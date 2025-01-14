Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Xiaomi Dreame Dreamehome



14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
30.10.2024 Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки 1
06.09.2024 Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками 1
15.08.2024 Dreame X40 Ultra Complete: безупречная чистота в каждом уголке 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 1
18.06.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты 1
16.05.2024 Мощное трио для уборки: в «Ситилинке» начались продажи новых роботов-пылесосов L-серии от Dreame 1
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
19.11.2023 Инновации и удобство: в России появятся сразу две модели умных роботов-пылесосов Dreame 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 9
Комплит - Complete 94 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
ДОК 828 3
Okami - Оками 14 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Google LLC 11775 1
Amazon - iRobot 56 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Hobot Technology 11 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 7
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 6
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 6
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Оцифровка - Digitization 4540 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 61 1
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 7 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Док-станция - Docking station 527 1
Аксессуары 3881 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 1
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 22 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
VK Combo 82 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Xiaomi Mi Home 74 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
Ecovacs Deebot 9 1
Ecovacs HOME 4 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Караулова Юлианна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Япония 13282 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Зоология - наука о животных 2603 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще