Получите все материалы CNews по ключевому слову
Branson Richard Брэнсон Ричард Бренсон Ричард
СОБЫТИЯ
|16.04.2021
|
В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin
связи и интернет-услуг Virgin Connect, частью которого владеет Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), подан иск о банкротстве за задолженность по налогам, сооб
|02.02.2018
|
В Москве заработал мобильный оператор Virgin. Тарифы
получает 10 ГБ интернета, 4 тыс. минут разговоров в сети Tele2 и 300 SMS-сообщений.Личное состояние Ричарда Брэнсона оценивается в $5,1 млрдВо всех тарифных планах Virgin звонки за пределы моск
|28.06.2016
|
Компания Ричарда Бренсона купила интернет-провайдера под Москвой
ссии в 2008 г. Холдинг был создан владельцем группы Virgin, британским магнатом Ричардом Бренсоном (Richard Branson), вместе с западными инвестиционными фондами - Delta Partners и Eurasia Capit
|12.12.2011
|
Миллиардер Ричард Брэнсон вложил $3 млн в платежный стартап Square
Ранее, в ноябре текущего года, сообщалось о том, что миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель Virgin Group, инвестировал неизвестную сумму в стартап мобильных
|09.11.2011
|
Миллиардер Ричард Брэнсон профинансировал стартап Square
Стартап мобильных платежей Square объявил о том, что получил инвестиции от британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), основателя группы компаний Virgin Group. Технология Squar
|26.09.2011
|
Блог-сервис Tumblr получит $85 млн от Greylock и Ричарда Брэнсона
re Partners, Chernin Group, Spark Capital, Union Square Ventures, Sequoia Capital и Ричард Брэнсон (Richard Branson), сообщает NYTimes. На сегодняшний день, платформа для блогов Tumblr за время
|25.11.2010
|
Британский миллиардер Ричард Брэнсон создает электронный журнал для iPad и Android
Британский миллиардер, основатель конгломерата Virgin Group Ричард Брэнсон (Richard Branson) создает электронный журнал для планшетного компьютера Apple iPad. Представит
|05.08.2009
|
Ричард Брэнсон поделит космос с арабами
Composites, принадлежащей военно-промышленная корпорации Northrop Grumman. По словам автора проекта Ричарда Брэнсона, первый коммерческий полет в космос будет выполнен примерно через полтора го
Branson Richard и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.