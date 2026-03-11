Разделы

World Bank Group IFC International Finance Corporation Международная финансовая корпорация Всемирного банка

World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка

11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
06.06.2023 Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 2
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
13.08.2019 Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами 1
11.12.2018 Lamoda открывает первый оффлайн-магазин 1
10.01.2017 «Билайн» может продать свои башни за $700 млн 1
28.06.2016 Компания Ричарда Бренсона купила интернет-провайдера под Москвой 1
06.02.2014 Lamoda переводит службу поддержки клиентов на облачное решение Zendesk 1
28.01.2014 Интернет-магазин Lamoda привлек 10 млн евро инвестиций 2
18.02.2011 Основатель "Астерос" выкупил у инвесторов крупный пакет акций компании 1
12.08.2008 «Альфа-Банк» финансирует проект производства компонентов для солнечной энергетики 1
04.04.2007 Молдавская Voxtel перейдет на бренд Orange 1
13.10.2006 Центр энергоэффективных и энергосберегающих технологий получил новое помещение 1
21.09.2006 ИТ-стратегия для банка по мировым стандартам 1
02.06.2004 "Казкоммерцбанк" предоставил кредит "МегаФону" на расширение 1
27.05.2004 Трем толстякам-сотовикам голод не грозит 1
27.05.2004 IFC и ЕБРР готовят кредит для "МегаФона" на $200 млн. 1
22.01.2004 TopS представил итоги 2003 года 1
24.09.2003 ISDEF 2003: российским программистам не нужно искать работу за рубежом 1
04.06.2003 Доля Китая в мировом производстве электроники увеличивается 1
30.05.2003 Венчурные инвестиции: в России потратили более $300 млн. 2
24.04.2003 Внешнее финансирование ИТ-компаний: способы и стратегии 1
16.12.2002 ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком" 1
04.03.2002 Индонезийская Telkom купит местную компанию связи за $425 млн. 1
12.03.2001 Subscribe.ru и CityCat.ru получили крупные инвестиции 1
06.09.2000 Открылся сайт Представительства Группы Всемирного банка в России 1
МегаФон 10185 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 5
Ростелеком 10471 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 3
Microsoft Corporation 25379 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 71 2
Yandex - Яндекс 8687 2
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 50 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 31 2
Virgin Group 142 2
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
Softkey - Софткей 212 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Voxtel 75 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
НБК - Национальная башенная компания 13 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 1
SAP SE 5475 1
Amazon Inc - Amazon.com 3177 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1198 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 891 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1537 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
Lenovo Motorola 3532 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Yahoo! 3711 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Experian 81 1
АйТи 1441 1
ХайТэк - Hi-Tech 226 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 12
GFG - Lamoda - Купишуз 200 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 4
Access Industries 37 4
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 3
GFG - Global Fashion Group 7 3
Rocket Internet 9 3
Рускобанк - Русский Торгово-промышленный Банк 3 2
Tengelmann Group - Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 3 2
Eurasia Capital Management 4 2
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 2
Fast Line Ventures - FLV 5 2
Zalora Group 3 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1011 2
Альфа-Банк 1897 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Kinnevik Investment AB 21 2
FGI Wireless 13 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
Западно-российский Региональный венчурный фонд 1 1
Северо-западный Региональный венчурный фонд 2 1
SIGEFI - Смоленский региональный венчурный фонд 1 1
SIGEFI - Siparex Gestion et Finance 1 1
Alibaba Entrepreneurs Fund 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 20 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Aozora Bank - Nippon Credit Bank, NCB - Nippon Fudosan Bank 4 1
Marubeni - Марубени 15 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 3
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 2
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 165 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Судебная власть - Judicial power 2421 1
MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency - МАГИ - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантия 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3442 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 3
Аксессуары 4162 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 2
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1021 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12488 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9634 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 685 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3222 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2872 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2191 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5762 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8218 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 402 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 66 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1768 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17906 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 360 1
Shareware - Условно-бесплатное программное обеспечение 33 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10556 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 1
Стандартизация - Standardization 2259 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14432 1
GFG - Lamoda LM Express 11 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Experian One 3 1
BSC GEMINI 13 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1209 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
Radix Tempo 28 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2130 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
Иванова Ирина 14 2
Мартьянов Михаил 4 2
Теплова Екатерина 3 2
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 2
Picker Dominik - Пикер Доминик 2 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 63 2
Бережной Сергей 7 2
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 2
Данилин Александр 17 1
Кузовкин Алексей 155 1
Андреев Сергей 66 1
Гулькин Павел 14 1
Смородин Геннадий 16 1
Пескин Евгений 7 1
Гутников Вениамин 1 1
Рамзаев Михаил 2 1
Тищенко Павел 3 1
Климуша Михаил 1 1
Верещагин Нил 10 1
Пуцято Евгений 1 1
Сафонова Анна 2 1
Быканов Денис 1 1
Панченко Яков 1 1
Высоков Василий 2 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 1
Аскаров Махмуджон 1 1
Binder Burkhard - Биндер Буркхард 2 1
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 1
Регельсон Игорь 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Мордашов Алексей 61 1
Гришаков Максим 32 1
Чачава Александр 117 1
Богуславский Леонид 38 1
Дубовсков Андрей 89 1
Провоторов Александр 157 1
Алмазов Владислав 3 1
Клячин Александр 16 1
Бяков Юрий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 10
Европа 24723 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3260 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 4
Финляндия - Финляндская Республика 3662 4
Германия - Федеративная Республика 12979 4
Казахстан - Республика 5866 3
Швеция - Королевство 3721 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 3
Индия - Bharat 5749 3
Италия - Итальянская Республика 4442 3
Молдавия - Республика Молдова 729 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 2
Азия - Азиатский регион 5791 2
Япония 13588 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 2
Великобритания - Лондон 2415 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2168 2
Украина 7832 2
Америка Латинская 1897 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 286 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5367 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Беларусь - Могилевская область - Бобруйск 16 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Малайский архипелаг - Калимантан - Борнео 21 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Сингапур - Республика 1917 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2195 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2734 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 3
Энергетика - Energy - Energetically 5563 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 3
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 277 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8259 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 403 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1664 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3758 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5349 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4964 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 1
Английский язык 6912 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7639 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 740 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 2
Forbes - Форбс 938 1
РИА Новости 1005 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 1
SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Национальный Фонд Исследований и Развития Финляндии 2 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
РАН ИМВС - Институт микропроцессорных вычислительных систем - РАН ИВВС - Институт высокопроизводительных вычислительных систем 2 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Венчурная ярмарка 25 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
