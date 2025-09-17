Разделы

Яндекс.Здоровье

Яндекс.Здоровье

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 «Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе 2
16.09.2024 Genotek запустит онлайн-сервис медицинских консультаций с учетом генетического профиля 3
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
25.08.2020 «Здравсити» интегрировался с сервисом «Яндекс.Здоровье» 1
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 1
03.06.2020 «Яндекс» поможет найти и купить лекарства в аптеках 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
26.07.2019 Выручка «Яндекса» выросла на 41%. «Яндекс.Такси» получило первую прибыль за четыре года 1
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45% 1
29.10.2018 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов 1
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года 1
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
15.08.2018 Российский телемедицинский сервис получил $9 млн от «Яндекса» и иностранных фондов 1
26.07.2018 Чистая прибыль «Яндекса» увеличилась в девять раз 1
25.04.2018 Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза 1
25.04.2018 В «Яндекс.Здоровье» добавлены экспресс-консультации 2
18.01.2018 «Яндекс» выяснил, когда простужаются и чем лечатся россияне 1
28.09.2017 «Яндекс» запустил сервис для лечения котиков в интернете 1
28.09.2017 В сервисе «Яндекс.Здоровье» появились онлайн-консультации с ветеринаром 1
30.05.2017 «Яндекс» начал лечить людей через интернет за деньги. Видео 1
07.11.2016 «Яндекс» запустил экспериментальное приложение «Яндекс.Здоровье» в Москве 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Яндекс.Здоровье и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8121 21
Доктор рядом - Doc+ 52 6
Yandex Data Factory - YDF 25 5
VK - Mail.ru Group 3507 3
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 48 2
Huawei 4114 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4350 2
Google LLC 12091 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3041 2
Ростелеком 10118 2
data.ai - App Annie 85 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 345 1
X Corp - Twitter 2898 1
Qualcomm Technologies 1873 1
Apple Inc 12434 1
Meta Platforms - Facebook 4502 1
Intel Corporation 12428 1
Telegram Group 2399 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 239 1
Samsung Electronics 10491 1
Xiaomi 1892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1820 1
Технологии Будущего 153 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 1
Alibaba Group 443 1
Accenture plc 689 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 198 1
Shopify 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 218 7
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 279 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 274 7
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 162 7
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 101 6
Uber 334 5
Партия еды 6 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 145 2
GFG - Lamoda - Купишуз 184 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 53 2
Vostok New Ventures 10 2
Winter Capital 9 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Почта России ПАО 2214 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Blue Origin 22 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 222 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Доктор рядом МК - Медицинская компания 2 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
Правокард - Современные Юридические Решения 8 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1307 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
Альфа-Банк 1830 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Сбер - Еаптека 36 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2884 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1287 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12714 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11938 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5025 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22410 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3027 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3017 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8655 4
Google Android устройства-девайсы 769 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2259 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5115 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3198 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25178 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 3
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 105 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1649 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2677 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9138 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3231 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5370 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4814 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17614 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7612 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7832 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13233 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14211 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2277 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 362 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8785 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1895 1
LED-mini экраны 64 1
ARM - Advanced RISC Machine 451 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8009 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1106 8
VK - Яндекс.Дзен 213 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 664 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 564 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 294 7
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 63 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 7
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 7
Google Android 14491 6
Uber Eats - UberEATs 37 5
Apple iOS 8123 4
Яндекс.Радар 30 3
Яндекс.Плюс 212 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 576 3
Протек - Здравсити 27 3
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 89 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 99 2
Яндекс.Едадил 21 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 2
Google Play - Google Store - Android Market 3391 2
Apple - App Store 2974 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Все Аптеки 18 2
Яндекс.Студия 6 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 866 1
Pixonic War Robots 21 1
Hustle Castle 12 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 55 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 236 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 106 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 453 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
ByteDance - TikTok 302 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 4
Волож Аркадий 257 3
Бакунов Григорий 22 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Цыферов Михаил 3 2
Белогуб Виктор 3 2
Зайдуллин Руслан 4 2
Хандогин Дмитрий 2 2
Соколов Михаил 30 2
Горлицкий Вячеслав 2 2
Тарасюк Алена 1 1
Путин Владимир 3300 1
Тарасюк Елена 1 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 159 1
Швецов Владимир 51 1
Швецов Денис 14 1
Меламед Леонид 150 1
Гурдус Владимир 1 1
Абеуов Даурен 6 1
Ракитько Александр 6 1
Киреев Федор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 3
Казахстан - Республика 5731 2
Япония 13437 2
Беларусь - Белоруссия 5948 2
Германия - Федеративная Республика 12861 2
Турция - Турецкая республика 2456 2
Украина 7735 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3182 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1776 1
Россия - СФО - Новосибирск 4551 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1081 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2138 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1596 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 880 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1206 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 462 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 970 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 1
Земля - планета Солнечной системы 10573 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1304 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 328 1
Швеция - Королевство 3658 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1538 1
Испания - Королевство 3746 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3181 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 449 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 287 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 38 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4663 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4841 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 986 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 6
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1632 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1684 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6132 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17075 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5151 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7805 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5864 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6806 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 750 3
Зоология - наука о животных 2748 3
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2232 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 241 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 2
Английский язык 6824 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 672 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6241 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11289 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3145 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2415 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 1
Здравоохранение - ОРВИ - "свиной грипп" - swine influenza 50 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1052 2
Bloomberg 1363 1
Forbes - Форбс 890 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11366 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8306 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
Grand View Research 20 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 99 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
