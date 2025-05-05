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Страхование ДМС Добровольное медицинское страхование

Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование

ДМС – это возможность получить медицинские услуги в  клиниках без очередей и сэкономить деньги на разовых посещениях. Программы включают в себя плановые и экстренные услуги, анализы, обследование и лечение в стационаре. Наполнение каждый выбирает самостоятельно: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, скорая медицинская помощь, стоматологическое обслуживание, экстренная госпитализация, телемедицина.

 

 

 

Евгений Ковалев, Руководитель проектов, Группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ "Роль телемедицины в системе ДМС: вызовы пандемии и перспективы" - 3 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровое здравоохранение 2022"

СОБЫТИЯ


05.05.2025 «Авито Работа»: спрос соискателей на вакансии с оплатой связи и ДМС вырос в два раза

тов, для которых телефонные переговоры — часть ежедневной работы. Так, рекрутеры стали откликаться на такие вакансии на 112% чаще, операторы колл-центров — на 110%, а товароведы — на 108%. В сегменте ДМС наиболее выраженный рост вовлеченности зафиксирован среди представителей рабочих профессий: упаковщики (+107%), монтажники (+102%) и отделочники (+94%) На третьем месте по приросту интереса
31.03.2025 «Бланк» и «Лучи» запустили цифровое ДМС для предпринимателей

еса «Бланк» совместно с онлайн-страховой «Лучи» запустил программу по заботе о здоровье предпринимателей. Воспользоваться страховкой смогут все клиенты «Бланка» вне зависимости от тарифов. Это первый ДМС продукт на рынке, направленный специально для владельцев малого и среднего бизнеса, отмечают участники проекта. Совместный проект банка «Бланк» и «Лучи» направлен на развитие устойчивости в
11.12.2024 «Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС

кционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Для многих компаний, впер
14.10.2024 Полисы ДМС появились на «Яндекс Маркете» для бизнеса

вать, что данный продукт можно оформить на коллективы от четырех человек, а также то, что взносы по ДМС в размере 6% от фонда оплаты труда разрешается включать в расходы на производство.
23.04.2024 Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников

ономическими трудностями, лишь каждая седьмая компания, внедрившая систему корпоративных бонусов, сократила ее объем, тогда как треть, наоборот, увеличили. Самым востребованным бонусом оказался полис ДМС — корпоративной медстраховкой хотел бы обладать каждый второй трудоустроенный россиянин, на втором месте оказался гибкий график работы (44%), а на третьем – корпоративные мероприятия (31%).
20.03.2024 «Диасофт» добавил автоматическую идентификацию входящих звонков в продукте «ДМС»

Специалисты «Диасофт» доработали продукт «ДМС» для крупной российской страховой компании. Новый функционал продукта автоматически идент
28.12.2023 «Ингосстрах» рассказал об обновлениях IngoMobile в части ДМС

В 2023 г. «Ингосстрах» реализовал ряд значимых улучшений мобильного приложения IngoMobile в части ДМС. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстраха». Ксения Черевко, владелец продукта IngoMobile в части ДМС, рассказала о самых главных доработках этого года. В 2023 г. команда не

14.12.2023 СОГАЗ: экономический эффект от внедрения цифрового медицинского помощника в ДМС составляет до 100 тыс. руб. на одного работника в год

В целом внедрение цифровых сервисов в ДМС позволяет работодателю экономить до 45 часов рабочего времени на одного работника в год. По данным СОГАЗа, застрахованные по ДМС в среднем обращаются к врачам три раза в год. При это
11.12.2023 СК «Югория» и «Диасофт» автоматизировали процесс загрузки договоров страхования в программный продукт для комплексной работы с договорами ДМС

ки договоров страхования из фронт-офисной системы «КИАС: страхование» (КИАС) в программный продукт «ДМС». Интеграция установленных в страховой компании ИT-решений позволила исключить человеческ
19.10.2023 ИИ-решение Mains Lab выявило мошенничество с ДМС

