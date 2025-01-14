Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Россия ЦФО Владимирская область Ковров

Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров


14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
27.12.2024 Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования 1
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
09.12.2024 Компания Roborock представила на российском рынке новую модель робота-пылесоса Qrevo Curv 1
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 1
01.10.2024 «Авито Услуги»: россияне стали чаще пользоваться услугами клининга в 2024 году — 1
02.09.2024 Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный 1
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1
29.05.2024 К Mango Office присоединились 9 новых городов 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 1
06.03.2024 Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
09.02.2024 МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области 1
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 1
09.01.2024 Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов 1
26.12.2023 Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года 1
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
20.12.2023 МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области 1
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 1
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области 1
21.09.2023 Зона отдыха в Сосновом Бору получила новые скорости мобильного интернета МТС 1
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 1
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» 1
31.07.2023 МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области 1
28.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи 1
21.07.2023 МТС улучшила связь на дачах Владимирской области 1
18.07.2023 «Корус консалтинг» обновила ИТ-ландшафт для Lindaily 1
13.07.2023 «Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира 1
07.06.2023 В России начались продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus c лидаром и функцией влажной уборки 1
07.06.2023 Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам? 1
12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 1
03.05.2023 В России официально представлены новые пылесосы Dreame с интеграцией Яндекс Алисы 1
23.03.2023 Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek 1
19.12.2022 Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
18.11.2022 Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели 1
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 1

Публикаций - 158, упоминаний - 161

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 18
LG Electronics 3614 16
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 15
Philips 2053 14
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 14
Xiaomi 1732 13
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 10
ДОК 828 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 8
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 8
Kitfort 58 8
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 7
Ростех - Автоматика Концерн 1639 6
Siemens AG - Siemens Group 2589 5
Yandex - Яндекс 7339 5
STARWIND 27 5
МегаФон 8804 4
8213 4
Okami - Оками 14 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Google LLC 11775 3
Парус Корпорация 552 3
Amazon - iRobot 56 3
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 18 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Webmoney 542 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
Electrolux - Электролюкс Рус 6 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Ecovacs Robotics 6 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВладТелеком 8 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 41
Kärcher - Karcher - Керхер 72 21
Dyson 122 17
Miele - Миле 134 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 7
Groupe SEB - Rowenta 44 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 3
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 3
Groupe SEB - Tefal 91 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Block - Square 197 2
Lindaily - Линдэйли - Lindström - Линдстрем 3 2
Hansa - Ханса 114 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Борец Производственная Компания - Borets 32 2
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 10 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Связной ГК 1369 1
Visa International 1949 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Администрация Омска 24 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 83
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 47
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 38
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 23
Аксессуары 3881 22
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 19
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 26 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 11
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 11
Док-станция - Docking station 527 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 10
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 10
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 10
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 61 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 9
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 27
Apple iPhone 6 4862 19
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 12
Microsoft Windows 2000 8661 11
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 10
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 8
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 8
Xiaomi Mi Home 74 7
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 22 7
Google Android 13994 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
Redmond RV - серия пылесосов 13 6
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 13 6
Philips FC SpeedPro - серия пылесосов 10 6
Apple iOS 7809 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 5
LG Kompressor Follow Me 20 5
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 12 5
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
LG HOM-BOT SQUARE 15 4
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 4
Ecovacs Deebot 9 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
МТС Big Data 265 3
Groupe SEB - Rowenta RO Silence Force 4 3
iClebo Omega - робот-пылесос 4 3
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 10 3
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 2
Linux OS 9936 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Honor - серия смартфонов 205 2
Anker Eufy 8 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Xiaomi MiJia 18 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Савушкин Алексей 46 6
Пучков Антон 33 3
Зайцев Владимир 55 3
Рогозин Дмитрий 100 2
Аскинадзе Станислав 10 2
Ташлыков Дмитрий 6 2
Виноградов Николай 10 2
Измайлов Максим 8 2
Бирюков Константин 9 2
Никифоров Николай 1136 1
Эмдин Сергей 68 1
Чемезов Сергей 142 1
Рубанов Владимир 75 1
Смирнов Алексей 243 1
Володин Вячеслав 83 1
Массух Илья 231 1
Сипягин Владимир 3 1
Шамзон Светлана 32 1
Годовицын Михаил 1 1
Харузин Дмитрий 1 1
Цветков Олег 2 1
Смиркин Дмитрий 15 1
Иванов Александр 101 1
Попов Алексей 336 1
Нестеров Владимир 30 1
Наумов Виктор 126 1
Синельниченко Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Носик Антон 106 1
Розинова Раиса 14 1
Пиотровский Александр 9 1
Матрёшин Алексей 7 1
Синев Сергей 1 1
Путин Владимир 3171 1
Морозов Евгений 15 1
Таракин Евгений 1 1
Бар-Бирюкова Мария 94 1
Докучаев Дмитрий 18 1
Крылосова Лариса 1 1
Олейник Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 84
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 29
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 18
Европа 21767 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 14
Германия - Федеративная Республика 12682 14
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 13
Земля - планета Солнечной системы 10374 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 47 10
Беларусь - Белоруссия 5638 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 9
Южная Корея - Республика 6646 9
Россия - ЦФО - Владимирская область - Кольчугино 16 9
Армения - Республика 2280 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 6
Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 5
Япония 13282 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Швеция - Королевство 3619 5
Германия - Берлин 715 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Киржачский район - Киржач 21 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 35 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 20 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 4
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 39 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 4
Зоология - наука о животных 2603 37
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 35
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 32
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 19
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 19
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 18
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 13
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 11
Английский язык 6634 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Дача - дачники 814 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 7
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 7
Ergonomics - Эргономика 1597 6
Ботаника - Растения - Plantae 1041 6
Металлы - Серебро - Silver 756 6
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 5
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 5
CNews - ZOOM.CNews 1847 27
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Phys.org 972 2
РИА Новости 917 1
Regnum - Регнум 112 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Российская газета 270 1
WikiLeaks 119 1
Telegraph 195 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 13 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 3 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Государственный Русский музей 47 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 24 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
КнАГУ - Комсомольский-на-Амуре государственный университет 2 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
МГАУ им. В. П. Горячкина - Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 1 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще