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CERN LHC Large Hadron Collider LHC Computing Grid Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера Большой адронный коллайдер Compact Muon Solenoid Компактный мюонный соленоид

CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид


20.07.2023 Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

окой энергии. Для сравнения: фотон с длиной волны 1 нм обладает энергией 1240 эВ (электронвольт), а Большой адронный коллайдер (БАК) позволяет сталкивать протоны с суммарной энергией 13 ТэВ (те
08.08.2018 «Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов

Покупка «Топливо в бак» Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение участник
11.10.2016 В Томске изготовят новый детектор для Большого адронного коллайдера

ые в Томском политехнической университете, для создания датчиков для Большого адронного коллайдера (БАК). Новые датчики на основе алмазных пленок сделают данные экспериментов на БАК боле
16.12.2015 БАК обнаружил частицу тяжелее бозона Хиггса

и намеки на существование очень тяжелой элементарной частицы. Во вторник 15 декабря 2015 г. команда БАК подтвердила слухи о том, что оба детектора БАК, CMS и ATLAS, выявили признаки ново
23.03.2015 Коллайдер может найти параллельные миры

можно.  Группа физиков полагает, что все-таки можно получить необходимые доказательства, используя  Большой адронный коллайдер. Для этого они разработали теорию, которую назвали теория гравитац
25.11.2014 ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера

ваниям (ЦЕРН) запустил Open Data Portal — портал для публикации данных экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере (БАК). Одновременно ЦЕРН представил ПО с открытым исходным кодом

14.11.2012 Провал теории суперсимметрии: БАК зафиксировал распад частицы

сследований – знаменитого CERN заявили в понедельник, что обнаружили распад частицы на две других в Большом адронном коллайдере (БАК). Это прорыв, который может иметь решающее значение для опре
13.09.2012 ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК

линейный ускоритель, почти такой же дорогой, но настроенный на изучение совершенно иных вещей, чем БАК. Здесь же, в рамках "дорожной карты" ЦЕРНа, в качестве одного из вариантов предлагается о
06.07.2012 Новые ускорители частиц получат алмазные детекторы

того, как будет окончательно установлено тождество частицы, найденной на ЦЕРНовском суперколлайдере LHC, с бозоном Хиггса, но которая в действительности уже идет, требует создания более мощных

04.07.2012 Битва за бозон: БАК ответил Теватрону пятью сигмами

0-2011 гг.), посвященной поискам бозона Хиггса. Главный вывод, который до настоящего момента физики LHC пытались держать в секрете, - бозон Хиггса, наконец, пойман. Обнародованы две цифры – мас
03.07.2012 Бозон Хиггса: Теватрон вырвал победу у БАК?

В канун "исторического" заявления физиков Большого адронного коллайдера о поимке бозона Хиггса, которое они обещают сделать завтра в Женеве, напомнили о себе физики его главного конкурента по охоте за этой неуловимой частицей - америка
10.04.2012 «Яндекс» заявил о своей причастности к Большому адронному коллайдеру

Поисковик «Яндекс» завил о своей причастности к экспериментам на Большом адронном коллайдере (Large Hadron Collider). Согласно сообщению поисковика, «Яндексом
09.04.2012 Большой адронный коллайдер начал новый сезон с рекорда

На прошлой неделе Большой адронный коллайдер LHC снова заработал в ЦЕРНе после длинного зимнего перерыва, посвя
17.11.2011 Большой адронный коллайдер разобрался с "материальным" дисбалансом

В ЦЕРНе, на Большом адронном коллайдере (LHC), возможно, началась давно обещанная эра "новой физики" – ин
29.08.2011 Крах теории суперсимметрии: большой адронный коллайдер ничего не нашел

Большой адронный коллайдер (LHC) преподнес теоретикам очередной не слишком приятный сюрприз. На конференции Lepton Photon
22.09.2010 Большой адронный коллайдер открыл что-то непонятное

Спустя почти полгода работы Большой адронный коллайдер (БАК) наконец продемонстрировал новое явление. Ученые обнаружили,

30.03.2010 На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков

е ядерных исследований (CERN) стартовала исследовательская программа на Большом адроном коллайдере (LHC). Сегодня, 30 марта на LHC произошло столкновение протонных пучков на энергии в 7

19.03.2010 Энергию коллайдера LHC довели до уровня 0,5 от номинального

Как сообщает пресс-служба CERN, энергия каждого из двух протонных пучков коллайдера LHC доведена до 3,5 ТэВ. Расчётная энергия ускорителя составляет 7 ТэВ.
12.02.2010 CERN готовится к самому продолжительному сеансу работы ускорителя частиц

достижения рекордной энергии 1,18 ТэВ пучков протонов в ноябре 2009 года Большой адронный коллайдер LHC в настоящее время готовится к работе по увеличению энергии и интенсивности пучков, сообща
07.12.2009 Коллайдер LHC остановлен вновь

Недолго проработал в очередной раз коллайдер LHC в Европейском исследовательском центре CERN (Швейцария, Женева). Как сообщают члены групп
02.12.2009 На ускорителе LHC произошла очередная авария

Ускоритель на встречных пучках LHC в CERN (Женева, Швейцария), поставивший 29 ноября 2009 года мировой рекорд энергии сталкивающихся частиц в ускорителях такого рода, проработал недолго. По данным независимой службы монитори
02.12.2009 На LHC достигнута энергия протонных пучков 1,18 ТэВ

Как сообщает пресс-служба CERN, на LHC продолжается вывод коллайдера в режим работы на физику. 30 ноября 2009 года уже достигнута рекордная для ускорителей энергия протонных пучков 1,18 ТэВ. Физические эксперименты на LHC
24.11.2009 Началось тестирование LHC после ремонта

Как сообщает пресс-служба CERN, 23 ноября 2009 года на Большом адронном коллайдере LHC в Европейском центре ядерных исследований (CERN) зарегистрированы первые столкновения вст
06.11.2009 Запустить LHC помешала булка

Очередную заминку в работе большого адронного коллайдера LHC вызвал кусок бутерброда, сообщает РБК. В ходе подготовки к запуску коллайдера ученые зафи
17.09.2009 CERN планирует строить линейный коллайдер

Следующим после LHC крупным ускорителем заряженных частиц станет Компактный линейный коллайдер (Compact Linea
22.06.2009 Запуск LHC отложен до октября 2009 года

Запуск Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) перенесен с сентября на октябрь 2009 года , сообщает PhysOrg. Первоначально планировалос
15.06.2009 Россия подключилась к адронному коллайдеру

нному институту ядерных исследований (ОИЯИ) производить обмен данными с Большим адронным коллайдер (БАК). Коллайдер является самым крупным ускорителем заряженных частиц в мире, он построен в Ев
11.06.2009 «Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых

Джет». Ученые Объединенного института ядерных исследований являются активными участниками работ на «Большом адронном коллайдере» (LHC). Для хранения, обработки и анализа результатов эксперимент
18.11.2008 Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн.

опейский центр ядерных исследований (CERN) выделяет на ремонт систем Большого адронного коллайдера (LHC) $21 млн., сообщает BBC. Первоначально планировалось, что неполадки, возникшие в работе с
06.10.2008 Запущен крупнейший в мире компьютер-матрица

мая большая грид-сеть в мире. Из-за аварии, вызвавшей утечку жидкого гелия, начало экспериментов на Большом адронном коллайдере было отложено до 2009 г. Когда они начнутся, с четырех детекторов
24.09.2008 Большой адронный коллайдер возобновит свою работу в начале весны 2009г.

ителя состоится в намеченный срок - 21 октября. 20 сентября с.г. CERN распространил информацию, что Большой адронный коллайдер вышел из строя как минимум на два месяца. Поломка ускорителя оказа
15.09.2008 Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера

то они сказали, можно судить, что это была демонстрация того, что CMS можно взломать. Что было быстро обнаружено». Гиллис добавил, что у института многоуровневая сеть, и доступ к управляющим системам БАК защищен гораздо лучше, чем к общедоступным ресурсам. «У нас очень заметный сайт», — считает он. Из 1,4 млн. писем, полученных CERN в день запуска БАК, 98% были спамерскими. Одно
10.09.2008 Состоялся технический запуск LHC

Первый пучок протонов инжектирован в 27-километровое кольцо Большого адронного коллайдера (LHC) в ЦЕРНе (г. Женева, Швейцария) и прошел все кольцо. Тем самым была проверена работоспосо
09.09.2008 10 сентября состоится запуск Большого адронного коллайдера

ного в мире ускорителя элементарных частиц – Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider – LHC) в Женеве. Протоны, ускоренные на предускорителе SPS до энергии 450 ГэВ, должны войти в г
11.08.2008 Большой Адронный Коллайдер в стиле рэп (видео)

Все прогресивоное человечесво ожидает запуска Большого Адронного Коллайдера. В этом видео - рассказ об "устройстве" в стие рэп.
08.08.2008 Первые испытания Большого адронного коллайдера состоятся в сентябре

Первые испытания Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) намечены на 10 сентября, сообщает NewScientist со ссылкой на пресс-службу Европейской ор
03.03.2008 На ускорителе LHC завершилась сборка еще одного детектора

На ускорителе LHC завершилась сборка детектора ATLAS, который на сегодняшний день является самым крупным детектором элементарных частиц в мире. Мюонный спектрометр ATLAS, длина которого составляет 46 м, а ши
29.01.2008 Закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC

В ЦЕРНе закончилась сборка еще одного детектора коллайдера LHC – Компактного Мюонного Соленоида (Compact Muon Solenoid - CMS). Сборка CMS представляла с
29.11.2007 Модель коллайдера LHC появилась в Google Earth

одняшний день инструмента в арсенале физики элементарных частиц - коллайдера Large Hadron Collider (LHC) в Женеве. Ускоритель LHC протяженностью 27 км должен быть запущен в эксплуатацию