четов, выставляемых российскими поликлиниками по программам добровольного медицинского страхования (ДМС), содержат услуги, которые либо не нужны пациентам, либо физически им не оказаны. Об этом
15.05.2023 «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками по ДМС — теперь управление потоками записей происх
27.02.2023 Минцифры: иностранные граждане могут оформить полис ДМС на «Госуслугах»

Минцифры России сообщило о том, что теперь иностранцы могут оформить полис ДМС (добровольного медицинского страхования) на «Госуслугах» и оплатить онлайн. Полис ДМС<
07.02.2023 Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС

Российская ИТ-компания «Инносети» представила новый продукт, повышающий сервис страховой компании в рамках обслуживания клиентов ДМС — «Цунами О2». Платформа обеспечивает единый цифровой канал взаимодействия между страховыми компаниями и клиниками. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети». Одна из возможн
09.06.2022 ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения

СК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые технологии на базе искусственного интеллекта в процесс предсказания выплат по новым корпоративным договорам ДМС. Об этом CNews сообщили представители ВСК. Андеррайтинг новых корпоративных клиентов по ДМС – сложный процесс, эффективность которого во многом определяет конкурентные преимущества л
09.03.2022 «Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС

ие качеству и инновационности клиентского сервиса, которые мы предоставляем нашим застрахованным по ДМС, и согласование медицинских услуг по гарантийным письмам всегда было очень важным объекто
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн

еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача – помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн

еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача - помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС

яя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа
02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС

вели итоги года использования автоматизированной системы проверки счетов медицинских организаций по ДМС. Искусственный интеллект и машинное обучение помогли увеличить количество найденных ошибо
04.12.2020 «Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС

«Ингосстрах» и MAINS Lab подвели итоги проекта по автоматизации процесса обработки тендеров по ДМС. Более года назад компания «Ингосстрах» и MAINS Lab стартовали проект, направленный на ускорение и упрощение процесса работы с тендерами по ДМС. Основным драйвером автоматизации стал
19.08.2020 Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС

зработала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать более 70 признаков корпоративных клиентов и прогнозировать объем получения медицинской помощи, а также выплаты по ДМС. Технология позволяет компаниям повысить прибыльность по новым клиентам по медицинскому страхованию на 30-50%%. Данное технологическое решение не имеет российских аналогов. Новое технологич
17.08.2020 СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС

Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получения медицинской помощи новыми корпоративными клиентами по ДМС и соответствующие выплаты лечебным учреждениям. В этой технологии используются предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основании более чем 70 признаков. С их п
06.02.2020 «Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical

Insurance Medical. Переход на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical позволил ГСК «Югория» оптимизировать трудоемкость обработки заявок, обеспечить масштабируемость бизнеса компании по ДМС и создать единую информационную среду для заключения и сопровождения договоров ДМС. В результате внедрения сократились административные расходы на 15-20%. Скорость технической экспер
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско

ь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС вкл
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов

и договор о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны планируют расширить продуктовую линейку добровольного медицинского страхования и укрепить свои позиции на этом рынке. В планах компаний запуск ДМС для физических лиц с круглосуточным консьерж-сервисом, online-поддержкой застрахованных лиц и доступом к любым клиникам за счет дифференциальной франшизы. Компании уже запускают совместные

26.03.2019 DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»

DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, и «Ингосстрах» предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты «Ингосстраха» по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записываться на прием онлайн. Владельцы полиса ДМС «Ингосстраха»

12.11.2003 ИНЭК разработал систему учета договоров ДМС

Группа ИНЭК разработала специализированную систему учета договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) в ПК «ИНЭК-Страховщик 5.0». Разработанная система позволяет: Формировать произвольные рисковые и депозитные страховые медицинские программы Вести учет договоров страхования с группой застр

Публикаций - 293, упоминаний - 322

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