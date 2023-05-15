Страхование ДМС Добровольное медицинское страхование
Евгений Ковалев, Руководитель проектов, Группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ "Роль телемедицины в системе ДМС: вызовы пандемии и перспективы" - 3 марта 2022 года конференция CNews "Цифровое здравоохранение 2022"
|15.05.2023
|
«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»
«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками по ДМС — теперь управление потоками записей происх
|27.02.2023
|
Минцифры: иностранные граждане могут оформить полис ДМС на «Госуслугах»
Минцифры России сообщило о том, что теперь иностранцы могут оформить полис ДМС (добровольного медицинского страхования) на «Госуслугах» и оплатить онлайн. Полис ДМС<
|07.02.2023
|
Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС
Российская ИТ-компания «Инносети» представила новый продукт, повышающий сервис страховой компании в рамках обслуживания клиентов ДМС — «Цунами О2». Платформа обеспечивает единый цифровой канал взаимодействия между страховыми компаниями и клиниками. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети». Одна из возможн
|09.06.2022
|
ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения
СК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые технологии на базе искусственного интеллекта в процесс предсказания выплат по новым корпоративным договорам ДМС. Об этом CNews сообщили представители ВСК. Андеррайтинг новых корпоративных клиентов по ДМС – сложный процесс, эффективность которого во многом определяет конкурентные преимущества л
|09.03.2022
|
«Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС
рекомендаций) и наполнения программы страхования пациента. «Ингосстрах» всегда уделял особое внимание качеству и инновационности клиентского сервиса, которые мы предоставляем нашим застрахованным по ДМС, и согласование медицинских услуг по гарантийным письмам всегда было очень важным объектом в клиентском пути между клиентами и страховой компанией. Уверен, что инициатива по внедрению искус
|09.08.2021
|
Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн
еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача – помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
|09.08.2021
|
Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн
еимуществом страховки станет бесплатная организация приема профильного врача - помощь в подборе клиники и записи к специалисту, содействие в организации диагностических обследований. Приобрести полис ДМС клиент ВТБ может как для себя, так и в качестве подарка близким в возрасте от 1 до 60 лет – в этом случае в течение 14 дней после оплаты страховки нужно активировать полис на третье лицо. В
|21.07.2021
|
«Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС
Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа «Ваш ДМС», позволяющая получить качественную медицинскую помощь в широкой сети клиник по все
|02.04.2021
|
ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС
вели итоги года использования автоматизированной системы проверки счетов медицинских организаций по ДМС. Искусственный интеллект и машинное обучение помогли увеличить количество найденных ошибо
|04.12.2020
|
«Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС
«Ингосстрах» и MAINS Lab подвели итоги проекта по автоматизации процесса обработки тендеров по ДМС. Более года назад компания «Ингосстрах» и MAINS Lab стартовали проект, направленный на ускорение и упрощение процесса работы с тендерами по ДМС. Основным драйвером автоматизации стал
|19.08.2020
|
Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС
зработала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать более 70 признаков корпоративных клиентов и прогнозировать объем получения медицинской помощи, а также выплаты по ДМС. Технология позволяет компаниям повысить прибыльность по новым клиентам по медицинскому страхованию на 30-50%%. Данное технологическое решение не имеет российских аналогов. Новое технологич
|17.08.2020
|
СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС
Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получения медицинской помощи новыми корпоративными клиентами по ДМС и соответствующие выплаты лечебным учреждениям. В этой технологии используются предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основании более чем 70 признаков. С их п
|06.02.2020
|
«Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical
Insurance Medical. Переход на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical позволил ГСК «Югория» оптимизировать трудоемкость обработки заявок, обеспечить масштабируемость бизнеса компании по ДМС и создать единую информационную среду для заключения и сопровождения договоров ДМС. В результате внедрения сократились административные расходы на 15-20%. Скорость технической экспер
|17.01.2020
|
«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско
«Билайн» представил несколько новых предложений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачам
|24.04.2019
|
BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов
и договор о партнерстве. В рамках сотрудничества стороны планируют расширить продуктовую линейку добровольного медицинского страхования и укрепить свои позиции на этом рынке. В планах компаний запуск ДМС для физических лиц с круглосуточным консьерж-сервисом, online-поддержкой застрахованных лиц и доступом к любым клиникам за счет дифференциальной франшизы. Компании уже запускают совместные
|26.03.2019
|
DocDoc поможет с онлайн-записью в клиники по полису ДМС «Ингосстрах»
DocDoc, входящая в экосистему Сбербанка, и «Ингосстрах» предоставили владельцам полисов ДМС новый сервис. Теперь клиенты «Ингосстраха» по ДМС могут выбирать врача и клинику на основе удобных фильтров и записываться на прием онлайн. Владельцы полиса ДМС «Ингосстраха»
|12.11.2003
|
ИНЭК разработал систему учета договоров ДМС
Группа ИНЭК разработала специализированную систему учета договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) в ПК «ИНЭК-Страховщик 5.0». Разработанная система позволяет: Формировать произвольные рисковые и депозитные страховые медицинские программы Вести учет договоров страхования с группой застр
Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Владимир 104 6
|Кувшинов Юрий 7 5
|Саневич Марк 5 5
|Хасис Лев 105 3
|Гузовский Денис 46 3
|Бойко Елена 152 3
|Клименко Сергей 3 2
|Петрухин Дмитрий 17 2
|Раменский Демьян 13 2
|Михеев Александр 8 2
|Воронин Павел 79 2
|Селиванов Дмитрий 51 2
|Швецов Денис 13 2
|Попов Дмитрий 26 2
|Булгаков Кирилл 69 2
|Смирнова Екатерина 8 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Пугашкин Дмитрий 0 2
|Бобров Антон 23 2
|Ефимов Артем 4 2
|Самохвалова Ирина 3 2
|Кивокурцев Олег 80 2
|Орлов Геннадий 17 2
|Сергеева Наталья 17 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Швецов Владимир 44 1
|Голикова Татьяна 52 1
|Артемьева Надежда 8 1
|Бондарь Юрий 12 1
|Симаков Олег 98 1
|Фишер Андрей 69 1
|Паршин Максим 303 1
|Корня Алексей 77 1
|Хвостик Павел 2 1
|Беляндинов Михаил 1 1
|Корнейчук Андрей 3 1
|Рустамов Рустам 301 1
|Володкович Вячеслав 88 1
|Торбахов Александр 65 1
|Путин Владимир 2834 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 3
|Forbes - Форбс 652 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
|Ведомости 666 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
|Sputnik 57 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.