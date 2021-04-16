В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin связи и интернет-услуг Virgin Connect, частью которого владеет Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), подан иск о банкротстве за задолженность по налогам, сооб

В Москве заработал мобильный оператор Virgin. Тарифы получает 10 ГБ интернета, 4 тыс. минут разговоров в сети Tele2 и 300 SMS-сообщений.Личное состояние Ричарда Брэнсона оценивается в $5,1 млрдВо всех тарифных планах Virgin звонки за пределы моск

Компания Ричарда Бренсона купила интернет-провайдера под Москвой ссии в 2008 г. Холдинг был создан владельцем группы Virgin, британским магнатом Ричардом Бренсоном (Richard Branson), вместе с западными инвестиционными фондами - Delta Partners и Eurasia Capit

Миллиардер Ричард Брэнсон вложил $3 млн в платежный стартап Square Ранее, в ноябре текущего года, сообщалось о том, что миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель Virgin Group, инвестировал неизвестную сумму в стартап мобильных

Миллиардер Ричард Брэнсон профинансировал стартап Square Стартап мобильных платежей Square объявил о том, что получил инвестиции от британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), основателя группы компаний Virgin Group. Технология Squar

Блог-сервис Tumblr получит $85 млн от Greylock и Ричарда Брэнсона re Partners, Chernin Group, Spark Capital, Union Square Ventures, Sequoia Capital и Ричард Брэнсон (Richard Branson), сообщает NYTimes. На сегодняшний день, платформа для блогов Tumblr за время

Британский миллиардер Ричард Брэнсон создает электронный журнал для iPad и Android Британский миллиардер, основатель конгломерата Virgin Group Ричард Брэнсон (Richard Branson) создает электронный журнал для планшетного компьютера Apple iPad. Представит