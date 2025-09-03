Разделы

Транспорт Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service паркомат паркон управление паркингом

СОБЫТИЯ


«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России?

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022 г. отмечает 20-летие. За эти годы разработчик проделал путь, во многом созвучный ист
03.09.2025 Doma.ai и Trassir Cloud запустили мини-приложение для УК с просмотром камер и цифровыми пропусками на парковку

амер во дворе и пользование парковкой. Доступ к камерам привязан к дому и подъезду, аренда и оплата парковки происходит в мини-приложении, и все это можно сделать с помощью одного приложения. У
18.07.2025 Москва задумала новое парковочное приложение с льготными тарифами и оплатой через карту «Тройка»

о пространства» Как выяснил CNews, Московские власти заказали разработку новой мобильной платформы «Парковки 3.0» — решение для управления парковочным пространством. Она будет создана в рамках

16.07.2025 «Паркли» и Iptronic начали сотрудничество для расширения возможностей паркинга

Разработчик платформы «P360» и сервиса бронирования и оплаты парковки «Паркли» и российский производитель систем видеонаблюдения Iptronic объявили о начал
26.06.2025 Панорамы в «Яндекс Go» подскажут, где припарковать самокат

ые помогают оставить самокат в правильном месте — панорамы из «Яндекс Карт» и маршруты до ближайшей парковки. Это позволит снизить количество нарушений правил сервиса и лучше упорядочить СИМ на
28.05.2025 У пользователей веб-платформы Doma.ai появился способ заработать на парковочных местах с сервисом PlaceSharing

наших клиентов. Он особенно интересен для локаций с высокими городскими тарифами и конкуренцией за парковочные места», — сказал интеграцию руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai Сергей
23.04.2025 «Авито Работа»: работодатели стали в 2 раза чаще предлагать соискателям в качестве привилегии бесплатные парковки

Работодатели в России активно улучшают условия труда, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Согласно исследованию «Авито Работы», в I квартале 2025 г. количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло в два раза (+100%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Наиболее популярны парковки оказались в пищевой промышленнос
27.01.2025 VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ

аванием ГРЗ, не определяя дополнительных характеристик автомобиля, — существует риск угона машины с парковки с заменой номеров на поддельные. Если на них также выписан пропуск, система может пр
11.12.2024 В умных зданиях от Wellsoft появилась возможность бронировать паркинг онлайн

ый директор Wellsoft Даниил Байгозин. Теперь собственники квартир смогут быстро создавать заявки на паркинг. В заявке указывается название парковки, номер места, сумма оплаты и период действия.
06.12.2024 «Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID

«Т-Банк» интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение «Городские парковки» в 14 городах России. Вход для пользователя станет проще: с помощью T-ID можно получить доступ к возможностям приложения, не используя логин и пароль при входе. Об этом CNews сообщили

06.12.2024 Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

В медицинских центрах автоматизирована система оформления пропусков на парковки для пациентов с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice. Это позволило компании снизить расходы на типовые коммуникации почти в пять раз и повысить уровень обслужива
28.10.2024 В Подмосковье к поиску нарушителей парковки подключили нейросеть

, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении. Проект был запущен в июне 2024 г. Благодаря искусственному интеллекту выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тыс. руб.
24.10.2024 В Санкт-Петербурге впервые появилась возможность оплатить парковку с помощью картографического сервиса — в приложении 2ГИС

ботает на решении внешнего интегратора, комиссия которого составляет 3% — например, при оплате часа парковки автомобиля в Санкт-Петербурге, который стоит 100 руб., комиссия будет равна 3 руб. «
20.09.2024 «Ростелеком» в Перми установил камеры на перехватывающих парковках

тракта с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения». Перехватывающие парковки предназначены для того, чтобы гости и жители города могли оставить машину и передвиг
29.03.2024 В «Яндекс Картах» обновился режим парковки

