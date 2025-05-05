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Страхование ДМС Добровольное медицинское страхование
ДМС – это возможность получить медицинские услуги в клиниках без очередей и сэкономить деньги на разовых посещениях. Программы включают в себя плановые и экстренные услуги, анализы, обследование и лечение в стационаре. Наполнение каждый выбирает самостоятельно: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, скорая медицинская помощь, стоматологическое обслуживание, экстренная госпитализация, телемедицина.
- Страхование
- ОМС - Обязательное медицинское страхование
- ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
- Охрана здоровья - Здравоохранение
Евгений Ковалев, Руководитель проектов, Группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ "Роль телемедицины в системе ДМС: вызовы пандемии и перспективы" - 3 марта 2022 года конференция CNews "Цифровое здравоохранение 2022"
СОБЫТИЯ
|05.05.2025
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«Авито Работа»: спрос соискателей на вакансии с оплатой связи и ДМС вырос в два раза
тов, для которых телефонные переговоры — часть ежедневной работы. Так, рекрутеры стали откликаться на такие вакансии на 112% чаще, операторы колл-центров — на 110%, а товароведы — на 108%. В сегменте ДМС наиболее выраженный рост вовлеченности зафиксирован среди представителей рабочих профессий: упаковщики (+107%), монтажники (+102%) и отделочники (+94%) На третьем месте по приросту интереса
|31.03.2025
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«Бланк» и «Лучи» запустили цифровое ДМС для предпринимателей
еса «Бланк» совместно с онлайн-страховой «Лучи» запустил программу по заботе о здоровье предпринимателей. Воспользоваться страховкой смогут все клиенты «Бланка» вне зависимости от тарифов. Это первый ДМС продукт на рынке, направленный специально для владельцев малого и среднего бизнеса, отмечают участники проекта. Совместный проект банка «Бланк» и «Лучи» направлен на развитие устойчивости в
|11.12.2024
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«Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС
кционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Для многих компаний, впер
|14.10.2024
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Полисы ДМС появились на «Яндекс Маркете» для бизнеса
вать, что данный продукт можно оформить на коллективы от четырех человек, а также то, что взносы по ДМС в размере 6% от фонда оплаты труда разрешается включать в расходы на производство.
|23.04.2024
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Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников
ономическими трудностями, лишь каждая седьмая компания, внедрившая систему корпоративных бонусов, сократила ее объем, тогда как треть, наоборот, увеличили. Самым востребованным бонусом оказался полис ДМС — корпоративной медстраховкой хотел бы обладать каждый второй трудоустроенный россиянин, на втором месте оказался гибкий график работы (44%), а на третьем – корпоративные мероприятия (31%).
|20.03.2024
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«Диасофт» добавил автоматическую идентификацию входящих звонков в продукте «ДМС»
Специалисты «Диасофт» доработали продукт «ДМС» для крупной российской страховой компании. Новый функционал продукта автоматически идент
|28.12.2023
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«Ингосстрах» рассказал об обновлениях IngoMobile в части ДМС
В 2023 г. «Ингосстрах» реализовал ряд значимых улучшений мобильного приложения IngoMobile в части ДМС. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха». Ксения Черевко, владелец продукта IngoMobile в части ДМС, рассказала о самых главных доработках этого года. В 2023 г. команда не
|14.12.2023
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СОГАЗ: экономический эффект от внедрения цифрового медицинского помощника в ДМС составляет до 100 тыс. руб. на одного работника в год
В целом внедрение цифровых сервисов в ДМС позволяет работодателю экономить до 45 часов рабочего времени на одного работника в год. По данным СОГАЗа, застрахованные по ДМС в среднем обращаются к врачам три раза в год. При это
|11.12.2023
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СК «Югория» и «Диасофт» автоматизировали процесс загрузки договоров страхования в программный продукт для комплексной работы с договорами ДМС
ки договоров страхования из фронт-офисной системы «КИАС: страхование» (КИАС) в программный продукт «ДМС». Интеграция установленных в страховой компании ИT-решений позволила исключить человеческ
|19.10.2023
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ИИ-решение Mains Lab выявило мошенничество с ДМС
четов, выставляемых российскими поликлиниками по программам добровольного медицинского страхования (ДМС), содержат услуги, которые либо не нужны пациентам, либо физически им не оказаны. Об этом
|15.05.2023
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«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»
«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками по ДМС — теперь управление потоками записей происх
|27.02.2023
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Минцифры: иностранные граждане могут оформить полис ДМС на «Госуслугах»
Минцифры России сообщило о том, что теперь иностранцы могут оформить полис ДМС (добровольного медицинского страхования) на «Госуслугах» и оплатить онлайн. Полис ДМС<
|07.02.2023
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Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС
Российская ИТ-компания «Инносети» представила новый продукт, повышающий сервис страховой компании в рамках обслуживания клиентов ДМС — «Цунами О2». Платформа обеспечивает единый цифровой канал взаимодействия между страховыми компаниями и клиниками. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети». Одна из возможн
|09.06.2022
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ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения
