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АСНА Ассоциация независимых аптек Аптечный агрегатор
Группа компаний АСНА – это экосистема сервисов и решений, позволяющих развиваться самим и развивать партнеров в различных сферах бизнеса. Являясь участником российского фармацевтического рынка, АСНА объединяет более 17 000 аптек и предоставляет инновационные и технологические услуги, позволяющие повысить эффективность и доходность бизнеса партнеров.
УПОМИНАНИЯ
АСНА и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 57 1
|Руднева Ольга 1 1
|Котляров Александр 3 1
|Галеев Сергей 36 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 1
|Шишкин Александр 3 1
|Лесков Михаил 1 1
|Горлицкий Вячеслав 2 1
|Евстегнеев Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
|Европа 24445 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7823 1
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