«Яндекс Карты» обновили режим парковки. Теперь приложение не только позволяет найти и оплатить парковку в Москве, но и напо
14.03.2024 Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах

сяч заявлений. РПР дает возможность бесплатно оставлять автомобиль в зоне городской уличной платной парковки с 20:00 до 08:00 в пределах района проживания. Оформить круглосуточное резидентное р
19.02.2024 Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве можно в «Парковках России»

Проезд по столичному проспекту Багратиона (северному дублеру Кутузовского проспекта) водители теперь могут оплачивать в мобильном приложении «Парковки России» с помощью банковской карты. Если раньше для оплаты нужно было переходить на портал mos.ru, то сейчас можно оплачивать проезд в самом приложении. Это стало возможно благодаря ин
30.01.2024 Sitronics Group, мэрия Бишкека и платежный сервис «МегаПэй» начали тестирование системы управления парковочным пространством

столице Кыргызстана платных парковочных зон. В Бишкеке введено в пилотную эксплуатацию первое умное парковочное пространство. Программно-аппаратный комплекс с помощью технологии видеоаналитики

16.01.2024 В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки

ссов максимально простым и комфортным. Сервис оплаты парковок тому пример». Для того чтобы оплатить паркинг через мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парк
23.11.2023 2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор

елей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезда или нужной парковки. Для тех, кто больше любит читать — коротко текстом. Об этом CNews сообщили представ
14.11.2023 Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком

страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении. Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно пройдя по ссылке из раздела «Для вас» в мобильном приложении билайна на сайт партнера. Эксклюзивным условием для клиентов билайна стал ке
17.10.2023 Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии

алистами по итогам шести месяцев реализации проекта. В частности, скорость движения в зонах платной парковки уже увеличилась более чем на 15%, количество нарушений правил парковки снизил
02.10.2023 В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы

тов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали функционировать с 1 октября 2023 г. «Цифровое Приморье» – это оператор пла
29.08.2023 Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.

e2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки, с кешбэком для абонентов оператора. Решение обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн. П
17.07.2023 Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы

– устройства простаивают, поскольку в кармане каждого автовладельца есть мобильное средство оплаты парковки – смартфон. Как сообщал CNews, первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 г.

22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве

ла платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят через «ЮKass
01.03.2023 В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве

нии «Яндекс карт» на Android и iOS, а позже появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. *** «Яндекс карты» помогают находить места и строить д
07.02.2023 Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн

мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку. Реклама. beeline.ru
19.12.2022 Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы

правлял, происходили в 2012 и 2013 гг. В этот период в распоряжении ДКР оказалось несколько подписанных контрактов на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Общая сумма контрактов превысила 650 млн руб., среди заказчиков было ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны России (ФСО), которое позже тоже будет упоминаться в материалах дела.
19.08.2022 «Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки

7 магазинах: «Ашан Пушкино», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Алтуфьево», «Ашан Мытищи», «Ашан Марфино», «Ашан Красногорск» и «Ашан Зеленопарк», где оборудована специальная зона для выдачи товаров на парковках. Услуга будет актуальна для клиентов, которые ценят время и хотят остаться в автомобиле для получения покупок. Чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа в мобильном прилож
13.04.2022 Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц

мобильной связи, проанализировал девять месяцев активности московских пользователей сервиса «Смарт паркинг» на платных парковках города. Клиенты оставляют машины на таких местах в среднем семь
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках

. Благодаря его бдительности в настоящее время незаконные сооружения демонтированы, а для свободной парковки стали доступны около 40 машино-мест», – сказал начальник Госинспекции по недвижимост
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций

за счет более эффективного управления парковочным пространством; внедрить возможность краткосрочной парковки без капитальных затрат, обычно связанных с установкой и обслуживанием паркоматов; пр
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок

Tele2 вместе с «Мобильные решения» запустила гаджет «Смарт паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг

