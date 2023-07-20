CERN LHC Large Hadron Collider LHC Computing Grid Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера Большой адронный коллайдер Compact Muon Solenoid Компактный мюонный соленоид
|20.07.2023
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Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
окой энергии. Для сравнения: фотон с длиной волны 1 нм обладает энергией 1240 эВ (электронвольт), а Большой адронный коллайдер (БАК) позволяет сталкивать протоны с суммарной энергией 13 ТэВ (те
|08.08.2018
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«Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов
Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение участник
|11.10.2016
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В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера
ые в Томском политехнической университете, для создания датчиков для Большого адронного коллайдера (БАК). Новые датчики на основе алмазных пленок сделают данные экспериментов на БАК боле
|16.12.2015
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БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса
и намеки на существование очень тяжелой элементарной частицы. Во вторник 15 декабря 2015 г. команда БАК подтвердила слухи о том, что оба детектора БАК, CMS и ATLAS, выявили признаки ново
|23.03.2015
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Коллайдер может найти параллельные миры
можно. Группа физиков полагает, что все-таки можно получить необходимые доказательства, используя Большой адронный коллайдер. Для этого они разработали теорию, которую назвали теория гравитац
|25.11.2014
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ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера
ваниям (ЦЕРН) запустил Open Data Portal — портал для публикации данных экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере (БАК). Одновременно ЦЕРН представил ПО с открытым исходным кодом
|14.11.2012
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Провал теории суперсимметрии: БАК зафиксировал распад частицы
сследований – знаменитого CERN заявили в понедельник, что обнаружили распад частицы на две других в Большом адронном коллайдере (БАК). Это прорыв, который может иметь решающее значение для опре
|13.09.2012
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ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК
линейный ускоритель, почти такой же дорогой, но настроенный на изучение совершенно иных вещей, чем БАК. Здесь же, в рамках "дорожной карты" ЦЕРНа, в качестве одного из вариантов предлагается о
|06.07.2012
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Новые ускорители частиц получат алмазные детекторы
того, как будет окончательно установлено тождество частицы, найденной на ЦЕРНовском суперколлайдере LHC, с бозоном Хиггса, но которая в действительности уже идет, требует создания более мощных
|04.07.2012
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Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами
0-2011 гг.), посвященной поискам бозона Хиггса. Главный вывод, который до настоящего момента физики LHC пытались держать в секрете, - бозон Хиггса, наконец, пойман. Обнародованы две цифры – мас
|03.07.2012
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Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК?
В канун "исторического" заявления физиков Большого адронного коллайдера о поимке бозона Хиггса, которое они обещают сделать завтра в Женеве, напомнили о себе физики его главного конкурента по охоте за этой неуловимой частицей - америка
|10.04.2012
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«Яндекс» заявил о своей причастности к Большому адронному коллайдеру
Поисковик «Яндекс» завил о своей причастности к экспериментам на Большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider). Согласно сообщению поисковика, «Яндексом
|09.04.2012
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Большой адронный коллайдер начал новый сезон с рекорда
На прошлой неделе Большой адронный коллайдер LHC снова заработал в ЦЕРНе после длинного зимнего перерыва, посвя
|17.11.2011
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Большой адронный коллайдер разобрался с "материальным" дисбалансом
В ЦЕРНе, на Большом адронном коллайдере (LHC), возможно, началась давно обещанная эра "новой физики" – ин
|29.08.2011
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Крах теории суперсимметрии: большой адронный коллайдер ничего не нашел
Большой адронный коллайдер (LHC) преподнес теоретикам очередной не слишком приятный сюрприз. На конференции Lepton Photon
|22.09.2010
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Большой адронный коллайдер открыл что-то непонятное
Спустя почти полгода работы Большой адронный коллайдер (БАК) наконец продемонстрировал новое явление. Ученые обнаружили,
|30.03.2010
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На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков
е ядерных исследований (CERN) стартовала исследовательская программа на Большом адроном коллайдере (LHC). Сегодня, 30 марта на LHC произошло столкновение протонных пучков на энергии в 7
|19.03.2010
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Энергию коллайдера LHC довели до уровня 0,5 от номинального
Как сообщает пресс-служба CERN, энергия каждого из двух протонных пучков коллайдера LHC доведена до 3,5 ТэВ. Расчётная энергия ускорителя составляет 7 ТэВ.
