Россия ЦФО Владимирская область Ковров
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 6
|Пучков Антон 33 3
|Зайцев Владимир 55 3
|Рогозин Дмитрий 100 2
|Аскинадзе Станислав 10 2
|Ташлыков Дмитрий 6 2
|Виноградов Николай 10 2
|Измайлов Максим 8 2
|Бирюков Константин 9 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Массух Илья 231 1
|Сипягин Владимир 3 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Годовицын Михаил 1 1
|Харузин Дмитрий 1 1
|Цветков Олег 2 1
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Иванов Александр 101 1
|Попов Алексей 336 1
|Нестеров Владимир 30 1
|Наумов Виктор 126 1
|Синельниченко Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Носик Антон 106 1
|Розинова Раиса 14 1
|Пиотровский Александр 9 1
|Матрёшин Алексей 7 1
|Синев Сергей 1 1
|Путин Владимир 3171 1
|Морозов Евгений 15 1
|Таракин Евгений 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 94 1
|Докучаев Дмитрий 18 1
|Крылосова Лариса 1 1
|Олейник Татьяна 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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