13.11.2007 Закончена сборка криогенной системы LHC

На прошлой неделе состоялась церемония окончания двухлетней работы по объединению всех основных дипольных и квадрупольных магнитов LHC, которое включало в себя соединение как электрических, так и жидкостных систем. Последний шов в криогенной системе коллайдера LHC заварил генеральный директор ЦЕРН Роберт Эймер (Robe

Публикаций - 396, упоминаний - 521

CERN LHC и организации, системы, технологии, персоны:

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Philips 2039 21
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Zoom Int - Zoom Video Communications 1381 14
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 757 8
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Hansa - Ханса 101 7
Dyson 115 7
Groupe SEB - Tefal 87 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1105 6
Gorenje 97 6
Beko 67 4
Daewoo 101 4
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NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 9
Apple iOS 7367 8
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 7
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 419 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 147 6
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 135 5
Яндекс.Заправки 25 5
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 200 5
ILC - International Linear Collider - Международный линейный коллайдер 6 5
Apple Siri - Голосовой помощник 372 5
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 6 5
Anker Eufy 7 5
Samsung Galaxy S10 - смартфон 179 4
Philips Saeco - серия кофемашин 23 4
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 14 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 497 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 358 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6884 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 85 3
Intel Itanium 625 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3855 3
Google Play - Google Store - Android Market 3152 3
Google Chrome - браузер 1487 3
Apple - App Store 2773 3
Xiaomi MiJia 15 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 99 3
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 3
Redmond RV - серия пылесосов 12 3
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 8 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 5
Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 4
Gehman Harold - Геман Гарольд 10 4
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Левкевич Михаил 60 2
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Старикова Евгения 11 2
Watson Gerald - Ватсон Джеральд 2 2
Плетнев Александр 5 2
Heuer Rolf - Хейер Рольф 2 2
Anderson Clayton - Андерсон Клейтон 14 2
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Marshak Robert - Маршак Роберт 2 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 2
Захаров Максим 11 2
Прудников Артём 8 2
Паршин Илья 8 1
Жидовленков Борис 1 1
Ефимов Петр 39 1
Корнеев Сергей 84 1
Фокин Валерий 45 1
Бобровников Борис 103 1
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Гребенщиков Борис 8 1
Ананьин Алексей 77 1
Лебедев Артемий 97 1
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Бахур Владимир 11 1
Арсентьев Андрей 63 1
Петренко Александр 7 1
Natterer Fabian - Наттерер Фабиан 1 1
Манджиков Очир 56 1
Волож Аркадий 242 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Кореньков Владимир 9 1
Ross Stewart - Росс Стюарт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 133653 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50997 90
Европа 21408 63
Земля - планета Солнечной системы 10146 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13917 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40855 35
Германия - Федеративная Республика 12404 31
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2437 31
Швейцария - Женева 321 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5003 28
Италия - Итальянская Республика 4276 26
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 146 25
Франция - Французская Республика 7692 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16080 21
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 330 19
Япония 13123 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2758 18
США - Калифорния 4555 17
Южная Корея - Республика 6472 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13125 15
Канада 4781 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 386 10
Швеция - Королевство 3580 9
Колумбия - Республика 519 8
Азия - Азиатский регион 5298 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6886 8
Солнечная система - Solar system 2482 8
Испания - Королевство 3664 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 7
США - Флорида 740 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16289 6
США - Техас 975 6
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 88 6
Америка - Американский регион 2089 5
Индия - Bharat 5262 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 584 5
Польша - Республика 1908 5
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 993 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3481 4
Физика - Physics - область естествознания 2480 84
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26568 59
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9419 55
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3702 52
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5114 46
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 75 38
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1202 38
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4643 35
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1519 34
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1370 34
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4341 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16884 28
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 104 27
Зоология - наука о животных 2456 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10373 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22362 23
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1841 22
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1435 22
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3641 21
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 191 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8311 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45314 19
Водород - Hydrogenium - химический элемент 966 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47560 19
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1261 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5296 16
Физика - Кварк - Quark 41 16
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 950 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1857 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4813 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7868 15
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 283 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4545 14
Зоология - Животные домашние - Pets 531 14
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 561 13
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 277 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5235 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3728 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5301 11
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1483 11
CNews - ZOOM.CNews 1816 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11103 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 7
New Scientist 1447 7
AP - Associated Press 1995 6
Phys.org 972 5
PhysicsWeb 180 5
Physical Review Letters 113 5
Nature 802 5
Space Daily 528 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
ScienceDaily 400 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5835 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
N+1 - Издание 147 2
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Die Welt 80 1
The Engineer 79 1
Wissenschaft 35 1
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
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РИА Новости 851 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7778 10
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Zecurion Analytics 25 1
Net Applications 127 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 233 102
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 14
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1399 7
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 7
РАН - Российская академия наук 1771 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 518 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 934 4
Columbia University - Колумбийский университет 153 4
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 4
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 18 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 22 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 2
Auburn University - Обернский университет 4 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 60 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 27 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 2
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 23 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 776 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 6 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 19 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 52 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2266 3
Red Dot Design Award 55 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1161 1
MEDICA 8 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
День молодёжи - 27 июня 738 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Международный женский день - 8 марта 312 1
Microsoft Ignite 41 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 1
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