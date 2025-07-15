АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор

Группа компаний АСНА – это экосистема сервисов и решений, позволяющих развиваться самим и развивать партнеров в различных сферах бизнеса. Являясь участником российского фармацевтического рынка, АСНА объединяет более 17 000 аптек и предоставляет инновационные и технологические услуги, позволяющие повысить эффективность и доходность бизнеса партнеров.