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Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, фиксирует рост интереса к телемедицине и аптечной интернет-коммерции. MAU пользователей таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг – на 32%. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячной уникальной аудитории. Проникновение среди мужчин ниже, но и здесь превалирует группа в возрасте от 35 до 44 лет – 13%.

Пик обращений к ресурсам интернет-аптек приходится на осенне-зимний период и совпадает с сезоном ОРВИ. Так, среднее количество посетителей сайтов в эти месяцы в 2023 г. было на 20% выше, чем в летние месяцы, и выше на 40%, чем годом ранее. При этом количество людей, обратившихся к интернет-магазинам аптек в холодное время года в 2023 г., выросло на 21,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 г.

Для услуг телемедицины в 2022 г. сохранялась корреляция с холодным временем года. Так, количество пользователей в осенне-зимний период было на 10% выше, чем летом. В январе 2023 г. количество клиентов, обращающихся к сервисам телемедицины, увеличилось на 28% относительно показателя декабря 2022 г. Тренд на рост аудитории характерен для всего года. Среднее значение месячной аудитории в 2023 г. на 41% выше аналогичного показателя в 2022 г. Наименее популярными у пользователей стали апрель, май и июнь – средний показатель снизился на 12%. Уникальные посетители стали чаще обращаться к ресурсам с августа 2023 г: показатель MAU превысил значение августа 2022 г в 1,5 раза. Значение MAU для услуг телемедицины сохраняется на одном уровне с августа до декабря 2023 г.

Аналитики исследовали поведение клиентов компании на шести площадках телемедицинских сервисов и 11 интернет-аптек в 2022-2023 гг. Включенные в исследование источники: «Сберздоровье», «Яндекс.Здоровье», iBolit, Infodoctor, Medbooking, SmartMed, «Апрель», «Аптека Миницен», «Горздрав», «Аптека Плюс», АСНА, «Вита», «Все аптеки» (VK), «Еаптека», «Здравсити», холдинг «НеоФарм», «Планета здоровья», «Ригла», «Ютека», Apteka.ru.

Александр Колесов, iiii Tech: DevOps остается в центре внимания в ИТ-сфере в России
ИТ-бизнес

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

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