В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin

Когда налоги платить не с чего

На российского провайдера связи и интернет-услуг Virgin Connect, частью которого владеет Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), подан иск о банкротстве за задолженность по налогам, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

В исковом заявлении, поданном Инспекцией федеральной налоговой службы (ИФНС) №6 по г. Москва от 13 апреля 2021 г., в качестве ответчика фигурирует ООО «Тривон нетворкс», которое управляет в России брендом Virgin Connect. Согласно данным базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), суммарный долг «Тривон нетворкс» по налогам за 2020-2021 гг. составляет порядка 47 млн руб. В дополнение, по ситуации на апрель 2021 г. ООО также является ответчиком по более чем 100 дел от контрагентов по претензиям на сумму порядка 122,5 млн руб.

Один из партнеров Virgin Connect заявил «Коммерсанту», что компания осталась без поддержки зарубежных инвесторов, и уже в 2020 г. начала переговоры с крупными операторами связи, такими как «Ростелеком» и «ЭР-Телеком», на предмет привлечения средств, однако без положительных результатов.

В компании сложившуюся ситуацию объяснили технической задержкой платежа, которая якобы вызвана пандемией коронавируса. В «Тривон нетворкс» также заявили, что намерены урегулировать ее с налоговой службой, при этом компания продолжает оказывать услуги связи в обычном режиме.

В шаге от банкротства

По словам старшего юриста практики банкротства Crowe CRS Анны Сафоновой, Virgin Connect полностью прекратила погашение задолженностей по исполнительным производствам начиная с августа 2020 г., при этом, вне зависимости от размера долга – как на миллионы, так и на сотни тысяч рублей.

В 2008 г. Ричард Брэнсон заявил о планах Virgin Connect по захвату 10% российского рынка ШПД

Кроме того, в производстве судов находятся иски работников, что означает наличие у компании долгов по зарплате. Сафонова также высказала «Коммерсанту» сомнение в том, что в такой ситуации компании удастся погасить налоговую задолженность.

Как отметил партнер MGP Lawyers Денис Быканов, в случае, если суд признает требование о банкротстве обоснованным, в отношении должника будет введена процедура наблюдения. В этой ситуации, по его словам, избежать банкротства можно только доказав необоснованность требования кредитора, или погасив долг в случае обоснованности требований.

В то же время, суд может отказать в возбуждении банкротства, если у должника окажется недостаточно имущества для покрытия судебных издержек на процедуру, заявил эксперт.

История Virgin Connect в России

ООО «Тривон нетворкс», управляющее в России брендом Virgin Connect, принадлежит швейцарской компании Trivon AG, при этом ее 100% доля заложена в Райффайзенбанке, пишет «Коммерсант». В списке акционеров Trivon AG холдинг Ричарда Брэнсона Virgin Group обладает миноритарной долей 12,1%, при этом 16,1% принадлежат Международной финансовой корпорации Всемирного банка, 21,1% владеет ЕБРР, 50,7% принадлежит менеджменту и частным инвесторам.

Trivon AG была учреждена осенью 2004 г., и уже через несколько месяцев ее дочерняя компания «Тривон нетворкс» начала предоставлять услуги доступа в интернет в отдельных регионах России. В 2007 г. «Тривон нетворкс» приобрела группу телекоммуникационных компаний, владеющих различными лицензиями регулятора на предоставление услуг связи.

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В 2008 г. CNews сообщил о запуске в России беспроводной сети WiMax под брендом «Виргин Коннект» (Virgin Connect) сразу в 32 регионах России. В это же время международные инвестиционные компании Delta Partners и Eurasia Capital Management инвестировали в Trivon AG и стали владельцами значительных пакетов акций компании. В дополнение, Ричард Брэнсон лично заявил о намерении Virgin Connect занять «10% перспективного российского рынка широкополосного доступа в ближайшие пять лет».

Позже «Тривон нетворкс» приобрела холдинг «Медиасети», обладавший лицензией на частоты для беспроводного широкополосного доступа (БШД) в ряде российских регионов, однако в итоге направление не стало развиваться. Кроме того, ничем закончились переговоры о запуске в России виртуального сотового оператора по аналогии с европейским Virgin Mobile, поэтому компания сконцентрировалась на покупке проводных операторов.

В 2013 г. «Тривон нетворкс» купила нижегородского провайдера «Мегамакс». В это же время в акционерный капитал компании вошли Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

В 2015 г. «Тривон нетворкс» вела переговоры и о приобретении двух крупных московских операторов связи, «Гарс-Телеком» и «Комитен», однако в итоге «Гарс-Телеком» был продан «Мегафону» за 2,1 млрд руб., а «Комитен» передумал продавать свой телекоммуникационный бизнес.

Летом 2016 г. CNews рассказал о приобретении компанией «Тривон нетворкс» регионального провайдера «Смайл», оказывавшего услуги интернет-доступа, телефонии и IP-телевидения более 150 тыс. абонентов в ряде районов Москвы и Московской области. До этого «Тривон нетворкс» также приобрела столичного провайдера «Спиди-Лайн», оказывающего услуги доступа в интернет, IP-телевидения и телефонии на территории 40 городов Московской и Калужской областей.

По итогам приобретения двух столичных интернет-провайдеров выручка «Тривон нетворкс» в московском регионе по оценкам 2016 г. выросла с 3 млрд руб. до 5 млрд руб., и еще порядка 2 млрд руб. компания зарабатывала в Нижнем Новгороде.

В конце концов Virgin Connect все же удалось запустить в России виртуального оператора сотовой связи. Произошло это, как писал CNews, в феврале 2018 г. Для оказания услуг связи новый виртуальный оператор прибег к использованию телеком-инфраструктуры Tele2, однако с самого начала тарифные планы Virgin Connect подвергались критике как достаточно высокие по сравнению с другими виртуальными операторами.

По итогам 2019 г. у Virgin Connect насчитывалось в России порядка 220 тыс. абонентов, при этом услуги предоставлялись в 500 населенных пунктах страны в 67 регионах. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Тривон нетворкс» по итогам 2020 г. составила всего 563 млн руб. при чистом убытке в размере 318 млн руб., пишет «Коммерсант».