«Авито Работа»: спрос соискателей на вакансии с оплатой связи и ДМС вырос в два раза

Российский рынок труда демонстрирует устойчивый тренд на переоценку приоритетов соискателей: если ранее ключевым критерием выбора работы была заработная плата, то сегодня на первый план выходят дополнительные льготы и компенсации. По данным «Авито Работы», в I квартале 2025 г. наблюдается двукратный рост спроса на вакансии с оплатой мобильной связи (+109%) и практически аналогичное увеличение интереса к предложениям с добровольным медицинским страхованием (+99%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Компенсация связи особенно актуальна для специалистов, для которых телефонные переговоры — часть ежедневной работы. Так, рекрутеры стали откликаться на такие вакансии на 112% чаще, операторы колл-центров — на 110%, а товароведы — на 108%. В сегменте ДМС наиболее выраженный рост вовлеченности зафиксирован среди представителей рабочих профессий: упаковщики (+107%), монтажники (+102%) и отделочники (+94%)

На третьем месте по приросту интереса соискателей — вакансии, где компания предлагает компенсацию бензина (+95%). Такая привилегия важна для водителей и сотрудников с разъездным характером работы, поэтому наиболее активно контакты работодателей на вакансии с такими условиями запрашивали соискатели на должности автоинструктора (+95%), водителя категории D (+89%) и менеджера по работе с клиентами (+82%).

Среди менее очевидных, но стабильно набирающих популярность факторов комфорта — корпоративные скидки (+84%), наличие бесплатной парковки (+81%) и оборудованные зоны отдыха (+81%). Последний пункт особенно важен для офисных и производственных сотрудников, поскольку напрямую влияет на продуктивность и эмоциональное состояние в течение рабочего дня. Отдельно стоит отметить растущий спрос семейных кандидатов к работодателям, предлагающим подарки детям к праздникам — интерес к таким предложениям вырос на 79% за год.