго-Восточная Азия).

Объединенная компания получила название Global Fashion Group (GFG). Отметим, что Kinnevik является основным акционером шведской Tele2, российское подразделение которой в 2013 г. возглавлял Джерри Калмис.

За прошедшее время Lamoda запустила собственный маркетплейс и вышла на рынок стран СНГ. По итогам 2019 г. выручка Lamoda составила 33 млрд руб., валовая прибыль – 13,6 млрд руб., чистая стоимость всех совершенных через компанию покупок – 43,2 млрд руб. Ежемесячная аудитория сервиса превысила 16 млн.