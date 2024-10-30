Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки

Компания Dreame, производитель интеллектуальной техники для домашней уборки, представляет новый робот-пылесос Trouver E30 Ultra. Это доступная модель среднего класса, способная выполнять сухую, влажную или комбинированную уборку. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Для уборки Trouver E30 Ultra использует технологию Vormax. Фирменный двигатель Dreame обеспечивает высокую мощность всасывания 7000 Па, которой достаточно для удаления пыли из ворса ковровых покрытий, фрагментов грязи и случайно оказавшихся на полу крошек.

Фирменная система влажной уборки DuoScrub включает две вращающиеся швабры со сменными салфетками в задней части робота. За счет вращения им удается не просто собирать пыль, а еще и оттирать пятна на полу. При этом уровень увлажнения можно регулировать, поэтому DuoScrub безопасно работает даже на чувствительных к воде покрытиях (например, ламинате).

Dreame Dreame представляет робот-пылесос Trouver E30 Ultra со станцией самоочистки

Ультразвуковые датчики позволяют Trouver E30 Ultra автоматически распознавать ковры. При их обнаружении робот поднимает швабры на высоту 10,5 мм, чтобы не намочить ворс, и увеличивает мощность всасывания до максимума для более эффективного удаления пыли.

Круглые корпуса роботов-пылесосов затрудняют уборку в непосредственной близости от стен. Но Trouver E30 Ultra оснащен технологией RoboSwing Mopping и умеет в нужные моменты доворачивать корпус задней частью к стене или мягкой мебели. Таким образом, он способен очищать углы, пространство около стен и мебели на 25% эффективнее, чем обычные роботы-пылесосы (данные внутренних тестов Dreame).

Лазерная система навигации позволяет роботу строить карты помещений. Эти карты можно редактировать в приложении Dreame Home: менять названия комнат, отмечать ковры, устанавливать запретные зоны и виртуальные границы. Кроме того, Trouver E30 Ultra умеет самостоятельно определять препятствия во время движения и аккуратно их объезжать. Для управления роботом можно использовать голосовых ассистентов: «Алису», Siri и «Google Ассистента».

В новой модели установлен аккумулятор емкостью 5200 мАч: его хватит для уборки до 105 кв. м площади без подзарядки. Если батарея начнет разряжаться, пылесос вернется на базу, зарядится, а после продолжит уборку с того же места.

После уборки робот паркуется на станцию, и собранный мусор автоматически отсасывается в бумажный мешок. Его объема 3,2 л может хватить на срок до 75 дней работы пылесоса. Кроме того, на станции происходит промывка и просушка вращающихся швабр с салфетками. Грязная вода попадает в герметичный 4-литровый бак, который также не требует частого опустошения. Перед следующей уборкой робот заправляет внутреннюю емкость водой из большого (4,5 л) резервуара станции.

Новые пылесосы Trouver E30 Ultra можно приобрести на официальном сайте Trouver, в магазинах-партнерах «Ситилинк», DNS, а также на маркетплейсе Ozon. Рекомендованная розничная цена Trouver E30 Ultra составляет 59990 руб. По случаю старта продаж до 18 ноября 2024 г. пылесос доступен по промо-цене 49990 руб.