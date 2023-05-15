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Страхование ДМС Добровольное медицинское страхование

Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование

 

Евгений Ковалев, Руководитель проектов, Группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ "Роль телемедицины в системе ДМС: вызовы пандемии и перспективы" - 3 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровое здравоохранение 2022"


15.05.2023 «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками по ДМС — теперь управление потоками записей происх
27.02.2023 Минцифры: иностранные граждане могут оформить полис ДМС на «Госуслугах»

Минцифры России сообщило о том, что теперь иностранцы могут оформить полис ДМС (добровольного медицинского страхования) на «Госуслугах» и оплатить онлайн. Полис ДМС<
07.02.2023 Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС

Российская ИТ-компания «Инносети» представила новый продукт, повышающий сервис страховой компании в рамках обслуживания клиентов ДМС — «Цунами О2». Платформа обеспечивает единый цифровой канал взаимодействия между страховыми компаниями и клиниками. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети». Одна из возможн
09.06.2022 ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения

СК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые технологии на базе искусственного интеллекта в процесс предсказания выплат по новым корпоративным договорам ДМС. Об этом CNews сообщили представители ВСК. Андеррайтинг новых корпоративных клиентов по ДМС – сложный процесс, эффективность которого во многом определяет конкурентные преимущества л
09.03.2022 «Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС

рекомендаций) и наполнения программы страхования пациента. «Ингосстрах» всегда уделял особое внимание качеству и инновационности клиентского сервиса, которые мы предоставляем нашим застрахованным по ДМС, и согласование медицинских услуг по гарантийным письмам всегда было очень важным объектом в клиентском пути между клиентами и страховой компанией. Уверен, что инициатива по внедрению искус
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн

еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача – помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн

еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача - помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа «Ваш ДМС», позволяющая получить качественную медицинскую помощь в широкой сети клиник по все
02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС

вели итоги года использования автоматизированной системы проверки счетов медицинских организаций по ДМС. Искусственный интеллект и машинное обучение помогли увеличить количество найденных ошибо
04.12.2020 «Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС

«Ингосстрах» и MAINS Lab подвели итоги проекта по автоматизации процесса обработки тендеров по ДМС. Более года назад компания «Ингосстрах» и MAINS Lab стартовали проект, направленный на ускорение и упрощение процесса работы с тендерами по ДМС. Основным драйвером автоматизации стал
19.08.2020 Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС

зработала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать более 70 признаков корпоративных клиентов и прогнозировать объем получения медицинской помощи, а также выплаты по ДМС. Технология позволяет компаниям повысить прибыльность по новым клиентам по медицинскому страхованию на 30-50%%. Данное технологическое решение не имеет российских аналогов. Новое технологич
17.08.2020 СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС

Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получения медицинской помощи новыми корпоративными клиентами по ДМС и соответствующие выплаты лечебным учреждениям. В этой технологии используются предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основании более чем 70 признаков. С их п
06.02.2020 «Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical

Insurance Medical. Переход на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical позволил ГСК «Югория» оптимизировать трудоемкость обработки заявок, обеспечить масштабируемость бизнеса компании по ДМС и создать единую информационную среду для заключения и сопровождения договоров ДМС. В результате внедрения сократились административные расходы на 15-20%. Скорость технической экспер
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско

«Билайн» представил несколько новых предложений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачам
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов

и договор о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны планируют расширить продуктовую линейку добровольного медицинского страхования и укрепить свои позиции на этом рынке. В планах компаний запуск ДМС для физических лиц с круглосуточным консьерж-сервисом, online-поддержкой застрахованных лиц и доступом к любым клиникам за счет дифференциальной франшизы. Компании уже запускают совместные

26.03.2019 DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»

DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, и «Ингосстрах» предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты «Ингосстраха» по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записываться на прием онлайн. Владельцы полиса ДМС «Ингосстраха»

12.11.2003 ИНЭК разработал систему учета договоров ДМС

Группа ИНЭК разработала специализированную систему учета договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) в ПК «ИНЭК-Страховщик 5.0». Разработанная система позволяет: Формировать произвольные рисковые и депозитные страховые медицинские программы Вести учет договоров страхования с группой застр

Публикаций - 140, упоминаний - 140

Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7342 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 8
Yandex - Яндекс 6139 6
Diasoft - Диасофт 648 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 129 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 5
MAINS Lab 7 5
Oracle Corporation 6389 5
Доктор рядом - Doc+ 25 4
Корус Консалтинг ГК 1120 4
Парус Корпорация 485 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 4
Инносети - Innoseti 8 4
АФК Система ПАО 1742 4
Microsoft Corporation 23868 4
SAP SE 4898 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 4
СП.АРМ 31 3
VK - Mail.ru Group 3244 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
АйТи 1310 3
Cisco Systems 4914 3
Promobot - Промобот 77 3
Apple Inc 11211 3
Telegram Group 1223 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 2
Huawei 3598 2
Dell EMC 4946 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 2
Docsvision - ДоксВижн 980 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 180 2
Эвотор - Evotor 160 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 145 2
БАРС Груп 516 2
Samsung Electronics 9874 2
Крок - Croc 1706 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 9
Ингосстрах СПАО 359 8
BestDoctor - БестДоктор 11 8
Ренессанс Страхование 113 7
Открытие ФК - Росгосстрах 299 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 5
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 39 5
РЕСО-Гарантия СК 30 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 56 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
X5 Group 789 3
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 20 3
Мать и дитя 22 3
BestDoctor - BestInsure - Бестиншур СК 3 3
Инвитро - Invitro 66 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 3
HeadHunter Group - HH Group 167 3
АльфаСтрахование СГ 250 3
РОСНО СК - Страховая компания 187 3
Россети Ленэнерго 68 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 31 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 45 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 61 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 83 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 2
Stada 19 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
Связной ГК 1340 2
Северсталь ПАО - Severstal 377 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 78 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 87 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 109 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 66 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 2
Президент Российской Федерации 3373 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Правительство Москвы 1871 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
Федеральное казначейство России 1592 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Судебная власть - Judicial power 538 1
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения Москвы 1 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 42 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 9 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 51 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 17 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 102 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 17 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
Ассоциация менеджеров 15 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 47
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 326 30
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 14
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 853 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1069 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 297 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 11
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 89 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1183 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 111 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 7
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 122 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 9
Superjob 334 8
Microsoft Office 3493 7
Google Android 12999 7
Microsoft Windows 2000 940 6
Apple iOS 6908 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 20 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 5
1С:Медицина 34 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 4
Oracle Java - язык программирования 2642 4
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 31 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 332 4
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 26 4
Microsoft Teams - MS Teams 392 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 186 3
Microsoft Windows 14705 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 401 3
Google Go - Golang - Язык программирования 38 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 3
Python - высокоуровневый язык программирования 643 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 100 3
Linux OS 8523 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 3
Новые облачные технологии - МойОфис 585 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 5 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 25 2
Apple - App Store 2703 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 15 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 12 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 44 2
Соловьев Владимир 104 6
Кувшинов Юрий 7 5
Саневич Марк 5 5
Хасис Лев 105 3
Гузовский Денис 46 3
Бойко Елена 152 3
Клименко Сергей 3 2
Петрухин Дмитрий 17 2
Раменский Демьян 13 2
Михеев Александр 8 2
Воронин Павел 79 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Швецов Денис 13 2
Попов Дмитрий 26 2
Булгаков Кирилл 69 2
Смирнова Екатерина 8 2
Вольфсон Влад 59 2
Пугашкин Дмитрий 0 2
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