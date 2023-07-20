CERN LHC Large Hadron Collider LHC Computing Grid Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера Большой адронный коллайдер Compact Muon Solenoid Компактный мюонный соленоид

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц окой энергии. Для сравнения: фотон с длиной волны 1 нм обладает энергией 1240 эВ (электронвольт), а Большой адронный коллайдер (БАК) позволяет сталкивать протоны с суммарной энергией 13 ТэВ (те

«Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение участник

В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера ые в Томском политехнической университете, для создания датчиков для Большого адронного коллайдера (БАК). Новые датчики на основе алмазных пленок сделают данные экспериментов на БАК боле

БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса и намеки на существование очень тяжелой элементарной частицы. Во вторник 15 декабря 2015 г. команда БАК подтвердила слухи о том, что оба детектора БАК, CMS и ATLAS, выявили признаки ново

Коллайдер может найти параллельные миры можно. Группа физиков полагает, что все-таки можно получить необходимые доказательства, используя Большой адронный коллайдер. Для этого они разработали теорию, которую назвали теория гравитац

ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера ваниям (ЦЕРН) запустил Open Data Portal — портал для публикации данных экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере (БАК). Одновременно ЦЕРН представил ПО с открытым исходным кодом

Провал теории суперсимметрии: БАК зафиксировал распад частицы сследований – знаменитого CERN заявили в понедельник, что обнаружили распад частицы на две других в Большом адронном коллайдере (БАК). Это прорыв, который может иметь решающее значение для опре

ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК линейный ускоритель, почти такой же дорогой, но настроенный на изучение совершенно иных вещей, чем БАК. Здесь же, в рамках "дорожной карты" ЦЕРНа, в качестве одного из вариантов предлагается о

Новые ускорители частиц получат алмазные детекторы того, как будет окончательно установлено тождество частицы, найденной на ЦЕРНовском суперколлайдере LHC, с бозоном Хиггса, но которая в действительности уже идет, требует создания более мощных

Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами 0-2011 гг.), посвященной поискам бозона Хиггса. Главный вывод, который до настоящего момента физики LHC пытались держать в секрете, - бозон Хиггса, наконец, пойман. Обнародованы две цифры – мас

Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК? В канун "исторического" заявления физиков Большого адронного коллайдера о поимке бозона Хиггса, которое они обещают сделать завтра в Женеве, напомнили о себе физики его главного конкурента по охоте за этой неуловимой частицей - америка

«Яндекс» заявил о своей причастности к Большому адронному коллайдеру Поисковик «Яндекс» завил о своей причастности к экспериментам на Большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider). Согласно сообщению поисковика, «Яндексом

Большой адронный коллайдер начал новый сезон с рекорда На прошлой неделе Большой адронный коллайдер LHC снова заработал в ЦЕРНе после длинного зимнего перерыва, посвя

Большой адронный коллайдер разобрался с "материальным" дисбалансом В ЦЕРНе, на Большом адронном коллайдере (LHC), возможно, началась давно обещанная эра "новой физики" – ин

Крах теории суперсимметрии: большой адронный коллайдер ничего не нашел Большой адронный коллайдер (LHC) преподнес теоретикам очередной не слишком приятный сюрприз. На конференции Lepton Photon

Большой адронный коллайдер открыл что-то непонятное Спустя почти полгода работы Большой адронный коллайдер (БАК) наконец продемонстрировал новое явление. Ученые обнаружили,

На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков е ядерных исследований (CERN) стартовала исследовательская программа на Большом адроном коллайдере (LHC). Сегодня, 30 марта на LHC произошло столкновение протонных пучков на энергии в 7

Энергию коллайдера LHC довели до уровня 0,5 от номинального Как сообщает пресс-служба CERN, энергия каждого из двух протонных пучков коллайдера LHC доведена до 3,5 ТэВ. Расчётная энергия ускорителя составляет 7 ТэВ.

