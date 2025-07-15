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АСНА Ассоциация независимых аптек Аптечный агрегатор

АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор

Группа компаний АСНА – это экосистема сервисов и решений, позволяющих развиваться самим и развивать партнеров в различных сферах бизнеса. Являясь участником российского фармацевтического рынка, АСНА объединяет более 17 000 аптек и предоставляет  инновационные и технологические услуги, позволяющие повысить эффективность и доходность бизнеса партнеров. 

УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 ГК «АСНА» внедрила систему продвинутой аналитики «Дельта BI» 1
21.10.2024 «МегаФон»: москвичи раскупают лекарства онлайн 1
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
29.08.2022 «Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети 1
09.06.2022 Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна» 1
30.05.2022 Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах 1
13.07.2021 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года 1
03.06.2020 «Яндекс» поможет найти и купить лекарства в аптеках 1
18.06.2019 Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными 1
13.06.2019 Эмилио Вальдес -

«Сердцем» цифровой компании становится умное управление данными

 2
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 1
10.04.2018 Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств 1
27.03.2014 «Ассоциация независимых аптек» автоматизировала работу с поставщиками с помощью Lasmart 2

Публикаций - 13, упоминаний - 15

АСНА и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7897 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 158 2
Salesforce - Informatica 127 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 2
VK - Mail.ru Group 3493 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Lasmart 8 1
Voximplant - Фастком 24 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 662 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2995 1
Ростелеком 10036 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 1
МегаФон 9419 1
Планета Здоровья 8 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 3
Apteka.ru - Аптека.ру 9 3
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 3
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 3
Сбер - Еаптека 33 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Старый Лекарь 9 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
Почта России ПАО 2184 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
ВкусВилл - Избёнка 164 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
BP - British Petroleum 182 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Фармадар 2 1
Самсон-Фарма 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 493 1
ГПБ - Газпромбанк 1116 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Инвитро - Invitro 71 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 56 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Магнит Аптека 20 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 101 1
Катрен НПК 19 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Четыре Лапы 16 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 1
Вита - cеть аптек 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12523 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4980 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5466 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9765 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4135 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21320 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 232 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8689 1
Data Governance - Руководство данными 142 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 658 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1292 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2819 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25061 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5468 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 366 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3507 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7827 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22102 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 423 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7142 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 303 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 385 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4431 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 699 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11643 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4184 1
Все Аптеки 18 5
Протек - Здравсити 27 4
Apache Hadoop 442 2
Salesforce - Informatica Big Data Management 5 2
Яндекс.Здоровье 23 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 80 1
Google Android 14377 1
Apple iOS 8024 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 26 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 304 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 557 1
Linux OS 10354 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 81 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 329 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
VK Combo 84 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 72 1
Apache Ambari 5 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Лихницкий Павел 57 1
Руднева Ольга 1 1
Котляров Александр 3 1
Галеев Сергей 36 1
Сурыгина Марина 7 1
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 1
Шишкин Александр 3 1
Лесков Михаил 1 1
Горлицкий Вячеслав 2 1
Евстегнеев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
Европа 24445 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7823 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4559 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10298 3
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 101 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 725 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 255 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 316 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1288 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 250 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 232 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30621 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2373 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11371 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1784 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8305 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16878 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 989 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5777 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
Энергетика - Energy - Energetically 5308 1
Сон - Somnus 446 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 531 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6908 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6671 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3078 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
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FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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