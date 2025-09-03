Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? «Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022 г. отмечает 20-летие. За эти годы разработчик проделал путь, во многом созвучный ист

Doma.ai и Trassir Cloud запустили мини-приложение для УК с просмотром камер и цифровыми пропусками на парковку

Москва задумала новое парковочное приложение с льготными тарифами и оплатой через карту «Тройка»

«Паркли» и Iptronic начали сотрудничество для расширения возможностей паркинга Разработчик платформы «P360» и сервиса бронирования и оплаты парковки «Паркли» и российский производитель систем видеонаблюдения Iptronic объявили о начал

Панорамы в «Яндекс Go» подскажут, где припарковать самокат

У пользователей веб-платформы Doma.ai появился способ заработать на парковочных местах с сервисом PlaceSharing

«Авито Работа»: работодатели стали в 2 раза чаще предлагать соискателям в качестве привилегии бесплатные парковки Работодатели в России активно улучшают условия труда, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Согласно исследованию «Авито Работы», в I квартале 2025 г. количество вакансий с предложением бесплатной парковки выросло в два раза (+100%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Наиболее популярны парковки оказались в пищевой промышленнос

VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ

В умных зданиях от Wellsoft появилась возможность бронировать паркинг онлайн

«Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID «Т-Банк» интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение «Городские парковки» в 14 городах России. Вход для пользователя станет проще: с помощью T-ID можно получить доступ к возможностям приложения, не используя логин и пароль при входе. Об этом CNews сообщили

Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) В медицинских центрах автоматизирована система оформления пропусков на парковки для пациентов с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice. Это позволило компании снизить расходы на типовые коммуникации почти в пять раз и повысить уровень обслужива

В Подмосковье к поиску нарушителей парковки подключили нейросеть , то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении. Проект был запущен в июне 2024 г. Благодаря искусственному интеллекту выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге впервые появилась возможность оплатить парковку с помощью картографического сервиса — в приложении 2ГИС ботает на решении внешнего интегратора, комиссия которого составляет 3% — например, при оплате часа парковки автомобиля в Санкт-Петербурге, который стоит 100 руб., комиссия будет равна 3 руб. «

«Ростелеком» в Перми установил камеры на перехватывающих парковках

В «Яндекс Картах» обновился режим парковки «Яндекс Карты» обновили режим парковки. Теперь приложение не только позволяет найти и оплатить парковку в Москве, но и напо

Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах

Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве можно в «Парковках России» Проезд по столичному проспекту Багратиона (северному дублеру Кутузовского проспекта) водители теперь могут оплачивать в мобильном приложении «Парковки России» с помощью банковской карты. Если раньше для оплаты нужно было переходить на портал mos.ru, то сейчас можно оплачивать проезд в самом приложении. Это стало возможно благодаря ин

Sitronics Group, мэрия Бишкека и платежный сервис «МегаПэй» начали тестирование системы управления парковочным пространством столице Кыргызстана платных парковочных зон. В Бишкеке введено в пилотную эксплуатацию первое умное парковочное пространство. Программно-аппаратный комплекс с помощью технологии видеоаналитики

В новогодние каникулы автомобилисты в Санкт-Петербурге воспользовались сервисами Сбербанка для оплаты более 40 тыс. часов парковки ссов максимально простым и комфортным. Сервис оплаты парковок тому пример». Для того чтобы оплатить паркинг через мобильный банк, нужно зайти в раздел «Платежи», ввести в поисковой строке «Парк

2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор

Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении. Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно пройдя по ссылке из раздела «Для вас» в мобильном приложении билайна на сайт партнера. Эксклюзивным условием для клиентов билайна стал ке

Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии алистами по итогам шести месяцев реализации проекта. В частности, скорость движения в зонах платной парковки уже увеличилась более чем на 15%, количество нарушений правил парковки снизил

В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы тов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали функционировать с 1 октября 2023 г. «Цифровое Приморье» – это оператор пла

Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение. e2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки, с кешбэком для абонентов оператора. Решение обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн. П

Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы – устройства простаивают, поскольку в кармане каждого автовладельца есть мобильное средство оплаты парковки – смартфон. Как сообщал CNews, первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 г.

«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве ла платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят через «ЮKass

В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве

Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку. Реклама. beeline.ru

Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы правлял, происходили в 2012 и 2013 гг. В этот период в распоряжении ДКР оказалось несколько подписанных контрактов на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Общая сумма контрактов превысила 650 млн руб., среди заказчиков было ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны России (ФСО), которое позже тоже будет упоминаться в материалах дела.

«Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки 7 магазинах: «Ашан Пушкино», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Алтуфьево», «Ашан Мытищи», «Ашан Марфино», «Ашан Красногорск» и «Ашан Зеленопарк», где оборудована специальная зона для выдачи товаров на парковках. Услуга будет актуальна для клиентов, которые ценят время и хотят остаться в автомобиле для получения покупок. Чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа в мобильном прилож

Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц мобильной связи, проанализировал девять месяцев активности московских пользователей сервиса «Смарт паркинг» на платных парковках города. Клиенты оставляют машины на таких местах в среднем семь

Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках

Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций

Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок Tele2 вместе с «Мобильные решения» запустила гаджет «Смарт паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего

Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг ковского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие

Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей ться практически везде, где необходимо избегать заторов и мгновенно реагировать на нарушение правил парковки: на подъездах к больницам и пожарным депо, на однополосных дорогах, вокруг остановок

МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве

Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку автомобилистов, не оплачивающих парковку, будут выявлять с помощью нейросети. Городские придорожные парковки предназначены только для кратковременной стоянки, что регулируется введением платног

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего рад