ковского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие

30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей

ться практически везде, где необходимо избегать заторов и мгновенно реагировать на нарушение правил парковки: на подъездах к больницам и пожарным депо, на однополосных дорогах, вокруг остановок
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве

ов с домофона, подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и системе мониторинга парковки, подать заявку в управляющую компанию и принять участие в голосованиях, а также упра
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку

автомобилистов, не оплачивающих парковку, будут выявлять с помощью нейросети. Городские придорожные парковки предназначены только для кратковременной стоянки, что регулируется введением платног
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего рад
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»

оскву более удобной и безопасной. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» позволяет жителям столицы с помощью мобильного приложения фиксировать на камеру смартфона различные нарушения правил парковки транспортных средств и передавать эти данные в ведомства, отвечающие за соблюдение правил дорожного движения. В настоящий момент мобильным приложением пользуются более 430 тыс. человек

Публикаций - 1168, упоминаний - 1576

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 81
Ростелеком 10306 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 34
Google LLC 12255 32
МегаФон 9892 28
Apple Inc 12628 25
Microsoft Corporation 25236 23
IBM - International Business Machines Corp 9551 23
Samsung Electronics 10625 22
Siemens AG - Siemens Group 2628 22
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 22
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 18
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 18
Huawei 4221 15
Intel Corporation 12541 15
SAP SE 5426 15
Cisco Systems 5222 14
8983 14
Philips 2076 14
Xiaomi 1971 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 13
LG Electronics 3675 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 12
Telegram Group 2571 12
HP Inc. 5761 12
Toshiba Corporation 2955 12
Oracle Corporation 6867 11
Sony 6634 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 10
Amazon Inc - Amazon.com 3132 10
Крок - Croc 1814 10
Meta Platforms - Facebook 4531 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 10
Горпарковки - Городские парковки 15 10
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 9
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 9
Vocord - Вокорд 183 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 47
Visa International 1972 27
BMW Group 464 22
Tesla Motors 427 22
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 20
X5 Group - Перекрёсток 605 19
Volvo Cars 256 19
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 16
Ford 423 16
Volkswagen Group - VW 299 16
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 15
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 15
Volkswagen Audi Group 223 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Лента - Сеть розничной торговли 2267 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 14
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 13
РЖД - Российские железные дороги 2001 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 11
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 11
Kärcher - Karcher - Керхер 74 11
Альфа-Банк 1868 10
Почта России ПАО 2245 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 10
Hyundai Motor Company 419 10
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 9
NanduQ - Qiwi 1004 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 9
Tata Motors - Jaguar Cars 125 9
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 8
Dyson 130 8
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 8
Honda Motor Company - HND 237 8
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 67 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 104
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 81
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 51
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 34
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 16
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 14
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 9
Федеральное казначейство России 1879 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 7
Мосгортранс ГУП 127 7
Судебная власть - Judicial power 2412 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 10
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 4
АЮР - Ассоциация юристов России 50 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
Ассоциация менеджеров 99 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ГосИнформСистемы 155 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 431
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 262
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 211
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 186
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 143
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 131
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 123
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 118
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 116
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 111
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 106
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 101
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 93
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 88
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 87
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 86
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 83
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 73
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 68
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 65
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 64
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 61
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 60
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 60
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 59
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 59
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 57
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 56
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 55
Google Android 14679 110
Apple iOS 8242 93
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 72
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 51
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 39
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 34
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 28
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 27
Apple - App Store 3008 26
Microsoft Windows 2000 8662 25
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 24
Microsoft Windows 16327 22
Apple iPhone 6 4862 21
Яндекс.Навигатор 111 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 18
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 17