|12.02.2010
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CERN готовится к самому продолжительному сеансу работы ускорителя частиц
достижения рекордной энергии 1,18 ТэВ пучков протонов в ноябре 2009 года Большой адронный коллайдер LHC в настоящее время готовится к работе по увеличению энергии и интенсивности пучков, сообща
|07.12.2009
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Коллайдер LHC остановлен вновь
Недолго проработал в очередной раз коллайдер LHC в Европейском исследовательском центре CERN (Швейцария, Женева). Как сообщают члены групп
|02.12.2009
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На ускорителе LHC произошла очередная авария
Ускоритель на встречных пучках LHC в CERN (Женева, Швейцария), поставивший 29 ноября 2009 года мировой рекорд энергии сталкивающихся частиц в ускорителях такого рода, проработал недолго. По данным независимой службы монитори
|02.12.2009
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На LHC достигнута энергия протонных пучков 1,18 ТэВ
Как сообщает пресс-служба CERN, на LHC продолжается вывод коллайдера в режим работы на физику. 30 ноября 2009 года уже достигнута рекордная для ускорителей энергия протонных пучков 1,18 ТэВ. Физические эксперименты на LHC
|24.11.2009
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Началось тестирование LHC после ремонта
Как сообщает пресс-служба CERN, 23 ноября 2009 года на Большом адронном коллайдере LHC в Европейском центре ядерных исследований (CERN) зарегистрированы первые столкновения вст
|06.11.2009
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Запустить LHC помешала булка
Очередную заминку в работе большого адронного коллайдера LHC вызвал кусок бутерброда, сообщает РБК. В ходе подготовки к запуску коллайдера ученые зафи
|17.09.2009
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CERN планирует строить линейный коллайдер
Следующим после LHC крупным ускорителем заряженных частиц станет Компактный линейный коллайдер (Compact Linea
|22.06.2009
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Запуск LHC отложен до октября 2009 года
Запуск Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) перенесен с сентября на октябрь 2009 года , сообщает PhysOrg. Первоначально планировалос
|15.06.2009
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Россия подключилась к адронному коллайдеру
нному институту ядерных исследований (ОИЯИ) производить обмен данными с Большим адронным коллайдер (БАК). Коллайдер является самым крупным ускорителем заряженных частиц в мире, он построен в Ев
|11.06.2009
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«Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых
Джет». Ученые Объединенного института ядерных исследований являются активными участниками работ на «Большом адронном коллайдере» (LHC). Для хранения, обработки и анализа результатов эксперимент
|18.11.2008
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Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн.
опейский центр ядерных исследований (CERN) выделяет на ремонт систем Большого адронного коллайдера (LHC) $21 млн., сообщает BBC. Первоначально планировалось, что неполадки, возникшие в работе с
|06.10.2008
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Запущен крупнейший в мире компьютер-матрица
мая большая грид-сеть в мире. Из-за аварии, вызвавшей утечку жидкого гелия, начало экспериментов на Большом адронном коллайдере было отложено до 2009 г. Когда они начнутся, с четырех детекторов
|24.09.2008
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Большой адронный коллайдер возобновит свою работу в начале весны 2009г.
ителя состоится в намеченный срок - 21 октября. 20 сентября с.г. CERN распространил информацию, что Большой адронный коллайдер вышел из строя как минимум на два месяца. Поломка ускорителя оказа
|15.09.2008
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Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера
то они сказали, можно судить, что это была демонстрация того, что CMS можно взломать. Что было быстро обнаружено». Гиллис добавил, что у института многоуровневая сеть, и доступ к управляющим системам БАК защищен гораздо лучше, чем к общедоступным ресурсам. «У нас очень заметный сайт», — считает он. Из 1,4 млн. писем, полученных CERN в день запуска БАК, 98% были спамерскими. Одно
|10.09.2008
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Состоялся технический запуск LHC
Первый пучок протонов инжектирован в 27-километровое кольцо Большого адронного коллайдера (LHC) в ЦЕРНе (г. Женева, Швейцария) и прошел все кольцо. Тем самым была проверена работоспосо
|09.09.2008
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10 сентября состоится запуск Большого адронного коллайдера
ного в мире ускорителя элементарных частиц – Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider – LHC) в Женеве. Протоны, ускоренные на предускорителе SPS до энергии 450 ГэВ, должны войти в г
|11.08.2008
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Большой Адронный Коллайдер в стиле рэп (видео)
Все прогресивоное человечесво ожидает запуска Большого Адронного Коллайдера. В этом видео - рассказ об "устройстве" в стие рэп.
|08.08.2008
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Первые испытания Большого адронного коллайдера состоятся в сентябре
Первые испытания Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) намечены на 10 сентября, сообщает NewScientist со ссылкой на пресс-службу Европейской ор
|03.03.2008
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На ускорителе LHC завершилась сборка еще одного детектора
На ускорителе LHC завершилась сборка детектора ATLAS, который на сегодняшний день является самым крупным детектором элементарных частиц в мире. Мюонный спектрометр ATLAS, длина которого составляет 46 м, а ши
|29.01.2008
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Закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC
В ЦЕРНе закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC – Компактного Мюонного Соленоида (Compact Muon Solenoid - CMS). Сборка CMS представляла с
|29.11.2007
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Модель коллайдера LHC появилась в Google Earth
одняшний день инструмента в арсенале физики элементарных частиц - коллайдера Large Hadron Collider (LHC) в Женеве. Ускоритель LHC протяженностью 27 км должен быть запущен в эксплуатацию
|13.11.2007
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Закончена сборка криогенной системы LHC
На прошлой неделе состоялась церемония окончания двухлетней работы по объединению всех основных дипольных и квадрупольных магнитов LHC, которое включало в себя соединение как электрических, так и жидкостных систем. Последний шов в криогенной системе коллайдера LHC заварил генеральный директор ЦЕРН Роберт Эймер (Robe
CERN LHC и организации, системы, технологии, персоны:
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