CERN готовится к самому продолжительному сеансу работы ускорителя частиц достижения рекордной энергии 1,18 ТэВ пучков протонов в ноябре 2009 года Большой адронный коллайдер LHC в настоящее время готовится к работе по увеличению энергии и интенсивности пучков, сообща

Коллайдер LHC остановлен вновь Недолго проработал в очередной раз коллайдер LHC в Европейском исследовательском центре CERN (Швейцария, Женева). Как сообщают члены групп

На ускорителе LHC произошла очередная авария Ускоритель на встречных пучках LHC в CERN (Женева, Швейцария), поставивший 29 ноября 2009 года мировой рекорд энергии сталкивающихся частиц в ускорителях такого рода, проработал недолго. По данным независимой службы монитори

На LHC достигнута энергия протонных пучков 1,18 ТэВ Как сообщает пресс-служба CERN, на LHC продолжается вывод коллайдера в режим работы на физику. 30 ноября 2009 года уже достигнута рекордная для ускорителей энергия протонных пучков 1,18 ТэВ. Физические эксперименты на LHC

Началось тестирование LHC после ремонта Как сообщает пресс-служба CERN, 23 ноября 2009 года на Большом адронном коллайдере LHC в Европейском центре ядерных исследований (CERN) зарегистрированы первые столкновения вст

Запустить LHC помешала булка Очередную заминку в работе большого адронного коллайдера LHC вызвал кусок бутерброда, сообщает РБК. В ходе подготовки к запуску коллайдера ученые зафи

CERN планирует строить линейный коллайдер Следующим после LHC крупным ускорителем заряженных частиц станет Компактный линейный коллайдер (Compact Linea

Запуск LHC отложен до октября 2009 года Запуск Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) перенесен с сентября на октябрь 2009 года , сообщает PhysOrg. Первоначально планировалос

Россия подключилась к адронному коллайдеру нному институту ядерных исследований (ОИЯИ) производить обмен данными с Большим адронным коллайдер (БАК). Коллайдер является самым крупным ускорителем заряженных частиц в мире, он построен в Ев

«Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых Джет». Ученые Объединенного института ядерных исследований являются активными участниками работ на «Большом адронном коллайдере» (LHC). Для хранения, обработки и анализа результатов эксперимент

Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн. опейский центр ядерных исследований (CERN) выделяет на ремонт систем Большого адронного коллайдера (LHC) $21 млн., сообщает BBC. Первоначально планировалось, что неполадки, возникшие в работе с

Запущен крупнейший в мире компьютер-матрица мая большая грид-сеть в мире. Из-за аварии, вызвавшей утечку жидкого гелия, начало экспериментов на Большом адронном коллайдере было отложено до 2009 г. Когда они начнутся, с четырех детекторов

Большой адронный коллайдер возобновит свою работу в начале весны 2009г. ителя состоится в намеченный срок - 21 октября. 20 сентября с.г. CERN распространил информацию, что Большой адронный коллайдер вышел из строя как минимум на два месяца. Поломка ускорителя оказа

Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера то они сказали, можно судить, что это была демонстрация того, что CMS можно взломать. Что было быстро обнаружено». Гиллис добавил, что у института многоуровневая сеть, и доступ к управляющим системам БАК защищен гораздо лучше, чем к общедоступным ресурсам. «У нас очень заметный сайт», — считает он. Из 1,4 млн. писем, полученных CERN в день запуска БАК, 98% были спамерскими. Одно

Состоялся технический запуск LHC Первый пучок протонов инжектирован в 27-километровое кольцо Большого адронного коллайдера (LHC) в ЦЕРНе (г. Женева, Швейцария) и прошел все кольцо. Тем самым была проверена работоспосо

10 сентября состоится запуск Большого адронного коллайдера ного в мире ускорителя элементарных частиц – Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider – LHC) в Женеве. Протоны, ускоренные на предускорителе SPS до энергии 450 ГэВ, должны войти в г

Большой Адронный Коллайдер в стиле рэп (видео) Все прогресивоное человечесво ожидает запуска Большого Адронного Коллайдера. В этом видео - рассказ об "устройстве" в стие рэп.

Первые испытания Большого адронного коллайдера состоятся в сентябре Первые испытания Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) намечены на 10 сентября, сообщает NewScientist со ссылкой на пресс-службу Европейской ор

На ускорителе LHC завершилась сборка еще одного детектора На ускорителе LHC завершилась сборка детектора ATLAS, который на сегодняшний день является самым крупным детектором элементарных частиц в мире. Мюонный спектрометр ATLAS, длина которого составляет 46 м, а ши

Закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC В ЦЕРНе закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC – Компактного Мюонного Соленоида (Compact Muon Solenoid - CMS). Сборка CMS представляла с

Модель коллайдера LHC появилась в Google Earth одняшний день инструмента в арсенале физики элементарных частиц - коллайдера Large Hadron Collider (LHC) в Женеве. Ускоритель LHC протяженностью 27 км должен быть запущен в эксплуатацию