Nissan Leaf - электромобиль 55 14
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 13
Linux OS 10896 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 12
МТС ID - МТС ID KYC 57 11
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 10
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 9
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 8
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 8
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 7
Собянин Сергей 473 20
Путин Владимир 3349 12
Ликсутов Максим 180 12
Куртяник Надежда 369 9
Ермолаев Артем 379 8
Туринге Иван 31 6
Мишустин Михаил 734 6
Рейман Леонид 1058 6
Нащекин Алексей 118 6
Гурленов Андрей 31 5
Никифоров Николай 1136 5
Ротенберг Игорь 38 5
Шипелов Андрей 23 5
Новиков Владимир 36 5
Медведев Дмитрий 1662 4
Волож Аркадий 260 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 4
Лысенко Эдуард 312 4
Подобайло Николай 16 4
Перминова Светлана 42 4
Королюк Алексей 86 4
Ротенберг Аркадий 52 4
Богаткин Алексей 31 4
Агафонов Вадим 13 4
Толстой Лев 58 4
Бирюков Олег 38 3
Самохин Николай 13 3
Мингажев Эдуард 16 3
Чернышенко Дмитрий 575 3
Натрусов Артем 312 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 118 3
Шилов Сергей 96 3
Аитов Тимур 197 3
Попов Алексей 337 3
Катасонов Сергей 19 3
Клепиков Алексей 120 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 3
Бутенко Юрий 65 3
Шакиров Марат 61 3
Лагода Георгий 60 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 578
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 440
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 136
Европа 24634 115
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 67
Германия - Федеративная Республика 12936 56
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 53
Япония 13547 51
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 44
Беларусь - Белоруссия 6023 43
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 41
Земля - планета Солнечной системы 10658 39
Россия - СФО - Новосибирск 4650 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 33
Казахстан - Республика 5792 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 27
Южная Корея - Республика 6858 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 23
Франция - Французская Республика 7975 23
Армения - Республика 2368 22
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 22
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 20
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 20
Сингапур - Республика 1906 20
Италия - Итальянская Республика 4429 19
Великобритания - Лондон 2407 19
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 18
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 18
Азия - Азиатский регион 5748 17
Украина 7793 16
США - Калифорния 4775 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 558
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 286
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 249
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 163
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 148
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 122
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 117
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 103
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 87
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 81
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 81
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 80
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 78
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 77
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 73
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 72
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 64
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 64
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 62
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 60
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 54
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 51
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 50
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 48
Аренда 2584 46
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 46
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 423 44
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 40
Зоология - наука о животных 2791 35
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 34
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 32
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 31
CNews - ZOOM.CNews 1854 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 6
РИА Новости 984 5
Ведомости 1233 5
CNews - Auto.CNews 51 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 4
AP - Associated Press 2006 4
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
The Register - The Register Hardware 1696 3
Bloomberg 1417 3
Автокод (портал) 37 3
Сердитый Гражданин 10 2
The Verge - Издание 591 2
Bloomberg Businessweek 122 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
CNews Техноблог 62 1
Трушеринг 5 1
The Bell - Издание 42 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Reddit 356 1
The Washington Post 342 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Phys.org 972 1
N+1 - Издание 181 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
23ABC News 173 1
Wired - Издание 270 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Digital Trends - Издание 33 1
Эксперт-Урал 2 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 9
Автостат 44 9
IDC - International Data Corporation 4943 5
Gartner - Гартнер 3608 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 5
Forrester Research 828 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 5
ABI Research 235 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
Markets&Markets Research 113 2
IoT Analytics 5 2
Gartner Global Smart Transportation Market 1 1
Techno Systems Research 3 1
TAdviser IT Prize 7 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Mordor Intelligence 33 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Frost & Sullivan 203 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Fortune Global 100 142 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Сбер - СберДанные 4 1
In-Stat/MDR 70 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
IBM Research 108 1
GSMA Intelligence 11 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 3
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 10 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 6
День молодёжи - 27 июня 998 5
CNews AWARDS - награда 549 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
CNews FORUM Кейсы 280 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Городские технологии - выставка-форум 11 2
МТС - Телеком Идея 52 2
Industrie Forum Design Award 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
День без турникетов 8 1
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
ПЛАС-Форум 14 1
Битва роботов 13 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Best Office Awards 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
Black Hat - Конференция 117 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