СК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые технологии на базе искусственного интеллекта в процесс предсказания выплат по новым корпоративным договорам ДМС. Об этом CNews сообщили представители ВСК. Андеррайтинг новых корпоративных клиентов по ДМС – сложный процесс, эффективность которого во многом определяет конкурентные преимущества л
|09.03.2022
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«Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС
ие качеству и инновационности клиентского сервиса, которые мы предоставляем нашим застрахованным по ДМС, и согласование медицинских услуг по гарантийным письмам всегда было очень важным объекто
|09.08.2021
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Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн
еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача – помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
|09.08.2021
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Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн
еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача - помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
|21.07.2021
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«Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС
яя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа
|02.04.2021
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ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС
вели итоги года использования автоматизированной системы проверки счетов медицинских организаций по ДМС. Искусственный интеллект и машинное обучение помогли увеличить количество найденных ошибо
|04.12.2020
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«Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС
«Ингосстрах» и MAINS Lab подвели итоги проекта по автоматизации процесса обработки тендеров по ДМС. Более года назад компания «Ингосстрах» и MAINS Lab стартовали проект, направленный на ускорение и упрощение процесса работы с тендерами по ДМС. Основным драйвером автоматизации стал
|19.08.2020
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Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС
зработала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать более 70 признаков корпоративных клиентов и прогнозировать объем получения медицинской помощи, а также выплаты по ДМС. Технология позволяет компаниям повысить прибыльность по новым клиентам по медицинскому страхованию на 30-50%%. Данное технологическое решение не имеет российских аналогов. Новое технологич
|17.08.2020
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СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС
Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получения медицинской помощи новыми корпоративными клиентами по ДМС и соответствующие выплаты лечебным учреждениям. В этой технологии используются предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основании более чем 70 признаков. С их п
|06.02.2020
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«Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical
Insurance Medical. Переход на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical позволил ГСК «Югория» оптимизировать трудоемкость обработки заявок, обеспечить масштабируемость бизнеса компании по ДМС и создать единую информационную среду для заключения и сопровождения договоров ДМС. В результате внедрения сократились административные расходы на 15-20%. Скорость технической экспер
|17.01.2020
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«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско
ь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС вкл
|24.04.2019
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BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов
и договор о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны планируют расширить продуктовую линейку добровольного медицинского страхования и укрепить свои позиции на этом рынке. В планах компаний запуск ДМС для физических лиц с круглосуточным консьерж-сервисом, online-поддержкой застрахованных лиц и доступом к любым клиникам за счет дифференциальной франшизы. Компании уже запускают совместные
|26.03.2019
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DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»
DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, и «Ингосстрах» предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты «Ингосстраха» по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записываться на прием онлайн. Владельцы полиса ДМС «Ингосстраха»
|12.11.2003
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ИНЭК разработал систему учета договоров ДМС
Группа ИНЭК разработала специализированную систему учета договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) в ПК «ИНЭК-Страховщик 5.0». Разработанная система позволяет: Формировать произвольные рисковые и депозитные страховые медицинские программы Вести учет договоров страхования с группой застр
Страхование и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Роман 119 10
|Саневич Марк 11 8
|Соловьев Владимир 108 6
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|Шадаев Максут 1210 5
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|Витько Олег 4 4
|Бойко Елена 152 3
|Гузовский Денис 79 3
|Бобров Антон 55 3
|Попов Дмитрий 39 3
|Сорокина Ольга 16 3
|Кивокурцев Олег 100 3
|Ефимов Артем 17 3
|Галаничева Юлия 3 3
|Боровская Анастасия 42 3
|Хасис Лев 105 3
|Вольфсон Влад 59 2
|Петрухин Дмитрий 17 2
|Раменский Демьян 18 2
|Селиванов Дмитрий 52 2
|Швецов Денис 14 2
|Смирнова Екатерина 9 2
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Гусев Александр 46 2
|Михеев Александр 17 2
|Бочкин Александр 62 2
|Клименко Сергей 3 2
|Воронин Павел 196 2
|Тамгина Татьяна 3 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Фисенко Лев 62 2
|Игнатова Мария 143 2
|Шельпяков Максим 6 2
|Романов Алексей 51 2
|Захаров Александр 39 2
|Пугашкин Дмитрий 5 2
|Самохвалова Ирина 3 2
|Григорян Александр 15 2
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